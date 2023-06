Den Rekord klarstellen; Dinge, die Sie über die Ukraine wissen sollten. „Der Krieg begann vor der russischen Invasion“

Mike Whitney (globalresearch)

Am 16. Februar 2022, eine ganze Woche bevor Putin Kampftruppen in die Ukraine verschickte, begann die russische Armee mit der schweren Bombardierung des überwiegend von ethnischen Russen besetzten Gebiets (in der Ostukraine). Beamte der Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bemerkten sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe und zeichneten den Beschuss während des Angriffs auf. Was die OSZE herausfand, war, dass die Bombardierung im Laufe der Woche dramatisch zunahm, bis sie am 19. Februar ihren Höhepunkt erreichte, als insgesamt 2.026 Artillerieangriffe registriert wurden. Sie befürchten, dass die russische Armee tatsächlich zivile Gebiete entlang der Kontaktlinie beschoss, die von anderen Ukrainern besetzt waren.

Wir möchten betonen, dass die Beamten der OSZE in ihrer beruflichen Tätigkeit tätig waren und aus erster Hand Beweise für den Beschuss in den gesammelten Beständen hatten. Ihre Daten zeigen, dass die ukrainischen Streitkräfte ihr eigenes Volk bombardierten und töteten. Dies alles wurde dokumentiert und nicht in Frage gestellt.

Die Frage, die wir uns alle stellen müssen, lautet auch: Ist die Bombardierung und das Abschlachten des eigenen Volkes eine „Kriegshandlung“?

Wir glauben, dass es so ist.

Und wenn wir Recht haben, müssen wir logischerweise davon ausgehen, dass der Krieg vor der russischen Invasion begann (die eine ganze Woche später begann).

Wir müssen auch davon ausgehen, dass Russlands angebliche „unprovozierte Aggression“ keinen wegs unprovozierten Krieg, sondern die angemessene humanitäre Reaktion auf die vorsätzliche Tötung von Zivilisten darstellt. Um zu argumentieren, dass die russische Invasion „nicht provoziert“ wurde, müssten wir sagen, dass das Abfeuern von über 4.000 Artilleriegeschossen auf Städte und Viertel, in denen Frauen und Kinder leben, keine Provokation ist? Wer wird diesen Standpunkt vertreten?

Niemand, weil es absurd ist. Die Tötung von Zivilisten im Donbass war eine klare Provokation, eine Provokation, die darauf abzielte, Russland in einen Krieg zu treiben . Und – wie wir bereits sagten – die OSZE hatte Beobachter vor Ort, die den Beschuss während des Geschehens vollständig dokumentierten, was einer eisernen Augenzeugenaussage so nahe kommt, wie man sie nur bekommen kann.

Dies ist natürlich ein großer Bruch mit dem „offiziellen Narrativ“, das Russland als Täter der Feindseligkeiten identifiziert. Aber wie wir gezeigt haben, ist das einfach nicht der Fall. Das offizielle Narrativ ist falsch. Dennoch überrascht es Sie vielleicht nicht, dass die meisten Mainstream-Medien keinerlei Berichterstattung über die Ermittlungsaktivitäten der OSZE in der Ostukraine unterlassen. Die einzige Ausnahme bildete Reuters, das am 18. Februar einen bewusst undurchsichtigen Bericht mit dem Titel „Russland seine Besorgnis über die starke Zunahme des Donbass-Beschusses“ veröffentlichte. Hier ein Auszug:

Der russische Außenminister Sergej Lawrow äußerte am Freitag seine Besorgnis über einen starken Anstieg der Beschusszahlen in der Ostukraine und warf der OSZE-Sonderbeobachtermission vor, die seiner Meinung nach ukrainischen Verstößen gegen den Friedensprozess zu beschönigen. Washington und seine Verbündeten haben Befürchtungen geäußert, dass der Anstieg der Gewalt im Donbass Teil eines russischen Vorwands für eine Invasion in der Ukraine sein könnte. Die Spannungen wegen einer russischen Militäraufrüstung im Norden, Osten und Süden der Ukraine sind bereits groß. „Wir sind sehr besorgt über die Berichte der letzten Tage – gestern und vorgestern gab es einen starken Anstieg des Beschusses mit Waffen, die nach den Minsker Vereinbarungen verboten sind“, sagte Lawrow mit Blick auf Friedensabkommen, die auf eine Beendigung des Konflikts abzielen . „Bisher sehen wir, dass die Sonderüberwachungsmission ihr Bestes tut, um alle Fragen auszuräumen, die auf die Schuld der ukrainischen Streitkräfte hinweisen“, sagte er auf einer Pressekonferenz. Das militärische Militär beritt am Freitag eine Verletzung des Minsker Friedensprozesses und warf Moskau vor, einen Informationskrieg zu führen und zu behaupten, Kiew beschieße Zivilisten. Die Anschuldigungen seien gelogen und hätten dazu dienen sollen, es zu provozieren.“ (Russland äußert seine Besorgnis über die starke Zunahme des Beschusses im Donbass, Reuters)

Beachten Sie die kluge Art und Weise, wie Reuters seine Berichterstattung so gestaltet, dass den Behauptungen des russischen Militärs ebenso viel Glaubwürdigkeit verliehen wird wie den Behauptungen des russischen Außenministers. Was Reuters nicht erwähnte, ist, dass der Bericht der OSZE Lawrows Version der Ereignisse bestätigt und gleichzeitig die Behauptungen der Ukrainer widerlegt. Es ist die Aufgabe eines Journalisten, zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden, aber wir sehen wieder einmal, dass tagesaktuelle Nachrichten nicht dazu dienen, zu informieren, sondern in die Irre zu führen.

Zitat:Larry C. Johnson, Ein Sohn einer neuen Revolution

Der Punkt, den wir zum Ausdruck bringen wollen, ist einfach: Der Krieg in der Ukraine wurde nicht von einem tyrannischen russischen Führer (Putin) begonnen, der darauf aus war, das Sowjetimperium wieder aufzubauen. Dieses Narrativ ist ein Betrug, der von neokonservativen Spin-Meistern zusammengebastelt wurde, die versuchen, öffentliche Unterstützung für einen Krieg mit Russland zu gewinnen. Die Fakten, die ich hier präsentiere, können auf einer Karte identifiziert werden, wo die tatsächlichen Explosionen stattfanden, und wurden dann von Beamten aufgezeichnet, deren Aufgabe es war, genau diese Aufgabe zu erfüllen. Können Sie den Unterschied zwischen den beiden erkennen? In einem Fall beruht die Handlung auf Spekulationen, Vermutungen und Psychogeschätzen;Im anderen Fall ist die Handlung mit tatsächlichen Ereignissen vor Ort verknüpft, die von geschulten Fachleuten auf diesem Gebiet katalogisiert wurden. In welche Version der Ereignisse haben Sie mehr Vertrauen?

Fazit: Russland hat den Krieg in der Ukraine nicht begonnen. Das ist eine falsche Erzählung. Die Verantwortung liegt bei der ukrainischen Armee und ihren Anführern in Kiew .

Und hier ist noch etwas anderes, das in der selektiven Berichterstattung der Medien normalerweise ausgeblendet wird. Bevor Putin seine Panzer über die Grenze in die Ukraine verschickte, berief er sich auf Artikel 51 der Vereinten Nationen, der eine rechtliche Rechtfertigung für eine militärische Intervention bietet. Natürlich haben die Vereinigten Staaten dies mehrfach getan, um ihren zahlreichen Militärinterventionen ein Feigenblatt der Legitimität zu verleihen. Aber in diesem Fall können Sie sehen, wo die sogenannte Responsibility To Protect (R2P) tatsächlich gerechtfertigt sein könnte, schließlich hat die ukrainische Armee nach den meisten Schätzungen seit dem von den USA unterstützten Putsch vor acht Jahren über 14.000 ethnische Russen getötet.Wenn es jemals eine Situation gab, in der eine defensive Militäroperation gerechtfertigt sein konnte, dann diese . Aber das erklärt immer noch nicht vollständig, warum Putin sich auf UN-Artikel 51 berief. Dafür wenden wir uns an den ehemaligen Waffeninspektor Scott Ritter, der es so erklärt hat:

„Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete unter Berufung auf Artikel 51 eine, wie er es nannte, „militärische Sonderoperation“ an …

Gemäß Artikel 51 besteht kein Zweifel an der Legitimität der Behauptung Russlands, dass die russischsprachige Bevölkerung des Donbass acht Jahre lang einem brutalen Bombardement folgte folgte ausgesetzt gewesen sei, bei dem Tausende von Menschen getötet worden seien … Darüber hinaus behauptet Russland, dies zu tun Wir verfügen über dokumentarische Beweise dafür, dass sich die ukrainische Armee auf einen massiven militärischen Einmarsch in den Donbass vorbereitete, der durch die von Russland geführte „Spezielle Militäroperation“ wurde verhindert. [Angaben der OSZE zeigen, dass die Regierung das Gebiet in den Tagen vor dem Einmarsch Russlands verstärkt beschoss.] ..Die Quintessenz ist, dass Russland einen erkennbaren Anspruch im Rahmen der Doktrin der vorausschauenden kollektiven Selbstverteidigung geltend gemacht hat, der ursprünglich von den USA und der NATO entwickelt wurde, da sie auf Artikel 51 anwendbar ist, der auf Fakten und nicht auf Fiktion beruht . Auch wenn es für Menschen, Organisationen und Regierungen im Westen in Mode ist, spontan zu dem Schluss zu gelangen, dass die militärische Intervention Russlands einen mutwilligen Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen und damit einen illegalen Angriffskrieg darstellt, ist das unangenehm Die Wahrheit ist , dass von allen Behauptungen bezüglich der Rechtmäßigkeit der Präemption gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen die Rechtfertigung Russlands für den Einmarsch in die Ukraine auf einer soliden rechtlichen Grundlage steht. „Russland, Ukraine und das Kriegsrecht: Verbrechen der Aggression“, Konsortialnachrichten)

Hier ein bisschen mehr Hintergrundinformationen aus einem Artikel des außenpolitischen Analysten Danial Kovalik:

„Man muss diese Diskussion damit beginnen, die Tatsache zu akzeptieren, dass in der Ukraine bereits acht Jahre lang vor dem russischen Militäreinmarsch im Februar 2022 Krieg herrschte.“ Und dieser Krieg der Regierung in Kiew … fordert das Leben von rund 14.000 Menschen.“ Viele von ihnen sind Kinder, und rund 1,5 Millionen weitere sind vertrieben … Die Regierung in Kiew und insbesondere ihre Neonazi-Bataillone verübten Angriffe gegen diese Völker … gerade wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit. .. Während die UN-Charta einseitige Kriegshandlungen verbietet, sieht sie in Artikel 51 auch vor, dass „nichts in dieser Charta das inhärente Recht auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung beeinträchtigen darf …“ Und dieses Recht auf Selbstverteidigung wurde so ausgelegt, dass Ermöglichen Sie den Ländern, Nicht nur auf tatsächliche bewaffnete Angriffe, sondern auch auf die Gefahr eines neuen Angriffs zu reagieren . Vor diesem Hintergrund bin ich der Meinung, dass Russland das Recht hatte, in seiner eigenen Selbstverteidigung zu handeln, indem es in der Ukraine intervenierte, die zum Stellvertreter der USA und der NATO für einen Angriff geworden war – nicht nur auf die russische Ethnie im Inneren Die Ukraine – aber auch Russland selbst.“ („Warum Russlands Intervention in der Ukraine nach internationalem Recht legal ist“, RT)

Hat irgendjemand in den westlichen Medien darüber berichtet, dass Putin sich auf UN-Artikel 51 berief, bevor er die militärische Sonderoperation startete?

Nein, das haben sie nicht, denn dies wäre ein Eingeständnis, dass Putins Militäreinsatz im Einklang mit dem Völkerrecht steht. Stattdessen verbreiten die Medien weiterhin die Fiktion, dass „Hitler-Putin versuchte, das Sowjetimperium wieder aufzubauen“, eine Behauptung, für die es keinerlei Beweise gibt.Sie befürchten, dass es bei Putins Operation nicht darum geht, eine ausländische Regierung zu stürzen, um einen von Moskau unterstützten Handlanger einzusetzen, oder ein ausländisches Militär zu bewaffnen und auszubilden, das als Stellvertreter im Kampf gegen einen geopolitischen Rivalen eingesetzt wird, oder ein Land mit Staat vollzustopfen – hochmoderne Waffen einzusetzen, um seine eigenen strategischen Ziele zu erreichen, oder terroristische Akte der Industriesabotage (Nord-Stream 2) zu gehen, um die wirtschaftliche Integration Asiens und Europas zu verhindern. Nein, Putin hat sich nichts davon beteiligt. Aber Washington hat es auf jeden Fall getan, weil Washington nicht durch internationales Recht eingeschränkt ist.In den Augen Washingtons ist das Völkerrecht lediglich eine Unannehmlichkeit, die immer dann, wenn einseitige Maßnahmen erforderlich sind, mit einem abweisenden Blick abgetan wird. Aber Putin ist in solchen Angelegenheiten nicht annähernd so unbekümmert. Eigentlich hält er sich schon lange an die Regeln, weil er glaubte, dass die Regeln dazu beitragen, die Sicherheit aller zu stärken. Und er hat recht; Tun Sie.

Und deshalb berief er sich auf Artikel 51, bevor er die Truppen abschied, um den Menschen im Donbass zu helfen. Er hatte das Gefühl, eine moralische Verpflichtung zu haben, ihnen seine Hilfe zu gewähren, wollte aber, dass seine Handlungen im Einklang mit dem Völkerrecht standen. Wir glauben, dass er beides erreicht hat.

Der imperiale US-Planer George Kennan, ein Architekt des ersten Kalten Krieges, schrieb 1948: „Wir besitzen etwa 50 % des Weltvermögens, aber nur 6,3 % der Bevölkerung.“ „Unsere eigentliche Aufgabe“ besteht darin, „diese Position der Ungleichheit aufrecht.“@BenjaminNorton

Hier ist etwas anderes, das Sie in den westlichen Medien nie sehen werden. Sie werden nie den wahren Wortlaut von Putins Sicherheitsforderungen sehen, die volle zwei Monate vor Kriegsausbruch gestellt wurden. Und der Grund, warum Sie sie nicht sehen werden, ist, dass seine Forderungen legitim, vernünftig und notwendig waren. Alles, was Putin wollte, waren die grundlegenden Sicherungen, dass die NATO nicht vorhabe, ihre Stützpunkte, Armeen und Raketenstandorte an der Grenze zu Russland zu errichten. Mit anderen Worten: Er tat dasselbe wie alle verantwortungsbewussten Führer, um die Sicherheit ihres eigenen Volkes zu verteidigen.

Hier einige kritische Auszüge aus dem Text von Putins Vorschlag an die USA und die NATO:

Artikel 1 Die Vertragsparteien arbeiten auf der Grundlage der Grundsätze unteilbarer, gleicher und unverminderter Sicherheit zu folgenden Zwecken zusammen: Darf keine Maßnahmen ergreifen, sich nicht an Aktivitäten beteiligen oder diese unterstützen, die die Sicherheit der anderen Vertragsparteien beeinträchtigen;

