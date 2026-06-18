Das strategische Denken des Iran

Thierry Meyssan (voltairenet)

Die Islamische Republik Iran hat bereits in ihren Anfangsjahren ihre Sichtweise von der Welt und ein Konzept des strategischen Handelns entwickelt. Der jüngste Krieg, den Israel und die Vereinigten Staaten gegen sie geführt haben, hat sie dazu veranlasst, ihre Streitkräfte und ihre Diplomatie aufeinander abzustimmen. Ihre militärischen Erfolge haben es ihr ermöglicht, darüber nachzudenken, wie sie ihre revolutionären Ziele verfolgen und gleichzeitig ihre Bevölkerung schützen kann.

1. Imam Ruhollah Khomeini war kein Experte für internationale Beziehungen. Dennoch war ihm klar, dass Großbritannien und die Vereinigten Staaten die traditionellen Gegner des Iran waren. Darüber hinaus betrachtete er Israel als einen Vorposten der Angelsachsen im Nahen Osten [1].

2- Als er mit dem vom Westen ausgehenden „aufgezwungenen Krieg“ aus dem Irak konfrontiert wurde, war er entsetzt über den Einsatz von Raketen, die auf iranische Städte abgefeuert wurden und dort Kampfgase verbreiteten. Er war der Ansicht, dass sich sein Land niemals dazu herablassen dürfe, Massenvernichtungswaffen wie diese oder wie Atombomben einzusetzen. Im Jahr 1988, als der Krieg bereits ein Jahrzehnt andauerte und ein Sieg nicht in Sicht war, verfasste er eine Fatwa, die die Auflösung des vom Schah und von Frankreich geerbten militärischen Atomprogramms anordnete. Es war eine schwierige Entscheidung, die den Krieg noch länger andauern ließ.

Diese Fatwa wurde von Ayatollah Ali Khamenei übernommen. Es erscheint mir töricht zu glauben, dass die Revolutionsgarden – dieses stark indoktrinierte Korps – bereit wären, gegen sie zu verstoßen oder gar zuzulassen, dass andere Iraner gegen sie verstoßen.

3- Ein dritter Standpunkt von Imam Khomeini bestand darin, dass die Verteidigung der Einheit des Islam (Umma) gegenüber jedem Sieg Priorität habe. Er schloss ein Nichtangriffsabkommen mit Hassan al-Banna, dem Gründer der Muslimbruderschaft. Er traf ihn 1938 und schloss 1947 einen Pakt mit ihm [2]. Allerdings teilten die beiden Männer nie dieselbe Vision vom Islam, und die Bruderschaft wurde ab 1949 zu einer Geheimgesellschaft, die teilweise von den Briten kontrolliert wurde.

Heute unterhält der Iran Beziehungen zur Bruderschaft und lädt sie zu seinen jährlichen panislamischen Kongressen ein, doch gleichzeitig bekämpft Teheran Organisationen wie Al-Qaida und den IS, deren Anführer allesamt Mitglieder der Muslimbruderschaft waren oder sind.

Im Jahr 2005 trieb Präsident Mahmoud Ahmadinejad die Industrialisierung seines Landes voran, das bis dahin ausschließlich von seinen Öleinnahmen gelebt hatte. Anschließend startete er ein umfangreiches wissenschaftliches Programm zur Beherrschung der Kernfusion. Sein Ziel war es, die antiimperialistische Revolution von Imam Khomeini wiederzubeleben, indem er eine Energiequelle erschloss, die der Vorherrschaft der Ölkonzerne ein Ende setzen und die Dritte Welt befreien sollte. Dieses Projekt wurde nie vollständig verwirklicht, da Israel die führenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet im Iran ermordete.

Das Recht auf Gegenwehr gegen Angriffe und die Befreiung besetzter Staaten

Der von Israel und den Vereinigten Staaten am 28. Februar 2026 aufgezwungene Krieg löste im Iran strategische Überlegungen aus. Da der Iran nicht in der Lage war, gegen die 10.000 Kilometer entfernten Vereinigten Staaten zurückzuschlagen, griffen die Revolutionsgarden die US-Militärstützpunkte am Golf an. Die USA waren verblüfft über die Tragweite der Folgen ihrer Aktion: Ohne seine regionalen Stützpunkte war der Angreifer hilflos. Um weiter schießen zu können, musste er dies von Diego Garcia (Mauritius) und Deutschland aus tun.

