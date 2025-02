Der Aufstieg des unsterblichen Diktators: Was wird die KI für Freiheit und Regierung bedeuten?

Der Tiefe Staat ist dabei, den Turbo zu zünden

„Wenn es einem Unternehmen oder einer kleinen Gruppe von Menschen gelingt, eine gottähnliche digitale Superintelligenz zu entwickeln, könnten sie die Weltherrschaft übernehmen. Wenn es einen bösen Diktator gibt, wird dieser Mensch zumindest sterben. Aber für eine KI würde es keinen Tod geben. Sie würde ewig leben. Und dann hätten wir einen unsterblichen Diktator, dem wir niemals entkommen könnten.“-Elon Musk (2018)

von John & Nisha Whitehead (dirtyworld1)

Während sich die Medien auf die Frage konzentrieren, inwieweit das Projekt 2025 das Drehbuch der Trump-Administration für die Abriegelung der Nation sein könnte, gibt es ein subversiveres Machtspiel, das unter dem Deckmantel von Trumps einzigartiger Zirkuspolitik stattfindet.

Wenn Sie sich die Vorgänge genauer ansehen, werden Sie feststellen, dass Trump trotz aller gegenteiligen Behauptungen nicht vorhat, den Tiefen Staat abzuschaffen. Vielmehr wurde er vom Tiefen Staat angeheuert, um das goldene Zeitalter der künstlichen Intelligenz einzuläuten.

Machen Sie sich bereit für den Überwachungsstaat 2.0.

Um diesen turbogeladenen Überwachungsstaat zu erreichen, wendet sich die Regierung ihrer bisher stärksten Waffe zu: künstliche Intelligenz.

Die künstliche Intelligenz mit ihrer Fähigkeit zu lernen, sich anzupassen und mit einer für den Menschen unvorstellbaren Geschwindigkeit zu operieren, ist auf dem besten Weg, der Motor dieser neuen Weltordnung zu werden.

Im Laufe von 70 Jahren hat sich die Technologie so schnell entwickelt, dass sie von frühen Computern, die eine primitive Form der künstlichen Intelligenz aufwiesen, über maschinelles Lernen (KI-Systeme, die aus historischen Daten lernen) und Deep Learning (maschinelles Lernen, das das menschliche Gehirn nachahmt) bis hin zu generativer KI reicht, die originäre Inhalte schaffen kann, d. h. sie scheint in der Lage zu sein, selbst zu denken.

Wir nähern uns dem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt.

In der Fachsprache wird dieser Punkt ohne Wiederkehr treffend als „Singularität“ bezeichnet, der Punkt, an dem die KI ihre menschlichen Betreuer in den Schatten stellt und allmächtig wird. Elon Musk hat vorausgesagt, dass die Singularität bis 2026 eintreten könnte. Der KI-Wissenschaftler Ray Kurzweil stellt sie sich für 2045 vor.

Während die Wissenschaft viel über die weltverändernden Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf jeden Aspekt unseres Lebens zu sagen hat, wurde wenig über ihre wachsende Rolle in der Regierung und ihre unterdrückende Wirkung auf unsere Freiheiten gesagt, insbesondere „die demokratischen Kernprinzipien der Privatsphäre, Autonomie, Gleichheit, des politischen Prozesses und der Rechtsstaatlichkeit“.

Laut einem Bericht von Accenture wird geschätzt, dass generative KI sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor das Potenzial hat, einen erheblichen Teil der Arbeitsplätze zu automatisieren.

Hier ein Gedanke: Was wäre, wenn es bei Trumps Versprechen, die Zahl der Bundesbediensteten zu verringern nicht wirklich um Abbau von Regierungsbürokratie geht, sondern um Outsourcing in den KI-Tech-Sektor?

Trump hat keinen Hehl aus seinen Plänen gemacht, KI zu einer Priorität zu machen. In der Tat unterzeichnete Trump 2019 die erste Exekutivverordnung zu KI. Kürzlich erließ Trump eine Executive Order, die dem Technologiesektor grünes Licht für die Entwicklung und den Einsatz von KI gibt ohne jegliche Leitplanken, die die Risiken für die nationale Sicherheit der USA, die Wirtschaft, die öffentliche Gesundheit oder die Sicherheit begrenzen könnten.

Präsident Biden war nicht besser, wohlgemerkt. Seine Ausführungsverordnung, die Trump aufhob, wies den Technologiesektor lediglich an, die Ergebnisse von KI-Sicherheitstests mit der US-Regierung zu teilen.

