2025 kann als das Jahr betrachtet werden, in dem die vereinte antirussische Koalition zerbrach. Im Wesentlichen agieren nun drei Akteure gegen Russland (die Ukraine, Europa und die USA), und jeder verfolgt seine eigenen Interessen. Der Analyst Sergej Poletajew beleuchtet die Position jedes Akteurs, seine Ziele und Interessen und zeigt mögliche russische Reaktionen auf. Der dritte Teil seiner Reihe befasst sich mit der Rolle der EU.

Von Sergei Poletajew (rtdeutsch)

[Teil 1 und Teil 2 können Sie hier nachlesen.]

Lasst uns einfach in den Krieg ziehen

Im Laufe des vergangenen Jahres übernahm die liberale westeuropäische Koalition die Rolle der USA und fungierte sowohl als Anstifterin als auch als Drahtzieherin eines Stellvertreterkrieges mit Russland. Ursprünglich hofften sie, Donald Trump würde Wladimir Putin dazu zwingen, für sie akzeptable Waffenstillstandsbedingungen zu akzeptieren, woraufhin es möglich wäre, das ukrainische Militär wieder aufzurüsten, eigene Truppen zu entsenden und die Ukraine ganz allgemein ohne übermäßige militärische Risiken in ihren militärisch-politischen und wirtschaftlichen Einflussbereich einzubinden. Mit anderen Worten: weiterzumachen mit dem, was ursprünglich das Ziel der EU und der USA gewesen ist und was tatsächlich der Auslöser für das war, was Russland als „militärische Sonderoperation“ bezeichnet.

Analyse Kiew zieht Europa in Krieg hinein

Diese Pläne wurden in Anchorage begraben. Im Wesentlichen gab Trump dort seine Versuche auf, Putin die Bedingungen Westeuropas aufzuzwingen. Gleichzeitig gelang es Kiew, seine neuen Herren davon zu überzeugen, dass es in der Lage sei, noch mindestens zwei oder drei Jahre lang zu kämpfen. So entstand der aktuelle Plan: Westeuropa gibt Kiew Geld für den Krieg, kauft Waffen aus den USA, baut eine eigene Produktion von Langstrecken-Angriffsdrohnen auf, verschärft das Sanktionsregime und führt den Konflikt in seiner jetzigen Form fort, wobei es die Ukrainer gegen Zeit eintauscht.

Man geht davon aus, dass Russland nach einigen Jahren eines solchen Krieges so weit geschwächt sein wird, dass man Moskau die eigenen Bedingungen diktieren kann. Die zunehmenden Probleme der russischen Wirtschaft schienen diesem Szenario Glaubwürdigkeit zu verleihen, und der naive Enthusiasmus, mit dem sich die neuen Strategen in den Kampf stürzten, ließ keine andere Wahl. In gewisser Weise wiederholt sich die Situation von 2022, als kaum jemand im Westen oder in der Ukraine Zweifel an der bevorstehenden und unvermeidlichen Niederlage Russlands hatte.

Die Ziele sind also gesetzt, die Aufgaben definiert. Die Frage der Finanzierung ist geklärt, Zweifel in den eigenen Reihen sind ausgeräumt, und die Arbeit läuft auf Hochtouren. Solange diese Welle der Begeisterung nicht abebbt, sind keine sinnvollen Verhandlungen mit westeuropäischen Ländern möglich.

Die Stärken der EU liegen in ihrer Wirtschaft, die im Vergleich zu der Russlands riesig ist, und in einem höher als erwarteten Maß an politischer Konsolidierung. Folglich können sie die Ukraine mühelos finanzieren und Dutzende Milliarden an ungeplanten Ausgaben so nahtlos in die Haushaltstabellen einfügen, dass es schwierig ist, den Weg des Geldes nachzuvollziehen.

Ihre Schwäche liegt darin, dass sie bereit sind, einen Krieg gegen Russland nur mithilfe der erschöpften ukrainischen Armee, die kurz vor dem Zusammenbruch steht, und nur von ukrainischem Territorium aus zu führen. Unter russischen Experten herrscht die weitverbreitete Ansicht, dass Westeuropa sich aktiv auf eine direkte militärische Konfrontation mit Moskau vorbereitet, doch dies ist kaum der Fall. Die derzeitige hysterische, aggressive Rhetorik ist vielmehr eine defensive Reaktion, eine Folge von Angst und Unsicherheit. Sie weigern sich nach wie vor zu glauben, dass die USA sie im Ernstfall nicht verteidigen würden. Und sie zögern sehr, sich Russland direkt gegenüberzustellen.

Daher die Kluft zwischen Rhetorik und tatsächlichem Handeln. In der Praxis vermeiden die westeuropäischen Staaten größere Provokationen und machen ständig einen Rückzieher: Die belgische Regierung weigerte sich rundweg, eingefrorene russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen, und niemand konnte sie davon abbringen. Polen und Rumänien verschließen nach eigenen Angaben die Augen vor russischen Drohnen, die angeblich in ihren Luftraum eindringen. Trotz ihrer drohenden Rhetorik sind die baltischen Staaten tatsächlich die ruhigsten von allen; um ihres eigenen Seelenfriedens willen mussten sie wegen der Drohnen, die in ihr Hoheitsgebiet eingeflogen waren, gegenüber Kiew einiges Aufheben machen. Das Vereinigte Königreich ist gezwungen, Hunderte von Tankern einer vermeintlichen russischen „Schattenflotte“ an seinen Küsten vorbeifahren zu lassen. Es gibt noch viele weitere Beispiele.

