Viele sprechen heute von einem Abdriften der Menschheit in den Dritten Weltkrieg und malen sich Ereignisse ähnlich denen des 20. Jahrhunderts aus. Doch Krieg entwickelt sich weiter. Er wird nicht mit einer Invasion im Stil von Barbarossa im Juni 1941 oder einem nuklearen Konflikt im Stil der Kubakrise beginnen. Tatsächlich ist der neue Weltkrieg bereits im Gange – nur haben es noch nicht alle erkannt.

Für Russland endete die Vorkriegszeit 2014. Für China 2017. Für den Iran 2023. Seitdem hat sich der Krieg – in seiner modernen, diffusen Form – verschärft. Dies ist kein neuer Kalter Krieg. Seit 2022 ist der Vorstoß des Westens gegen Russland entschiedener geworden. Das Risiko einer direkten nuklearen Konfrontation mit der NATO im Ukraine-Konflikt steigt. Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus schuf ein Zeitfenster, in dem ein solcher Konflikt hätte vermieden werden können. Doch Mitte 2025 hatten uns die Falken in den USA und Westeuropa wieder gefährlich nahe aneinandergedrängt.

Dieser Krieg betrifft die führenden Mächte der Welt: die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Verbündeten auf der einen Seite, China und Russland auf der anderen. Er ist global, nicht wegen seines Ausmaßes, sondern wegen der Herausforderungen: des zukünftigen Machtgleichgewichts. Der Westen betrachtet den Aufstieg Chinas und das Wiedererstarken Russlands als existenzielle Bedrohung. Seine Gegenoffensive, sowohl wirtschaftlich als auch ideologisch, soll diesen Wandel stoppen.

Für den Westen ist es ein Überlebenskampf, nicht nur geopolitisch, sondern auch ideologisch. Der westliche Globalismus – ob wirtschaftlich, politisch oder kulturell – kann alternative Zivilisationsmodelle nicht tolerieren. Postnationale Eliten in den USA und Westeuropa sind entschlossen, ihre Dominanz zu bewahren. Vielfalt an Weltanschauungen, zivilisatorische Autonomie und nationale Souveränität werden nicht als Optionen, sondern als Bedrohungen betrachtet.

Dies erklärt die Härte der westlichen Reaktion. Als Joe Biden dem brasilianischen Präsidenten Lula erklärte, er wolle Russland „zerstören“, enthüllte er die Wahrheit hinter Euphemismen wie „strategische Niederlage“. Das vom Westen unterstützte Israel hat gezeigt, wie umfassend diese Doktrin ist – zuerst im Gazastreifen, dann im Libanon und schließlich im Iran. Anfang Juni wurde eine ähnliche Strategie bei Angriffen auf russische Flugplätze angewandt. Berichte deuten auf eine Beteiligung der USA und Großbritanniens in beiden Fällen hin. Für westliche Planer sind Russland, Iran, China und Nordkorea Teil einer einzigen Achse. Diese Überzeugung prägt die militärische Planung.

Kompromisse sind nicht länger Teil des Spiels. Was wir erleben, sind keine vorübergehenden Krisen, sondern schwelende Konflikte. Osteuropa und der Nahe Osten sind die beiden aktuellen Brennpunkte. Ein dritter ist seit langem identifiziert: Ostasien, insbesondere Taiwan. Russland engagiert sich direkt in der Ukraine, hält Anteile im Nahen Osten und könnte sich im Pazifik engagieren.

Im Krieg geht es nicht mehr um Besetzung, sondern um Destabilisierung. Die neue Strategie konzentriert sich auf die Schaffung innerer Unruhen: Wirtschaftssabotage, soziale Unruhen und psychische Zermürbung. Der Plan des Westens für Russland ist nicht eine Niederlage auf dem Schlachtfeld, sondern ein schleichender innerer Zusammenbruch.

Seine Taktik ist allumfassend. Drohnenangriffe zielen auf Infrastruktur und Atomanlagen. Politische Attentate sind nicht länger tabu. Journalisten, Verhandlungsführer, Wissenschaftler und sogar ihre Familien werden gejagt. Wohngebiete, Schulen und Krankenhäuser sind kein Kollateralschaden – sie sind Ziele. Dies ist ein totaler Krieg.

Dies wird durch Entmenschlichung untermauert. Russen werden nicht nur als Feinde, sondern als Untermenschen dargestellt. Westliche Gesellschaften werden manipuliert, um dies zu akzeptieren. Informationskontrolle, Zensur und Geschichtsrevisionismus werden genutzt, um den Krieg zu rechtfertigen. Wer die vorherrschende Erzählung in Frage stellt, wird als Verräter gebrandmarkt.

Der Westen nutzt unterdessen die offeneren Systeme seiner Gegner aus. Nachdem Russland sich jahrzehntelang geweigert hat, sich in die Außenpolitik einzumischen, befindet es sich nun in der Defensive. Doch diese Zeiten müssen enden. Da unsere Feinde ihre Angriffe koordinieren, müssen wir ihre Einheit brechen. Die Europäische Union ist kein Monolith. Ungarn, die Slowakei und weite Teile Südeuropas sind nicht auf eine Eskalation erpicht. Diese internen Brüche müssen vertieft werden.