Doch nach dem gleichen Muster wie bei der Einführung von Drohnen hat die Regierung zwar schnell von der KI-Technologie Gebrauch gemacht, aber wenig bis gar nichts getan, um sicherzustellen, dass die Rechte der amerikanischen Bevölkerung geschützt werden.

In der Tat fehlt es bei der Nutzung von KI durch die Regierung an jeglichen Leitplanken für Transparenz, Rechenschaftspflicht und Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit.

Wie Karl Manheim und Lyric Kaplan in einem beunruhigenden Artikel im Yale Journal of Law & Technology über die von der KI ausgehenden Risiken für die Privatsphäre und die Demokratie darlegen, ist „künstliche Intelligenz die umwälzendste Technologie der Neuzeit… Ihre Auswirkungen werden wahrscheinlich sogar die Entwicklung des Internets in den Schatten stellen, da sie in jeden Winkel unseres Lebens vordringt…

Die Fortschritte der KI läuten nicht nur ein neues Computerzeitalter ein, sondern bergen auch neue Gefahren für soziale Werte und Verfassungsrechte. Die Bedrohung der Privatsphäre durch Algorithmen in den sozialen Medien und das Internet der Dinge ist hinlänglich bekannt. Was weniger geschätzt wird, ist die noch größere Bedrohung, die KI für die Demokratie selbst darstellt.“

Das Stichwort lautet „digitaler Autoritarismus“ oder „Algokratie – Herrschaft durch Algorithmus.“

In einer Algokratie „haben Mark Zuckerberg und Sundar Pichai, die CEOs von Facebook und Google, mehr Kontrolle über das Leben und die Zukunft der Amerikaner als die Vertreter, die wir wählen.“

Digitaler Autoritarismus, so warnt das Center for Strategic and International Studies, beinhaltet den Einsatz von Informationstechnologie, um die Bevölkerung zu überwachen, zu unterdrücken und zu manipulieren, die Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten zu gefährden und die Grundprinzipien demokratischer und offener Gesellschaften zu vereinnahmen und zu korrumpieren, „einschließlich der Freizügigkeit, des Rechts auf freie Meinungsäußerung und des Rechts auf persönliche Privatsphäre, online und offline.“

Wie können wir unsere Privatsphäre gegen die wachsende Bedrohung durch einen technologischen Sektor, der mit der Regierung zusammenarbeitet, schützen?

Die Möglichkeit, dies zu tun, liegt vielleicht schon nicht mehr in unserer Hand.

Im Jahr 2024 meldeten mindestens 37 Bundesbehörden – von den Ministerien für Innere Sicherheit und Veteranenangelegenheiten bis hin zu den Gesundheits- und Sozialdiensten – mehr als 1700 Anwendungen von KI bei der Durchführung ihrer Arbeit, was einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei sind die Behörden, die ihre Nutzung nicht gemeldet haben, sowie die Nutzung auf staatlicher und lokaler Ebene noch nicht einmal ansatzweise berücksichtigt.

Von diesen 1700 Fällen auf Bundesebene wurden 227 als rechts- oder sicherheitsrelevant eingestuft.

Ein besonders beunruhigendes Beispiel dafür, wie KI von Regierungsbehörden in Szenarien eingesetzt wird, die die Rechte und die Sicherheit beeinträchtigen, stammt aus einem Untersuchungsbericht von The Washington Post darüber, wie Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land „Werkzeuge der künstlichen Intelligenz auf eine Art und Weise einsetzen, für die sie nie vorgesehen waren: als Abkürzung, um Verdächtige ohne andere Beweise zu finden und zu verhaften.“

Dies wird in Technikkreisen als „Automatisierungsvoreingenommenheit“ bezeichnet, eine Tendenz, Entscheidungen, die von leistungsfähiger Software getroffen werden, blind zu vertrauen, ohne sich ihrer Risiken und Grenzen bewusst zu sein. In einem konkreten Fall setzte die Polizei eine KI-gestützte Gesichtserkennungstechnologie ein, um einen 29-jährigen Mann wegen eines brutalen Angriffs auf einen Wachmann zu verhaften und ins Gefängnis zu bringen. Christopher Gatlin durfte zwei Jahre brauchen, um seinen Namen reinzuwaschen.

Gatlin ist einer von mindestens acht landesweit bekannten Fällen, in denen die Polizei aufgrund des Einsatzes von KI-Gesichtserkennungssoftware zu unrechtmäßigen Verhaftungen gekommen ist, die aus einer völligen Missachtung grundlegender polizeilicher Arbeit wie der Überprüfung von Alibis, dem Sammeln von Beweisen, der Bestätigung von DNA- und Fingerabdruckspuren, dem Ignorieren der körperlichen Merkmale von Verdächtigen.

