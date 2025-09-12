Die Geschichte einer angekündigten Katastrophe

Von Clara Statello, «l’AntiDiplomatico» (transition-news)

Deutschland zieht in den Krieg: Die Sturmtruppen versuchen es erneut mit Russland. Irren ist menschlich, aber darauf zu bestehen, ist dumm, möchte man kommentieren. Von Ende August bis Ende September führt die Bundeswehr die NATO-Übung «Quadriga 2025» durch, an der eine beeindruckende Streitmacht beteiligt ist: rund 8000 deutsche Soldaten der Marine, der Armee, der Luftwaffe, des Dienstes für Informationssicherheit und Informationshoheit und des Gemeinsamen Unterstützungskommandos sowie Truppen aus 13 weiteren Ländern.

Die Kriegsspiele finden in Deutschland, Finnland, Litauen und in der Ostsee statt. Das offizielle Ziel ist es, die Abschreckung zu verstärken und die Einsatzbereitschaft der Truppen zu erhöhen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Logistik liegt. Die Übung sieht den Einsatz von Streitkräften und Ausrüstung auf dem See-, Land- oder Luftweg in Litauen vor, um direkte multinationale Unterstützung bei der Verteidigung der Ostflanke der NATO zu leisten. Der Schwerpunkt liegt auf:

dem Transport auf Straße, Schiene oder See

der Versorgung Litauens mit Treibstoff und Trinkwasser

dem Schutz kritischer Verteidigungsinfrastrukturen in den Bereichen Land, Luft, See und Cyberspace

der medizinischen Versorgung auf See, einschließlich medizinischer Evakuierung und Zusammenarbeit mit zivilen Gesundheitsdienstleistern an Land.

Deutschland stellt sich als zuverlässiger Versorgungsstandort für die NATO in einem zukünftigen Krieg gegen Russland unter Beweis. «Fast alle Versorgungswege für die Ostflanke führen über Deutschland», erklärte General Carster Breuer, Chef der deutschen Bundeswehr.

Die Bundeswehr hat Übungen zum Truppentransfer von Deutschland nach Litauen durchgeführt. Die deutsche Marine übte den Transport von Militärfahrzeugen und Personal der 37. Panzer- und Grenadierbrigade vom deutschen Hafen Rostock nach Klaipėda in Litauen. Für den Transport von 1000 gepanzerten Fahrzeugen, gepanzerten Bergungsfahrzeugen, Sanitätswagen und Ausrüstung wurden zwei dänische Fähren eingesetzt, die sechs Überfahrten über die Ostsee durchführten.

«Ein interessanter Aspekt dieser Übungen war gerade die Übung zum Einsatz von Zivilschiffen und Landtransportdiensten für den Transport von Militärgütern, weil der Seetransport vor der Region Kaliningrad verdeckt erfolgen musste, da diese Schiffe dort zu einem leichten Ziel für Küstenraketensysteme werden», betont der russische Telegram-Kanal Dva Mayora. Diese Beobachtung ist interessant. Die Truppen von 14 NATO-Ländern üben im Rahmen eines Konflikts etwas, das als Kriegsverbrechen gelten könnte, nämlich den Einsatz ziviler Mittel für militärische Zwecke.

Die Presse deutet an, dass Quadriga 2025 eine Antwort auf die gemeinsame Übung Zapad (Westen) von Russland und Weißrussland ist, die jedoch erst später, Mitte September, stattfinden wird. Die Funktion ist natürlich anti-russisch:

«Die Bedrohung bleibt unverändert, sowohl hybrid als auch konventionell», bemerkte Breuer. «Putin beobachtet uns, und seine Pläne gehen weit über die Ukraine hinaus. Als Streitkräfte müssen wir uns darauf vorbereiten.» Breuer präzisierte jedoch: «Wir wollen Abschreckung, wir wollen keine Eskalation.»

In Wirklichkeit bereitet sich Berlin rasch auf einen Krieg gegen Moskau vor. Als ob ihm die Lektion von 1945 nicht gereicht hätte.

