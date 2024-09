Dein Vasallenstaat: Im besten Deutschland aller Zeiten

Ein Meinungsbeitrag von Lars Walter (apolut)



„Natürlich darf man seine Meinung sagen, man muss halt nur mit den Konsequenzen rechnen“, sagte einst eine bekannte TV-Moderatorin. Danke, das es endlich mal ausgesprochen wurde. Mit anderen Worten: Wenn du die Regierung oder das System offen kritisierst, verlässt du lieber schnell die BRD, da wir dich ansonsten bestrafen müssen. Zuerst schicken wir dir einen Strafbefehl über einige Tausend Euro, wo du besser keinen Widerspruch gegen einlegen solltest. Sollte das nicht fruchten, erfolgt ein Anruf bei deiner Bank, welche dir daraufhin mitteilt, dass alle deine Konten zeitnah gekündigt sind. Und wenn du dich für ach so clever hältst, du dir neue Konten im Ausland zulegst, dann schicken wir dir halt das SEK in den Morgenstunden vorbei und tyrannisieren deine gesamte Familie. Ja, all das machen wir, lieber Kritiker, denn – wie Robert Habeck einmal sagte – „der Staat mache ja keine Fehler“. Also, was willst du von uns?

Wenn wir eine Pandemie ausrufen, dann ist das halt so und darf nicht hinterfragt werden. Wer hinterfragt, zweifelt die Regierung an, und was dann passiert: siehe oben. Du, lieber Kritiker, bist einfach ein alter frustrierter weißer Mann, der es nicht ertragen kann, dass er in dieser vielfältigen und diversen (nicht perversen) Gesellschaft keine Rolle mehr spielt. Du bist out und überholt. Du bist ein Corona-Leugner, ein Impfgegner und der Blinddarm der Gesellschaft. Deine ständige Kritik an dem System ist Wasser auf den Mühlen der AfD. Willst du wirklich sein wie diese „Nazis“?

Lieber Kritiker, überlege dir gut, was du künftig sagst. Denn es könnte zum Ausschluss aus der Gesellschaft führen, ja sogar zum Ausschluss aus deiner Familie und deinem Freundeskreis. Willst du das wirklich? Willst du am Ende einsam und verlassen sein? Wenn nicht, dann orientiere dich bitte an der Meinung der Mehrheitsgesellschaft. Ein Blick in die Tagesschau und dem Spiegel-Magazin kann dabei sehr helfen. Schließlich produzieren wir die Tagesschau mit deinem monatlichen Zwangsbeitrag extra für dich. Und für Menschen mit geistigen Defiziten, haben wir das Programm auch neuerdings „in einfacher Sprache“ geschaffen. Es gibt also keine Ausreden mehr.

Robert Habeck wird oft für seine Aussage kritisiert: „Wer aufhört zu produzieren, geht nicht automatisch insolvent.“ Diese Aussage ist vollkommen richtig. Nehmen wir einmal an, eine familiengeführte Bäckerei auf dem Land, hat im Durchschnitt Rücklagen in Höhe von 2 Millionen Euro in bar. Sollte nun ein 3-jähriger Lockdown eintreten, in der weder produziert noch verkauft werden darf, kann der Bäckermeister die Belegschaft und sonstigen Betriebskosten von insgesamt 20.000 EUR im Monat problemlos aus den Rückstellungen finanzieren, ohne insolvent zu gehen. Sollte der Bäckermeister nicht über die nötigen Rückstellungen verfügen, hat er einfach schlecht gewirtschaftet oder eine mangelnde Disziplin zum Sparen. Daran ist dann aber nicht die Regierung schuld. Eigenverantwortung ist eine wertvolle Eigenschaft. Ansonsten bleibt halt nur der Weg in den Öffentlichen Dienst.

Wenn Wladimir Putin sich nicht einfach schikanieren lässt und entsprechend reagiert, dann ist er ein Kriegstreiber. Wenn Agnes Strack-Zimmermann und der Grüne Anhang nach Waffenlieferung schreit, dann ist es für den Frieden. Das solltet ihr Putin-Versteher endlich begreifen.

Wenn im Osten Europas eine sozialistische Opposition verboten werden soll, dann sind es üble rechtsextreme Diktaturen. Wenn in Deutschland die größte Oppositionspartei (AfD) verboten werden soll, dann ist es der Einsatz für mehr Demokratie. So etwas kritisiert man nicht. So etwas beklatscht man. Das kennt ihr doch noch vom Goldbürgerempfang am Hauptbahnhof, als Ihr mit Teddybären um euch geschmissen habt.

Messerstechereien, Machetenangriffe und Gruppenvergewaltigungen sollten nicht pauschalisiert werden, schließlich geht es bei den Tätern um traumatisierte Menschen – die kennen das halt nicht anders. Wenn du das nächste mal von den gruppendynamischen Prozessen in der Party- und Eventszene hörst, vermeide einfach den Bezirk. Hier können wir dir den gleichen Tipp geben, wie in Zeiten der gefährlichsten Pandemie: Stay at home!

Lieber Kritiker, zu unserer Verteidigung müssen wir dir auch sagen, dass wir als Regierung dafür eigentlich gar nichts können. Als ein von den Amis besetzter Vasallenstaat, der zu keinem Zeitpunkt nach dem zweiten Weltkrieg souverän war, haben wir hier nichts zu melden. Die Amis bestimmen wo es langgeht, die Lobbyisten schreiben die Gesetze, und die sogenannten Regierenden sprechen die Texte am Pult, bereiten das Volk auf die nächsten Bevormundungen und Verbote vor und verabschieden entsprechende Gesetze. Wenn nicht, dann war es das mit dem Listenplatz. Der ganze Irrsinn wird den Abgeordneten mit einer 5-stelligen Summe monatlich versüßt. Vielen Dank, lieber Wähler.

