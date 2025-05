Das US-Repräsentantenhaus billigt das MEGOBARI-Gesetz, um in Georgien eine Intervention nach ukrainischem Vorbild und einen Konflikt mit Russland anzustreben

Adam Dick (antikrieg)

Wir haben das schon einmal erlebt: Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika versucht unnachgiebig, die Regierung einer ehemaligen Sowjetrepublik an der Grenze zu Russland zu kontrollieren und unterstützt diese Regierung dann im Krieg gegen Russland. Diese Vorgehensweise hat in einem Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland zu Verwüstungen in der Ukraine geführt, bei denen Hunderttausende von Menschen ums Leben kamen. Mit der Annahme des Gesetzes zur Mobilisierung und Stärkung der georgischen Optionen für den Aufbau von Rechenschaftspflicht, Widerstandsfähigkeit und Unabhängigkeit (MEGOBARI-Gesetz) durch das US-Repräsentantenhaus am Montag mit 349 zu 42 Stimmen hat das Repräsentantenhaus einen großen Schritt in Richtung einer Wiederholung dieser Katastrophe in Georgien getan.

Das MEGOBARI-Gesetz (HR 36) ist eine Wiederholung der Rechtfertigungen, die zur Unterstützung der katastrophalen Intervention der US-Regierung in der Ukraine vorgebracht wurden. „Die Konsolidierung der Demokratie in Georgien ist für die regionale Stabilität und die nationalen Interessen der Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung“, heißt es in der Gesetzesvorlage, bevor erklärt wird, es sei „die Politik der Vereinigten Staaten“, „die verfassungsmäßig festgelegten Bestrebungen Georgiens, Mitglied der Europäischen Union und der NATO zu werden, zu unterstützen, „weiterhin die Fähigkeit der georgischen Regierung zu unterstützen, ihre Souveränität und territoriale Integrität vor weiteren russischen Aggressionen oder Übergriffen innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen zu schützen“ und sicherzustellen, dass in Georgien mehrere andere aufgelistete Entwicklungen stattfinden, die die Verbindung des Landes mit den USA und der Europäischen Union (EU) verstärken und gleichzeitig einen Antagonismus zwischen Georgien und Russland schaffen würden. Die US-Politik umfasst auch „die Bekämpfung der russischen Aggression, unter anderem durch Sanktionen gegen den Handel mit Russland und die Umsetzung und Durchsetzung weltweiter Sanktionen gegen Russland“. Wie schon im Falle der Ukraine wird auch hier eine Einschränkung der Handelsbeziehungen zwischen Georgien und Russland gefordert.

Die Erklärung der US-Politik in dem Gesetzentwurf enthält außerdem eine Aufzählung der Manipulation einer ausländischen Regierung im Stile von USAID, die als Demokratieförderung dargestellt wird und die in den letzten Monaten durch die Bemühungen des Department of Government Efficiency (DOGE) gut aufgedeckt wurde. So erklärt das MEGOBARI-Gesetz, dass es die Politik der USA ist, „die laufende Entwicklung demokratischer Werte in Georgien, einschließlich freier und fairer Wahlen, der Vereinigungsfreiheit, einer unabhängigen und rechenschaftspflichtigen Justiz, unabhängiger Medien, der Transparenz und Rechenschaftspflicht des öffentlichen Sektors, der Rechtsstaatlichkeit, der Bekämpfung bösartiger Einflüsse und der Korruptionsbekämpfung, weiterhin zu unterstützen und rasche Konsequenzen gegen Personen zu verhängen, die direkt für die Leitung von Maßnahmen verantwortlich sind oder sich direkt und wissentlich an der Leitung von Maßnahmen beteiligt haben, die diese Standards erheblich untergraben.“ Das mag aus dem Zusammenhang gerissen nett klingen (wie es auch die Absicht der Propaganda ist). Aber das ist die Standardsprache der US-Regime-Changer für „die USA haben beschlossen, in Ihrem Land das Sagen zu haben“.

Unmittelbar nach der Erklärung, dass es die Politik der USA ist, Georgien ihren Willen aufzuzwingen und Russland zu schaden, geht der Gesetzentwurf dazu über, den Kongressausschüssen einen eigens erstellten geheimen Bericht vorzulegen, der „das Eindringen russischer Geheimdienstelemente und ihrer Aktiva in Georgien untersucht, einschließlich eines Anhangs, in dem der chinesische Einfluss und die mögliche Überschneidung der russisch-chinesischen Zusammenarbeit in Georgien untersucht werden.“ Man muss die Konkurrenz im Auge behalten. Der Hauptzweck besteht jedoch wahrscheinlich darin, den Politikern und ihren Medienvertretern dabei zu helfen, die fortgesetzte Verstärkung der Intervention in Georgien und die Feindseligkeit gegenüber Russland und China zu rechtfertigen. Die als geheim eingestuften Informationen, so wird behauptet, zeigen, dass die „Bösen“ in Georgien so abscheuliche Dinge tun, dass das amerikanische Volk wirklich schockiert wäre, wenn die Einzelheiten nicht geheim gehalten werden müssten. Dies wird die Intervention in Georgien und die Angstmacherei der US-Regierung vor einem wiederauflebenden Kalten Krieg unterstützen.

Abgesehen davon, dass die US-Politik die Ausübung der Kontrolle über Georgien, den Widerstand gegen Russland und China und möglicherweise einen Krieg unterstützt, fordert das MEGOBARI-Gesetz die Erstellung eines Fünfjahresplans durch den alten Regimewechsel-Befürworter USAID – der immer noch quicklebendig ist – in Abstimmung mit anderen, nicht genannten US-Regierungsstellen. Dieser Plan soll dazu dienen, die erklärte interventionistische US-Politik in die Tat umzusetzen.

