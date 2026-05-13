Das Todes-Syndikat

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Die unabhängige Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats bescheinigt dem Staat Israel einen Genozid: Den Völkermord im Gazastreifen. Die israelische Armee liefert die Zahlen dazu; sie bestätigt über 78.000 Ermordete in Gaza. Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, ist der Chef des Völkermordes. „Sie sind der beste Freund, den Israel je im Weißen Haus hatte“, lobte Israels Premierminister Netanyahu Donald Trump, den Präsidenten der USA. Israel verfügt über jede Menge angereicherten Urans und besitzt in seinem Kernreaktor in Dimona die fertige Atombombe. Bereit für den atomaren Mord an allen, denen Israel im Wege steht.

Krieg gegen den Iran

Gemeinsam haben die befreundeten Verbrecher am 28. Februar 2026 einen völkerrechtsrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Iran begonnen, der immer noch andauert. Tag für Tag sterben Menschen, weil Trump und die hinter ihm agierenden Multimilliardäre sich das iranische Öl unter den Nagel reißen und den mit Israel konkurrierenden Staat Iran vernichten wollen. Ein Leichengestank weht über dem Nahen Osten. Das „Eau des Meurtre“ wird vom Syndikat Trump-Netanyahu über Gaza und dem Iran versprüht. Die Kumpanei setzt darauf, kräftig zu verdienen und ist sich sicher, dass sie ungeschoren davonkommen wird. Es gibt bereits einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gegen Benjamin Netanjahu. Er wird für das Kriegsverbrechen des Aushungerns als Methode der Kriegsführung sowie für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Form von Mord, Verfolgung und anderen unmenschlichen Taten während des Kriegs Israels in Gaza seit 2023 verantwortlich gemacht

Netanyahu und Trump würden Hanfkragen gut stehen

Die Völker der Welt haben es in den Händen, die Verbrecher aus der menschlichen Gemeinschaft auszustoßen. Die Welt ist bisher nicht in einer Verfassung, jene alliierten Nürnberger Prozesse aus den Jahren 1945/46 gegen die deutschen Kriegsverbrecher zu wiederholen, deren Urteile den deutschen Verbrechen gegen die Menschlichkeit galten. Die Verbrecher wurden damals zum Tod durch den Strang verurteilt. Fraglos würde den Verbrechern Netanyahu und Trump ein Hanfkragen auch gut stehen. Aber wer könnten die Alliierten sein, die heute die notwendige moralische und faktische Macht aufbrächten, die aktuellen Mörder nicht nur vor ein internationales Gericht zu stellen, sondern dessen Urteile auch zu vollstrecken?

Gericht für die Genozid-Kameraden

Bevor sich legitime Vollstrecker für die Genozid-Kameraden finden, müssen sich alle anständigen Menschen von ihnen abwenden um sich der Kumpanei entziehen. Immer noch unterstützt das reiche Deutschland die Verbrecher mit seinen Ressourcen: Im Jahr 2026 haben die USA den Verkauf von US-Waffen und Militärtechnik im Wert von fast 12 Milliarden US-Dollar an Deutschland genehmigt. So wird Deutschland zum Mittäter des Trump-Systems. Zum Komplizen des Netanyahu-Systems wird Deutschland als zweitgrößter Waffenlieferant für Israel nach den USA. Laut Angaben der deutschen Regierung wurden im Zeitraum vom 7. Oktober 2023 bis zum 12. Mai 2025 Exportlizenzen im Wert von über 485 Millionen Euro erteilt, darunter Getriebe für die im Gazastreifen eingesetzten Merkava-Panzer. So ist Deutschland nicht nur politisch sondern auch militärisch am Mord an den Palästinensern beteiligt.

Ausweg aus der Kumpanei

Der beste Ausweg aus der Kumpanei mit dem US-Israel-Mörder-Syndikat wäre die staatliche Neutralität Deutschlands. Der juristisch schnellste Weg zu dieser Neutralität wäre die Kündigung des Truppenstationierungsabkommen vom 3. August 1959. Aber ohne außerparlamentarische Bewegung keine formaljuristischen Fortschritte. Wer die deutsche Souveränität will, wer die deutsche Freiheit und Selbstständigkeit will, der strebt die deutsche Neutralität an. Sie jene mehr als 30 Autoren, die in einem Buch zur staatlichen Neutralität Deutschlands versammelt sind. Viele Autoren haben viele Argumente, viele Wege zur deutschen Neutralität gefunden. Der Weg wird lang und schwer sein. Aber er lohnt sich.

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