Zu ihrer Unterstützung wiesen ihre Diplomaten darauf hin, dass das Völkerrecht die Rechtmäßigkeit ihres Vorgehens anerkenne. Sie griffen die Resolution 3314 (XXIX) der Generalversammlung der Vereinten Nationen wieder auf und bekräftigten, dass sich das Recht auf Widerstand gegen eine Aggression auch auf Staaten erstrecke, die ausländische Militärstützpunkte beherbergen, die für eine Aggression genutzt werden [3].

Einige dieser Staaten, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, organisierten – fast fünfzig Jahre lang – die Umgehung der US-Blockade (die vom Westen fälschlicherweise als „Sanktionen“ bezeichnet wurde) und waren Verbündete des Iran. Alle westlichen Strategen hielten es für undenkbar, dass der Iran seine eigenen Verbündeten angreifen würde. Doch die Revolutionsgarden beschlossen, ihre eigenen Verbündeten anzugreifen, um ihnen zu zeigen, dass sie nicht von den Vereinigten Staaten geschützt, sondern im Gegenteil durch sie gefährdet waren. Die iranischen Diplomaten erinnerten ihre arabischen Nachbarn daran, dass sie nach internationalem Recht den Einsatz der von ihnen beherbergten Stützpunkte für Aggressionen untersagen müssten; andernfalls machten sie sich mitschuldig an der Aggression.

Die arabischen politischen Eliten, insbesondere jene am Persischen Golf, stehen jedoch nach wie vor unter dem Einfluss der ehemaligen Kolonialmächte. Oftmals bewundern sie diese sogar. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind erst seit 1971 unabhängig. Bis dahin waren sie als Teil des Britischen Empire dem Britischen Indien unterstellt.

Die iranischen Angriffe schlugen daher wie ein Donnerschlag ein:

(1) Die Vereinigten Staaten, die führende Militärmacht des Kalten Krieges, waren nicht in der Lage, sie zu verteidigen;

(2) Auch die Vereinten Nationen waren nicht in der Lage, sie zu verteidigen, da die Resolution 2817 (11. März 2026) gegen das Völkerrecht verstößt;

(3) Die arabischen Golfstaaten waren daher schutzlos, da keiner von ihnen über eine nennenswerte Armee verfügte (die Armeen Saudi-Arabiens und Katars bestehen hauptsächlich aus ausländischen Kämpfern).

Getreu den Lehren von Imam Khomeini richteten die Revolutionsgarden ihre Angriffe darauf aus, sowohl die arabischen Gesellschaften am Golf zu destabilisieren als auch deren Staaten dazu zu bewegen, sich von den Angelsachsen zu lösen.

Die Kontrolle über die Straße von Hormus und die Befreiung der dem Finanzministerium unterstellten ausländischen Banken

Das erste Land, das diesen Schritt wagte, war das Sultanat Oman. Zwar gab es dort keine US-Stützpunkte, doch sperrte es seinen Luftraum für die US-Luftwaffe und seine Hoheitsgewässer für Schiffe der US-Marine.

Als sie die Panik bemerkten, die dies bei den westlichen Reedern auslöste, erkannten die Revolutionsgarden, dass die Kontrolle über die Straße von Hormus es ihnen ermöglichte, die Wirtschaft des Westens zu bekämpfen, der seit einem halben Jahrhundert die angelsächsische Belagerung des Iran unterstützt. Erneut eilten die iranischen Diplomaten zur Hilfe und betonten, dass das Völkerrecht die Sperrung der Meerenge zulasse, allerdings nicht für alle, sondern nur für die Angreifer.

Die Revolutionsgarden beschlossen daher, Schiffen unter angelsächsischer Flagge oder solchen, die von angelsächsischen Unternehmen gechartert waren, die Durchfahrt durch die Meerenge zu untersagen. Die Diplomaten machten daraufhin geltend, dass das Völkerrecht zwar keine Maut für die Durchfahrt einer Meerenge zulasse, den Anrainerstaaten jedoch erlaube, vorsorgliche Umweltschutzmaßnahmen zu ergreifen. So könnten beispielsweise der Iran und Oman gemeinsam von den Öltankern Garantien für den Fall einer Katastrophe wie der der Amoco Cadiz verlangen.

Mit der Gründung der Behörde für die Straße des Persischen Golfs (PGSA) am 1. Mai, ohne auch nur die Zustimmung Omans abzuwarten, haben die Revolutionsgarden den Golfkrieg zum Schauplatz ihrer antiimperialistischen Revolution gemacht. Um die Meerenge zu passieren, müssen die Westmächte Guthaben bei iranischen Banken hinterlegen, die ihnen nach der Durchfahrt zurückerstattet werden. Das Problem: Die angelsächsische Belagerung des Iran läuft auch über das Swift-Bankensystem. Alle westlichen Banken haben sich gegenüber dem US-Finanzministerium verpflichtet, keinen Handel mit dem Iran zu betreiben, andernfalls drohen ihnen astronomische Geldstrafen. So wurde die BNP, die mit dem Iran und Kuba Handel getrieben hat, gerade zur Zahlung einer Geldstrafe von 9 Milliarden Dollar verurteilt. Keine westliche Bank wird also die angelsächsische Belagerung des Iran durchbrechen … es sei denn, die Reeder drängen verständlicherweise die politischen Entscheidungsträger dazu, sich von den Angelsachsen zu lösen.

Bei der Frage der Straße von Hormus geht es also nicht um die Einführung einer Maut – die es nie gegeben hat –, sondern darum, dass sich die Verbündeten der Vereinigten Staaten dem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA – Gesetz zur Einhaltung der Steuerpflichten bei ausländischen Konten) unterwerfen; eine Unterwerfung, die sie zu Komplizen der Vereinigten Staaten macht.

Es sei daran erinnert, dass sich der Westen als Zivilisation im Mittelalter auf der Grundlage der Verurteilung militärischer Belagerungen durch die katholische Kirche herausgebildet hat und dass diese sich nach wie vor gegen die Belagerung Kubas, des Irans und Nordkoreas ausspricht.

Darüber hinaus hat der Iran Ansar Allah aufgefordert, die Meerenge von Bab el-Mandeb für die Schiffe des Angreifers zu sperren. Nach Angaben der Armee dieser jemenitischen Gruppierung könnten israelische und US-amerikanische Schiffe ins Visier genommen werden. Bislang wurden diese Drohungen jedoch nicht in die Tat umgesetzt.

Der Waffenstillstand im Libanon und die Entkopplung von Washington und Tel Aviv

Während die Frage nach der Komplizenschaft der Westmächte in den angelsächsischen Hauptstädten noch immer nicht geklärt ist, waren die Iraner überrascht, dass die Vereinigten Staaten, die am 11. April in Islamabad dem Grundsatz eines Waffenstillstands an allen Fronten, einschließlich im Libanon, zugestimmt hatten, nicht auf die israelischen Operationen im Libanon reagierten, obwohl Präsident Trump am 16. April einen Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon verkündet hatte [4]. Die Iraner begannen, sich Gedanken über die Beziehungen zwischen Washington und Tel Aviv zu machen.

Ein Drittel von ihnen war der Meinung, dass die Vereinigten Staaten und Israel dasselbe Ziel der Vorherrschaft verfolgten, jedoch mit unterschiedlichen Mitteln. Ein weiteres Drittel war der Ansicht, dass sie sich die Rollen teilten – den „guten Polizisten“ und den „bösen Polizisten“ –, während das letzte Drittel der Meinung war, dass Donald Trump und Benjamin Netanjahu nicht mehr auf einer Wellenlänge lägen.

