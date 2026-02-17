Das Weiße Haus will, dass der Iran Amerikaner angreift

Trumps Mitarbeiter suchen nach Wegen, einen Krieg mit Teheran zu provozieren

Ben Armbruster (antikrieg)

Offenbar ist sich die Trump-Regierung bewusst, dass die Amerikaner keinen Krieg mit dem Iran wollen. Umfragen zeigen immer wieder, dass die Wähler kein Interesse an einem weiteren Konflikt im Nahen Osten haben, geschweige denn an einem Regimewechsel nach dem Vorbild des Irakkriegs.

Doch das Weiße Haus sucht nach Wegen, dies zu umgehen. Laut einem Bericht von Politico erwägen Trumps Mitarbeiter, Israel zuerst den Iran angreifen zu lassen und darauf zu hoffen, dass der iranische Gegenschlag US-Truppen in der Region trifft. Die Theorie dahinter: Die Amerikaner in der Heimat würden dann eher einen US-Gegenschlag zur Verteidigung ihrer Truppen befürworten.

Eine mit den internen Diskussionen im Weißen Haus über den Iran vertraute Person sagte gegenüber Politico: „Innerhalb und um die Regierung herrscht die Ansicht vor, dass die politische Lage deutlich günstiger ist, wenn die Israelis als Erste und allein vorgehen und die Iraner Vergeltung üben, was uns einen weiteren Grund zum Handeln liefert.“

Man stelle sich das vor: Beamte der Trump-Regierung sind offenbar bereit, US-Truppen als Schachfiguren zu missbrauchen, um die öffentliche Unterstützung für einen unpopulären Krieg zu gewinnen.

Aber zumindest sind sie konsequent. Diese Denkweise hat uns in die aktuelle „Krise“ mit dem Iran geführt, denn sie ist – wie dieser unausgegorene Plan – komplett inszeniert.

Tatsächlich war Präsident Trumps oft geäußertes Ziel in Bezug auf den Iran, Teheran am Bau oder Erwerb von Atomwaffen zu hindern. Was in der aktuellen Debatte oft außer Acht gelassen wird, ist, dass Trump selbst während seiner ersten Amtszeit genau jenen diplomatischen Mechanismus zunichtemachte, der gerade dies bewirken sollte: Präsident Obamas Atomabkommen mit Teheran.

Während der Iran kurz darauf sein Atomprogramm massiv ausbaute – und Präsident Biden keinerlei Anstrengungen unternahm, dies einzudämmen –, stand Trump in den ersten Tagen seiner zweiten Amtszeit kurz vor einem weiteren diplomatischen Abkommen, bis Israel im Juni angriff.

Heute zeigen iranische Offizielle wiederholt ihre Bereitschaft zu einem Abkommen. Es ist unklar, warum überhaupt über einen Krieg mit dem Iran diskutiert wird, außer dass dies das Ziel vieler in Washington, Israel und Trumps eigener Regierung seit Jahrzehnten ist.

Nachdem Trumps Mitarbeiter diese Woche die sogenannte „Gang of 8“ über ihre Geheimdiensterkenntnisse zum Iran informiert hatten, erklärte der Abgeordnete Jim Himes (Demokrat aus Connecticut), ranghöchstes Mitglied des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, unmissverständlich: „Uns wurde kein einziger triftiger Grund genannt, warum jetzt der richtige Zeitpunkt für einen weiteren Krieg im Nahen Osten sein sollte.“

Nein, wir haben ganz gewiss keinen.

erschienen am 26. Februar 2026 auf > RESPONSIBLE STATECRAFT > Artikel