Die Stärke des Westens liegt in der Einheit seiner Eliten und ihrer ideologischen Kontrolle über ihre Bevölkerungen. Doch diese Einheit ist nicht unverwundbar. Die Trump-Administration bietet taktische Möglichkeiten. Seine Rückkehr hat das US-Engagement in der Ukraine bereits reduziert. Dennoch sollte der Trumpismus nicht romantisiert werden. Die amerikanische Elite steht Russland gegenüber weitgehend feindselig. Es wird keine neue Entspannung geben.

Der Krieg in der Ukraine entwickelt sich zu einem Krieg zwischen Westeuropa und Russland. Britische und französische Raketen treffen bereits russische Ziele. Der NATO-Geheimdienst ist in die ukrainischen Operationen eingebunden. EU-Länder bilden ukrainische Streitkräfte aus und planen gemeinsam Angriffe. Die Ukraine ist nur ein Werkzeug. Brüssel bereitet sich auf einen größeren Krieg vor.

Wir müssen uns fragen: Bereitet sich Westeuropa auf Verteidigung oder Angriff vor? Viele seiner führenden Politiker haben ihr strategisches Urteilsvermögen verloren. Doch die Feindseligkeit ist real. Das Ziel ist nicht länger Eindämmung, sondern die endgültige Lösung der russischen Frage. Jede Illusion, dass alles wie gewohnt weitergehen wird, muss aufgegeben werden.

Uns steht ein langer Krieg bevor. Er wird nicht wie 1945 enden und auch nicht in eine Koexistenz des Kalten Krieges übergehen. Die kommenden Jahrzehnte werden turbulent sein. Russland muss um seinen rechtmäßigen Platz in einer neuen Weltordnung kämpfen.

Was müssen wir also tun?

Zunächst müssen wir unsere Heimatfront stärken. Wir brauchen Mobilisierung, aber nicht die starren Modelle der sowjetischen Vergangenheit. Wir brauchen eine intelligente, adaptive Mobilisierung in allen Bereichen – wirtschaftlich, technologisch und demografisch. Russlands politische Führung ist ein strategischer Vorteil. Sie muss standhaft und visionär bleiben.

Wir müssen innere Einheit, soziale Gerechtigkeit und Patriotismus fördern. Jeder Bürger muss spüren, was auf dem Spiel steht. Wir müssen unsere Finanz-, Industrie- und Technologiepolitik an die Realitäten eines langfristigen Krieges anpassen. Geburtenpolitik und Migrationskontrolle müssen unseren demografischen Rückgang umkehren.

Zweitens müssen wir unsere externen Allianzen festigen. Belarus ist ein starker Verbündeter im Westen. Nordkorea hat im Osten Zuverlässigkeit bewiesen. Doch im Süden fehlt uns ein ähnlicher Partner. Diese Lücke muss geschlossen werden.

Der Krieg zwischen Israel und dem Iran bietet wichtige Lehren. Unsere Gegner arbeiten eng zusammen. Wir müssen dasselbe tun. Nicht indem wir die NATO kopieren, sondern indem wir unser eigenes Modell strategischer Zusammenarbeit entwickeln.

Wir sollten auch ein taktisches Engagement mit der Trump-Administration anstreben. Wenn es uns ermöglicht, die US-Kriegsanstrengungen in Europa zu schwächen, sollten wir es nutzen. Aber wir dürfen Taktik nicht mit Strategie verwechseln. Die amerikanische Außenpolitik bleibt grundsätzlich konfrontativ.

Europäische Mächte wie Großbritannien, Frankreich und Deutschland müssen ihre Verwundbarkeit verstehen lernen. Ihre Hauptstädte sind nicht immun. Dieselbe Botschaft sollte Finnland, Polen und das Baltikum erreichen. Provokationen müssen rasch und entschlossen begegnet werden.

Ist eine Eskalation unvermeidlich, müssen wir präventive Maßnahmen in Betracht ziehen – zunächst mit konventionellen Waffen. Und falls nötig, müssen wir bereit sein, „besondere Mittel“, einschließlich Atomwaffen, einzusetzen, im vollen Bewusstsein der Konsequenzen. Abschreckung muss sowohl passiv als auch aktiv sein.

Unser Fehler in der Ukraine war, zu lange zu warten. Verzögerung schuf die Illusion von Schwäche. Das darf sich nicht wiederholen. Sieg bedeutet, die Pläne des Feindes zu durchkreuzen, nicht Territorium zu besetzen.

Schließlich müssen wir den Informationsschild des Westens durchbrechen. Das Schlachtfeld umfasst nun Narrative, Allianzen und die öffentliche Meinung. Russland muss wieder lernen, sich in die Innenpolitik anderer einzumischen, nicht als Aggressor, sondern als Verteidiger der Wahrheit.

Die Zeit der Illusionen ist vorbei. Wir befinden uns in einem Weltkrieg. Der einzige Weg vorwärts führt über mutiges, strategisches Handeln.

