Das von Gates finanzierte Weltbank-Projekt zielt darauf ab, digitale Identitäten mit schnellen Zahlungssystemen zu verknüpfen

Die öffentlich-private Finanzrevolution erfordert, dass jede Person über eine digitale Identität verfügt, damit sie verfolgt, zurückverfolgt und mit einer programmierbaren digitalen Währung verbunden werden kann: Perspektive

von Tim Hinchliffe (dirtyworld1)

Mit finanzieller Unterstützung der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung möchte die Weltbank digitale Identitäten mit schnellen Zahlungssystemen verbinden, um die digitale öffentliche Infrastruktur (DPI) nahtloser und interoperabler zu gestalten.

DPI ist ein technologischer Baustein für die Zivilgesellschaft, der aus drei Hauptkomponenten besteht: digitale Identitätssysteme, schnelle Zahlungssysteme (einschließlich programmierbarer digitaler Währungen) und umfangreicher Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen.

Am 5. August 2025 veröffentlichte die Weltbankgruppe den Bericht „Wie interoperable digitale öffentliche Infrastruktur schnelle Zahlungen verändern kann“, in dem die Autoren argumentierten, dass „die Verbindung von Zahlungssystemen mit Identitäts- und Datenplattformen es Anbietern ermöglicht, Vertrauen zu stärken, Kosten zu senken und mehr Nutzer durch einfachere, schnellere Prozesse zu bedienen“.

Ausgehend von dieser Überzeugung forderten die Autoren, die beide zuvor für VISA gearbeitet hatten, die Schaffung von zwei „neuen grundlegenden Diensten und Funktionen“: die Payments Identity Credential (PIC) und den Trusted Access and Credentialing Hub (TACH), die, wenn sie miteinander verbunden sind, „eine nahtlose Einbindung, sichere Transaktionen und einen flexiblen Datenaustausch ermöglichen und sich gleichzeitig an eine Vielzahl von Länderkontexten und bestehenden Infrastrukturen anpassen“.

„Die Zusammenführung von digitaler Identität, schnellen Zahlungen und zustimmungsbasiertem Datenaustausch in einer kohärenten, interoperablen Infrastruktur kommt allen zugute.“

„Durch die Verwendung gemeinsamer Bausteine wie der Zahlungsidentitätsnachweis und der Trusted Access and Credentialing Hub können Länder die Fragmentierung überwinden und eine gemeinsame Grundlage für eine vertrauenswürdige und nahtlose Dienstleistungserbringung schaffen.“

Der PIC, so heißt es, „vereint Kontoinformationen, Daten zur Identitätsprüfung und Einwilligungspräferenzen des Benutzers in einem sicheren, übertragbaren Ausweis“.

Der TACH hat unterdessen drei Kernfunktionen:

Aufbau eines Vertrauensrahmens, der schnelle Zahlungssysteme und digitale ID-Plattformen miteinander verbindet und sicherstellt, dass Identitäts- und Zahlungsdaten systemübergreifend sicher erkannt und validiert werden können.

Als Koordinator fungieren und die Interaktionen zwischen Dienstleistern, Identitätssystemen und Zahlungsplattformen in Echtzeit verwalten.

Den Lebenszyklus der Zahlungsidentitätsdaten regeln, indem deren Erstellung überwacht, sie an verifizierte Quellen gebunden und ihre sichere und zustimmungsbasierte Nutzung in allen Finanzdienstleistungen ermöglicht wird.

Nachdem die Notwendigkeit des PIC und des TACH erklärt wurde, werden die nächsten Schritte darin bestehen, „ein Weißbuch zu veröffentlichen, in dem rechtliche, regulatorische und technische Überlegungen dargelegt werden, sowie weitere Sondierungsarbeiten zur Unterstützung der Umsetzung auf Länderebene durchzuführen“.

„Durch den Aufbau einer digitalen öffentlichen Infrastruktur, die von Grund auf vernetzt, inklusiv und interoperabel ist, können wir schnelle Zahlungen aus isolierten Systemen in die Grundlage für gerechtere, effizientere und widerstandsfähigere digitale Volkswirtschaften verwandeln.“

„Digitale Identitäten und schnelle Zahlungssysteme verfügen jeweils über ein immenses Potenzial, den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu revolutionieren. Für sich genommen ermöglichen sie eine größere Reichweite, niedrigere Kosten und Komfort in Echtzeit. Wenn sie jedoch so konzipiert sind, dass sie zusammenarbeiten, wächst ihr kombiniertes Potenzial exponentiell.“

Das Ziel der Kombination von schnellen Zahlungssystemen mit digitalen Identitätssystemen ist die Schaffung eines gemeinsamen technischen und governancebezogenen Rahmens, der zwischen Regierungen, Unternehmen und Nutzern interoperabel ist.