Es dürfen keine Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden, die von jeder Vertragspartei einzeln oder im Rahmen einer internationalen Organisation, eines Militärbündnisses oder einer Koalition angenommen werden und die Kernsicherheitsinteressen der anderen Vertragspartei gefährden könnten. Artikel 3 Die Vertragsparteien dürfen die Hoheitsgebiete anderer Staaten nicht mit dem Ziel nutzen , einen bewaffneten Angriff gegen die anderen Vertragsparteien vorbereiten oder durchführen oder andere Maßnahmen ergreifen, die wesentliche Sicherheitsinteressen der anderen Vertragsparteien beeinträchtigen. Artikel 4 Die Vereinigten Staaten von Amerika bestätigen sich, eine weitere Ostausweitung der Nordatlantikpakt-Organisation zu verhindern und die Staaten der ehemaligen Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken den Beitritt zum Bündnis zu verweigern. Die Vereinigten Staaten von Amerika dürfen keine Militärstützpunkte auf dem Territorium der Staaten der ehemaligen Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken errichten, die nicht Mitglieder der Nordatlantikpakt-Organisation sind, ihre Infrastruktur nicht für militärische Aktivitäten nutzen oder eine bilaterale militärische Zusammenarbeit mit ihnen entwickeln. Artikel 5 Die Vertragsparteien unterlassen den Einsatz ihrer Streitkräfte und Waffen , auch im Rahmen internationaler Organisationen, Militärbündnisse oder Koalitionen, in ländlichen Gebieten, in denen ein solcher Einsatz von der anderen Vertragspartei als Bedrohung ihrer nationalen Sicherheit wahrgenommen werden könnte , mit Ausnahme von einem solchen Einsatz innerhalb der Staatsgebiete der Vertragsparteien. Die Vertragsparteien unterlassen den Einsatz schwerer Bomber mit nuklearer oder nichtnuklearer Bewaffnung oder den Einsatz von Überwasserkriegsschiffen jeglicher Art, auch im Rahmen internationaler Organisationen, Militärbündnisse oder Koalitionen, in Gebieten außerhalb des nationalen Luftraums bzw. Nationaler Hoheitsgewässer wo sie Ziele im Hoheitsgebiet der anderen Vertragsparteien angreifen können. Die Vertragsparteien pflegen den Dialog und arbeiten zusammen, um die Mechanismen zur Verhinderung gefährlicher militärischer Aktivitäten auf und über hohe See zu verbessern, einschließlich der Vereinbarung der maximalen Annäherungsentfernung zwischen Kriegsschiffen und Luftfahrzeugen. Artikel 6 Die Vertragsparteien bestätigen sich, keine bodengestützten Mittel- und Kurzstreckenraketen außerhalb ihres Staatsgebiets sowie in den Gebieten ihres Staatsgebiets zu stationieren, von denen aus solche Waffenziele im Staatsgebiet der anderen Vertragsparteien angreifen können. Artikel 7 Die Vertragsparteien unterlassen die Stationierung von Kernwaffen außerhalb ihres Staatsgebiets und geben solche Waffen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags bereits außerhalb ihres Staatsgebiets stationiert waren, in ihr Staatsgebiet zurück. Die Vertragsparteien beseitigen sämtliche bestehende Infrastruktur für den Einsatz von Kernwaffen außerhalb ihres Staatsgebiets. Die Vertragsparteien schulen kein militärisches und ziviles Personal aus Nichtkernwaffenländern im Umgang mit Kernwaffen. Die Vertragsparteien dürfen keine Übungen oder Schulungen für Allzweckkräfte durchführen, die Szenarien beinhalten, die den Einsatz von Atomwaffen beinhalten.“ („To Make Sense of War“, Israel Shamir, Unz Review)

Man muss kein Genie sein, um herauszufinden, worüber Putin sich Sorgen machte. Er war besorgt über die NATO-Erweiterung und insbesondere über die Entstehung eines feindlichen Militärbündnisses, das von den von Washington gepflegten Nazis unterstützt wurde, die Gebiete an seiner Westflanke besetzten. War das unvernünftig von ihm? Hätte er diese von den USA unterstützten Russophoben umarmen und ihnen erlauben sollen, ihre Raketen an seiner Grenze zu platzieren? Wäre das klug gewesen?

Was können wir auch aus Putins Forderungskatalog ableiten?