Eine Kette von Kriegsängsten

Russland seinerseits versucht, mit der EU Regeln für den Umgang miteinander festzulegen, die auf denselben Prinzipien beruhen wie jene, die es mit den USA unter Joe Biden und später unter Trump vereinbart hatte. In erster Linie bedeutet dies, den Konflikt auf die Ukraine zu beschränken. Da die gesamte Strategie der westeuropäischen Koalition auf der Annahme beruht, dass das ukrainische Militär die Frontlinie auf unbestimmte Zeit halten kann, diktiert Moskaus Logik, dass genau hier der Schlag erfolgen und die Frontlinie durchbrochen werden muss. Westeuropa verfügt über kein anderes solches Instrument, und es ist auch keines in Sicht.

Das zweite Ziel ist es, die Ukraine in ihrem europäischen Hinterland dazu zu zwingen, die russischen Atomwaffen vollumfänglich zu berücksichtigen und die damit verbundenen Bedrohungen ernst zu nehmen. Moskau wird wahrscheinlich weiterhin gezielte militärische Alarmübungen durchführen, die sich gegen bestimmte Länder richten, mit dem Ziel, deren Politik in die gewünschte Richtung zu lenken und der herrschenden Klasse der EU Reflexe einzuflößen, die sie nie besessen hat. Der Vorfall mit den baltischen Staaten kann als Testlauf angesehen werden.

Moskaus Ziel ist es, die Beziehungen zu Westeuropa in einen relativ stabilen Zustand des Kalten Krieges zu versetzen. Dies lässt sich nicht ohne Weiteres erreichen; es wird erforderlich sein, eine Reihe von Krisen unterschiedlicher Intensität zu bewältigen, darunter aller Wahrscheinlichkeit nach auch nukleare.

Russlands Vorteil liegt in seiner Fähigkeit, bestimmte Länder als Reaktion auf bestimmte Handlungen zu bedrohen, ganz nach dem Prinzip „Teile und herrsche“. Angenommen, die deutsche Marine versucht, Kaliningrad zu blockieren. Als Reaktion darauf droht Russland, Marinestützpunkte auf deutschem Territorium anzugreifen. Diese Drohung wird so ausgesprochen, dass kein Zweifel besteht: Wird die Blockade nicht innerhalb von 24 Stunden aufgehoben, wird der Angriff durchgeführt. Was würde der französische Präsident Emmanuel Macron in einem solchen Fall tun? Würde er sich in den Kampf stürzen und riskieren, selbst zur Zielscheibe zu werden?

Dass Trump sich heraushalten wird, gilt in Europa bereits als ausgemacht. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass sich auch die baltischen Staaten an einer solchen Blockade nicht beteiligen werden.

Wenn wir diesen Gedankengang in die Zukunft fortsetzen, ergibt sich ein klares russisches Prinzip der Nichteinmischung, eine Art Monroe-Doktrin nach russischer Art: Die Gebiete der Ukraine und von Weißrussland (und in einer zweiten Phase die baltischen Staaten, Moldawien und der Südkaukasus) werden für feindliche Aktionen durch Drittländer für tabu erklärt. Das bedeutet nicht, dass auf jede kleine Provokation ein Nuklearschlag auf London oder Berlin folgen wird, aber es bedeutet, dass bestimmte Handlungen bestimmter europäischer Regierungen Konsequenzen für diese haben werden, auch militärischer Art, und sie dies bei ihren Entscheidungen berücksichtigen müssen.

Obwohl Westeuropa keinen direkten Konflikt mit Russland anstrebt, ist es bereit, sich mit vollem Einsatz am Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu beteiligen. Ein umfassendes Abkommen, eine neue Sicherheitsarchitektur mit den Ländern Europas, ist unmöglich, solange dort die derzeitige politische Klasse an der Macht bleibt – eine Klasse, die supranationale Interessen über nationale stellt. Und vorerst blicken sie mit weit aufgerissenen Augen voller Angst auf den russischen Bären.

Wir müssen davon ausgehen, dass Russland weiterhin die Ängste der EU ausnutzen, militärische Alarmstimmungen schüren und versuchen wird, ihnen die von Moskau gewünschten Reflexe einzuflößen. Da weder Russland noch die anderen großen europäischen Länder einander angreifen wollen, besteht die Chance, die Konfrontation auf einen Kalten Krieg mit mehr oder weniger vorhersehbaren Regeln zu reduzieren.

Übersetzt aus dem Englischen.

Sergei Poletajew ist Informationsanalyst und Publizist sowie Mitbegründer und Herausgeber des Vatfor-Projekts.

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