Der Bundeskanzler, der Vermögensverwalter und die Raketen

Thomas S. Karat (antikrieg)

Es gibt eine besondere Art von Vereinbarung, die kein Gesetz verbietet und kein Skandal so recht erfassen kann, weil nichts daran verborgen ist. Sie liegt offen zutage, in behördlichen Dokumenten und Beschaffungsanträgen, und sie funktioniert gerade deshalb, weil alle Beteiligten wahrheitsgemäß sagen können, dass sie keine Regel gebrochen haben. Friedrich Merz’ Deutschland baut eine solche Vereinbarung in Echtzeit auf.

Beginnen wir mit den Waffen. Im Juli 2025 teilte Verteidigungsminister Boris Pistorius Washington mit, dass Deutschland das amerikanische Raketenstartsystem Typhon und Tomahawk-Marschflugkörper kaufen wolle – der erste Auslandsverkauf des Systems, die Entscheidung lag allein bei den Vereinigten Staaten. Branchenmedien, die sich auf Politico beriefen, bezifferten die Bestellung auf drei Startsysteme und rund 400 Tomahawk-Block-Vb-Marschflugkörper im Wert von über einer Milliarde Euro. Fast ein Jahr später hat Washington noch immer nicht geantwortet. Die Anfrage geriet ins Stocken, nachdem Merz den amerikanischen Krieg gegen den Iran kritisiert und Trump 5.000 Soldaten aus Deutschland abgezogen und eine geplante Stationierung von Langstreckenraketen abgesagt hatte. Europas Möchtegern-Militärführer kann, wie sich herausstellt, ohne amerikanische Fabriken und das Wohlwollen eines Präsidenten keine Fähigkeit zu Tiefschlagangriffen erlangen. Soviel zur Souveränität.

Nun folgen wir dem Geld, denn dort spielt sich die eigentliche Geschichte ab. Die Tomahawk-Rakete wird von RTX (ehemals Raytheon) hergestellt, wo BlackRock zu den größten institutionellen Anteilseignern zählt. Die Typhon-Raketenwerfer gehören Lockheed Martin, wo BlackRock in einem bei der SEC eingereichten Formular 13G eine wirtschaftliche Beteiligung von über 5 Prozent offengelegt hat. Und bei BlackRock verbrachte Merz vier Jahre, bevor er in die Politik zurückkehrte: Von 2016 bis 2020 war er Vorsitzender des Aufsichtsrats der deutschen Tochtergesellschaft. Der Mann, der Washington um den Verkauf von Raketen an Deutschland bat, war bis vor Kurzem das öffentliche Gesicht eines Unternehmens, das von den Raketenverkäufen profitiert.

Seine Zeit dort war alles andere als ruhig. Im November 2018, während Merz dem Aufsichtsrat vorsaß, durchsuchten Staatsanwälte die Münchner Büros von BlackRock Asset Management Deutschland wegen Cum-Ex-Geschäften – dem Dividendenbetrug, der den deutschen Staatshaushalt um zig Milliarden Euro erleichterte. Die untersuchten Vorgänge hatten vor seinem Amtsantritt stattgefunden, die Staatsanwaltschaft nannte ihn keinen Verdächtigen, und er bezeichnete die Praxis als „völlig unmoralisch“ und ordnete die Kooperation des Unternehmens an. Man beachte dennoch das Muster: Dieser Mann hat seine Karriere stets in unmittelbarer Nähe der Machtzentren verbracht, ohne jemals die Beweismittel in der Hand zu halten, aber immer im Raum.

Dann kam die Politik. Die Schuldenbremse wurde aufgehoben, noch bevor Merz vereidigt wurde. Als Vorsitzender der wahlentscheidenden CDU und designierter Bundeskanzler setzte er am 18. März 2025, Wochen vor seinem Amtsantritt und bewusst vor der Konstituierung des neu gewählten Parlaments, im scheidenden Bundestag die Verfassungsänderung durch, die Verteidigungsausgaben über einem Prozent des BIP von der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse ausnahm. Die seit 2009 für die Deutschen unantastbare Schuldenobergrenze wurde aufgehoben und durch einen offenen Geldhahn ersetzt. Die deutschen Militärausgaben stiegen 2025 um 24 Prozent auf 114 Milliarden US-Dollar – die höchsten in der NATO-Region Europas. Merz hat mehr als 750 Milliarden Euro für die Streitkräfte zugesagt.

