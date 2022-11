Den Torheiten von Wolodymyr Selenskyj ein Ende setzen. Versuchen wir, den Dritten Weltkrieg zu vermeiden

Von Philipp Giraldi (globalresearch)

Vor einer Woche hat die ukrainische Regierung möglicherweise den Nachbarn Polen absichtlich angegriffen, um das NATO-Bündnis in seinen Krieg mit Russland zu ziehen. Der Vorfall betraf eine Rakete, die eine Getreideverarbeitungsanlage in Polen traf und zwei Bauern tötete. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte sofort Russland für den Vorfall verantwortlich, obwohl er sicherlich gewusst haben muss, dass die Rakete aus der Ukraine abgefeuert worden war, was bedeutet, dass er möglicherweise eine sogenannte „falsche Flagge“ verwendet hat, um eine falsche Erzählung über das Geschehene zu schaffen . Er forderte auch sofort die NATO zum Eingreifen auf und verwies auf Artikel 5 des NATO-Vertrags, der alle Mitglieder des Bündnisses verpflichtet, jedem angegriffenen Mitglied zu Hilfe zu kommen. Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle. Polen ist NATO-Mitglied und derzeit Gastgebereine permanente US-Militärbasis.

Die US-Mainstream-Medien, insbesondere Associated Press und NBC News, wiederholten sofort die von Selenskyj erzählte Geschichte, aber die „Schuld den Russen“-Erzählung begann sich zu entwirren. Die Überreste der Rakete zeigten, dass es sich um einen Typ handelte, der zur Luftverteidigung verwendet wurde, der sich im ukrainischen Arsenal befindet, aber derzeit nicht von den Russen verwendet wird, und sowohl Moskau als auch Washington hatten sicherlich Zugang zu Satellitenbildern, die die tatsächliche Flugbahn von zeigen würden die Rakete, die Polen getroffen hat.

Diejenigen in der Regierung und in den Medien, die Selenskyj unterstützen wollten, begannen zu behaupten, dass die ukrainische Rakete irgendwie versagt haben muss, um in Polen zu landen, was es zu einem unglücklichen Unfall machte. Aber andere, die mit den Leistungsmerkmalen der Waffe besser vertraut sind , waren skeptisch und sahen etwas möglicherweise Unheilvolleres in der Geschichte.

Bis letzten Donnerstag war die Geschichte in weiten Teilen der Mainstream-Medien praktisch verschwunden, da sie nicht mehr der akzeptablen Erzählung entsprach, dass es sich um eine von Russland abgefeuerte Rakete handelte, auf der Zelensky seitdem weiterhin besteht. Präsident Joe Biden , der zu dieser Zeit auf der G-20-Gipfelkonferenz in Indonesien war, antwortete zu seiner Ehre auf die Nachricht , dass es keine Geheimdienste gebe, die bestätigen würden, dass die Rakete aus Russland gekommen sei und dass ihre offensichtliche Flugbahn dies nicht sei unterstützen diese Ansicht. Ironischerweise hatte Biden am Tag vor dem Vorfall in Polen weitere 37 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern für die Ukraine genehmigt.

Bidens Botschaft, die darauf abzielt, die potenzielle Krise zu deeskalieren, wurde im Laufe des Tages vom Pentagon und Geheimdienstmitarbeitern wiederholt, obwohl Verteidigungsminister Lloyd Austin betonte, dass die USA die Ukraine weiterhin unterstützen würden, „so lange es dauert“. Er fügte hinzu, dass, obwohl die Rakete ukrainisch sei, der Vorfall Russlands Schuld sei. Warum das so ist, erklärte er nicht. Der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg , vertrat ebenfalls die gleiche Linie wie Austin und kommentierte, dass der Vorfall „wahrscheinlich durch eine ukrainische Luftverteidigungsrakete verursacht wurde, die abgefeuert wurde, um ukrainisches Territorium zu verteidigen … Dies ist nicht die Schuld der Ukraine. Russland trägt die Verantwortung für das, was gestern in Polen passiert ist, weil dies eine direkte Folge des andauernden Krieges ist.“

Angesichts der Tatsache, dass Selenskyj alles Mögliche gesagt und getan hat, um die USA und die NATO in seinem Namen in den Kampf gegen Russland zu ziehen, glaube ich, dass der Raketenangriff ganz plausibel ein bewusster Versuch unter „falscher Flagge“ war, um einen viel umfassenderen Krieg zu beginnen. Dass ein solcher Krieg leicht nuklear werden könnte, zeigt, wie rücksichtslos Zelensky sein kann. Ein ausländischer Diplomat eines NATO-Landes mit Sitz in Kiew sagte der Financial Times: „Das wird langsam lächerlich. Die Ukrainer zerstören [unser] Vertrauen in sie. Niemand gibt der Ukraine die Schuld und sie lügt offen. Das ist zerstörerischer als die Rakete.“

Natürlich ist Zelensky zu allem fähig, und dem ehemaligen Comedy-Schauspieler, der sich jetzt im Glanz seiner Berühmtheit sonnt, ist keine Lüge zu verlogen. Hollywood-Persönlichkeiten wie Sean Penn und Ben Stiller pilgern zunehmend nach Kiew, um Hände zu schütteln, sich zu umarmen und Fototermine zu machen. Und auch einige Reisen in die Vereinigten Staaten stehen in Selenskyjs Kalender. Am 30. November wird er Berichten zufolge in New York City bei einer von der New York Times veranstalteten „Live-Veranstaltung“ mit Sam Bankman -Fried, Larry Fink (CEO von Blackrock) und US-Finanzministerin Janet Yellen als Hauptredner anwesend sein.