Erstens können wir daraus schließen, dass er nicht versucht hat, das Sowjetimperium wiederherzustellen, wie die MSM unermüdlich beharrt . Die Liste konzentriert sich ausschließlich auf sicherheitsrelevante Anforderungen, sonst nichts. Zweitens beweist es, dass der Krieg leicht hätte vermieden werden können, wenn Selenskyj einfach den Status quo beibehalten und offiziell erklärt hätte, dass die Ukraine neutral bleiben würde. Tatsächlich stimmte Selenskyj in den Verhandlungen mit Moskau im März der Neutralität zu, doch Washington behinderte den ukrainischen Präsidenten daran, das Abkommen durchzusetzen, was bedeutet, dass die Biden-Regierung maßgeblich für den anhaltenden Konflikt verantwortlich ist. (RT veröffentlichte heute einen Artikel,In dem heißt es eindeutig, dass im März eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine erzielt worden sei, die Vereinbarung jedoch von den USA und Großbritannien ausdrücklich gescheitert sei. Washington wollte einen Krieg.) Drittens zeigt es, dass Putin ein vernünftiger Führer ist, dessen Forderungen eifrig angenommen werden mussten. War es unvernünftig von Putin zu fordern, dass „die Parteien davon absehen sollen, ihre Streitkräfte und Militärbündnisse in ländlichen Gebieten einzusetzen, in denen ein solcher Einsatz von der anderen Partei als Bedrohung ihrer nationalen Sicherheit wahrgenommen werden könnte“? War es für ihn unvernünftig, dass „die Vertragsparteien die gesamte bestehende Infrastruktur für den Einsatz von Atomwaffen außerhalb ihres Staatsgebiets beseitigen sollen“? Wo genau sind die „unvernünftigen Forderungen“, die Putin angeblich gestellt hat? Es gibt keine. Putin stellte keine Forderungen, die die USA nicht gestellt hätten, wenn „der Schuh auf dem anderen Fuß gewesen wäre“. Viertens beweist es, dass der Krieg kein Kampf für die Befreiung oder Demokratie der Ukraine ist. Das ist Quatsch. Es ist ein Krieg, der darauf abzielt, Russland zu „schwächen“ und Putin schließlich von der Macht zu entfernen. Das sind die übergeordneten Ziele. Das bedeutet, dass ukrainische Soldaten nicht für ihr Land sterben, sondern für einen elitären Traum, die NATO zu erweitern, Russland zu zerschlagen, China einzukreisen und die Hegemonie der USA um ein weiteres Jahrhundert zu verlängern. Die Ukraine ist lediglich das Schlachtfeld, auf dem der Großmachtkampf ausgetragen wird.

Es gibt einige Punkte, die wir in diesem Artikel ansprechen möchten:

Wer hat den Krieg begonnen? Antwort: Die Ukraine hat den Krieg begonnen

War die russische Invasion ein Verstoß gegen das Völkerrecht? Antwort : Nein, die russische Invasion sollte gemäß Artikel 51 der Vereinten Nationen genehmigt werden

Hätte der Krieg vermieden werden können, wenn die Ukraine ihre Neutralität erklärt und Putins berechtigte Forderungen erfüllt hätte? Antwort : Ja, der Krieg hätte vermieden werden können

Der letzte Punkt befasst sich mit dem Minsker-Vertrag und wie sich die Unehrlichkeit westlicher Führer auf die endgültige Regelung in der Ukraine auswirken wird. Ich bin davon überzeugt, dass weder Washington noch die NATO-Verbündeten eine Vorstellung davon haben, wie stark die internationalen Beziehungen durch den Verrat von Minsk beeinträchtigt wurden. In einer Welt, in der rechtsverbindliche Vereinbarungen im Namen politischer Zweckmäßigkeit leichtfertig verworfen werden können, ist die einzige Möglichkeit, Streitigkeiten beizulegen, die rohe Gewalt. Hat jemand in Deutschland, Frankreich oder Washington darüber nachgedacht, bevor er gehandelt hat? (Aber zunächst einige Hintergrundinformationen zu Minsk.)

