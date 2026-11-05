Debanking-Versuch: Sparkasse Pforzheim Calw unterliegt gegen Blogbetreiber

Herbert Ludwig, Betreiber des Blogs «Fassadenkratzer», wurde das Bankkonto gekündigt, unter anderem wegen einer 200-€-Spende für «Corona-Helden». Derweil verlängerte Brüssel die Sanktionen gegen Hüseyin Doğru und dessen Frau sowie gegen Jacques Baud.

Quelle: transition-news

In Deutschland und auf europäischer Ebene häufen sich die Fälle, in denen kritische Stimmen den Zugang zu Bankkonten verlieren oder durch Sanktionen finanziell stranguliert werden – ein Phänomen, das unter dem Begriff Debanking zunehmend für Aufsehen sorgt. Ein aktuelles und besonders aufschlussreiches Beispiel liefert das Urteil des Landgerichts Karlsruhe vom Juni 2026, wie Haintz.media berichtet.

So hatte die Sparkasse Pforzheim Calw dem Betreiber des Blogs Fassadenkratzer, Herbert Ludwig, das Girokonto gekündigt. Der Kläger unterhielt das Konto seit Oktober 2022 und nutzte es unter anderem für den Eingang seiner gesetzlichen Rente, einer Betriebsrente sowie unregelmäßiger Spenden von Blog-Lesern. Wegen seines Alters war er auf die nahegelegene Filiale angewiesen, um Bargeld abzuheben und den Zahlungsverkehr zu erledigen.

Mit Schreiben vom 26. August 2024 kündigte die Sparkasse den Girovertrag, ohne zunächst eine Begründung zu nennen, und berief sich lediglich auf «gesetzliche Gründe», die eine Auskunft verhinderten. Im späteren Verfahren argumentierte die Bank, ein auffälliges Transaktionsverhalten habe den Verdacht der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung begründet. Konkret verwies sie auf zahlreiche Kleinspenden von Lesern sowie eine Überweisung des Klägers vom 20. August 2024 über 200 Euro an einen im Ausland ansässigen Online-Fernsehsender mit dem Verwendungszweck «SPENDE FUER CORONA-HELDEN».

Der Sender werde in der Presse teilweise der extremen Rechten zugeordnet und sei in der Vergangenheit durch den Verfassungsschutz beobachtet worden. Später führte die Bank auch ein nicht näher spezifiziertes «Gesamtbild» und Inhalte des Blogs an.

Das Landgericht Karlsruhe (Aktenzeichen 2 O 181/24) erklärte die Kündigung jedoch für unwirksam und stellte fest, dass der Girovertrag ungekündigt fortbesteht. Als Anstalt des öffentlichen Rechts sei die Sparkasse unmittelbar an den Gleichbehandlungsgrundsatz des Artikels 3 Absatz 1 des Grundgesetzes gebunden. Kündigungserklärungen öffentlicher Sparkassen ohne sachlichen Grund verstießen gegen das Willkürverbot und seien nach § 134 BGB nichtig – dies gelte auch für ordentliche Kündigungen mit Frist. Auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse verlangten einen sachlichen Grund. Das Gericht betonte, ein solcher liege nur vor, «wenn ein unvoreingenommener, vernünftiger Beobachter das Verhalten der Bank für eine nachvollziehbare und angemessene Reaktion halten muss». Dies sei hier nicht der Fall gewesen.

Die Kleinspenden und die einmalige 200-Euro-Überweisung trügen den Verdacht der Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche nicht. Es fehlte an konkreten Anhaltspunkten. Empfänger, Betrag und Zweck sprächen eher dafür, dass Personen unterstützt werden sollten, die durch Corona-Maßnahmen Nachteile erlitten haben. Zwischen den Blog-Spenden und der privaten Überweisung bestehe keine Verbindung. Die Reaktion der Bank sei «nicht angemessen» gewesen.

Ein Kündigungsgrund wegen des staatlichen Neutralitätsgebots und der Blog-Inhalte habe sich ebenfalls nicht feststellen lassen; die Bank habe nicht darlegen können, welche konkreten Inhalte zum Zeitpunkt der Kündigung vorgelegen und die Kündigung begründet hätten. Ein bloßer, vager Kontakt zu dem Sender genüge nicht. Nach den Äußerungen des Beklagtenvertreters in der Verhandlung ging das Gericht sogar davon aus, dass die Kündigung ursprünglich ohne konkreten Grund, «nach Gefühl», ausgesprochen worden war. Ein solcher grundloser Schritt sei unzulässig.

