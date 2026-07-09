Denaria Europe: Eine starke europäische Stimme für finanzielle Wahlfreiheit

Mit Denaria Europe entsteht eine neue europäische Bürgerbewegung, die sich für den freien Zugang zu Bargeld, finanzielle Inklusion und ein ausgewogenes Zusammenspiel von Innovation und bewährten Zahlungssystemen einsetzt.

Quelle: transition

Mit der Gründung von Denaria Europe erhält die europäische Debatte über die Zukunft des Zahlungsverkehrs eine neue, engagierte Stimme. Die im Juni 2026 in Brüssel gegründete Konföderation nationaler Organisationen aus Spanien, Frankreich, Schweden und Portugal setzt sich dafür ein, dass Bargeld auch in einer zunehmend digitalen Welt zugänglich, akzeptiert und geschützt bleibt.

Der Name Denaria verweist bewusst auf den römischen Denarius – eine der bedeutendsten Münzen der Antike. Abgeleitet vom lateinischen dēnārius, «zehn zu zehn», steht die Zahl Zehn symbolisch für Ordnung, Struktur und Ausgewogenheit. Der Kreis aus zehn Denarii verkörpert die Grundwerte der neuen europäischen Bewegung: System, Gemeinschaft, Netzwerk und Bewegung. Das Wort für «Geld» stammt davon im Italienischen (denaro), Spanischen (dinero), Portugiesischen (dinheiro) und Slowenischen (denar) ab. Auch in der Dinar-Währung lebt sein Name fort.

Denaria Europe versteht die Digitalisierung nicht als Gegensatz zum Bargeld, sondern setzt sich für ein ausgewogenes und zukunftsfähiges Zahlungssystem ein, in dem unterschiedliche Möglichkeiten nebeneinander bestehen. Ziel ist eine Gesellschaft, in der technologische Innovation und traditionelle Zahlungsmittel miteinander verbunden werden und kein Bürger aufgrund persönlicher, sozialer oder technischer Umstände ausgeschlossen wird.

Die neue Konföderation vereint die nationalen Initiativen Plataforma Denaria, Droit au Cash, Kontantupproret und Denaria Portugal. Gemeinsam bilden sie eine unabhängige europäische Plattform, die den Dialog zwischen Zivilgesellschaft, Institutionen und Entscheidungsträgern fördern möchte.

Denaria Europe sieht Bargeld als mehr als ein Zahlungsmittel: Ein universelles, öffentlich zugängliches Instrument, das allen Menschen unabhängig von Alter, technischer Ausstattung oder digitalem Zugang offensteht. Gerade für vulnerable Gruppen, Menschen in ländlichen Regionen oder Bürgerinnen und Bürger mit eingeschränktem Zugang zu digitalen Angeboten bleibt Bargeld ein wichtiger Bestandteil gesellschaftlicher Teilhabe.

Darüber hinaus erfüllt Bargeld eine wichtige Funktion als zuverlässige Reserve in außergewöhnlichen Situationen. Bei Naturkatastrophen, Cyberangriffen oder technischen Ausfällen kann es eine entscheidende Rolle für die Stabilität des Zahlungsverkehrs spielen. Gleichzeitig bietet es einen besonderen Schutz der Privatsphäre, da Zahlungen ohne die Erfassung persönlicher Transaktionsdaten möglich sind.

Die digitale Transformation verändert Wirtschaft und Gesellschaft mit hoher Geschwindigkeit. Denaria Europe möchte dazu beitragen, dass diese Entwicklung fair und sicher gestaltet wird. Die Organisation spricht sich nicht gegen digitale Zahlungsmöglichkeiten aus, sondern für eine vielfältige Zahlungslandschaft, in der Bürgerinnen und Bürger weiterhin frei entscheiden können.

Nach Ansicht von Denaria Europe darf Fortschritt nicht bedeuten, dass einzelne Bevölkerungsgruppen zurückgelassen werden. Ein modernes Europa braucht innovative Lösungen, aber auch stabile und bewährte Strukturen, die Vertrauen schaffen und allen Menschen Zugang ermöglichen.

Zu den zentralen Aufgaben von Denaria Europe gehören die regelmäßige Beobachtung der Bargeldversorgung in Europa, der Dialog mit europäischen Institutionen, die Förderung unabhängiger Forschung sowie die Information der Öffentlichkeit über die Bedeutung eines widerstandsfähigen Zahlungssystems.

Mit ihrer Gründung bringt Denaria Europe die Perspektive vieler Bürgerinnen und Bürger in eine zentrale Zukunftsfrage Europas ein: Wie kann eine digitale Gesellschaft entstehen, die technologisch fortschrittlich ist und gleichzeitig Freiheit, Sicherheit und soziale Teilhabe bewahrt?

Die Antwort lautet: durch ein ausgewogenes Zusammenspiel aller Zahlungsmöglichkeiten – und durch die Gewährleistung, dass Bargeld auch künftig seinen Platz in einer freien und inklusiven Gesellschaft behält.

Quelle:

Denaria – 8. Juli 2026

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