Ja, Zelensky wird Seite an Seite mit DEM Sam Bankman-Fried sein, wenn er auftaucht, der in letzter Zeit auch viel in den Nachrichten war, weil er den größten Währungsbetrug der Geschichte durchgezogen und den Anlegern Verluste in Höhe von mehreren Milliarden Dollar als Folge des Zusammenbruchs seines Börsenhandelsunternehmens FTX! Und es könnte sein, dass Zelensky und Bankman-Fried sich bereits kennen. Bankman-Fried war ein wichtiger finanzieller Unterstützer von Politikern der Demokratischen Partei und hat 40 Millionen Dollar gespendetfür „Get out the vote“-Projekte im kürzlich abgeschlossenen Wahlzyklus. Er ist nach George Soros der zweitgrößte Geldgeber der Demokratischen Partei und hat auch für Zwecke wie die bedingungslose Unterstützung der Ukraine gespendet, die die Demokraten mit überwältigender Mehrheit bevorzugen. Im April veranstaltete er in seinem 40-Millionen-Dollar-Haus auf den Bahamas eine Konferenz mit Auftritten von Tony Blair und Bill Clinton, und er war auch ein großzügiger Unterstützer des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Es gab zahlreiche Spekulationen darüber, dass der unregulierte und unkontrollierte Strom von Milliarden von US-Steuerzahlern, die Gelder durch die notorisch korrupte Regierung der Ukraine bereitgestellten, einen perfekten Mechanismus für groß angelegte Geldwäsche darstellten. Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson hat die FTX-Ukraine-Geschichte genau verfolgt und beobachtet dies„Der finanzielle Zusammenbruch von FTX … legt Beweise dafür offen, dass die Demokraten, einige Republikaner, die Ukrainer und FTX ein ausgeklügeltes Schmiergeldprogramm organisiert haben. Das Programm beinhaltete das Versprechen von Mitgliedern des Kongresses, die Geld in die Ukraine schickten, eine kräftige Spende von einem Wohltäter der Demokraten. In diesem Fall der Eigentümer von FTX [Sam Bankman-Fried]. Nachdem die US-Dollar dem Konto der Ukraine gutgeschrieben worden waren, leiteten Präsident Zelensky und seine Partner einen Teil der Erlöse um, um Kryptowährung von FTX zu kaufen. FTX wiederum schickte einen Teil dieser Gelder an die kooperierenden Mitglieder des Kongresses und des Nationalkomitees der Demokraten zurück.“

Andere Berichte zeigen, dass Bankman-Fried eine Krypto-Spenden-„Partnerschaft“ mit der ukrainischen Regierung aufgebaut hatte, die Zelensky geschätzte 60 Millionen Dollar an „Hilfe“ zur Verfügung stellte. Die Website der ukrainischen Regierung, die einige Details der Vereinbarung auf mysteriöse Weise veröffentlichte, war zwei Tage vor der Veröffentlichung der FTX-Katastrophe „verschwunden“ . Die FTX-Geschichte, wenn sie sich als weitgehend überprüfbar herausstellt, unterstreicht, wie korrupt eine „Geldgrube“ namens Ukraine ist. Hunter Biden bekommt einen gut bezahlten Platz in einem Firmenvorstand, um an seinen Vater heranzukommen, und jetzt könnte die Ukraine direkt in einen massiven Finanzbetrug verwickelt sein. Und Joe Biden schickt bereitwillig weitere Milliarden Dollar an diesen Gauner Zelensky.

Aber das eigentliche Problem ist der Krieg. Selbst wenn man annimmt, dass der ukrainische Raketenangriff auf Polen auf eine Fehlfunktion zurückzuführen ist, kommt Zelensky aus dem Prozess mit einem wirklich üblen Geruch heraus, da er eifrig daran gearbeitet hat, Russland die Schuld zu geben, was eindeutig nicht stimmt. Er benutzt seine erfundene Erzählung, um den Krieg dramatisch auszuweiten, indem er eine Situation schafft, die die NATO direkt in den Konflikt bringen würde und die leicht nuklear werden könnte. Tatsächlich versucht er, die Teilnahme der NATO zu erzwingen. Aber möglicherweise noch viel schlimmer, wenn es eine absichtliche Provokation unter „falscher Flagge“ war, um dieses Ziel herbeizuführen, sollte seine Taktik von allen Parteien, die derzeit die Ukraine unterstützen, scharf verurteilt werden. Darüber hinaus sollten die USA und die NATO, die mit einem solchen „Verbündeten“ belastet sind, unverzüglich Schritte unternehmen, um sich von der Unterstützung der Kämpfe zurückzuziehen und eine Verhandlungslösung des Konflikts zu fordern.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Unz Review veröffentlicht .

Philip M. Giraldi, Ph.D. , ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer steuerabzugsfähigen Bildungsstiftung gemäß 501(c)3 (Federal ID Number #52-1739023), die eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik anstrebt Im mittleren Osten. Die Website ist CouncilforthenationalInterest.org, die Adresse ist PO Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse ist inform@cnionline.org .

Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