Ziel des Minsker Abkommens war es, die Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und ethnischen Russen in der Donbass-Region der Ukraine zu beenden. Es lag in der Verantwortung der vier Vertragsparteien – Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine – sicherzustellen, dass beide Seiten die Bedingungen des Abkommens einhielten. Doch im Dezember sagte die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Interview mit einer deutschen Zeitschrift, dass es nie die Absicht habe, das Abkommen umgesetzt, sondern vielmehr geplant sei, die Zeit zu nutzen, um die Ukraine zu stärken, um sich auf einen Krieg zu begeben mit ihrem vorbereiteten Russland. Die Vereinigten Staaten hatten ebenfalls von Anfang an die Absicht, einen Krieg mit Russland zu provozieren.

Am 5. September 2014 unterzeichneten Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland den Minsker Vertrag, doch der Vertrag scheiterte und die Kämpfe wurden wieder aufgenommen.

Am 12. Februar 2015 wurde Minsk 2 unterzeichnet, doch auch das scheiterte.

Bitte schauen Sie sich diesen kurzen Abschnitt auf You Tube von Amit Sengupta an, der einen kurzen Überblick über Minsk und seine Auswirkungen gibt: (Ich habe das Stück selbst transkribiert und etwaige Fehler liegen bei mir.)

(11:40 Minute) „Im Jahr 2015 sollten Deutschland und Frankreich eine neutrale Rolle spielen.“ Sie sollten die Ukraine und Russland dazu bringen, sich an die Regeln zu halten. Aber das haben sie nicht getan, und warum sie das nicht getan haben, verriet Angela Merkel in ihrem Interview am 7. Dezember. Merkel sagte: „Das Minsker Abkommen von 2014 war ein Versuch, der Ukraine Zeit zu geben.“ Es gab auch Zeit, stärker zu werden, wie man heute sehen kann. Die Ukraine von 2014 und 2015 ist nicht die moderne Ukraine.“ Im Grunde haben alle drei Partner des Minsker Abkommens Russland vereinbart und verraten.Sogar Putin sagte: „Eines Tages wird Russland eine Einigung mit der Ukraine erzielen müssen, aber Deutschland und Frankreich haben Russland verraten, und jetzt helfen sie der Ukraine mit Waffen.“ … Es ist eine Schande, dass westliche politische Führer sich auf Verhandlungen einlassen, die sie nicht tun wollten, sie einzuhalten oder durchzusetzen … (Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat das Gleiche zugegeben wie Merkel und Hollande) … Jetzt hat sogar Putin zugegeben, dass es ein Fehler war, den Minsker Vereinbarungen zuzustimmen. Er sagte sogar, dass das Donbas-Problem damals mit Waffengewalt hätte gelöst werden sollen. (2015) Russland wartete acht Jahre auf die Anerkennung der Unabhängigkeit des Donbass und startete dann dieses Jahr einen groß angelegten Angriff.Aber dann hatte Putin den Eindruck, dass die Minsker Vereinbarungen – garantiert von Deutschland und Frankreich und einstimmig vom UN-Sicherheitsrat einschließlich der Vereinigten Staaten gebilligt – die Krise lösen und dem Donbas Autonomie verleihen würden, aber gleichzeitig Teil der Ukraine bleiben . Deutschland und Frankreich sollten dafür sorgen, dass die Minsker Vereinbarungen von 2015 bis 2022 umgesetzt werden. Der kollektive Westen wusste immer, dass Krieg die einzige Lösung war. Sie wollten nie Frieden, sie spielten nur im Namen des Minsker Abkommens mit . Sie sehen auch, es ist ein diplomatischer „Sieg“ für den Westen … Frankreich und Deutschland beschwichtigten Russland mit dem Minsker Abkommen und weckten falsche Hoffnungen auf eine friedliche Lösung. Aber in Wirklichkeit wollte sie der Ukraine Zeit verschaffen, ihr Militär aufzubauen. Es gab nie eine diplomatische Lösung; Der kollektive Westen – zu dem die Vereinigten Staaten, die NATO, die Europäische Union und die G-7 gehören – täuschte Russland vor, es gäbe eine diplomatische Lösung für den Donbass-Konflikt (stattdessen bereitete er die Ukraine auf einen umfassenden Krieg gegen Russland vor ). Russland.So oder so sollte dieser Krieg stattfinden. Es gab nie eine diplomatische Lösung…. Das wollte Angela Merkel zum Ausdruck bringen: „Der Kalte Krieg hat nie geendet.“ Sie war die deutsche Bundeskanzlerin, als 2014 der Putsch in der Ukraine stattfand und das Minsker Abkommen unterzeichnet wurde. Daher hat ihr Beitrag zu diesem doppelzüngigen Spiel zusammen mit Deutschland, Frankreich, der Ukraine und den USA zu diesem Krieg geführt. Und sie weiß es sehr gut. Aber so oder so wird es weder für Deutschland noch für Frankreich, deren Wirtschaft schwer geschädigt wurde, ein gutes Ende nehmen. Die Ukraine wurde völlig zerstört. Es ist zum Afghanistan Europas geworden.Es sind die politischen Führer des Westens, die für den Mord an der Ukraine verantwortlich sind . Wie bereits seit 2014 führt die ukrainische Regierung brutale Militärangriffe gegen russischsprachige ukrainische Zivilisten in der Donbass-Region durch. Tausende russischsprachige Zivilisten wurden getötet. Russland hätte das Territorium 2014 zusammen mit der Krim zurückerobern sollen. Doch dann tappte Russland in die Falle des Minsker Abkommens der westlichen Länder. … Es ist nicht Russland, das diesen Krieg begonnen hat, sondern die Vereinigten Staaten, die diesen Krieg begonnen haben. Die Ukraine ist nur eine Schachfigur, die von den USA und den anderen europäischen Regierungen unterstützt wird.Und es ist dauerhaft, dass die ukrainische Regierung den Interessen der Vereinigten Staaten und nicht des australischen Volkes dient. “Angela Merkels Enthüllung über die Minsker Vereinbarungen | Russland-Ukraine-Krieg“, Amit Sengupta, You Tube) Beginn ist um 11.40 Uhr

