Das Trump-Imperium

NATO, NATO über alles

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

US-Präsident Trump trug – seit er öffentlich behauptet hatte, er wolle den Ukraine-Krieg mal eben beenden – einen Heiligenschein vor sich her. Dieser Heiligenschein wird zur Scheinheiligkeit, denn Trump wird am NATO-Gipfel Ende Juni in den Niederlanden persönlich teilnehmen. Zur Erinnerung: Der Versuch der Ukraine, Mitglied der NATO zu werden, war der Auslöser des Ukraine-Krieges. Denn die Russen waren und sind nicht so naiv, das imperiale NATO-Instrument in ihrer nächsten Nähe zu dulden.

Fünf Prozent NATO-Tribut

Offenkundig will sich der US-Präsident beim NATO-Gipfel Ende Juni in den Niederlanden persönlich davon überzeugen, dass die Tributpflichtigen aus den NATO-Ländern auch alle brav jene fünf Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung abliefern, die er Anfang des Jahres als Verpflichtung von allen 32 NATO-Staaten gefordert hatte. Die weltweit 4.855 militärischen Stützpunkte der USA reichen dem Hegemon zur Beherrschung der Erde offenkundig immer noch nicht. Er will mit dem bewaffneten Arm der USA jeden Winkel der Erde erreichen, und die Völker sollen für ihre eigene Überwachung auch noch selbst zahlen.

Eintrittspreis in den Arsch der USA

Deutsche Politiker drängeln sich gerade zu darum, den Eintrittspreis in den Arsch der USA selbst zu zahlen. Frau Weidel von der AfD hatte sich im ZDF-Sommerinterview schon untertänig hinter die Trump-Forderung gestellt. Bundesaußenminister Johann Wadephul reihte sich in die Ergebenheits-Schlange ein und sein Parteifreund Friedrich Merz will am Donnerstag dieser Woche die deutschen Zahlungen persönlich im Weißen Haus zusagen.

Mißbildungen in den nächsten Generationen

Die üblich-üblen deutschen Medien können sich der allgemeinen Unterwerfung nicht verweigern und haben wie die Tagesschau nur die Sorge, ob denn die „Nukleare Abschreckung“ trotz Trump noch klappt und fragen „Auf welche Atomwaffen kann Europa sich verlassen?“ Es sind perverse US-Fixierte wie Claudia Buckenmaier vom ARD-Hauptstadtstudio, denen nicht auffällt, dass die in Deutschland stationierten Atomwaffen ein erstes Ziel im Krieg sein werden. Werden sie getroffen, beginnt die atomare Nacht über Deutschland und seit Hiroshima wissen wir, was das heißt: Missbildungen bis in die nächsten Generationen.

Verantwortungslose Zombies

Es sind verantwortungslose Zombies in den Parlamenten und Redaktionen, die das Spiel der Rüstungsindustrie spielen und an der Kriegsschraube drehen. Es ist zwar kein Trost, aber auch sie werden im atomaren Feuersturm verbrennen, auch ihre Nachkommen werden verkrüppelt sein. Die deutsche Friedensbewegung – durch ihre Spaltung in der Corona-Zeit geschwächt – muß die Verantwortung übernehmen. Weil Frieden erkämpft werden muß.

