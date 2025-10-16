Das Weltbühnentheater lässt die Menschen in Ruhe nicken und verschreckt sie vor der Realität. „Friedensnobelpreis = Krieg“

Von Peter Koenig (globalresearch)

Hatten Sie schon einmal den Eindruck, Sie lebten in einem Welttheater voller Clowns und Witzbolde, die Sie zum Lachen und Weinen bringen? Und wenn Sie das Theater verlassen, lächeln Sie in sich hinein: „Es war nur ein kleines Theaterstück, aber wenn wir es nicht ernst nehmen, werden sie uns unterkriegen.“

Nehmen wir es also ernst. Was manchmal wie ein Witz aussieht, klingt und wirkt, ist in Wirklichkeit überhaupt keiner. Wie Trump, der Friedensstifter. Neun Monate nach Beginn seiner zweiten Präsidentschaft ist in der Ukraine kein Frieden in Sicht, und in Palästina gibt es keinen echten Frieden, geschweige denn im Rest des Nahen Ostens und der Welt.

Auch wenn Präsident Trump die Verantwortung für den fragilen Waffenstillstand zwischen Israel und Gaza für sich beansprucht, den er angeblich vermittelt hat – wir wissen nicht, ob er halten wird oder wie alle vorherigen auseinanderfallen wird.

Allein in diesem Fall scheint es zu einem Austausch von Geiseln der Hamas (Dutzende) und israelischen Gefangenen (Tausende) gekommen zu sein. Wird Israel tatsächlich alle seine politischen Gefangenen freilassen?

Wäre Trumps Friedensversprechen im Wahlkampf ernst gemeint gewesen, hätte er die zionistisch-israelische Aggression fast von einem Tag auf den anderen stoppen können, indem er seinem Kumpel Bibi Netanjahu „Njet“ gesagt und ihm keine Waffen und kein Geld mehr geliefert hätte. In den zwei Jahren seit dem berüchtigten 7. Oktober 2023 haben die US-Steuerzahler mehr als 21 Milliarden Dollar ausgegeben, um die israelische Tötungsmaschinerie im Gazastreifen – und andere – am Laufen zu halten.

Ist dieser jüngste – hoffentlich echte – „Durchbruch“ ein Trump-Erfolg, weil er glaubte, er würde ihm den lang ersehnten Friedensnobelpreis einbringen? Wohl kaum. Denn seine Kanäle müssen ihm im Voraus mitgeteilt haben, dass der Preis an die venezolanische Oppositionsfrau María Corina Machado gehen würde – und dass Machados Friedenspreis seine und Trumps Aggression und seine Bemühungen um einen „Regimewechsel“ in Venezuela stärken und sogar rechtfertigen würde. Es ist eine Zwei-in-Eins-Verschmelzung.

Frau Machado ist dafür bekannt, mehrfach Putschversuche gegen die Maduro-Regierung unternommen zu haben. Vergibt das norwegische Nobelkomitee also einen hybriden Friedenspreis, um der konventionellen herrschenden Politik zu gefallen?

Ein kontrollierter, vielfach ausgeheckter Schachzug zugunsten von Trumps USA? Wenn sich dieser hinter den Kulissen stattfindende Schachzug als erfolgreich erweist und den USA letztendlich die Kontrolle über die größten Kohlenwasserstoffreserven der Welt verschafft, hat es sich vielleicht gelohnt, vielleicht noch ein weiteres Jahr (?) auf den von ihm selbst nominierten und so begehrten Friedenspreis zu warten .

Könnte Donald Trump als kontrollierte Opposition in sein derzeitiges Präsidentenamt eingesetzt worden sein? Eine gute Wahl von Tavistock (der britischen Agentur für Social Engineering) aufgrund seines täglich zum Ausdruck kommenden Über-Ichs und seiner unberechenbaren Persönlichkeit, die ihn zu einem egozentrischen Clown, einem Verursacher von Verwirrung und Chaos und somit zu einem Spalter der Gesellschaft macht?

Bekommt Trump von diesen mächtigen, unsichtbaren Untergrundkräften Befehle, sich ihnen zunächst zu widersetzen und ihnen dann zu folgen, um die Glaubwürdigkeit der Menschen zu erhöhen und die Verwirrung zu steigern?