Man kann die Bedeutung des Minsker Verrats und die Auswirkungen, die er auf die endgültige Regelung in der Ukraine haben wird, gar nicht genug betonen. Wenn das Vertrauen verloren geht, können Nationen ihre Sicherheit nur durch rohe Gewalt gewährleisten. Das bedeutet, dass Russland seinen Umkreis so weit erweitern muss, wie es nötig ist, um sicherzustellen, dass er außerhalb der Schussreichweite des Feindes bleibt. (Putin, Lawrow und Medwedew haben bereits angedeutet, dass sie genau das planen.) Zweitens muss der neue Umkreis dauerhaft mit Kampftruppen und tödlichen Waffen befestigt werden, die in höchster Alarmbereitschaft gehalten werden. Wenn Verträge zu Instrumenten des politischen Opportunismus werden, müssen die einen dauerhaften Kriegszustand akzeptieren.

Dies ist die Welt, die Merkel, Hollande, Poroschenko und die USA geschaffen haben, indem sie sich dafür entschieden haben, „den Eckpfeiler der internationalen Beziehungen“ (Verträge) zu nutzen, um ihre eigenen engstirnigen kriegstreibenden Ziele voranzutreiben.

Wir fragen uns nur, ob irgendjemandem in Washington klar ist, was für eine Scheiße sie angerichtet haben?

Ursprünglich veröffentlicht von Unz.com

Michael Whitney ist ein renommierter geopolitischer und sozialer Analyst mit Sitz im US-Bundesstaat Washington. Er begann seine Karriere als unabhängiger Bürgerjournalist im Jahr 2002 mit dem Engagement für ehrlichen Journalismus, soziale Gerechtigkeit und Weltfrieden.

Er leistet seit 20 Jahren Beiträge zur globalen Forschung. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Center for Research on Globalization (CRG)

Die Originalquelle dieses Artikels ist Unz.com

Urheberrecht ©Mike Whitney, Unz.com , 2023

