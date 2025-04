Der „Friedensvertrag“ mit der Ukraine

Von Dr. Paul Craig Roberts (globalresearch)

Die Einzelheiten des heute vom US-Sondergesandten Steve Witkoff vorgestellten Friedensabkommens stimmen mit dem Bericht der Financial Times überein, der in meinem vorherigen Artikel besprochen wurde, sowie mit Larry Sparano im veröffentlichten Interview.

Putin wird den russischen Vormarsch stoppen, bevor er die ukrainischen Soldaten aus allen wieder an Russland angeschlossenen Gebieten vertreibt. Es ist davon auszugehen, dass die Grenzen zwischen Russland und der Ukraine die aktuelle Frontlinie bilden werden. Putin zieht daher seinen Anspruch auf die russischen Gebiete zurück, die noch unter ukrainischer Besatzung stehen.

Im Gegenzug wird Washington die Krim de jure, also rechtlich, als Bestandteil Russlands anerkennen. Und de facto, also indem es die Fakten vor Ort akzeptiert, ob rechtlich oder nicht, wird Washington die Volksrepubliken Donezk und Luhansk, Saporischschja und Cherson gemäß den gegenwärtigen Konfliktgrenzen als Provinzen Russlands anerkennen.

Indem die Ukraine die Anerkennung der russischen Erfolge auf dem Schlachtfeld verweigert, kann sie diese weiterhin für sich beanspruchen und zurückfordern. Mit anderen Worten: Das Abkommen umgeht die zentrale Frage.

Dem Abkommen zufolge muss die Ukraine alle NATO-Bestrebungen aufgeben. Putins weitere Forderungen, die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine, sind darin jedoch offenbar nicht enthalten.

Washington wird die Sanktionen gegen Russland aufheben und es wird eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland geben, was offenbar bedeutet, dass Russland Teile seiner Wirtschaft für die Ausbeutung durch Ausländer öffnen wird – eine verheerende Entscheidung Russlands.

Dies ist es, was die russischen Oligarchen und atlantischen Integrationisten wollen, die den Krieg nie unterstützt haben. Wie das russische Militär darauf reagiert, dass der Sieg durch eine Verhandlungslösung zunichte gemacht wird, ist unbekannt.

Aber handelt es sich um eine Einigung? Selenskyjs jüngste Erklärung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lautet, er werde Russland keinen Quadratzentimeter Territorium überlassen. Sollte Selenskyj gezwungen werden müssen und da er rechtlich und verfassungsmäßig weder Präsident der Ukraine ist, da seine Amtszeit abgelaufen ist, können nachfolgende ukrainische Regierungen zu Recht behaupten, das Abkommen sei ungültig.

Darüber hinaus haben sich die Ukraine und Europa für ein alternatives Abkommen ausgesprochen. Demnach wird die Ukraine Verhandlungen mit Russland, Europa und den USA über die territorialen Fragen aufnehmen. Zudem erhält die Ukraine US-Sicherheitsgarantien, vergleichbar mit Artikel 5 des NATO-Vertrags. Damit wird die Ukraine faktisch zum NATO-Mitglied. Zudem wird es keine Beschränkungen für die ukrainischen Streitkräfte und die Operationen ausländischer Truppen auf ukrainischem Territorium geben, und Russland wird die Ukraine für Kriegsschäden entschädigen.

Offensichtlich haben die beiden Vorschläge nichts gemeinsam. Sofern Europa Trump nicht nachgibt, droht eine Spaltung zwischen den USA und der NATO. Eine Spaltung, die die USA und Russland in einem Bündnis zurücklassen könnte, das Europa ausschließt. Ich habe keine Erklärung dafür, warum Europa dieses Risiko eingeht.

Wie die Fakten zeigen, stimmen nur zwei der vier Parteien dem Abkommen zu. Selbst wenn es zu einem Abkommen käme, wäre es angesichts der fehlenden rechtlichen Anerkennung der russischen Gebietsansprüche kaum mehr als ein Aufschieben des Problems.

Tatsächlich ist John Helmer der Meinung, dass das Abkommen lediglich ein Mechanismus, ein Deckmantel dafür sei, Russland beiseite zu schieben, damit Washington seinen Krieg gegen China fortsetzen könne.

So beschreibt Helmer die Situation:

Die politisch-militärische Strategie, die die US-Verhandler antreibt und Trumps Tweets auslöst, zielt nicht auf einen Friedensvertrag mit Russland und auch nicht auf einen Rückzug der USA aus dem Krieg in Europa. Es geht vielmehr darum, einen Krieg nach dem anderen zu inszenieren: den Krieg in Europa in der Ukraine unter der Führung des wiederaufgerüsteten Deutschlands, Polens und Frankreichs, unterstützt von Trump; und den Krieg der USA gegen China in Asien.

„Die Kriege so zu planen, dass man nicht beide Feinde gleichzeitig bekämpft – das ist die Formel, die Wess Mitchell, ein ehemaliger Beauftragter des Außenministeriums während der ersten Trump-Regierung, und sein Geschäftspartner Elbridge Colby, heute als Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik der dritthöchste Beamte des Pentagon, für Trump entwickelt haben. ‚Das Wesen strategischer Diplomatie‘, erklärte Mitchell gerade in Foreign Affairs , ‚besteht darin, die Macht in Raum und Zeit so neu zu ordnen, dass Länder Kraftproben vermeiden, die über ihre Fähigkeiten hinausgehen.‘ …

Mitchell und Colby haben Trump und seine Unterhändler davon überzeugt, dass Russland durch den Ukraine-Krieg unter der Regierung Obama und Biden schwer geschädigt wurde. Russlands Schwäche, insbesondere die Wahrnehmung, dass Präsident Putin sowohl politisch angreifbar als auch persönlich empfänglich für US-Geschäftsmanipulationen ist, ist Trumps starke Karte, und er sollte sie jetzt ausspielen.