Dieser Fall steht keineswegs isoliert da. Andere kritische Geister sind und waren von ähnlichen Kontensperrungen oder -kündigungen betroffen. So wurde dem seit den 1990er Jahren aus Moskau berichtenden freien Journalisten und Buchautor Ulrich Heyden im März 2026 von seiner langjährigen Hausbank, der Hamburger Sparkasse, das Konto gekündigt – mit dem Verweis auf EU-Sanktionen gegen Russland. Heyden wandte sich in einem offenen Brief an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und erklärte, die Kündigung sei geeignet, seine Existenz zu zerstören (TN berichtete).

Auf europäischer Ebene zeigt sich sogar explizit ein Bild der Doppelmoral. Während die EU-Kommission Millionen in Werbekampagnen für Pressefreiheit investiert – mit Slogans wie «Freie Presse: Schützen, was uns wichtig ist» und «Freie Meinung: Schützen, was uns wichtig ist» – verhängt Brüssel zugleich Sanktionen gegen missliebige Journalisten und Analysten.

Der Berliner Journalist Hüseyin Doğru steht seit Mai 2025 auf der EU-Sanktionsliste; seine Konten wurden eingefroren, ihm bleiben nach eigenen Angaben nur rund 500 Euro im Monat. Spenden zu seiner Unterstützung gelten als Sanktionsumgehung. Bereits zuvor traf es die Bloggerin Alina Lipp und den Journalisten Thomas Röper, später den Schweizer Analysten Jacques Baud. Der Europaabgeordnete Fabio De Masi (BSW) kritisierte dies scharf:

«Die EU tritt die Pressefreiheit mit Füßen.» Und weiter: «So rechtfertigt die EU-Kommission etwa Sanktionen gegen den Journalisten Hüseyin Doğru, die von einer früheren Richterin am Europäischen Gerichtshof als europarechtswidrig eingestuft wurden.»

Die EU-Sanktionen gegen Doğru wurden derweil erst im Oktober verlängert. Der Rat der EU lehnte in einem Schreiben vom 9. Oktober 2026 die Aufhebung ab. Doğru selbst sprach von «mindestens einem weiteren Jahr unter Sanktionen» und einer «Warnung vor europäischem Autoritarismus». Zusätzlich hat die deutsche Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) kürzlich Konten seiner Ehefrau bei der Commerzbank gesperrt – mit der Begründung, diese seien zur Umgehung der Sanktionen genutzt worden.

Ähnliches geschah bei Baud. So hat die EU die Sanktionen gegen den Schweizer Ex-Oberst und Analysten am 8. Oktober 2026 bis zum 9. Oktober 2027 verlängert (Vermögenssperre und Reisebeschränkungen). Die Begründung wurde sprachlich leicht angepasst: Statt auf «Stabilität oder Sicherheit der Ukraine» ist sie nun stärker auf «Demokratie untergraben» und Stabilität eines Drittlandes bezogen. Baud hat im März 2026 Klage vor dem Gericht der Europäischen Union auf Aufhebung der Listung erhoben; das Verfahren läuft noch. Die Schweiz hat die EU-Sanktionen nicht übernommen, dennoch sind auch Schweizer Konten und der Rentenbezug betroffen.

Während etablierte Medien und staatsnahe Projekte weiterhin großzügig gefördert werden, geraten unabhängige, kritische Stimmen immer wieder unter finanziellen Druck – sei es durch Bankkündigungen im Inland oder durch europäische Sanktionslisten. Die Fälle zeigen, wie dünn die Grenze zwischen Geldwäscheverdacht, Neutralitätsgebot und politischer Gesinnungsprüfung mittlerweile geworden ist.

Quelle:

Haintz.media: Debanking-Versuch: Sparkasse Pforzheim Calw unterliegt gegen Blogbetreiber – 3. November 2026

Transition News: Jacques Baud bei Punkt.PRERADOVIC: «Sanktionen gegen mich schaden der EU» – 1. November 2026

Transition News: Doppelmoral in Brüssel: Millionen für Pressefreiheit-Werbung – Sanktionen gegen kritische Journalisten – 19. August 2026

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