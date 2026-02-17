Der bevorstehende Luft- und Raketenkrieg gegen den Iran

Sollte es zum Krieg kommen, könnte das Weiße Haus unter Trump einen Ausweg brauchen …

Douglas Macgregor (antikrieg)

Präsident Trump hat die größte Konzentration von US-Luft- und Seestreitkräften im Nahen Osten seit dem Angriff auf den Irak im Jahr 2003 zusammengestellt.

Dan Grazier, pensionierter Marineoffizier und Senior Fellow am Stimson Center, stellt fest, dass es derzeit neben den Flugzeugträgerkampfgruppen und Kampfflugzeugen fast 100 Luftbetankungsflugzeuge im Nahen Osten gibt, was auf eine viel größere Operation von längerer Dauer hindeutet.

Für erfahrene Beobachter lässt die Zusammensetzung der Angriffstruppe einen strategischen Zweck erkennen: ein Ausmaß an Zerstörung, das den Zerfall des iranischen Staates und seiner Gesellschaft herbeiführen soll.

Ist eine „Zersplitterung” durch den Einsatz von Fernangriffen ein erreichbares politisches und militärisches Ziel? Wird der Iran unter dem erdrückenden Gewicht der Luft- und Raketenangriffe der USA und Israels wie ein „Kartenhaus” zusammenbrechen? Die Antworten sind unklar, aber die politischen und militärischen Führer, die Luft- und Raketenkriege beginnen, sind in der Regel davon überzeugt, dass der Einsatz massiver Feuerkraft aus der Ferne erstaunlich effektiv sein wird.

Der Grund dafür ist einfach: In der Hektik der analytischen Zielauswahl, die sich auf Präzisionsschläge gegen die kritischen Knotenpunkte, Systeme, Waffen und wichtigsten politischen und militärischen Führer des Gegners konzentriert, werden sie zu wahren Gläubigen. In einer Welt, in der Bodentruppen Verluste bedeuten, wird das Versprechen des Sieges durch Luft- und Raketenwaffen begeistert begrüßt.

Mit der Zeit erscheint der Planungsprozess selbst so gründlich und professionell, dass er den Widerstand gegen Diplomatie verstärkt. Die Grenzen von Fernangriffen und Lücken im Wissen der Planer über die gegnerischen Streitkräfte sowie deren Verbündete werden oft übersehen oder beschönigt.

Der Präsident, der Kriegsminister und ihre hochrangigen militärischen Berater sind überzeugt, dass die Luft- und Raketenangriffe den Gegner dazu zwingen werden, sich den Forderungen Washingtons zu beugen. Präsidenten beschäftigen sich selten mit den Details militärischer Operationen, und die politische Klasse in Washington erkennt selten die Grenzen der militärischen Macht. Die Fähigkeit, einen anderen Staat aus der Luft oder vom Meer aus ungestraft anzugreifen, ist fast immer der Diplomatie vorzuziehen.

Nur wenige Entscheidungsträger, wenn überhaupt, fragen, was beim letzten Versuch einer Luft- und Raketenoffensive passiert ist. Wenn sie es tun, neigen die Planer dazu, den Entscheidungsträgern zu sagen, dass neue Technologien und größere Mengen an Sprengstoff zum Erfolg führen werden. Aber mit Ausnahme der präventiven Luftangriffe der israelischen Luftwaffe gegen die ägyptische Luftwaffe im Jahr 1967 hat keine Luft- und Raketenoffensive wirklich entscheidende Ergebnisse erzielt.

Als Präsident Bill Clinton im Januar 1999 seinen engsten Kreis von zivilen und militärischen Beratern fragte, wie lange die Luftangriffe im Kosovo dauern würden, wurde ihm gesagt: „Drei oder vier Tage, höchstens eine oder zwei Wochen.“ Letztendlich dauerte die Luftkampagne gegen den serbischen Staat 78 Tage.*

Die aus den 1970er Jahren stammende Luftabwehr Serbiens erwies sich als weitaus widerstandsfähiger als erwartet. Dank des innovativen Einsatzes von Radartechnologie gelang es der serbischen Luftabwehr, ein Lockheed F-117 Stealth-Flugzeug anzuvisieren und abzuschießen. Die serbische Luftabwehr wurde zu keinem Zeitpunkt unter 83 % ihrer Leistungsfähigkeit reduziert.

Trotz intensiver Bombardements zwangen die Luft- und Raketenangriffe die serbische Armee nicht zum Rückzug aus dem Kosovo. Es war Strobe Talbott, der stellvertretende US-Außenminister, der nach Moskau flog und die russische Führung davon überzeugte, die Unterstützung Moskaus für die Serben zu beenden. Ohne Moskaus Hilfe in Form von Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten kam Belgrad zu dem Schluss, dass die serbische Bevölkerung den Balkanwinter nicht überleben würde.

Die einzige Gewissheit bei den heutigen Vorbereitungen für einen Krieg gegen den Iran ist, dass die im Nahen Osten versammelten Luft- und Seestreitkräfte einen großen Teil der kritischen Infrastruktur, der Streitkräfte und der wissenschaftlich-industriellen Basis des Iran zerstören werden. Wie viel Schaden der Iran den US-Streitkräften und ihren Stützpunkten zufügen wird, ist schwerer vorherzusagen.

Vielleicht ist die wichtigere Frage, wie Washington den Luft- und Raketenkrieg gegen den Iran beenden wird. Wird die Luft- und Raketenoffensive beendet, wenn der Iran den Forderungen Washingtons nachgibt? Oder wird sie beendet, wenn Washington keine Raketen mehr hat und Israel in Schutt und Asche liegt?

In seinem bahnbrechenden Buch „All Wars Must End“ schrieb Dr. Fred Ickle: „Staaten müssen bei der Planung ihres Rückzugs die gleiche Disziplin walten lassen wie bei der Planung taktischer Angriffe.“ Die Zurückhaltung, sich mit der Frage der Beendigung des Konflikts auseinanderzusetzen, ist verständlich, aber das ist notwendig.

Die massiven Raketencluster des Iran sind weit verstreut und viele befinden sich unter der Erde. Wenn die Luft- und Raketenstreitkräfte der USA das riesige Raketenarsenal des Iran nicht in einer Reihe von Strafschlägen über viele Wochen hinweg zerstören können und der Iran die israelischen Luft- und Raketenabwehrsysteme überwältigt, wird das Weiße Haus einen Ausweg brauchen.

*Von November 1997 bis Dezember 1999 war Macgregor Chef der strategischen Planung und Direktor des Joint Operations Center, Supreme Headquarters Allied Powers, Europe.

erschienen am 23. Februar 2026 auf > Antiwar.com > Artikel, Original auf > The Realist Review

