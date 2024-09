Der Fall Reiner Fuellmich steht stellvertretend für ein neues Nazi-Deutschland

Peter Koenig (globalresearch)

Seit 11 Monaten sitzt der deutsche Bürgerrechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich zu Unrecht in Untersuchungshaft. Wie ein Krimineller darf er das Gefängnis nur in Hand- und Fußfesseln und in Begleitung zweier bewaffneter Wächter verlassen.

Er hat kein Verbrechen begangen und wurde nicht verurteilt, sondern ist ein politischer Gefangener, der auf einen politischen Prozess wartet. Wäre dieser in einem Land, das der Westen arrogant als Entwicklungsland bezeichnet, würde man von einem „Scheingericht mit Scheinprozess“ sprechen.

Letzte Nacht ist Reiners Mutter gestorben. Sie war krank und in ihren letzten Tagen. Reiner bat das Gericht um Erlaubnis, die letzten Stunden mit seiner Mutter verbringen zu dürfen, um sich zu verabschieden. Er bekam die Erlaubnis nur unter der Bedingung, dass er mit Handschellen gefesselt und von zwei bewaffneten Wachen begleitet wurde.

Reiner lehnte ab. Er wollte nicht, dass seine Mutter in ihren letzten Lebensmomenten leiden musste, während sie ihren Sohn unter diesen unmenschlichen Bedingungen sah. Also lehnte er ab.

Das sagt alles darüber aus, was aus Deutschland wieder geworden ist: eine ausgewachsene Nazi-Tyrannei.

Weitere Einzelheiten finden Sie hier:

Justizskandal in Deutschland: Der Fall Reiner Fullmich

Von Wolfgang Jeschke , 04.09.2024

Dies ist ein Zitat aus dem Text:

„Carsten Schindler [Richter] leitet das Verfahren gegen den Bürgerrechtler Dr. Reiner Füllmich . Während der Anwalt zunächst den Eindruck vermittelte, an einem Verfassungsprozess interessiert zu sein, schockierte sein jüngster „Taschenspielertrick“ (Zitat RA Dr. C. Miseré) Prozessbeobachter, internationale Menschenrechtsaktivisten und Anwälte gleichermaßen. Schindlers Name wird in Zukunft mit einem der kuriosesten Fälle der deutschen Rechtsgeschichte in Erinnerung bleiben: Als die Bundesrepublik Deutschland [BRD] einen Bürgerrechtler aus Mexiko illegal verschleppte, um ihn einem inszenierten Prozess zu unterziehen.

Als auf Grundlage der Gesellschafterbeschlüsse nachgewiesen werden konnte, dass Fuellmich über eine effektive Alleinvertretungsbefugnis verfügte, suchte das Gericht nach neuen Wegen, den Verfolgten zu belasten . Fuellmichs Anwältin Katja Wörmer kommentiert: „Als diese Argumentation nicht mehr möglich war, hat das Landgericht die Begründung der Straftat einfach in einen Missbrauch der Vertretungsmacht umgedeutet.“

Das heißt nichts anderes als: Zunächst hat das Gericht behauptet, der Verfolgte sei nicht befugt gewesen, seine Aufgaben wahrzunehmen. Als sich dann herausstellte, dass er sehr wohl befugt war, hat das Gericht seine Auffassung geändert und behauptet, er sei zwar befugt, habe aber seine Vertretungsmacht missbraucht.

*

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Viviane Fischer , die von Reiner Fuellmich unterrichtet wurde und dann seine Partnerin im Corona-Komitee wurde, von den „Behörden“ bezahlt wurde, um ihn zu verraten – und die Zusammenarbeit anderer ehemaliger Mitarbeiter von Dr. Fuellmichs Corona-Komitee zu suchen.

So arbeiten die deutschen Behörden heute. Keine Skrupel. Die sogenannten „Behörden“ wissen, welche Verbrechen sie mit Covid begangen haben, wie viele Leben sie auf dem Gewissen haben, wenn sie überhaupt je eines hatten, und deshalb haben sie das Gefühl: „ Wir MÜSSEN bis zum Ende weitermachen, wir dürfen nicht aufgeben und menschlich werden.“

Die Befehle kommen natürlich von ganz oben, doch Deutschland hätte die wirtschaftliche Macht, einem solchen Druck zu widerstehen, sich mit Westeuropas natürlichem Partner im Osten, Russland, zu verbünden und den Weg zu Frieden und einem freien Europa zu weisen. Frei von den Fängen Washingtons.

Es erinnert an die Zeiten vor mehr als 80 Jahren, als ein gewisser Adolf Hitler zunächst in Deutschland, dann in weiten Teilen Europas und sogar in Nordafrika an die Macht kam – und beim Versuch scheiterte, die damalige Sowjetunion zu erobern.

