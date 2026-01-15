De-Banking: Militäranalyst Scott Ritter verliert nach 26 Jahren sein US-Bankkonto

Sogenanntes De-Banking, eine politisch motivierte Kontokündigung, gilt seit Jahren als wirksame Waffe gegen kritische Publizisten und nicht konforme Bürger. Nun berichtet der US-Militäranalyst Scott Ritter auf Substack darüber, das auch seine Konten „ohne Erklärung auf Null gesetzt“ wurden.

Quelle: rtdeutsch

„Ich wurde von meiner Bank de-banked“ so die Kurzinformation des einstigen UN-Waffeninspekteurs und Militäranalysten Scott Ritter auf X. Ritter informiert darüber, die in den USA ansässige Citizens Bank habe ihm nach rund 30 Jahren unkomplizierter Kundenbeziehung mitgeteilt, dass sie ihre Geschäftsbeziehung mit ihm beenden werde. Mehrere Konten wurden demnach laut einem ausführlichen Substack-Artikel „ohne Erklärung auf Null gesetzt.“

„Oppositionellen Journalisten, Politikern und Privatpersonen“ werden in den letzten Jahren „zunehmend und ohne Angabe von Gründen Bankkonten gekündigt“, so das Online-Portal Multipolar im Juli 2025 das bedenkliche Phänomen der manipulativen Lebenseinschränkung mit Fallbeispielen darlegend.

Scott Ritter erklärt in seinen Substack-Ausführungen zu den ihn betreffenden massiven lebenseinschränkenden Vorgängen:

„Ich habe kürzlich versucht, meine von der Bank ausgestellte Debitkarte zu verwenden. Ich habe diese Karte seit Jahren regelmäßig als mein bevorzugtes Zahlungsmittel verwendet. Sie wurde abgelehnt. Als meine Frau die Online-Banking-App öffnete, die wir für das Mobile Banking verwenden, stellte sie schockiert fest, dass sowohl unser Girokonto als auch unser Sparkonto auf Null gesetzt worden waren. Wir hatten buchstäblich kein Geld mehr.“

Anfänglich von technischen Gründen ausgehend, versuchte das Ehepaar herauszufinden, woraus die Probleme resultieren könnten. Die betreuende Bank teilte dabei mit, dass „es keine Informationen darüber gebe, warum das Konto auf Null gesetzt worden sei, und dass wir uns mit dieser Frage an die Unternehmenszentrale wenden müssten.“ Weiter heißt es zu den Dynamiken:

„Wir riefen die angegebene Nummer an, nur um zu erfahren, dass die Citizens Bank unsere Konten geschlossen hatte. Uns wurde mitgeteilt, dass die Citizens Bank einen Brief mit weiteren Informationen geschickt habe.“

Ritter erhielt dann einen Brief seiner Bank des Vertrauens, um inhaltlich darüber informiert zu werden, dass „wir mit diesem Schreiben Ihnen mitteilen möchten, dass Citizens beschlossen hat, die Kontobeziehung mit Ihnen zu beenden und [mein Konto] mit Wirkung zum 13. Januar 2026 zu schließen.“

Es folgte die auch seitens deutscher Betroffener kolportierte bekannte Formulierung, das in dem Ritter-Fall agierende US-Bankunternehmen trage vor, „das vertragliche Recht“ zu besitzen, ein Konto jederzeit zu schließen, und „nicht verpflichtet ist, Ihnen die Gründe für die Schließung des Kontos mitzuteilen.“

Ritter zitiert die Mitteilung eines Berichts des US-Justizausschusses des Repräsentantenhauses vom Dezember 2024. Dort heißt es:

„De-Banking liegt vor, wenn eine Bank ein Privat- oder Firmenkonto schließt, weil der Kontoinhaber oder dessen Handlungen subjektiv als finanzielles, rechtliches oder rufschädigendes Risiko für das Finanzinstitut eingestuft werden.“

Entsprechende Vorgänge dienten angeblich den Bankunternehmen rein dazu, „Geschäftsbeziehungen mit Kunden oder Kundengruppen zu beenden oder einzuschränken, um Risiken zu vermeiden, anstatt sie zu managen.“

Diese vordefinierte Situation liege jedoch bei ihm nicht vor, so Scott Ritter. Der Betroffene erklärt in seinem ausführlichen Artikel:

„Wenn man ‚de-banked‘ wird, ist man buchstäblich von der modernen Welt abgeschnitten. Und weil sie mir mein Geld weggenommen haben, habe ich nicht einmal die Möglichkeit, auf Bargeldreserven zurückzugreifen. ‚De-Banking‘ dient dazu, die betroffene Person zu zerstören. Die Frage, wer oder was hinter dieser Entscheidung steckt, ist daher ein legitimer Ausgangspunkt für die Untersuchung dieses größeren Problems.“

Ritter veröffentlicht in diesem Zusammenhang ausführlich zurückliegende Kontobewegungen, oft in Verbindung mit Reiseplanungen. Der Leser erfährt, dass er im Vorjahr drei Reisen nach Russland unternommen hat, im August, Oktober und November. Zu dieser Information heißt es:

„Aus diesem Grund habe ich meinem Bankberater vor Ort ausführlich erklärt, was ich vorhatte und warum ich es tat. Und aus diesem Grund glaube ich, dass mein Bankberater keinen Verdachtsbericht (SAR) in Bezug auf meine Russlandreise eingereicht hat. Aber jemand anderes hat es getan. Die letzte große Bargeldabhebung im Zusammenhang mit meiner Russlandreise erfolgte Anfang November 2025. Die 30-Tage-Frist hätte die Bank verpflichtet, bis Anfang Dezember 2025 einen SAR zu erstellen. Dies ist nicht geschehen.“

Es folgen in dem Substack-Artikel ausführliche Darlegungen zu Ereignissen und zurückliegenden Maßnahmen seitens der Bankleitung und rückblickend auffälligen FBI-Aktivitäten, beginnend im Jahr 2002.

Final erklärt Ritter zu seinem Fall:

„Es gibt Rechnungen, die nicht rechtzeitig bezahlt werden können. Und Gott bewahre, dass ein Notfall eintritt, der mich dazu zwingt, sofort auf mein Geld zugreifen zu müssen. Der Zweck des ‚De-Banking‘ ist es, eine bestimmte Person zu schikanieren. Ihr das Leben zur Hölle zu machen. Ich persönlich glaube nicht, dass das FBI eine formelle Entscheidung dazu getroffen hat.“

Ritter geht jedoch mutmaßend davon aus, dass eine gut gefüllte Akte in der Abteilung für Nationale Sicherheit des FBI existiert, „die von Special Agent Michael Templeton angelegt wurde und in der ‚Fuck for Life‘ steht.“

(Visited 17 times, 10 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …