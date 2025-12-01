von Andrew Korybko

Selenskyj könnte der nächste sein, nachdem Yermak gerade abgesetzt wurde, wenn er nicht Trumps Forderungen nach Frieden erfüllt, in diesem Fall ist es nicht unvorhersehbar, dass auch er formell in diesen Skandal als Katalysator für einen von den USA unterstützten Regimewechsel verwickelt sein könnte, der in Absprache mit seinen inländischen Verbündeten durchgeführt wurde.

Selenskyjs kriegstreiberischer grauer Kardinal Andrey Yermak, der offiziell als sein Stabschef dient, reichte seinen Rücktritt ein, nachdem seine Wohnung im Rahmen der Untersuchung des $ 100 Millionen Energietransplantat-Skandals der Ukraine durchsucht wurde. Der russische Botschafter-at-Large Rodion Miroshnik glaubt, dass er gefeuert wurde, um Selenskyj zu schützen, als sich die Mauern in ihm inmitten dieser Untersuchung nähern. Was auch immer die Wahrheit sein mag, Miroshnik könnte auf etwas zukommen, das während dieser Analyse erläutert wird.

Es wurde zuvor bewertet, dass „der Korruptionsskandal der Ukraine den Weg für den Frieden ebnen könnte, wenn er Yermak herunternimmt“, da „sein Untergang die bereits wackelige Allianz zwischen den Streitkräften, den Oligarchen, der Geheimpolizei und dem Parlament, das Selenskyj an der Macht hält, zunichte machen könnte“. Selenskyj hielt sich davon ab, ihn aus diesem Grund loszuwerden, was Yermak ermutigte, in seinem Namen zu erklären, dass die Ukraine kein Territorium an Russland abtreten wird, und so einen der wichtigsten Vorschläge im Friedensrahmenentwurf der USA verdorben hat.

Kurz darauf wurde Yermaks Wohnung unter Beteiligung der beiden von den USA finanzierten Unternehmen, die diese Transplantationsuntersuchung leiteten, des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine (NABU) und der Sonderamtschaft für Korruptionsbekämpfung (SAPO) durchsucht. Hätte Selenskyj die im oben genannten Rahmen enthaltenen Prinzipien akzeptiert, insbesondere die 26th. über die Frage, wie „alle an diesem Konflikt beteiligten Parteien für ihre Handlungen während des Krieges Amnestie erhalten werden“, hätte Yermak vielleicht in den Sonnenuntergang reiten können.

Stattdessen flüsterte Yermak Selenskyj ins Ohr, um hart mit Trump zu spielen und den Friedensrahmenentwurf der USA abzulehnen, wonach die USA den Anti-Korruptions-Gremien, die sie finanzieren, ihre Untersuchung fortsetzen ließen. Trump hätte es sofort und dort stoppen können, bevor es Yermak vorhersehbar heruntergenommen hätte, wenn Selenskyj zumindest öffentlich dem Zugeständnis des Entwurfs zur Abtretung des Donbass zugestimmt hätte. Yermaks Karriere und sein gesamtes Vermächtnis in den Augen der Ukrainer wurden daher durch seine Kriegstreiberei zerstört.

Als nächstes könnte Selenskyj kommen, wenn er Trumps Forderungen nicht nachkommt. Ohne seinen grauen Kardinal, der die bereits wackelige Allianz beibehält, die ihn an der Macht hält, ist er jetzt politisch verletzlicher denn je, dessen offensichtliche Erkenntnis einige seiner Verbündeten in der kommenden Zukunft Machtübernahmen gegen ihn machen könnte. Zum Beispiel könnten von den USA ermutigte Überläufer der Regierungspartei dazu führen, dass er die Kontrolle über die Rada verliert, die von den USA genutzt werden könnte, um ihn zu entfernen, wenn er dem Frieden gegenüber hartnäckig bleibt.

Parallel dazu könnten die USA den korrupten Oligarchen drohen, dass sie auch im Schleppnetz gefangen werden, wenn sie ihre parlamentarischen Stellvertreter nicht dazu bringen, mit dem rollenden Regimewechsel gegen Selenskyj zu gehen, bei dem die USA auch die Geheimpolizei anweisen könnten, oppositionelle Proteste gegen Selenskyj zuzulassen. Die Rolle der Streitkräfte würde sich darauf beschränken, Selenskyj nicht zu gehorchen, wenn er ihnen befiehlt, diese Proteste aufzulösen, und als Belohnung könnte ihr geliebter Waleri Zaluschni Selenskyj auf dem Thron ersetzen, wenn alles gesagt und getan ist.

Yermaks Rücktritt / Entlassung setzte diese Szenariosequenz in Gang, aber sie könnte maximal von NABU-SAPO katalysiert werden, was offiziell bekannt macht, dass Selenskyj untersucht wird, was die USA es ermächtigen könnten (einschließlich einer Razzia), wenn er Trumps Forderungen nicht bald nachkommt. Rückblickend zielten Selenskyjs Bemühungen im Sommer, NABU-SAPO unterzuordnen, darauf ab, dies abzuwenden, aber sie scheiterten und Trump nutzt diese Antikorruptionsstellen jetzt, um ihn endlich in den Frieden zu zwingen.