Wie dem auch sei, alle beschlossen gemeinsam, zu versuchen, die beiden Nationen voneinander zu trennen. Sie erklärten, dass die Wiederaufnahme der Kämpfe im Libanon im Widerspruch zu den vorläufigen Vereinbarungen von Islamabad und damit zum Waffenstillstand stehe. Infolgedessen drohten sie mit der Wiederaufnahme der Bombardements auf den jüdischen Staat. Der Präsident der Vereinigten Staaten, für den die Unterstützung Israels eine historische Frage ist, über die nicht diskutiert wird, konnte daher aufgrund der Operationen von Benjamin Netanjahu im Libanon keinen Frieden im Golf erreichen.

Zunächst erzwang er in Washington Friedensverhandlungen zwischen Israel und dem Libanon. Die Gespräche begannen in Anwesenheit von Elbridge Colby, dem stellvertretenden Kriegsminister und Hauptstrategen des US-Angriffs auf den Iran. Die Israelis forderten die vollständige Entmilitarisierung der Hisbollah, während die libanesische Regierung, die dieses Ziel teilte, vor allem die Umsetzung des „Mechanismus“ (d. h. des Waffenstillstands vom 27. November 2024) forderte.

Im Jahr 1948 hatten arabische Staaten jedoch einen Krieg gegen den israelischen Staat begonnen, als David Ben-Gurion unter Missachtung des sogenannten „Palästina-Teilungsplans“ der Vereinten Nationen den Staat Israel ausgerufen hatte.

Die libanesischen Streitkräfte unter dem Kommando von Emir Magid Arslane hatten mehrere Siege errungen, doch das Vereinigte Königreich, das der jüdischen Gemeinschaft in Palästina (dem Yishuv) zu Hilfe eilte, hatte die jordanische Armee unter dem Kommando von General John Bagot Glubb (genannt „Glubb Pascha“) und seine britischen Offizieren entsandt, um die Araber zurückzudrängen. Dieser arabisch-israelische Krieg wird vom Westen fälschlicherweise als israelischer Sieg dargestellt, obwohl es sich um einen britischen Sieg handelte.

Dennoch beschloss die Liga der Arabischen Staaten 1965, jeglichen Kontakt mit dem selbsternannten Staat Israel einzustellen. Der Libanon verabschiedete daraufhin ein Gesetz, das es libanesischen Staatsangehörigen untersagte, Vereinbarungen – seien sie finanzieller, kultureller oder intellektueller Art – oder sonstige Beziehungen jeglicher Art mit israelischen Einrichtungen oder Personen einzugehen. Es sieht Strafen von 3 bis 10 Jahren Zwangsarbeit und eine Geldstrafe von 5.000 bis 40.000 libanesischen Pfund für jeden Zuwiderhandelnden vor.

Zudem stellen die Artikel 273, 275 und 285 des Strafgesetzbuchs jeden „Kontakt mit dem Feind“ unter Strafe und ahnden ihn mit der Todesstrafe.

Dennoch trafen sich die Delegationen beider Länder in Washington, ohne dass das libanesische Parlament dieses Gesetz aufgehoben hätte.

Genau zu dem Zeitpunkt, als am 29. Mai in Washington eine neue Runde illegaler Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel begann, starteten die Israelis neue Angriffe, forderten die Zivilbevölkerung zur Flucht auf und bombardierten ihre Häuser. Diese Offensive führte am 31. Mai zur Besetzung der Kreuzritterburg „Beau Fort“. Die Revolutionsgarden stellten fest, dass Israel nur verhandelte, um Zeit zu gewinnen, und nahmen ihre Bombardements des jüdischen Staates wieder auf.

Wütend drohte Präsident Trump dem Iran zunächst mit den schlimmsten Qualen, gab dann aber nach. Er zwang Israel, die Kämpfe einzustellen, und akzeptierte die wichtigsten Forderungen des Iran. Der Iran hatte gerade Washington und Tel Aviv voneinander abgekoppelt und damit eine hierarchische statt einer koordinierten Beziehung herbeigeführt.

Thierry Meyssan

Übersetzung

Werner Leuthäusser

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