Das Ziel ist nicht Frieden, sondern das Geldverdienen mit zwei Kriegen: dem Krieg Europas und der Ukraine gegen Russland und dem Krieg Washingtons gegen China. Und vielleicht noch ein Krieg mit dem Iran für Israel.

Die Leser können sich Helmers Darstellung dessen anhören, was seiner Aussage nach tatsächlich geschieht, und zwar in seiner Diskussion mit Ray McGovern in Nima Alkhorshids Sendung (siehe unten) und sie können es in mehreren von Helmers jüngsten Artikeln in Dancing with Bears nachlesen .

Helmers Quelle für seine Erklärung der tatsächlichen Geschehnisse ist ein Artikel in Foreign Affairs von West Mitchell , dem stellvertretenden Außenminister für Europa und Eurasien während Trumps erster Amtszeit. Mitchell arbeitet derzeit mit Trumps derzeitigem Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik, Elbridge Colby, an der zeitlichen Abfolge der amerikanischen Kriege mit Russland und China, da die USA nicht über die Macht verfügen, beide gleichzeitig zu bekämpfen. Mitchells Artikel erschien am 22. April 2025 in der Mai/Juni-Ausgabe 2025 von Foreign Affairs .

Mitchell schreibt, der Prozess der Abfolge der Kriege mit Russland und China müsse damit beginnen, „den Krieg in der Ukraine zu einem für die USA günstigen Ende zu bringen. Das bedeutet, dass Kiew letztlich stark genug sein muss, um Russlands Vormarsch nach Westen zu behindern“ [wofür es keine Beweise gibt, was zeigt, dass Mitchell von der falschen Darstellung beherrscht wird]. Washington sollte die Formel aus dem Koreakrieg anwenden: „Einen Waffenstillstand priorisieren und Fragen einer umfassenderen Lösung in einen separaten Prozess verschieben, der Jahre brauchen könnte, um Früchte zu tragen, falls er überhaupt Früchte trägt.“ Genau das stellt Washingtons faktische Anerkennung der russischen Gebietsansprüche sicher.

Mitchell enthüllt dann unvorsichtigerweise die beabsichtigte Täuschung des unschuldigen Putin:

Die Vereinigten Staaten sollten mit der Ukraine eine Verteidigungsbeziehung anstreben, die der mit Israel ähnelt: kein formelles Bündnis, sondern eine Vereinbarung, Kiew das zu verkaufen, zu verleihen oder zu geben, was es zur Selbstverteidigung braucht. Sie sollten der Ukraine jedoch keine de jure NATO-Mitgliedschaft gewähren. Stattdessen sollten die Vereinigten Staaten die europäischen Staaten dazu drängen, Verantwortung für die Ukraine – und für die Sicherheit ihres Kontinents im Allgemeinen – zu übernehmen.

Diese Strategie schöpft aus „Putins besonderer Beziehung zu den russischen Oligarchen“ und bringt Putins Unterhändler Kirill Dmitriev dazu, „den Kreml zu drängen, einem kurzfristigen militärischen Waffenstillstand zuzustimmen, der weit hinter den Zielen der Sondermilitäroperation hinsichtlich Entmilitarisierung und Entnazifizierung zurückbleibt.“

Mitchell beschreibt das „Friedensabkommen“ als eine Täuschung Washingtons, um dem „Putin-Knaben“ erneut eine Falle zu stellen und Russland letztlich zu zerstören.

Kann ich das glauben? Ja, das kann ich. Helmer beobachtet die Dinge seit langem und berichtet darüber. Dieses Szenario entspringt nicht Helmers Fantasie. Es wird in einem Artikel in Foreign Affairs , dem langjährigen Maßstab der amerikanischen Außenpolitik, dargelegt . Der Autor, West Mitchell, ein ehemaliger hochrangiger Trump-Beamter, vertritt eindeutig die neokonservative Linie von Verteidigungsstaatssekretär Paul Wolfwitz, wonach das Ziel der amerikanischen Außenpolitik die Hegemonie über die Welt sei. Wenn amerikanische Hegemonie Krieg erfordert, dann ist es Krieg.

Die Russen, darunter ein großer Teil des gedankenlosen russischen Establishments, das so sehr darauf aus ist, Teil des Westens zu sein, haben sich nie Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen die neokonservative Doktrin der US-Hegemonie auf die russische Souveränität hat. Präsident Trump hat diese Doktrin nicht verurteilt. Folglich wird Russland zerstört werden, da die russische Regierung dummerweise in eine Täuschung nach der anderen tappt. Unter Putin und Lawrow wird es ein Minsker Abkommen nach dem anderen geben.

Meine Frage ist: Ist Trump Teil der Täuschung nicht nur Putins, sondern auch des amerikanischen Volkes, oder ist dies ein Deal, den er ohne Kenntnis der Folgen akzeptiert hat, weil er den Konflikt wie versprochen unbedingt beenden will? Wenn Trump selbst Teil der Täuschung ist, dann haben wir die Erklärung, warum das amerikanische Establishment seine Rückkehr ins Oval Office nicht verhindert hat.

Paul Craig Roberts ist ein renommierter Autor und Wissenschaftler und Vorsitzender des Institute for Political Economy, wo dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde. Zuvor war Dr. Roberts Mitherausgeber und Kolumnist des Wall Street Journal. Während der Reagan-Regierung war er stellvertretender Finanzminister für Wirtschaftspolitik. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