Die Weltbank selbst ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, und fast alle Weltbank-Organisationen, die sich für die Beschleunigung der Einführung globaler digitaler öffentlicher Infrastrukturen einsetzen, werden von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung finanziert.

Zu diesen von Gates unterstützten Weltbank-Organisationen gehören:

Die Payment Systems Development Group ( PSDG )

) Projekt FASTT (Frictionless Affordable Timely Transactions)

(Frictionless Affordable Timely Transactions) Die Initiative „Identification for Development” (ID4D)

Die Gates Foundation ist ein wichtiger Geldgeber für das Programm „Finance for Development“ (F4D) der Weltbank, das auch von VISA, der Europäischen Kommission und den Regierungen Österreichs, Kanadas und der Schweiz unterstützt wird.

Nahezu alle DPI-Finanzmittel stammen von der Gates Foundation.

„Bis 2028 werden mehr als 500 Millionen Menschen zusätzlich über eine digitale Identität verfügen, die ihnen einen leichteren Zugang zu Beschäftigungs- und Bildungsmöglichkeiten sowie zu Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und staatlichen Programmen ermöglicht.“

Am 8. November 2023 starteten die Vereinten Nationen, die Gates Foundation und ihre Partner die Kampagne „50-in-5“, um die Einführung von DPI in 50 Ländern zu beschleunigen.

Die „50-in-5“-Kampagne ist eine Zusammenarbeit zwischen der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der Digital Public Goods Alliance, dem Center for Digital Public Infrastructure und Co-Develop, unterstützt von GovStack, der Interamerikanischen Entwicklungsbank und UNICEF.

Co-Develop wurde von der Rockefeller Foundation, der Bill & Melinda Gates Foundation, Nilekani Philanthropies und dem Omidyar Network gegründet.

Die Digital Public Goods Alliance listet sowohl die Gates- als auch die Rockefeller-Stiftung in ihrer Roadmap auf, in der „Aktivitäten zur Förderung digitaler öffentlicher Güter“ zusammen mit anderen Organisationen und mehreren Regierungen vorgestellt werden.

Das Zentrum für digitale öffentliche Infrastruktur wird von Co-Develop und Nilekani Philanthropies unterstützt.

„Wenn Sie sich fragen, ‚Was sind die Werkzeuge der neuen Welt?‘ – Jeder sollte eine digitale ID haben, jeder sollte ein Bankkonto haben, jeder sollte ein Smartphone haben. Dann ist alles möglich. Alles andere baut darauf auf.“

Nilekani Philanthropies ist das Produkt des indischen Architekten der digitalen Identität Aadhaar, Nandan Nilekani, der sich vehement für digitale ID und DPI einsetzt.

Im vergangenen Jahr stellten Nilekani und Agustin Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), ihren Vorschlag zur Schaffung eines „Finanzsystems für die Zukunft” vor, das sie „Finternet” nannten.

Das Finternet „nutzt die vorhandene Infrastruktur, einschließlich Identitätssysteme, digitale Signaturzertifikatsysteme, Konnektivität, Registrare und Register sowie digitale öffentliche Infrastruktur, zusammen mit allen anderen wiederverwendbaren Diensten, die innerhalb einer Gerichtsbarkeit verfügbar sind“.

Das Konzept eines Finternets passt perfekt zur Vision der Weltbank, der Gates Foundation und der Vereinten Nationen, weltweit eine digitale öffentliche Infrastruktur aufzubauen.

„Interoperabilität“ ist ein Schlüsselbegriff für diese Einführung. Jede Regierung und jedes Unternehmen kann seine Angebote bis zu einem gewissen Grad anpassen, aber die Idee ist, dass die technische Grundlage weltweit einheitlich ist.

Auf dieser Grundlage suchen die Vereinten Nationen und ihre Partner nach einem einheitlichen Rahmen für die globale Steuerung der drei Kernkomponenten der DPI: digitale Identität, schnelle Zahlungssysteme und massiver Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen.

Diese Bemühungen wurden im Global Digital Compact festgeschrieben, der Teil des Paktes für die Zukunft war, der auf dem UN-Gipfel für die Zukunft im September 2024 unterzeichnet wurde.