Die deutsche Armee zeigt «Zähne»

Die EU will keinen Krieg mit Russland, nutzt aber das Schreckgespenst Russland, weil sie sich wieder aufrüsten muss. Das europäische Szenario hat für Washington, das sich zunehmend aus der Region zurückzieht, keine strategische Vorrangstellung mehr. Auf den Tisch der europäischen Mächte wird erneut der Zankapfel der militärischen Konkurrenz geworfen. Kurz gesagt, die Belle Époque der Pax Americana scheint vorbei zu sein, und nun streiten sich vier Staaten um die militärische Vorherrschaft einer NATO, die ihren wichtigsten Stakeholder verloren hat.

Großbritannien und Frankreich übernehmen als Atommächte die Hauptrolle, aber Deutschland bleibt nicht untätig. Nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg erlaubten die Sieger Berlin den Wiederaufbau seiner Streitkräfte, jedoch ohne Angriffsfähigkeiten, nur zu Verteidigungszwecken. Die zahnlose Armee (Armee ohne Zähne) Deutschlands ist nun bereit, ihre ersten Backenzähne zu zeigen.

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz kündigte im Juni einen Ausgabenplan von fast 650 Milliarden Euro für die nächsten fünf Jahre an – mehr als doppelt so viel wie die derzeitigen Militärausgaben –, um das NATO-Ausgabenziel von 3,5 Prozent des BIP zu erreichen und die Bundeswehr zur stärksten Armee Europas zu machen.

In einem Interview mit dem französischen Fernsehsender TF1 sagte Merz, er schließe die Wehrpflicht nicht aus, falls das neue Modell des freiwilligen Wehrdienstes nicht ausreiche. Falls erforderlich, würde die Wehrpflicht auch auf Frauen ausgeweitet werden.

Doch das ist noch nicht alles. Nach der Unterzeichnung von Militärabkommen mit Frankreich und Großbritannien könnte Deutschland direkt zur Stärkung der strategischen Abschreckung Europas beitragen. In Berlin wird die Option geprüft, die finanziellen Anstrengungen von Paris und London zur Erweiterung und Modernisierung ihres Atomwaffenarsenals zu unterstützen. Dies erklärte der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Jens Spahn, in einem Interview mit dem deutschen Medium N-TV. Vorerst wurde die Idee von Merz zurückgestellt, aber es bleibt eine Möglichkeit, Europa mit einem «unabhängigen Atomschutzschild» auszustatten, was «nur unter der Führung Deutschlands» möglich sei.

Die Option eines Krieges liegt auf dem Tisch

Die EU will keinen Krieg mit Russland, schließt diese Möglichkeit aber nicht aus. Und sie bereitet sich auf die Konfrontation vor. Die Geschichte lehrt uns, dass Krieg nicht das Ergebnis einer linearen Gleichung ist, sondern als Folge von Dynamiken ausbrechen kann, die sich der Kontrolle der Akteure, die sie bewegen, entziehen.

Um seine militärische Führungsrolle in der europäischen NATO zu bekräftigen, hat sich Deutschland an die Spitze der militärischen Hilfe für die Ukraine gestellt, sowohl finanziell als auch mit Waffen- und Munitionslieferungen. Es schließt die Lieferung von Taurus-Langstreckenraketen nicht aus, die es Kiew ermöglichen würden, tief in russisches Gebiet vorzudringen. Der Plan unterliegt jedoch der militärischen Geheimhaltung, um kriegerische Konsequenzen mit Moskau zu vermeiden.

Darüber hinaus bereitet Berlin die Infrastruktur für die Kriegslogistik vor. Der Bau einer Militärbahn für den Transport von Schwerlastfahrzeugen und Ausrüstung in die westlichen Regionen der Ukraine ist laut Tagesspiegel praktisch abgeschlossen.

Das beunruhigendste Element, das den klaren Wahnsinn der westlichen Mächte Europas offenbart, sich kopfüber in einen katastrophalen Krieg gegen Russland zu stürzen, betrifft die Vorbereitung von Krankenhäusern und Zivilschutz auf einen Anstieg der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle.

Deutschland und Frankreich haben Notfallpläne für Krankenhäuser ausgearbeitet, die auch Kriegsszenarien vorsehen. Laut The Sun müssen sich französische Krankenhäuser darauf vorbereiten, bis März 2026 täglich Hunderte von Verletzten und Leichen aufzunehmen, da das Land zum Zentrum für die Opfer des Schlachtfeldes werden wird (Transition News berichtete).

Großbritannien hat mobile, temporäre Leichenhallen mit harter Außenhülle bestellt, um sich darauf vorzubereiten, gleichzeitig bis zu 700 Leichen aufnehmen zu können – im Rahmen eines vom Innenministerium aufgestellten Plans zur Bewältigung von Massensterben in Höhe von 7,5 Millionen Pfund über vier Jahre, schreibt der norwegische Publizist Pål Steigan.

Deutschland bereitet Lebensmittelvorräte für den Fall eines Krieges mit Russland vor. Die Washington Post schreibt, dass Landwirtschaftsminister Alois Reiner vorgeschlagen hat, strategische Lebensmittelvorräte anzulegen, insbesondere Fertiggerichte, die schnell erhitzt werden können, wie Ravioli aus der Dose und Linsen.

Auf Kosten des deutschen Volkes

Wie immer werden die höheren Militärausgaben von den schwächsten sozialen Schichten getragen werden. Ende August erklärte Merz, dass die Deutschen über ihre Verhältnisse leben und das Sozialleistungssystem einer vollständigen Überprüfung unterzogen wird, da die Ausgaben weiter steigen und bereits den Rekordwert des Vorjahres von 47 Milliarden Euro überschritten haben.

«Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar», so Merz.

Die robuste deutsche Wirtschaft rutscht in die Rezession. Nach der Konjunkturabschwächung seit 2017 ist die Wirtschaft zum ersten Mal seit Beginn der 2000er Jahre zwei Jahre in Folge geschrumpft: um 0,2 Prozent im Jahr 2024, nach einem Rückgang von 0,3 Prozent im Jahr 2023.

Die jüngsten Beschäftigungszahlen in der Industrie sind beunruhigend. Die deutsche Automobilindustrie hat in den letzten 12 Monaten 51.500 Arbeitsplätze verloren, fast sieben Prozent ihrer Belegschaft. Das entspricht fast der Hälfte aller Industriearbeitsplätze, die im gleichen Zeitraum abgebaut wurden. Seit 2019 gingen in Deutschland 112.000 Arbeitsplätze in der Automobilindustrie verloren, die Hälfte davon allein im letzten Jahr. Berlin nimmt den deutschen Arbeitnehmern etwas weg, um es der Kriegsmaschine zu geben. Laut der Financial Times hat Deutschland von Februar 2022 bis Ende 2024 50,5 Milliarden Euro für die Unterstützung Kiews ausgegeben. Im Jahr 2025 hat die Bundesrepublik Deutschland weitere 8,3 Milliarden Euro für militärische Hilfe bereitgestellt, und für 2026/2027 sind weitere 17 Milliarden Euro vorgesehen.

Das böse Ende Deutschlands

Kurzum: Nach dem Terroranschlag auf die Nord-Stream-Pipelines und Jahren verbrannter Gelder für Waffen und die Unterstützung eines Krieges, der die Wirtschaft in die Rezession geführt hat, wird Berlin die Subventionen kürzen – und damit auch jene wenigen Mittel, die den Bewohnern die Illusion gaben, im blühenden Garten borrellscher Erinnerung zu leben.

Es ist ein Scherz der Geschichte: Im letzten Jahrhundert haben die Deutschen die Ukrainer vernichtet, während sie jetzt für Kiew sterben müssen. Eine ironische Nemesis zum Vorteil von Rheinmetall und seinem Hauptinvestor BlackRock.

Clara Statello, diplomierte Politologin, hat als Korrespondentin und Autorin für Sputnik Italia gearbeitet, das nach dem EU-Verbot infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine im Februar 2022 eingestellt wurde. Sie schreibt unter anderem für L’Antidiplomatico und Pressenza. Ihre Leidenschaft gilt der internationalen Politik.