In dem Gesetzentwurf wird Präsident Trump außerdem aufgefordert, mit der Interventionswaffe der Sanktionen gegen Georgier zu beginnen, angefangen bei Parlamentsmitgliedern bis hin zu Regierungs- und Parteifunktionären, die nach Trumps Einschätzung „wissentlich an erheblichen Korruptions-, Gewalt- oder Einschüchterungshandlungen im Zusammenhang mit der Blockade der euro-atlantischen Integration in Georgien beteiligt waren“. Auch deren Familienangehörige können sanktioniert werden. Die Floskeln über „Korruption“ und „Gewalt oder Einschüchterung“ können Sie ignorieren. Das ist nicht das, was die USA verhindern wollen. Andernfalls wäre der Rest des Satzes, in dem beschrieben wird, wer sanktioniert werden soll, nicht aufgenommen worden. Die USA wollen mit diesen Sanktionen die „euro-atlantische Integration“ fördern. Wenn man sich in Georgien dagegen ausspricht, kann man davon ausgehen, dass „Korruption“ oder „Gewalt oder Einschüchterung“ als Rechtfertigung für die Sanktionen angeführt werden. Dies reiht sich nahtlos in die Tatsache ein, dass die USA es routinemäßig versäumen, Terrorismus und Menschenrechtsverletzungen durch Personen, Organisationen und Regierungen zu verurteilen, die im Einklang mit der US-Außenpolitik handeln.

Das MEGOBARI-Gesetz gibt dem Präsidenten außerdem die weitreichende Anweisung, „festzustellen, ob es ausländische Personen gibt, die am oder nach dem Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes in Georgien in erheblichem Maße an Korruption beteiligt waren oder Handlungen begangen haben, die den Frieden, die Sicherheit, die Stabilität, die Souveränität oder die territoriale Unversehrtheit Georgiens untergraben sollen, um möglicherweise Sanktionen gemäß den Befugnissen zu verhängen, die dem Präsidenten im Rahmen des International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 ff.) übertragen wurden“. Seien Sie jedoch versichert, dass Bemühungen zur „Untergrabung des Friedens, der Sicherheit, der Stabilität, der Souveränität oder der territorialen Integrität Georgiens“ als in Ordnung angesehen werden, solange diese Bemühungen von den USA unterstützt werden.

Am Ende des Gesetzentwurfs steht die Formulierung, die verrät, was als wahrscheinliches Ergebnis der im Gesetzentwurf vorgesehenen Intervention angesehen wird: ein Krieg mit Russland. Der Präsident, so heißt es in dem Gesetzentwurf, sollte in Absprache mit dem Verteidigungsminister die militärische Zusammenarbeit mit Georgien aufrechterhalten und gegebenenfalls ausbauen, unter anderem durch die Bereitstellung weiterer Sicherheits- und Verteidigungsausrüstungen, die sich ideal für die territoriale Verteidigung gegen eine russische Aggression eignen, sowie damit zusammenhängender Ausbildungs-, Wartungs- und Operationsunterstützungselemente.

Die Abgeordneten, die für das MEGOBARI-Gesetz gestimmt haben, bereiten eine erweiterte Intervention in Georgien nach dem Vorbild der Ukraine vor. Sogar die Vorbereitung eines weiteren Stellvertreterkrieges gegen Russland ist Teil des Prozesses, den das Gesetz vorsieht.

Das MEGOBARI-Gesetz ist nicht der Beginn der US-Intervention in Georgien. Diese ist bereits seit vielen Jahren im Gange. Aber der Gesetzentwurf ist ein bedeutender Schritt nach vorn. Der Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes ist ebenfalls von Bedeutung. Während Präsident Donald Trump davon spricht, den Ukraine-Krieg zu beenden und die Sanktionen gegen Russland als Teil eines Friedensabkommens aufzuheben, signalisiert das MEGOBARI-Gesetz, dass sich die USA auf eine Wiederholung der gesamten katastrophalen Interventionspolitik in einer anderen ehemaligen Sowjetrepublik an der Grenze zu Russland vorbereiten.

In einer Pressemitteilung vom Montag, die von den Befürwortern des MEGOBARI-Gesetzes, Abg. Steve Cohen (D-TN), Joe Wilson (R-SC), Richard Hudson (R-NC) und Marc Veasey (D-TX) nach der Verabschiedung des Gesetzentwurfs durch das Repräsentantenhaus herausgegeben wurde, heißt es, dass das MEGOBARI-Gesetz „zwischen den Führern des Repräsentantenhauses und des Senats, der Demokraten und der Republikaner vollständig ausgehandelt ist und voraussichtlich schnell umgesetzt wird.“ Die führenden Politiker der Republikaner und Demokraten machen viel Aufhebens um ihre Meinungsverschiedenheiten in einigen Bereichen. Aber wenn es um größere Interventionen im Ausland geht, sind sie in der Regel voll und ganz dafür.

In der Pressemitteilung heißt es im nächsten Satz: „MEGOBARI bedeutet auf Georgisch ‚Freund‘. Die Menschen in Georgien täten gut daran, sich anzuschauen, wie sich die „Freundschaft“ zwischen der ukrainischen und der amerikanischen Regierung für die Ukrainer ausgewirkt hat.

erschienen am 9. Mai 2025 auf > Ron Paul Institute for Peace and Prosperity > Artikel