Dank der UdSSR, die für die Befreiung Westeuropas mit bis zu 30 Millionen Menschenleben bezahlte – und wer weiß, vielleicht auch dank der „Freiheit“ der Vereinigten Staaten – hatten wir über ein halbes Jahrhundert lang ein ziemlich friedliches und – man könnte es fast als „demokratisches“ Europa.

Doch die Macht des Falschgeldes, der Schaffung und Anhäufung von Falschgeld durch einige wenige privilegierte, zumeist eugenische Milliardäre und Elitisten – allesamt verankert im betrügerischen Federal Reserve Act von 1913 – nutzt heute erneut ihre vorgetäuschte Finanzkraft, um die Welt zu kaufen und versucht erneut, durch dasselbe, offenbar höchst korrupte Deutschland, das heutige Russland zu erobern.

Der Westen, einschließlich der künstlich geschaffenen Marionette Europäische Union, ist davon überzeugt, dass der von Washington angezettelte Krieg der Ukraine gegen Russland (das zum Teil ein europäischer Nationalstaat ist) dem Westen als Stellvertreter für seine Bemühungen dienen wird, Russland zu unterdrücken.

Nicht alle Deutschen sind korrupt. Aber diejenigen mit der „besten“ oder „schlechtesten“ Korruptions- und Reputationsbilanz stehen heute an der Spitze Deutschlands und der Europäischen Kommission: Olaf Scholz , seit Dezember 2021 Bundeskanzler der BRD und ehemaliger Bürgermeister von Hamburg, und Ursula von der Leyen , ehemalige deutsche Verteidigungsministerin und heute nicht gewählte Chefin der Europäischen Kommission. Keiner von ihnen wurde vom Volk gewählt. Scholz wurde zwar vom Bundestag „gewählt“, aber auf Empfehlung des deutschen Bundespräsidenten; und dies ohne Debatte (Artikel 63 des deutschen Grundgesetzes).

Die beiden Schlüsselfiguren der Europäischen Union sind korrupte deutsche Implantate. Sie führen die Europäische Union über Deutschland und die Europäische Kommission in den dritten Untergang in etwas mehr als einem Jahrhundert – und raten Sie mal, wessen Geheiß? – auf Washingtons Geheiß. Und wer hat in Washington das Sagen, unabhängig davon, ob Trump oder Kamala der nächste Präsident wird? Die Zionisten.

Dies ist nur ein kurzes Zwischenspiel, um zu erklären, warum Dr. Reiner Fuellmich, ein ehrlicher Kämpfer für die Menschenrechte, zum Schweigen gebracht werden muss, komme, was wolle.

Kein deutscher Richter könnte es sich leisten , vernünftig zu sein und den unschuldigen Reiner Füllmich freizusprechen , da er sonst seine Karriere aufgeben oder Schlimmeres befürchten müsste.

Die vollständigen Einzelheiten zur Fallgeschichte von Reiner Fuellmich finden Sie hier:

Befreit Reiner Fuellmich

Justizskandal in Deutschland: Der Fall Reiner FullmichVon Wolfgang Jeschke , 04.09.2024

Dies ist also der Stand der Dinge, an dem wir uns derzeit befinden, und an diesem Punkt steht Deutschland heute erneut.

Nur wenige Deutsche durchschauen – oder besser, wollen durchschauen – diesen neuen Schnellweg zum Neo-Sozialismus, zum Nationalsozialismus der heutigen Form. Er ist ausgefeilter und tödlicher als die Version von vor 80 Jahren.

Dieselben Leute, die es nicht wagen, für ihre Rechte einzutreten – damals durch Hitlers Drohungen – werden heute durch das von ihrer Regierung begangene „Covid-Verbrechen“ zum Schweigen gebracht. Und sie wissen oder glauben zu wissen, dass es schlimmer wäre und tödlich sein könnte, der offiziellen Darstellung der Regierung zu widersprechen.

Sie leiden nicht nur an kognitiver Dissonanz , sondern auch an kognitiver Angst . Sie beobachten die Situation vier Generationen zurück – Ungerechtigkeit in Hülle und Fülle – und hoffen, dass sie davon nicht eingeholt wird.

Lasst uns für Reiner Fuellmich beten und alles tun, was wir können, damit universelle Gerechtigkeit herrscht und das Licht der Sonne am Ende die Tyrannei Deutschlands und der westlichen Welt im Allgemeinen überstrahlt.

Gerechtigkeit MUSS siegen.

*

Holen Sie sich Ihr kostenloses Exemplar von „Auf dem Weg zu einem Szenario des dritten Weltkriegs: Die Gefahren eines Atomkriegs“!

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er ist der Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Unternehmensgier; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist außerdem nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University in Peking.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research

Copyright © Peter Koenig , Global Research, 2024

(Visited 1 times, 1 visits today)