„Wir verpflichten uns, bis 2030 die Investitionen und Finanzmittel für die Entwicklung digitaler öffentlicher Güter und digitaler öffentlicher Infrastruktur zu erhöhen, insbesondere in Entwicklungsländern (SDG 17).“

Mit der Unterzeichnung des Global Digital Compact haben sich die Mitgliedstaaten zu folgenden Punkten verpflichtet:

Beseitigung aller digitalen Klüfte und Beschleunigung der Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung

Ausweitung der Teilhabe an der digitalen Wirtschaft und der Vorteile für alle

Förderung eines inklusiven, offenen, sicheren und geschützten digitalen Raums, in dem die Menschenrechte geachtet, geschützt und gefördert werden

Das erste Ziel, „alle digitalen Klüfte zu beseitigenund die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen“, besteht darin, allen Menschen Zugang zum Internet zu verschaffen.

Das zweite Ziel, „die Teilhabe aller an der digitalen Wirtschaft und deren Vorteilen zu erweitern”, besteht darin, sicherzustellen, dass alle Länder ihr Wissen darüber austauschen, wie sie ihre digitalen Ökosysteme effektiv aufbauen können, so wie es die Weltbank tut, indem sie digitale IDs mit schnellen Zahlungssystemen verbindet.

An dritter Stelle der Liste der Ziele steht die „Förderung eines inklusiven, offenen, sicheren und geschützten digitalen Raums, der die Menschenrechte achtet, schützt und fördert“, was oberflächlich betrachtet gut klingt, aber in Wirklichkeit darauf abzielt, eine globale Internet-Governance zu etablieren und Meinungen zu zensieren, die den von der UNO genehmigten Narrativen widersprechen.

Wenn wir die Ziele des UN Global Digital Compact einzeln durchgehen, sehen wir eine dystopische Zukunft, in der nicht gewählte Bürokraten Nationalstaaten dazu bringen, sich zur Schaffung eines digitalen Kontrollnetzes zu verpflichten, das digitale Identitäten mit schnellen, programmierbaren Zahlungssystemen verbindet, zusammen mit einem massiven Datenaustausch unter einer neuen Form der globalen Internet-Governance.

„Es könnte eine potenziell […] düsterere Welt entstehen, in der die Regierung beschließt, dass Zentralbankgeld zum Kauf bestimmter Dinge verwendet werden darf, aber nicht für andere Dinge, die sie als weniger wünschenswert erachtet, wie beispielsweise Munition, Drogen, Pornografie oder Ähnliches.“

Die neuen Bemühungen der Weltbank, die Zahlungsidentitätsnachweis mit dem Trusted Access and Credentialing Hub zu verbinden, sind eine Fortsetzung ihrer jahrelangen Agenda zur Überarbeitung des gesamten globalen Finanzsystems.

Diese Überarbeitung erfordert, dass jeder Mensch über Strom, Internetzugang und eine digitale ID verfügt, damit er verfolgt, zurückverfolgt und mit einer programmierbaren digitalen Währung verbunden werden kann.

Von dort aus kann der öffentlich-private digitale Gulag wirklich verwirklicht werden.

Alles, was Sie in sozialen Medien sagen, kann als Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen Ihres Anbieters gemeldet werden, und Sie könnten sofort mit einer Geldstrafe belegt werden, die in Echtzeit von Ihrem Konto abgebucht wird.

Alternativ könnten Sie auch von Plattformen ausgeschlossen, monetär sanktioniert oder Ihrer Bankverbindung beraubt werden, und Ihre digitale ID würde von Regierungen und Unternehmen erkannt werden, die Sie in einem System der sozialen Kreditwürdigkeit nach dem Vorbild der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) als „unwürdigen“ Bürger einstufen würden.

Als einer der größten privaten Geldgeber aller UN-bezogenen Bemühungen im Zusammenhang mit DPI hat die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung einen enormen Einfluss auf alle Aspekte unseres täglichen Lebens.

Aber die Stiftung ist kaum allein.

Der DPI-Bereich ist geradezu übersät mit Regierungen, NGOs, Thinktanks, großen Technologieunternehmen, internationalen Bankinteressen und großen Kreditkartenunternehmen, die im Rahmen globaler öffentlich-privater Partnerschaften zusammenarbeiten – einer Fusion von Unternehmen und Staat.