Und BlackRock hält Anteile an den Rüstungsunternehmen, die davon profitieren. Das Unternehmen gab eine Beteiligung von 6,91 Prozent an Rheinmetall bekannt, dem Panzerhersteller, dessen Aktien seit 2022 rasant gestiegen sind. Die Eigentümerstruktur verläuft über eben jene deutsche Tochtergesellschaft, deren Vorsitz Merz einst innehatte. Auch beim Sensorhersteller Hensoldt überschritt BlackRock die Fünf-Prozent-Grenze. Das sind keine untätigen Positionen. Es sind die Unternehmen, die von der Aufrüstung profitieren, die ihr ehemaliger Vorsitzender in Gang gesetzt hat.

Merz bestreitet die Vorwürfe natürlich. „Ich habe nie ein Lobbying-Mandat angenommen“, sagte er der „Zeit“. Die Transparenzorganisation LobbyControl merkt an, dass BlackRock seine Tätigkeit selbst unter anderem als Pflege von Kontakten zu Regierungen und Aufsichtsbehörden beschrieb – was nichts anderes ist als Lobbyarbeit, ungeachtet aller beschönigenden Formulierungen auf der Visitenkarte.

So finanziert sich die Kriegswirtschaft. Nicht durch Bestechung oder geheime Absprachen, sondern durch einen Drehtüreffekt, der so breit ist, dass man einen Panzer hindurchfahren könnte, geschmiert durch die Rhetorik der Abschreckung. Die Bedrohung ist real genug, um die Ausgaben zu rechtfertigen; die Ausgaben bereichern die Auftragnehmer; deren größte Anteilseigner sitzen auf beiden Seiten des Ozeans; und die Männer, die die Geldhähne öffnen, stammen aus denselben Finanzfirmen und kehren zu ihnen zurück. Eisenhower warnte vor dem Erwerb unberechtigten Einflusses durch den militärisch-industriellen Komplex. Er ahnte nicht, dass dieser Komplex eines Tages den Schatzkanzler stellen würde.

Und die Ausgaben bringen nicht einmal das, was sie versprechen. Ökonomen der Berliner Hochschule für Wirtschaftswissenschaften argumentieren, dass die NATO-Ziele „ein unzureichender Ersatz für strategische Prioritäten“ seien und dass hohe Investitionen das Risiko bergen, „den Aufwand zu erhöhen, ohne die Sicherheit zu stärken“. Ausgaben sind ein Aufwand, Abschreckung ein Ergebnis; und genau in dieser Lücke verdienen die Rüstungskonzerne und ihre Aktionäre ihr Geld.

Schlimmer noch: Der Rüstungsaufbau erzeugt die Gefahr, die er angeblich abwehren soll. Daten des SIPRI zeigen, dass die russischen Militärausgaben bis 2025 nur um 5,9 Prozent gestiegen sind – langsamer als der Anstieg in Europa um 14 Prozent. Ein Wettrüsten, das mit der russischen Bedrohung gerechtfertigt wird, ist gleichzeitig dessen Motor: Jeder europäische Haushalt bestärkt Moskau in seiner Überzeugung, eingekreist zu sein, was wiederum den nächsten Haushalt rechtfertigt, der das nächste NATO-Ziel rechtfertigt – ein Teufelskreis, während die Profiteure ihre Dividenden zählen und das Ganze Sicherheit nennen.

Merz hat kein Gesetz gebrochen. Er verbrachte einfach vier Jahre damit, von innen heraus zu lernen, wie der größte Kapitalpool der Welt von den politischen Maßnahmen profitiert, die er später selbst einführen sollte – und setzte sie dann auch um. Der Skandal liegt nicht in einer einzelnen Transaktion. Er liegt darin, dass das Ganze legal ist.

erschienen am 30. Juni 2026 auf > Antiwar.com > Artikel

Thomas Karat veröffentlicht investigative Artikel auf karat.substack.com und dem Libertarian Institute. Er nutzt seine Erfahrung aus der Wirtschaft und seine akademische Ausbildung als Verhaltensanalytiker, um zu untersuchen, wie Institutionen Zustimmung und Einfluss erzeugen.

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