Obwohl es keine greifbaren Beweise gibt, ist alles möglich, insbesondere wenn er am Ende sein „Stück Zucker“ bekommt, einen Vorteil für sein anderes Mantra (abgesehen vom Friedensstifter-Mantra), MAGA, Make America Great Again. Mit Venezuela unter seinem Dach hätte er seinem MAGA einen beträchtlichen Teil seines Vermögens hinzugefügt.

Die Mächte hinter dem verrotteten, korrupten und kriminellen Weltsystem, das unsere Zivilisation bislang erfolgreich kontrolliert, verweisen auf eine immens beherrschende Finanzhochburg wie die City of London und ihre Ableger in aller Welt: Paris, Frankfurt, Tokio, New York und nicht zu vergessen Zürich (finanziell) und Genf (politisch und finanziell).

Die unsichtbaren Mächte wollen keinen Frieden mit Russland. Das wollten sie nie. Und sie verfügen über genügend Geld, um weiterhin zu versuchen, Russland zu unterwerfen, indem sie Deutschlands Fritz Merz, Frankreichs Emmanuel Macron und die nicht gewählte Königin der Europäischen Kommission, Madame Ursula von der Leyen, bestechen. Aber sie werden keinen Erfolg haben – niemals.

Sie schaffen jedoch eine einschüchternde Atmosphäre des Krieges und der Panikmache, die darauf abzielt, die westlichen Gesellschaften zu beschwichtigen und so ihre Vorherrschaft zu erleichtern.

Deutschland wurde erneut als vorderster Front als Aggressor gegen Russland ausgewählt – wie in den beiden vorangegangenen Weltkriegen. Warum? Weil Deutschland schon seit langem als eines der gehorsamsten und befehlsgehorsamsten westlichen Länder gilt. Tavistock 101.

Zwar stellt Trump offiziell die weltweite Einführung und Förderung von KI (künstlicher Intelligenz), die Digitalisierung unseres Lebens, die Kontrolle über die Menschen weltweit bis hin zu einer unumkehrbaren Beherrschung unseres Lebens in Frage, lässt dies jedoch in den USA mit Warp-Geschwindigkeit geschehen – schließlich heißt die Devise: Konkurrenz zu China.

Herr Trump weiß vielleicht nicht, dass dies das Drehbuch war, das ihm gegeben wurde, um die Welt der vollständigen Globalisierung näher zu bringen, sprich: einem rasanten Aufruhr – den er angeblich nicht will. Sein Nichthandeln auf der globalen Bühne des Verfalls ermöglicht es, noch mehr Schaden anzurichten, noch mehr Mord, noch mehr Unterwerfung, noch mehr Folter. Er wusste und will es nicht wissen, denn sein Ego sagt ihm ständig, dass er stärker ist als das Drehbuch, nach dem er spielt.

Sie lassen uns glauben, dass zwei (Ost und West) oder mehr Mächte gegeneinander kämpfen – nach dem Motto „Teile und herrsche“ – und spalten uns, das Volk, die potenziell wahre Macht. Und wir fallen darauf herein, wie immer.

Noch ein Tavistock 101.

Es gibt keine echten Beweise für eine der beiden Optionen: einen echten Trump oder einen kontrollierten Trump . Dennoch wird seine Rolle als kontrollierte Opposition – ähnlich wie Bernie Sanders im US-Kongress, nur weniger offensichtlich – zu einem immer stärkeren Bauchgefühl, da das von Trump verursachte oder initiierte Chaos weltweit zunimmt.

Die Menschen stehen still oder legen sich sogar hin, tun NICHTS dagegen und lassen zu, dass die Gesellschaft/Zivilisation selbst, eine Errungenschaft des Volkes, den Bach runtergeht.

Und der MAGA-Chef wird, ob kontrolliert oder nicht, am Ende sein Pfund Fleisch bekommen.

Und wir, das Volk? Lassen Sie uns das tägliche Spektakel mit Humor genießen, während die Welt in Zeitlupe in Stücke gerissen wird, als das, was sie ist – ein Welttheater, in das wir durch unsere Untätigkeit hineingezogen wurden.