Und der Notwendigkeit, die verfassungsrechtlichen Standards eines ordnungsgemäßen Verfahrens und eines hinreichenden Verdachts zu erfüllen, resultierten.

Laut der Washington Post war die Wahrscheinlichkeit, dass Asiaten und Schwarze von einer Software falsch identifiziert wurden, bis zu 100 Mal höher als bei Weißen.

Die Zahl der Fälle, in denen KI zu falschen Verhaftungen und fragwürdiger Polizeiarbeit beiträgt, ist wahrscheinlich viel höher, wenn man bedenkt, in welchem Ausmaß Polizeibehörden im ganzen Land die Technologie einsetzen, und sie wird im Zuge der Absicht der Trump-Administration, die Aufsicht über die Strafverfolgung und Reformen der Polizeiarbeit auszuschalten, nur noch steigen.

„Wie kann ich eine Maschine schlagen?“, fragte ein Mann, der von der Polizei aufgrund eines falschen KI-Abgleichs fälschlicherweise wegen Angriffs auf einen Busfahrer verhaftet wurde.

Es wird fast unmöglich, die KI-Maschine zu schlagen.

Wenn sie von Agenten des Polizeistaats eingesetzt wird, macht sie „uns, das Volk“ noch verwundbarer.

Wie geht es also weiter?

Für die Trump-Administration scheint es mit Volldampf vorwärts zu gehen, angefangen mit Stargate, einem 500 Milliarden Dollar schweren KI-Infrastrukturprojekt, das auf den Bau riesiger Datenzentren abzielt.

Ersten Berichten zufolge könnten die KI-Datenzentren mit digitalen Gesundheitsdaten verknüpft werden und zur Entwicklung eines Krebsimpfstoffs dienen.

Massive Gesundheitsdatenzentren für die Nutzung durch KI bedeuten natürlich, dass die eigenen Gesundheitsdaten Freiwild für alle Arten der Identifizierung, Verfolgung und Kennzeichnung sind.

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Der Überwachungsstaat in Verbindung mit der künstlichen Intelligenz schafft eine Welt, in der man nirgends mehr weglaufen und sich nicht mehr verstecken kann. Wir gelten jetzt alle als schuldig, bis unsere Unschuld bewiesen ist.

Dank der Rund-um-die-Uhr-Überwachung durch das weitverzweigte Spionagenetz der Fusionszentren der Regierung sind wir alle nur noch leichte Beute, die darauf wartet, von Agenten des amerikanischen Polizeistaats markiert, ins Visier genommen, überwacht, manipuliert, untersucht, verhört, beschimpft und allgemein schikaniert zu werden.

Ohne jemals wissentlich eine Straftat begangen zu haben oder dafür verurteilt worden zu sein, wurden Sie und Ihre Mitbürger wahrscheinlich auf Verhaltensweisen untersucht, die die Regierung als abwegig, gefährlich oder bedenklich einstuft; auf der Grundlage Ihrer Verbindungen, Aktivitäten und Ansichten einen Bedrohungswert basierend auf Ihren Verbindungen, Aktivitäten und Ansichten; und in einer Regierungsdatenbank katalogisiert, je nachdem, wie Sie von der Polizei und anderen Regierungsbehörden aufgrund Ihrer besonderen Bedrohungsstufe angesprochen werden sollten.

In Kürze wird jeder Haushalt in Amerika als Bedrohung eingestuft und mit einem Bedrohungsgrad versehen werden.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man zu Unrecht beschuldigt wird, von der Polizei untersucht und konfrontiert wird, und zwar auf der Grundlage eines datengesteuerten Algorithmus oder einer Risikobewertung, die von einem mit künstlicher Intelligenz betriebenen Computerprogramm zusammengestellt wurde.

Das ist ein System, das zum Missbrauch einlädt.

In ihrem Beitrag für das Yale Journal kommen Manheim und Kaplan zu dem Schluss, dass „Menschen möglicherweise nicht als Spezies gefährdet sind, aber unsere demokratischen Institutionen und Werte sind es mit Sicherheit.“

Die Privatsphäre-Manheim und Kaplan beschreiben sie kurz und bündig als „das Recht, persönliche Entscheidungen für sich selbst zu treffen, das Recht, seine persönlichen Informationen vertraulich zu behandeln, und das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, sind alle Bestandteile des Grundrechts auf Privatsphäre„- ist besonders gefährdet.

Mit jeder neuen KI-Überwachungstechnologie, die ohne Rücksicht auf die Privatsphäre, die Rechte des vierten Verfassungszusatzes und ein ordnungsgemäßes Verfahren eingeführt und eingesetzt wird, werden die Rechte der Bürger an den Rand gedrängt, untergraben und ausgehöhlt.

Wir stehen an der Schwelle zu einer kulturellen, technologischen und gesellschaftlichen Revolution, wie es sie noch nie gegeben hat.

Die KI-Überwachung ist bereits dabei, unsere Welt in eine Welt umzuwandeln, in der Freiheit kaum noch zu erkennen ist, indem sie das tut, wozu dem Polizeistaat das Personal und die Mittel fehlen, um effizient oder effektiv zu handeln: überall zu sein, jeden und alles zu beobachten, zu überwachen, zu identifizieren, zu katalogisieren, zu überprüfen, abzugleichen und abzusprechen.

Wie Eric Schmidt, der ehemalige CEO von Google, sagte: „Wir wissen, wo Sie sind. Wir wissen, wo Sie gewesen sind. Wir können mehr oder weniger wissen, woran Sie denken… ihre digitale Identität wird ewig leben… denn es gibt keine Löschtaste.„

Die Auswirkungen einer Regierung, die eine solche unregulierte, unkontrollierbare Macht ausübt, sind erschreckend, denn die KI-Überwachung ist das ultimative Mittel zur Unterdrückung und Kontrolle für Tyrannen und wohlwollende Diktatoren gleichermaßen.

In der Tat bietet das chinesische Sozialkreditsystem, bei dem die Bürger auf der Grundlage ihres Verhaltens und ihrer Konformität mit Punkten bewertet werden, einen Einblick in diese dystopische Zukunft.

Dies ist kein Kampf gegen die Technologie selbst, sondern gegen ihren Missbrauch. Es ist ein Kampf um die Bewahrung unserer Menschlichkeit, unserer Würde und unserer Freiheit angesichts einer beispiellosen technologischen Macht. Es ist ein Kampf, der sicherstellen soll, dass die KI uns dient und nicht andersherum.

Angesichts dieser drohenden Gefahr ist es jetzt an der Zeit zu handeln, bevor die Grenzen zwischen Bürger und Untertan, zwischen Freiheit und Kontrolle, unwiderruflich verschwimmen.

Die Zukunft der Freiheit hängt davon ab.

Verlangen Sie also Transparenz. Verlangen Sie Rechenschaft.

Fordern Sie eine „Electronic Bill of Rights“, die „uns, das Volk“, vor dem um sich greifenden Überwachungsstaat schützt.

Wir brauchen Schutzvorkehrungen, um das Recht auf Dateneigentum und -kontrolle (das Recht zu wissen, welche Daten über sie gesammelt werden, wie sie verwendet werden, wer Zugang dazu hat und das Recht, „vergessen“ zu werden).

Das Recht auf algorithmische Transparenz (zu verstehen, wie Algorithmen, die sie betreffen, Entscheidungen treffen, insbesondere in Bereichen wie Kreditanträge, Stellenbesetzung und Strafjustiz) und eine angemessene Rechenschaftspflicht zu gewährleisten; das Recht auf Privatsphäre und Datensicherheit, einschließlich Beschränkungen für den Einsatz von KI-gestützten Überwachungstechnologien durch Regierungen und Unternehmen, insbesondere Gesichtserkennung und vorausschauende Polizeiarbeit.

Das Recht auf digitale Selbstbestimmung (Freiheit von automatisierter Diskriminierung auf der Grundlage algorithmischer Profilerstellung) und die Möglichkeit, die eigene Online-Identität und den eigenen Ruf zu verwalten und zu kontrollieren; sowie wirksame Mechanismen zur Wiedergutmachung von Schäden, die durch KI-Systeme verursacht wurden.

KI, die ohne Schutzmaßnahmen gegen Übergriffe und Missbrauch eingesetzt wird, insbesondere in Regierungsbehörden, hat das Potenzial, zu dem zu werden, was Elon Musk als „unsterblichen Diktator“ bezeichnete, der ewig lebt und aus dem es kein Entkommen gibt.

Wie auch immer man ihn nennen mag – Polizeistaat, Tiefer Staat, Überwachungsstaat -, dieser „unsterbliche Diktator“ wird das zukünftige Gesicht der Regierung sein, wenn wir ihn nicht jetzt zurückdrängen.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries erkläre, könnte es nächstes Jahr zu spät sein.

