Den Krieg gegen den Iran absagen! Zieht euch einfach zurück!

Ron Paul (antikrieg)

Nachdem Präsident Trump mehrere Tage lang die Drohungen gegen den Iran verschärft hatte, unter anderem mit Beiträgen in sozialen Medien wie „BEENDET DEN JOB!“ und „Nehmt euch das Öl. Keine Gnade!“, hat er am Wochenende eine geplante Eskalation im Nahen Osten vorerst abgesagt.

„Die USA sind bereit, gegen die Islamische Republik Iran mit militärischer Stärke und Macht vorzugehen, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben“, schrieb er auf seinem Social-Media-Account. „Trotzdem wurden wir vom Iran und anderen Ländern des Nahen Ostens gebeten, von einem Angriff abzusehen, da die Eckpunkte eines Abkommens vereinbart wurden“, fügte er hinzu.

Der Iran bestreitet jegliche Kommunikation mit den USA und droht mit Vergeltungsmaßnahmen gegen die Energieinfrastruktur der Region, sollte seine eigene angegriffen werden. Solche Zerstörungen könnten die Welt in eine Wirtschaftskrise stürzen.

Iranische Vergeltungsmaßnahmen – auch gegen wichtige Meerwasserentsalzungsanlagen – könnten zudem die Bevölkerung von US-Verbündeten in der Region, darunter Saudi-Arabien, Kuwait und andere, dezimieren. Der saudische Präsident Mohammed bin Salman rief Präsident Trump persönlich an und bat ihn, die Eskalation gegen den Iran zu unterlassen.

Laut diversen Medienberichten gehen den USA die Raketen, insbesondere Abfangraketen wie das Patriot-System, gefährlich aus. Unsere Fähigkeit, unsere Militärbasen im Nahen Osten zu schützen, scheint dahin.

Berichten zufolge wurde Präsident Trump von seinen hochrangigen Militärberatern gewarnt, dass eine Bodenoffensive gegen den Iran hohe US-Verluste zur Folge hätte und keinen Erfolg garantieren würde. Die offiziellen Zahlen belaufen sich bereits auf 18 getötete und über 700 verletzte US-Soldaten.

Am Wochenende schloss das US-Militär die Evakuierung eines wichtigen Militärstützpunkts in der kurdischen Region des Irak ab. Dies folgt ähnlichen Evakuierungen nahezu aller US-Stützpunkte in der Region, darunter der Stützpunkt der 5. US-Flotte in Bahrain und als sicher geltende US-Stützpunkte in Jordanien.

Die gesamte US-Militärmacht in der Region scheint nach Israel verlegt worden zu sein.

Der Krieg, der eigentlich nur ein paar Wochen dauern und sich selbst finanzieren sollte, geht nun in den sechsten Monat, und die Kosten belaufen sich bisher auf über 100 Milliarden Dollar. Ein Krieg, der begonnen wurde, um eine iranische Atombedrohung abzuwehren, die laut US-Geheimdienst gar nicht existierte, hat sich zu einem Krieg um die Öffnung einer Wasserstraße – der Straße von Hormus – entwickelt, die bereits vor Kriegsbeginn offen war.

Die Lage ist so prekär, dass der für das US-Europakommando zuständige General laut der Washington Post hochrangigen Pentagon-Beamten mitteilte, er sei ohne einen weiteren Zerstörer der Marine gezwungen, die Verteidigung des amerikanischen Kernlandes der Verteidigung Israels vorzuziehen. Wie kann es überhaupt eine Wahl sein, ein fremdes Land dem eigenen vorzuziehen?

Der US-Angriff auf den Iran ist die unbeliebteste große Militäroperation der USA in der Geschichte und verliert täglich an Popularität. Die Umfragewerte von Präsident Trump sind durch den Konflikt auf unter 30 Prozent gefallen. Die Zwischenwahlen finden in drei Monaten statt.

Präsident Trump gehen in seinem selbstgewählten Krieg gegen den Iran rapide die Optionen aus. Es gibt keinen Weg zum Sieg in diesem Krieg. Es geht nur noch darum, mit der Niederlage umzugehen. Deshalb erlaubt die Verfassung Präsidenten nicht, eigenmächtig Kriege zu beginnen.

Raus jetzt! Komplett raus! Dieser törichte Krieg gegen den Iran muss beendet werden!

erschienen am 3. August 2025 auf > Ron Paul Institute for Peace and Prosperity > Artikel

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