Das wahre Gesicht der UNESCO – ein finsteres Erbe

Während die UNESCO weltweit für Frieden, Kultur-, Umwelt- und Klimaschutz sowie Bildung wirbt, werden in ihrem Namen Missbrauch, Raub, Umwelt- und Kulturzerstörung begangen. Wer steckt wirklich hinter der UNESCO? Wer finanziert sie und wer beeinflusst dieses mächtige Organ der Vereinten Nationen? Eine investigative Recherche anlässlich des „Internationalen Denkmaltages“ am 18. April. [weiterlesen bei kla.tv]

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