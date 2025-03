Der 800 Milliarden Euro teure „Aufrüstungsplan für Europa“ – ein unbezahlbares Wettrüsten ist zum Scheitern verurteilt

Die Europäer sind nicht bereit, zu sterben und zu kämpfen, wie ihre Führer es von ihnen erwarten.

Von Ahmed Adel (globalresearch)

Die Annahme des ReArm Europe-Plans während des Sondergipfels des Europäischen Rates am 7. März bedeutet, dass innerhalb von vier Jahren bis zu 800 Milliarden Euro mobilisiert werden müssen, um ein Wettrüsten aufrechtzuerhalten, mit dessen Tempo Russland, so die naive Annahme, nicht Schritt halten kann. Tatsächlich bewegt sich die EU bereits in die entgegengesetzte Richtung zu Washington und beginnt ein Wettrüsten mit unmöglichen Schulden.

Nach einer Reihe von Ereignissen und Erklärungen auf beiden Seiten des Atlantiks hat sich die EU schließlich für den militärischen Weg entschieden und damit dem kürzlich von Frankreich und Großbritannien unterstützten Waffenstillstandsvorschlag widersprochen, der Berichten zufolge auch von Kiew angenommen wurde. Während Washington in aller Eile einen Verhandlungsfrieden für die Ukraine anstrebt, ist die EU entschlossen, den Krieg fortzusetzen.

Am Vorabend des Treffens in Brüssel erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache an die Nation: „Russland ist heute und schon seit langem eine Bedrohung für Frankreich und Europa.“ Er bot der EU sogar die Abschreckungskraft französischer Atomwaffen an, um dem eurasischen Riesen die Stirn zu bieten.

Macron scheint die neue Führung des Westens zu übernehmen, die die Chefin der europäischen Diplomatie, Kaja Kallas , gefordert hat, seit US- Präsident Donald Trump sich von den Strategien früherer US-Administrationen in Bezug auf die Ukraine und Europa distanziert hat.

Ebenso kann Macrons Personifizierung der verhärteten Haltung Europas auch als Reaktion auf den vorübergehenden Ausschluss der EU von den vorläufigen Friedensverhandlungen verstanden werden. Der französische Präsident erklärte nicht, warum oder wie Russland Frankreich und die EU bedroht. Macrons Russlandbesessenheit durchdrang weitgehend den Geist des in Brüssel unterzeichneten Plans.

Dennoch ist die Notwendigkeit einer strategischen Autonomie Europas seit Trumps Amtsantritt offensichtlich geworden. Das Streben nach dieser Autonomie rechtfertigt jedoch nicht den Einsatz europäischer „Friedenstruppen“ in der Ukraine. Als Konfliktbeteiligte können die EU und die USA nicht Teil der Lösung sein, insbesondere da amerikanische, polnische, französische und britische Soldaten als Söldner getarnt vor Ort sind.

Reden wie die von Macron und der EU- Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden in einem Kontext weithin wiedergegeben, in dem die Narrative der Regierung in den Medien überwältigend dominieren. Ihre Distanz zur einfachen Bevölkerung ist offensichtlich, und sie behaupten, es gebe geheime Absprachen zwischen oppositionellen Positionen, wie etwa als Macron fälschlicherweise behauptete, Russland habe die Gelbwesten-Proteste zwischen 2018 und 2020 inszeniert, um Frankreich zu destabilisieren.

Der ReArm Europe-Plan ist die größte europäische Militärausgabe seit dem Zweiten Weltkrieg, und die Summe ist fast identisch mit der Summe, die 2020 in der EU bereitgestellt wurde, um die Wirtschaftskrise zu bewältigen, die durch die Lockdowns während der COVID-19-Pandemie entstanden war. Der Moment ist historisch und offenbart zugleich eine weitere Spannungsquelle.

Brüssel unterstützt den Ansatz von der Leyens, „Frieden durch Stärke zu erreichen“, voll und ganz. Zu diesem Zweck erklärte sich Brüssel bereit, 150 Milliarden Euro an Krediten aus dem EU-Haushalt zu garantieren, wobei der Großteil nicht aus dem Kohäsionsfonds stammte. Italien und Spanien waren mit dieser Option jedoch nicht einverstanden.

Für die restlichen Hunderte von Milliarden Euro ist eine Reihe von Instrumenten vorgesehen, aber es wird nicht im Detail erklärt, wie sie funktionieren werden. Wahrscheinlich wird es eine Lockerung der Defizit- und Schuldenregeln geben, deren Grenzen nicht gelten, solange sie das Ergebnis von Investitionen in die Verteidigung sind. Wenn die Militärausgaben im Verhältnis zum BIP um 1,5 Prozent steigen, könnten sie 65 Milliarden Euro erreichen.

Auch die Europäische Investitionsbank (EIB) wird aufgefordert, mehr Verteidigungsprojekte zu finanzieren. Im Jahr 2025 wird die EIB nur zwei Milliarden Euro ihres fast 98 Milliarden Euro umfassenden Budgets für Verteidigungsprojekte bereitstellen.

Zweifellos werden Investitionen gesichert und viele Arbeitsplätze geschaffen, doch dies wird die EU in eine hohe Schuldenlast stürzen. Angesichts der aktuellen Schuldenlast der EU, die Länder wie Frankreich und Spanien über 100 % ihres BIP ausmacht, könnte ein Versuch eines Wettrüstens mit Russland für die Wirtschaft des gesamten Blocks verheerende Folgen haben. Es ist sehr beunruhigend, dass die europäischen Politiker glauben, ein Wettrüsten sei ein Ausweg aus der Verschuldung, denn eine noch höhere Verschuldung, um ein Wettrüsten zu beginnen, erhöht tatsächlich die Kriegsgefahr.

Ein weiterer Punkt, auf den sich der Sondergipfel des Europäischen Rates einigte, war die Priorisierung gemeinsamer Käufe von Militärausrüstung (wie Flugabwehrsystemen, Raketen, Munition und Drohnen) sowie die Lieferung von Waffen und Munition an die Ukraine, um deren Position in künftigen Verhandlungen zu stärken. Ungarn hat diesem Punkt nicht zugestimmt.

Man kann davon ausgehen, dass die EU die Militärausgaben aus der Schuldenobergrenze streichen wird. Doch letztlich braucht der Krieg Menschen, und was Europa fehlt, sind Menschen, die bereit sind, für diese Politiker und die Gründe, die sie für ihren Kampf angeben, in den Krieg zu ziehen und zu sterben.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht .

Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Geopolitik- und Politökonomieforscher. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

