Der Eigentümer von WEF, Blackrock, toxt die Organisation in einen tyrannischen Abgrund

Unter der Führung von BlackRock (BR) ist das WEF zu einer noch tyrannischeren, hochgiftigeren Organisation geworden. Der technokratische BR-Chef, ordnet die nächste größere WEF-Konferenz, die für den 22. und 23. April 2026 in Dschidda, Saudi-Arabien, geplant ist, an, vorwärts zu gehen, obwohl Saudi-Arabien sich mitten in einer Kriegszone befindet.

Stimmen, die sich über die menschlichen Risiken wundern, werden von BRs CEO gierig diktiert: „Stellen Sie sich die finanziellen Verluste vor, wenn wir absagen“.

Keine Rücksicht auf Menschenleben, außer für sein gieriges Leben. Macht und Geld in unserer bösen Gesellschaft gehen Hand in Hand. Menschlichkeit und soziale Werte werden wie Kakerlaken überfahren, von denen, die vorgeben, die Welt und ihre Institutionen zu regieren.

Es scheint, dass der Große Preis von Saudi-Arabien auf dem Jeddah Corniche Circuit (17.-19. April) für die Formel 1 gerade abgesagt wurde – aufgrund von Kriegsgebietsrisiken. Dennoch muss das WEF weitermachen. Die Macht des Geldes liegt über dem Leben. Offensichtlich macht es Kriege, schafft Terrorakte – und verdient mehr Geld durch Zerstörung und Tötung als alles andere, das bei weitem Drogen- und Menschenhandel übertrifft – in welcher großen Finanzwesen natürlich natürlich auch groß finanziert wird.

Big Finance ist organisierte Kriminalität – und umgekehrt.

Stellen Sie sich vor, BlackRock, ein Hauptaktionär der weltweiten Kriegsindustrie, leitet das WEF, führt ganze Länder und Kontinente. Warum? Warum? Denn es kann, mit Druck und Erpressung.

Nehmen wir gerade Deutschlands abgefälschten Kanzler, Merz, einen ehemaligen BR-Manager, bewaffnet sein Land und verspricht seinem Rothchild-Kollegen, dem französischen Macron, einem ehemaligen Rothschild-Fusions- und Akquisitionsbanker – einem anderen Deal-Hersteller –, Europa bis an die Zähne zu bewaffnen – so bereit, mit Russland in den Krieg zu ziehen. Merz und Macron haben nie aufgehört, für ihre jeweiligen finanziellen Monster zu arbeiten. Und diese Monster werden dafür sorgen; Merz und Macron bleiben in ihren politischen Machtpositionen.

Russland angreifen – ein verlorener Vorschlag? – Ja, für das Volk, aber nicht für die Rüstungsindustrie und nicht für BlackRock & Cie. Kriege werden von solchen Finanzinstituten vorangetrieben, die Regierungen antreiben, die ihre Jugendlichen an die Front schicken, um dafür zu sterben – mehr Geld für die Kriegsindustrie und für den Gott der Geldmacht zu verdienen. Sicher nicht für den Frieden.

Hier befinden sich Blackrock und das WEF. – Jeder, der sich immer noch fragt, warum es zilch Interesse und Rücksicht auf Menschenleben gibt?

Daher, egal, ob Menschenleben verloren gehen und zerstören, werden der gegenwärtige Iran-Krieg und die Kriege im Allgemeinen, wichtig sind BlackRocks Gewinne, seine wachsende Macht in Richtung Weltkontrolle. Finanzielle Giganten dieser Art MÜSSEN herunterkommen. Und nur Wir, das Volk, haben diese Macht. Aber wir müssen uns vereinen.

Zurück zur WEF-BlackRock-Planung der Dschidda-Konferenz Ende April 2026. Welches bessere Ziel ist es, von der iranischen Luftwaffe oder dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) getroffen oder sogar einzumarschieren, als eine Konferenz voll oder westlich orientierte Aarab-Oligarchen, die es Zionist-Irael erlaubt haben, ihre palästinensischen Brüder abzuschlachten und zu verunglimpfen?

Ist BR’s Big Shot überhaupt der Ansicht, dass viele CEOs, politische Hotshots und andere Nabelschau-Crèmes der Ernteelitisten es ablehnen könnten, an einem Treffen in einem Kriegsgebiet teilzunehmen? Was wäre, wenn – eine kritische Masse registrierter Milliardärsteilnehmer in letzter Minute ausfällt? Weil sie ihr eigenes Leben für mehr wert halten als die finanziellen Gewinne des WEF?

Ist dies die einzige Möglichkeit, wie das Risiko der Mitarbeiter für ihr Leben gestoppt werden kann?

Niemand wagt es, dem Chef der BR zu widersprechen, da er Leute links und rechts entlassen hat, ohne einen Grund anzugeben. Arroganz mit Macht kennt keine Grenzen für Gräueltaten. Der typische Stil der Entlassung von Mitarbeitern ist eine treue, fleißige und engagierte Person, die früh am Morgen in ein Geschäftsführerbüro berufen wird: „Sie werden sofort gefeuert. Komm morgen nicht rein. Und auf dem Weg nach draußen, vergessen Sie nicht, Ihre Arbeits-ID, Ihren Arbeitscomputer und Ihr Mobiltelefon abzugeben. “

Keine Erklärung, keine Worte des Dankes, nichts.

Bereits vor zwei Jahren, unter der Herrschaft von Klaus Schwab, wurde das Arbeitsambienz des WEF von der Financial Times und den Wall Street Journals als giftig bezeichnet. In der Zwischenzeit ist WEF-Gründer, Präsident und CEO Klaus Schwab weg, und sein Nachfolger Borge Brende, der mit Epstein zu tun hat, musste letzte Woche zurücktreten – was dem mobbigen BlackRock-Vorsitzenden die volle Herrschaft überlässt. BR ist mit Abstand der größte Sponsor und de factoDe-facto-Eigentümer des WEF. Also kann sein Chef mit dem sinkenden Schiff tun, was er will.

Die Darstellung eines immer tyrannischeren Führungsstils bestätigt einfach den Untergang des WEF.

Viele Menschen auf der ganzen Welt können nicht darauf warten, dass das passiert – je schneller, desto besser.

