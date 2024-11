Das Zuhause ist das neue Gefängnis

Großbritanniens High-Tech-Pläne für digitale Gefängnisse sollten die Angst vor dem Datenschutz bei allen wecken

von Didi Rankovic (dirtyworld1)

Diese Pandemie ist vorbei – aber die britischen Behörden scheinen sehr daran interessiert zu sein, eine weitere Pandemie auszulösen, diesmal auf politischer Ebene, wo verschiedene Ministerien anscheinend Vorschläge ausarbeiten, die darauf abzielen, so viele Menschen wie möglich zu Hause zu halten.

Und diese Minister scheinen sehr optimistisch zu sein, was die Überwachungsmöglichkeiten verschiedener Wearables angeht, bis hin zur Möglichkeit, „virtuelle Gefängnisse“ einzurichten (dieses Mal für tatsächliche Kriminelle, nicht für die allgemeine Bevölkerung, die von den Abriegelungsmaßnahmen betroffen ist).

Die Verantwortlichen im Gesundheitswesen möchten, dass sich die Menschen grundsätzlich selbst um ihre Gesundheit kümmern, wann immer dies möglich ist, und sind bereit, Patienten tragbare Geräte an die Hand zu geben, mit denen sie alles vom Blutzucker bis zur Krebsheilung zu Hause überwachen können; und jetzt erwägt Justizministerin Shabana Mahmood „virtuelle Gefängnisse“.

Was wäre der Unterschied zwischen Hausarrest und diesen „Alternativen zum Gefängnis“?

Ersterer wird in der Regel bei kleineren Straftaten verhängt oder um Insassen die Möglichkeit zu geben, die letzten sechs Monate ihrer Haftzeit unter diesen Bedingungen zu verbringen („HDCs“, wie dies im Vereinigten Königreich genannt wird – was ein gewisses Maß an technologiegestützter Überwachung mit sich bringt) – während der andere nach Mahmoods Auffassung neu ist und eine neue Rolle der Technik beinhaltet.

Jetzt gibt es GPS-Etiketten, Telefone und Uhren (alle „intelligent“, d. h. hervorragend geeignet für eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung – aber ob das legal wäre und in welchen Gerichtsbarkeiten, muss noch geklärt werden).

Nach Ansicht von Mahmood (und denjenigen, die hinter der von ihm vertretenen Politik stehen) besteht die Lösung für die „Platznot in den Gefängnissen“ (so wie den Krankenhäusern offenbar das Personal und die Kapazitäten ausgehen) darin, dass die Menschen ihre schweren, mehr als fünfjährigen Haftstrafen zu Hause verbüßen.

Und so wie die Arbeit von zu Hause aus zumindest im Vereinigten Königreich auf Ablehnung stößt, so scheint auch die Selbstheilung oder das Einsperren in der eigenen Wohnung, bei der man seine Nebenkosten selbst bezahlt, an Zugkraft zu gewinnen.

Die Labour-Partei scheut sich nicht, mit den Tories zusammenzuarbeiten, vorwiegend bei Initiativen, die für den gesunden Menschenverstand ziemlich rätselhaft, wenn nicht gar beleidigend sind.

„Theoretisch könnte ein Richter eine Hausarreststrafe verhängen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Art der Bestrafung außerhalb eines Gefängnisses neu zu gestalten“, sagte Mahmood.

Laut the Telegraph wird erwartet, dass Mahmood David Gauke „den ehemaligen Tory-Justizminister (als) Leiter der Überprüfung des Strafvollzugs bestätigt, die sicherstellen soll, dass genügend Platz vorhanden ist, um die gefährlichsten Verbrecher einzusperren, Straftäter zu ermutigen, der Kriminalität den Rücken zu kehren und die Bestrafung außerhalb des Gefängnisses auszuweiten.“

Nach Ansicht von Gegnern aus den Reihen der Bürgerrechtler und der Verfechter digitaler Rechte handelt es sich dabei um ein weiteres kritikwürdiges dystopisches Vorhaben, nicht zuletzt, weil der Plan vorsieht, von (anderen) autoritären Überwachungsstaaten zu lernen, die ihre eigenen Bürger ausspionieren – vielleicht einfach deshalb, weil sie es derzeit effektiver machen als das Vereinigte Königreich.

Wir wissen, was das alles über diese gewöhnlichen autoritären Regime aussagt – aber was sagt uns dieser „Ehrgeiz“ über die britischen Behörden?

Laut the Sun sind die Frage und das Problem real – die Zeitung zitiert „einen Insider“, der sagt, dass das tatsächliche oder vermeintliche Problem der überfüllten – wie wir sie jetzt kennen – Gefängnisse auf den Rest der Gesellschaft übergreifen sollte.

Wenn man dem Bericht Glauben schenken darf – und er zitiert einen ungenannten Insider – „müssen wir (Großbritannien) von den Überwachungsstaaten lernen, die ihre eigenen Bürger ausspionieren und dieselbe Taktik bei unseren Kriminellen anwenden.“

Das mag für diejenigen ungläubig klingen, die immer noch überzeugt sind, dass Regierungen wie die des Vereinigten Königreichs, was demokratische Praktiken angeht, rein wie Schnee sind.

Aber die Realität scheint zu sein, dass die offizielle Position sich immer mehr auf einen Ort zubewegt, an dem „Hochsicherheitsgefängnisse“ letztlich überall eingerichtet werden können. Einschließlich der eigenen Wohnung einer Person.

Erinnern Sie sich an die Zeiten, in denen die Technologie eine Kraft des Guten war und im Dienste der Menschen stand, die sie nutzten.

Und jetzt – anscheinend – vergessen Sie diese Tage einfach.

„Diejenigen, die unter Hausarrest stehen, stehen in der Praxis unter einer Art Hausarrest, mit einem Etikett an ihrem Fußgelenk und einem Sensor in ihrer Wohnung, sie werden unter Ausgangssperre gestellt, in der Regel für 12 Stunden pro Tag,“ sagte Mahmood.

„In gewisser Weise kann die Bestrafung außerhalb eines Gefängnisses sogar noch restriktiver sein als im Gefängnis.“

Es muss noch einmal betont werden, dass der weitverbreitete Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie als Überwachungsmaßnahme in einer Gesellschaft bedeutet, dass jeder davon betroffen ist – und nicht nur diejenigen, die derzeit als Verdächtige und/oder verurteilte Häftlinge behandelt werden.

Wenn dieses System erst einmal eingerichtet und in Betrieb ist, kann es in Zukunft einfach für eine Reihe von Szenarien „umgewidmet“ werden – einschließlich der Erfassung von Personen, die kein Gesetz brechen, sondern einfach politisch/ideologisch/rednerisch Andersdenkende sind.

Quelle: https://reclaimthenet.org/uks-high-tech-digital-prison-plans-should-spark-privacy-fears-for-everyone