Jetzt hör auf zu meckern. Verschwende deine Zeit nicht mit der Nord-Stream-Sprengung, dem Wirecard-Skandal um Olaf’s Gedächtnislücken, den RKI-Files oder dem in Vergessenheit geratenen Andreas Scheuer, der beispiellos Steuergeld verbrannte. Hör bitte auf, ständig nach den verschwundenen Pfizer-Leyen-SMS zu fragen, Uschi fühlt sich mittlerweile arg belästigt. Und was die von der Regierung finanzierten linksextremen NGO’s betrifft, irgendwo muss das Steuergeld ja hin, sonst können wir die hohen Steuern nicht rechtfertigen.

Dank der vom Volk nicht gewählten Ursula von der Leyen und ihren Untergebenen im EU-Scheinparlament, haben wir den Digital Services Act (DSA). Dieser schützt dich vor Fehlinformationen und Propaganda seitens von Trump, Putin, Orban und derer deutschen Trolle von der AfD. Da unsere Faktenchecker von Correctiv derzeit unterbesetzt sind und ständig mit Klagen von rechtsextremen Anwälten überzogen werden, war es bisher noch nicht möglich, dir die von uns gewünschte und passgenaue Infowelt anzuzeigen.

Sollten dir die rechtsextremen Informationen zu viel werden, bitten wir dich um Meldung. Im Zweifel lassen wir das entsprechende Online-Netzwerk in feinster brasilianischer Manier sperren und verbieten. Denn wir verbieten ja nicht die Hassrede, sondern die Rede, die wir hassen. Gern geschehen.

Und was den 100-Millarden-Sonderfonds für Kriegstreiberei betrifft: der ist für den Frieden. Sich gleichzeitig darüber zu beklagen, dass für flaschensammelnde Rentner kein Geld da ist, ist borniert. Das ist ein Äpfel mit Birnen Vergleich. Außerdem ein anderer Geldtopf. Das Geld kommt auch Arbeitsplätzen bei Rheinmetall zugute. Und über den Erhalt von Arbeitsplätzen ist doch wohl nichts einzuwenden. Falls Dir Rheinmetall wenig sagt, informiere dich bitte beim Fußballverein Borussia Dortmund. Diese sind stolz, den Kriegswaffenproduzenten vermarkten zu dürfen. Ein paar Millionen mehr auf dem Konto kann ja schließlich nicht schaden, schließlich sind die Porsches und Ferraris der Fußballspieler auch nicht günstig im Unterhalt. Ein Rentner braucht ja keinen Porsche. Der kann die Pfandflaschen mit dem Einkaufswagen zum Automaten bringen. Also bitte, hört auf!

Wir fordern euch ständig auf, mehr und länger im Alter zu arbeiten, versorgen euch mit Netflix und Prime, fluten euch mit Instagram und TikTok-Videos auf Sonderschulniveau, und ihr findet dennoch Zeit uns zu kritisieren. Wir subventionieren euch E-Autos im Überfluss, lassen Rentner für nur einen Euro an der städtischen Tafel shoppen und geben euren Kindern die Möglichkeit, sich einmal im Jahr ihr Geschlecht aus 173 Möglichkeiten selber aussuchen zu dürfen. Und dann all diese Undankbarkeit!

Wir geben jungen Menschen in Schulen die Gelegenheit, sich mit der woken Genderideologie zu beschäftigen, geben Ratschläge zu Pubertätsblockern, und bereiten eure Kleinsten durch Frühsexualisierung und Erkundungsräume auf Kinderehen mit islamistischen Neubürgern vor. Den Unterschied zwischen Frühsexualisierung und Pädophilie können dir die dafür zuständigen Experten von den Grünen erklären.

Wir geben euch 15-Minuten-Städte, damit ihr nicht mehr weit laufen müsst, lassen euch Insekten fressen, um Kühe zu schützen, versorgen euch mit Digitalem Zentralbankgeld, um euch den Umweg zum Bargeldautomaten zu ersparen, und betreiben einen unglaublichen Aufwand, das Naturschutzgebiet zu roden, um euch eine alternative Energiequelle in Form eines Windrands vor die Tür zu stellen, damit ihr keine Kriegstreiber-Energie aus Russland verwenden müsst.

Wir führen aufwendig eine Patientenakte ein, um eure Krankheiten früh zu erkennen, versorgen euch mit Grundimpfungen und Boostern samt Bratwurst, und das in Zeiten, wo weniger Fleisch gegessen werden soll, nur um euch zu schützen, und als Dank dafür wird der Gesundheitsminister auch noch übelst beleidigt. Undankbares Pack!

Mehr oder weniger nebenwirkungsfrei heißt ja nicht, komplett nebenwirkungsfrei. Einfach mal richtig zuhören.

Wir hoffen, liebe Kritiker, dass Ihr es jetzt verstanden habt und freuen uns über Eure Stimme bei der nächsten Wahl. Der einfachheitshalber haben wir CDU, SPD, FPD, Grüne, Linke und BSW als Einheitspartei Deutschland (EPD) zusammengefasst, denn offenbar habt ihr das Prinzip der Wahl nicht verstanden.

Da die AfD, nach politischer Anweisung vom BMI, als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde, bitten wir von dieser Wahl Abstand zu nehmen, denn das können wir unseren Vorgesetzten in Washington nicht vermitteln.

Mit totalitären Grüßen

Deine einheitsparteiliche Regierung

im Auftrag der US-Besetzer

