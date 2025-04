Der Ausverkauf Amerikas: Endet das exorbitante Privileg des US-Dollars?

Von Dr. Binoy Kampmark (globalresearch)

Ist die Liebe oder gar die Fixierung auf den US-Dollar, diese jahrzehntelang unangefochtene Reservewährung, verschwunden? Ein merkwürdiges Ereignis, das Währungsbeobachter und Finanziers in Aufregung versetzt, entwickelt sich zu einem Muster: Der US-Dollar wird abverkauft, was darauf hindeutet, dass er seinen fürstlichen Glanz verloren hat. Hinzu kommt der Verkauf von US-Staatsanleihen.

Schon vor Donald Trumps weltweiter Durchsetzung von Zöllen und seinen öffentlichen Angriffen auf den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell , war die dominierende Währung der Welt in Bewegung geraten. Seit 2014 versuchen die chinesische und die russische Zentralbank, sich aus ihren US-Staatsanleihen zurückzuziehen und setzen lieber auf Gold. Im Jahr 2022 ging die russische Zentralbank sogar so weit, ihre Währung, den Rubel, an Gold zu koppeln.

Dennoch bräuchte es weitaus dramatischere Maßnahmen, um den Status des Dollars und insbesondere die Autorität seines „exorbitanten Privilegs“ – um den treffenden Begriff zu verwenden, den der damalige französische Finanzminister Valéry Giscard d’Estaing in den 1960er Jahren prägte – zu erschüttern . Nur „schwerwiegendes wirtschaftliches und finanzielles Missmanagement der Vereinigten Staaten“, so Wirtschaftsprofessor Barry Eichengreen 2010, „könnte eine Flucht aus dem Dollar auslösen.“

Im Herbst vor den Präsidentschaftswahlen 2024 deutete wenig auf eine solche Flucht hin. Der Dollar hatte, begünstigt durch die statistische Astrologie des US-Wirtschaftswachstums, deutlich an Wert gewonnen. Dieser Trend setzte sich auch nach Trumps Wahlsieg im November fort. Das Versprechen einer energischen, potenziell inflationären Zollpolitik lockte zudem Anleger an, die in der Erwartung einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank höhere Renditen aus ihrem Dollar erzielen wollten.

Die Zollpolitik kam am „Tag der Befreiung“ (2. April) voll zum Tragen und erwies sich als unberechenbar, willkürlich abgeleitet und in ihrer Anwendung oft ökonomisch ungebildet. Der plötzliche Fall des Greenback schockierte die Devisenexperten. „Jahrelang hat der Markt auf diese US-Wachstumsstory gesetzt, der US-Aktienmarkt hat andere Aktienmärkte übertroffen, und plötzlich glaubten Ökonomen, Zölle würden die USA in eine Rezession stürzen“, bemerkt Jane Foley, Leiterin der Devisenstrategie der Rabobank. Darüber hinaus hat das Zollregime Länder mit in US-Vermögenswerten ausgewiesenen Leistungsbilanzüberschüssen dazu ermutigt, deren Rückführung auf die Inlandsmärkte in Erwägung zu ziehen, was den Dollar weiter schwächen wird.

Trump hat zudem die Geduld mit Powell verloren und machte auf Truth Social seinem Ärger Luft, der Vorsitzende der US-Notenbank solle angesichts der Einschätzung des Weißen Hauses, dass in den USA keine Inflation bevorstehe, präventiv die Zinssätze senken.

Es werde zu einer „Verlangsamung der Wirtschaft kommen“, erklärte Trump in einem Post , „es sei denn, Mr. Too Late, ein großer Verlierer, senkt JETZT die Zinsen.“

Während Europa seine Zinssätze weiter senkte, zeigte sich Powell zögerlich, „außer im Wahlkampf, als er die Zinsen senkte, um dem schläfrigen Joe Biden, der späteren Kamala, zur Wahl zu verhelfen.“

Inmitten der wütenden Stimmung brachte der Präsident die Möglichkeit einer möglichen Entlassung des Zentralbankchefs ins Spiel. Seine „Entlassung“ könne „nicht schnell genug erfolgen“. Er beauftragte seine Berater zudem, vergiftete Spekulationspakete darüber zu verteilen, was er mit dem widerspenstigen Powell vorhabe. Kevin Hassett , Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats des Weißen Hauses , kam seiner Bitte nach und erklärte gegenüber Reportern : „Der Präsident und sein Team werden diese Angelegenheit [der Entlassung Powells] weiter prüfen.“

Dann behauptete der Präsident in wahrer Wippenmanier das Gegenteil von dem, was er gemeint hatte, und schickte damit den Markt erneut ins Galoppieren.

„Ich habe nicht die Absicht, ihn zu entlassen“, sagte Trump am 22. April gegenüber Reportern. „Ich würde mir wünschen, dass er seine Idee, die Zinsen zu senken, etwas aktiver umsetzt.“

In diesem Tumult suchen Anleger nach anderen sicheren Häfen und meiden den Status quo und die traditionelle Dollar-Sensibilität. Der japanische Yen und der Schweizer Franken gewinnen wieder an Beliebtheit. Ebenso der Euro. Obwohl man die Aussage eines Ökonomen nie für bare Münze nehmen sollte, äußert sich Adam Button, Chef-Währungsanalyst bei ForexLive, folgendermaßen :

Der Markt will in die am schnellsten wachsenden Regionen investieren, und die US-Regierung zeigt, dass sie nicht versucht, das Wachstum zu maximieren, oder dass sie eine andere Vorstellung davon hat, wie man dieses Ziel erreichen kann. Und ich denke, das hat den Markt verunsichert.

Trumps karnevalesker Ansatz in Bezug auf Handel und Märkte führt zu merkwürdigen Ereignissen. Während der Wert des Greenbacks gefallen ist, sind die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen gestiegen. Dies ist in neuen Schwellenländern üblich , wo Kapital angesichts volatiler Bedingungen zur Flucht neigt. In den USA ist dies bereits das fünfte Mal in drei Jahrzehnten der Fall. Trotz steigender Anleiherenditen konnte der Dollar-Verfall nicht gestoppt werden.

Für diejenigen, die leicht in Panik geraten, ist Gold ein besonders sicherer Hafen – und bereits von Zentralbankern und Investoren als solcher erkannt. Da US-Staatsanleihen für Händler unattraktiv sind, hat das gelbe Metall mit seinem rasanten Anstieg die meisten wichtigen Vermögenswerte übertroffen. Nachdem der Preis am 22. April die Marke von 3.500 US-Dollar pro Unze überschritten hatte, ist die Bevorzugung von Gold nur ein Aspekt einer Markterzählung, die die Trump-Zollmauer in einen Ausverkauf Amerikas verwandelt hat.

In der Wirtschaft ist es ein aussichtsloses Unterfangen, in die Zukunft zu blicken. Doch Länder, die eine Abschaffung der Dollardiplomatie und der von Washington lange zur Machterhaltung eingesetzten Greenback-Einschüchterungstaktik wünschen, werden sich hier neue Chancen eröffnen. Die Privilegien des Dollars könnten nicht länger exorbitant sein.

