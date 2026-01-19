Das Weltwirtschaftsforum skizziert seine neue Wirtschaft und Gesellschaft

Von Helena Glass (globalresearch)

Laut dem Bericht des Weltwirtschaftsforums, der im Januar 2026 veröffentlicht wurde, wird das bevorstehende Treffen am 18. die Instabilität durch: geoökonomische Konfrontation, staatlich begründete bewaffnete Konflikte, extreme Wetterereignisse und gesellschaftliche Polarisierung hervorheben. Die wirtschaftlichen Risiken verschärfen sich und werden dies in den nächsten zwei bis zehn Jahren tun. Im Gegensatz zu Desinformation im Weißen Haus sind ein Konjunkturabschwung und Inflation oberstes Niveau.

„Eine wirtschaftliche Abrechnung untersucht, wie in den nächsten zwei Jahren wachsende Bedenken hinsichtlich der Schuldentragfähigkeit in Verbindung mit potenziellen Wirtschaftsblasen – in einem Kontext der zunehmenden geoökonomischen Konfrontation – eine neue Phase der Volatilität einläuten und möglicherweise die Gesellschaften und Unternehmen weiter destabilisieren könnten.“

Der Zehn-Jahres-Ausblick konzentriert sich auf extreme Wetterereignisse, Verlust der biologischen Vielfalt und Zusammenbruch des Ökosystems, kritische Veränderungen der Erdsysteme. Magnetischer Norden. Der Zweijahresausblick konzentriert sich hauptsächlich auf geoökonomische Konfrontation, gesellschaftliche Polarisierung und extreme Wetterereignisse.

Um diesen Artikel in den folgenden Sprachen zu lesen, klicken Sie auf die Schaltfläche Website übersetzen unter dem Namen des Autors.

Русский, Español, 中文, 中 Français, عربي, hebräisch, Deutsch, Farsi, Italiano, 한국어, türkçe, Српски . Und 40 weitere Sprachen.

Die geoökonomische Konfrontation beinhaltet Aktionen wie Zölle, Sanktionen, Waffengewalt gegen wirtschaftliche Rivalen als Auslöser, die die Gesellschaft zusammenbrechen könnten. Gesellschaftliche Polarisierung bezieht sich auf Misstrauen gegenüber Institutionen, extreme gesellschaftliche Spaltung und divergierende „Fakten“. Extremes Wetter könnte das Ergebnis von Wettermanipulationen sein, bei denen natürliche Systeme abgebaut werden, was zu Extremen führt. Der magnetische Nordwärtslauf ist jedoch definitiv als Naturereignis im Spiel.

Seltsamerweise beschleunigt Trump alle zwei- und zehnjährigen Ereignisse mit Anweisungen der Deep State Kabbala. Wie wird er diese auf einem Podium in Davos angehen, wird ein interessanter Einblick in das Wer, Was, Wo und Wie sein. Die jüngste Ergänzung zu „höhenden Schulden“ ist Trump, der Grönland $ 700 Milliarden anbietet. Ohne Genehmigung des Kongresses oder des Volkes. Verfassungswidrig.

Zu den Ländern mit der niedrigsten Verschuldung des BIP gehören laut Debt Clock: Russland, Irland, Saudi-Arabien, Indonesien, Taiwan und der Türkei. Alles innerhalb der östlichen Hemisphäre.

Bei der Umsetzung und Analyse der globalen Aktionen, der Agenda des Weltwirtschaftsforums, des Trump-Effekts, lautet die übergeordnete Frage „WARUM?“ Wir sind alle in die Realität eingeweiht, dass dies alles erfunden ist. Es ist kein Zufall. Nicht evolutionär. Es ist ein geschaffenes Scheitern des amerikanischen Imperiums, das die Weltwirtschaft wie ein Ball durchwühlen wird, der das Empire State Building ausschließt!

Das „Warum“ ist fast so obskur wie die Frage, warum die Menschen nicht das gesamte Farbspektrum sehen? Warum sollte Gott unser Sehen und Hören einschränken? Warum existieren wir? Warum erkennt keine Regierung UFOs an? Sie gibt es schon seit Jahrtausenden. Dargestellt in Höhlenkunst, der minoischen Kultur, den Azteken, etc.

Um das WARUM der Zerstörung der Kabbala zu erkennen und zu verstehen, müssten wir ihre Seelen, ihre Herzen, ihren Geist verstehen – was wahrscheinlich einen gesunden Menschen zum Wahnsinn treiben würde. Um sie zu kennen, müsste man wie sie werden. Und es scheint, dass Trump immer ein Betrüger war. JD Vance gilt als schlechter als Trump. Graham ist ihr offen böser Narr. Er spricht, was sie nicht sagen, und springt vor Freude über jede Chance, große Teile von Menschen zu ermorden.

Zu verstehen – würde bedeuten, wie Graham zu sein.

Unter Co-Vorsitzen Songtexte von Larry Fink (BlackRock) und Andre Hoffman (la Roche), die Weltwirtschaftsforum hat sich ziemlich exponentiell erweitert und 11 verschiedene „Centres“ zu ihrem Vorstoß in die Weltherrschaft. Diese Zentren würden als Agenturen im Kontext der Sphäre agieren und Cybersicherheit, KI, Fertigung, Energie, Technologie, Finanzen und Geldwirtschaft, Handel und die Crème de la Crème umfassen – Zentrum für die neue Wirtschaft und Gesellschaft!

Es wird als Plattform für Führungskräfte in Rechnung gestellt, um wohlhabende, widerstandsfähige und integrative Gesellschaften aufzubauen, die Chancen für alle schaffen. Zu den mit diesem Zentrum verbundenen stark gewichteten Unternehmen gehören die USA, die VAE, die Niederlande, Indien und Großbritannien. Sehen Sie das.

Um neu zu bauen, muss man zuerst die Gesamtheit des Alten zerstören. Ähnlich wie Gaza zu zerstören, aber auf globaler Ebene. Es bedeutet, dass viele Menschen sterben werden, um die Liegestühle neu zu ordnen. Es liest sich wie eine Blaupause einer Monarchie. Die Führer und Interessengruppen müssen eine tragfähige talentierte Arbeiterklasse sicherstellen, um diese Initiativen zu schaffen und aufzubauen, da Banker und Politiker keine Fähigkeiten haben. Als solche sind sie mehr als bereit, Bildungseinrichtungen für „Umschulungen“ über die „Revolutionsinitiative“ zu beauftragen.

1976 enthüllte der Film Logan’s Run eine solche Gesellschaft, in der die Produktivität ab dem Alter von 30 Jahren als sinkend galt – daher muss jeder, der das 30. Lebensjahr vollendet, seine Pflicht begehen, sich freiwillig vergasen zu lassen. Ich sehe diese Art von Energie in der neuen Website-Initiative des WEF für die neue Wirtschaft und Gesellschaft.

Dies wird durch die Initiative – The Global Gender Parity Sprint – erreicht. Ohne diese Initiative wird es 123 Jahre dauern, um die geschlechtsspezifische Kluft zu schließen. Beschleunigung ist notwendig. Die Mittel?

*

Helena Glass ist die ehemalige CPA & Series 7, mit Schwerpunkt auf Immobilien- und Finanzplanung. Zwei Gehirne in einem: ehemaliger Bronze Sculpter und Danseuse. Besuchen Sie den Blog des Autors.

(Visited 30 times, 30 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …