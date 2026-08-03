Das Selbstbewusstsein des Iran, die Ratlosigkeit der USA und der sich ausbreitende Krieg

Von Petr Drulak (globalbridge)

(Red.) Petr Drulak war Botschafter der Tschechischen Republik in Paris und ist es gewohnt, politisch relevante Ereignisse genau zu beobachten. Hier seine Beobachtungen der Brandherde und des Brandes im Nahen Osten – und wie die Welt darauf reagiert.

Die europäischen Medien berichteten im Juli regelmäßig darüber, wie sich die Waldbrände im Süden Frankreichs ungebremst und völlig außer Kontrolle ausbreiteten. Dasselbe lässt sich über den Krieg gegen den Iran sagen. Nach dem Waffenstillstandsabkommen vom Juni flammte der Konflikt im Juli erneut auf, und es entstanden neue Kriegsschauplätze. Das Feuer des Krieges entbrannte durch Angriffe im Persischen Golf, doch bald griff es auf das Rote Meer über und traf nun auch den Irak, Ägypten sowie ein iranisches Schiff im Kaspischen Meer. Aber auch im Libanon haben die Kämpfe nicht aufgehört. Während der Iran der erneuten Konfrontation mit größerem Selbstbewusstsein begegnen kann, sind die USA zunehmend ratlos.

Der Iran erhielt Anfang Juli einen enormen moralischen und politischen Aufschwung. Die Beisetzung des Obersten Führers Khamenei war ein Triumph der Islamischen Republik. Erinnern wir uns daran, dass sieben Tage lang, vom 3. bis zum 9. Juli, nicht nur die Iraner, sondern die gesamte schiitische Gemeinschaft weltweit des schiitischen geistlichen Führers gedachten, der Ende Februar zusammen mit einem Teil seiner Familie durch einen amerikanisch-israelischen Angriff ermordet wurde, mit dem dieser Krieg begann. Die Beisetzung war ein globales Ereignis ersten Ranges, das internationale, volksnahe und auch rein iranische Bedeutung hat.

Die internationale Beteiligung zeigte das Ausmaß der Solidarität, auf die sich der Iran zumindest symbolisch stützen kann. Etwa dreißig Staaten entsandten offizielle Delegationen. Auf hoher politischer Ebene nahmen Vertreter der Staaten aus der weiteren iranischen Nachbarschaft teil: Irak, Türkei, der Vermittler der Friedensverhandlungen Pakistan sowie alle Staaten des Kaukasus (Armenien, Aserbaidschan, Georgien) und Zentralasiens (Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan, Turkmenistan). Aus dem Persischen Golf reisten nicht nur eine Delegation des neutralen Oman an, sondern auch Katar und Saudi-Arabien, die auf ihrem Staatsgebiet amerikanische Ziele beherbergen, die Ziel iranischer Vergeltungsschläge sind; kurz nach der Beerdigung zerstörten iranische Raketen in Saudi-Arabien mehrere amerikanische Hubschrauber. Niemand rechnete natürlich mit Kuwait, Bahrain oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich ausschließlich an den USA orientieren und den größten Teil der iranischen Vergeltungsmaßnahmen zu spüren bekommen. Mit gleich zwei Delegationen vertreten waren Afghanistan (der Außenminister der Taliban sowie Vertreter der Anti-Taliban-Opposition) und der Libanon (der Verteidigungsminister sowie hochrangige Vertreter der Hisbollah-Bewegung).

Aber auch aus Weißrussland, Serbien, Myanmar, Bangladesch, Indonesien, Malaysia, Nicaragua, Ägypten und Burkina Faso reisten hochrangige Vertreter an. Auf etwas niedrigerer Ebene nahmen auch Russland (der ehemalige Präsident Medwedew), China und Indien teil.

Dagegen fehlten Brasilien und Südafrika, die sich sonst gerne als Stimmen einer globalen Alternative zur westlichen Hegemonie präsentieren. Mit anderen Worten: Innerhalb von sieben Tagen erwiesen Vertreter eines wesentlichen Teils der nicht-westlichen Welt dem prominentesten Opfer der amerikanischen Aggression ihre Ehrerbietung, darunter auch solche, die intensive Beziehungen zu den USA unterhalten, wie der Irak, die Türkei, Saudi-Arabien, Katar, Ägypten oder Armenien. Die Beerdigung war zudem ein Volksereignis. An den Kundgebungen und Prozessionen in mehreren iranischen Städten, durch die die sterblichen Überreste des Ayatollahs getragen wurden, nahmen laut iranischen Medien über vierzig Millionen Menschen teil. Allein am Programm in Teheran nahmen laut Al Jazeera rund zwölf Millionen Menschen teil. Denjenigen, die behaupten, die Iraner seien vom Regime auf die Straße getrieben worden, lässt sich entgegenhalten, dass so etwas vielleicht bei Hunderttausenden oder vielleicht Millionen möglich wäre, nicht jedoch bei Dutzenden Millionen. Und dann ist da noch der Nachbarstaat Irak, wo das iranische Regime niemanden irgendwohin treiben konnte und wo dennoch eine ebenso massive Beteiligung verzeichnet wurde. Als am vorletzten Tag der Beisetzung das Flugzeug mit dem Sarg in der heiligen schiitischen Stadt Nadschaf landete, wartete der irakische Ministerpräsident mit einem Teil der Regierung am Flughafen. Zu den Zeremonien in Nadschaf und Kerbela strömten dann bis zu zehn Millionen Trauernde. Nur zum Vergleich: An den jährlichen Pilgerfahrten nach Mekka nehmen etwa eineinhalb Millionen Pilger teil, und zur gerade zu Ende gegangenen Fußball-Weltmeisterschaft kamen knapp sieben Millionen Fans.

Das sieben Tage andauernde Begräbnis war ein Triumph für das iranische Regime. Die Regierung, von der westliche Medien zu Beginn des Jahres behaupteten, sie werde vom eigenen Volk gehasst und könne bei einem ersten Schlag von außen leicht gestürzt werden, hat bewiesen, dass sie sich heute auf innenpolitische Legitimität und internationale Unterstützung stützt, von der die meisten ihrer westlichen und arabischen Feinde nicht einmal zu träumen wagen. Die Sprechchöre „Tod für Amerika“, „Tod für Israel“, die Rufe nach Vergeltung oder das Steinigen eines Porträts von Donald Trump mögen vom Regime inszeniert gewesen sein, drückten aber sicherlich auch die Stimmung der Teilnehmer aus. Als könnten die Amerikaner das nicht ertragen, bombardierten sie am letzten Tag der Beisetzung, als die sterblichen Überreste in Maschhad beigesetzt wurden, die Eisenbahnverbindung zwischen dieser Stadt und Teheran. Doch es ging um etwas anderes. Die Amerikaner leiteten die Angriffe ein, nachdem der Iran am 7. Juli, zwei Tage vor Ende der Beisetzung, in der Straße von Hormus einen katarischen Tanker mit Flüssiggas angegriffen hatte. In Washington wurde dies als Verstoß gegen das Memorandum of Understanding gewertet, das Vizepräsident Vance Mitte Juni mit den Iranern ausgehandelt hatte. Die Amerikaner reagierten sofort und unverhältnismäßig. Sie griffen achtzig iranische Ziele an und verhängten erneut Sanktionen gegen iranisches Öl, wodurch sie die aktuelle Welle von Angriffen und Gegenangriffen auslösten. Es zeigt sich, dass sie sich mit dem Iran nicht über die Auslegung von Artikel 5 des Memorandum of Understanding einig sind, in dem es heißt:

„Nach der Unterzeichnung dieses Memorandum of Understanding wird die Islamische Republik Iran alle Maßnahmen ergreifen und sich nach Kräften bemühen, die sichere Durchfahrt von Handelsschiffen – kostenlos und ausschließlich für einen Zeitraum von 60 Tagen – vom Persischen Golf zum Arabischen Meer und in umgekehrter Richtung zu gewährleisten. Der Betrieb von Handelsschiffen wird unverzüglich aufgenommen und unter Berücksichtigung der Notwendigkeit der Beseitigung technischer und militärischer Hindernisse sowie der Minenräumung durch die Islamische Republik Iran innerhalb von 30 Tagen vollständig in Betrieb genommen.“

Der Iran verteidigt selbstbewusst seine Auslegung des Memorandums. Er sieht sich für die sichere Durchfahrt insofern verantwortlich, als sich die Schiffe bei den iranischen Behörden registrieren lassen müssen, die ihnen anschließend die Route vorgeben und bestätigen, dass sie passieren dürfen. Damit will er die Kontrolle über den Schiffsverkehr in der Meerenge behalten. Die Kontrolle über die Meerenge hat sich als sein wichtigstes strategisches Kapital im laufenden Konflikt erwiesen, das mit einer Atomwaffe verglichen wird, und es soll ihm in Zukunft ermöglichen, Durchfahrtsgebühren einzuführen, mit denen er den Wiederaufbau des zerstörten Landes finanzieren will.

Das wollen die USA nicht zulassen. Sie interpretieren die iranische Verantwortung für die sichere Durchfahrt so, dass die Situation auf den Stand vor Februar dieses Jahres zurückgeführt wird, als der Iran den Schiffsverkehr in der Meerenge noch nicht regulierte. Das ist für den Iran heute nicht mehr akzeptabel. Um die iranische Auslegung zu untergraben, forderten die Amerikaner die Schiffe auf, die iranischen Behörden zu meiden und in dem an Oman angrenzenden Teil der Meerenge zu fahren. Der betroffene Tanker hatte seine Kommunikationsgeräte ausgeschaltet und reagierte nicht auf die iranischen Aufforderungen.

Die Heftigkeit der amerikanischen Reaktion deutet jedoch darauf hin, dass in Washington die zionistischen Falken das Ruder übernommen haben, denen das vom Vizepräsidenten ausgehandelte Memorandum von Anfang an nicht gefiel und die den Angriff auf den Tanker als Vorwand nutzten, um es zu zerreißen. Schließlich beklagte sich Vance selbst öffentlich darüber, dass ein Teil der israelischen Regierung einen endlosen Krieg mit dem Iran wolle und dass diese Kräfte in Washington eine sehr wirksame Einflusskampagne führten. Ende Juli zeigten sich jedoch die materiellen Grenzen der amerikanischen Aggression. Den Amerikanern ging schlichtweg die Munition aus, also begannen sie davon zu sprechen, der Diplomatie erneut eine Chance zu geben. Und Präsident Trump? Mal lügt er, dass die Iraner ihn um einen Waffenstillstand anflehen, mal schimpft er derb, wenn offensichtlich ist, dass dies nicht der Fall ist. Kann man heute in einem von Lobbyisten beherrschten, gespaltenen und desorientierten Washington überhaupt noch jemanden ernst nehmen? (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Angriff auf den Tanker selbst das Werk iranischer Falken war, die die Amerikaner provozieren wollten. Ihr Verlangen nach Vergeltung konnte das Memorandum nicht stillen, und sie könnten darin, die Amerikaner im Krieg zu halten, einen Weg sehen, diese zu schwächen und sich selbst zum Märtyrer zu machen. Nach der Beerdigung und weiteren amerikanischen Angriffen sind sie stärker als zuvor.

Aber auch gemäßigte Iraner müssen skeptisch gegenüber den amerikanischen Chancen auf Diplomatie sein, nachdem sie gesehen haben, wie diese Verhandlungen bisher verlaufen sind.

Der Brand weitet sich aus …

Doch auch im Gebiet des Roten Meeres ist ein Konflikt entbrannt. Der Iran hat sicherlich nichts gegen die Aktionen seiner Houthi-Verbündeten einzuwenden, und es ist möglich, dass er sie sogar darum gebeten hat. Falls er sie darum gebeten hat, haben die Saudis selbst den iranischen Forderungen Vorschub geleistet. Als die Houthi-Delegation von der Beerdigung zurückkehrte, beschädigten Raketen, die von saudischem Gebiet aus abgefeuert wurden, den Flughafen in Sanaa, auf dem ihr Flugzeug landen sollte. Schließlich landete es unter Notfallbedingungen an einem anderen Ort. Die Houthis reagierten mit einem Angriff auf Saudi-Arabien und der Sperrung der Meerenge von Bab el-Mandab für saudische Ölexporte.

Der saudische Angriff auf den jemenitischen Flughafen war absolut kontraproduktiv: Nach dem Verlust der Exportroute im Persischen Golf verliert Riad nun auch die Exportmöglichkeit im Roten Meer. Die jemenitischen Rebellen bombardierten dann zur Sicherheit noch eine saudische Raffinerie am Ufer des Roten Meeres. Vielleicht, damit sich die Saudis nicht damit trösten, dass sie nach der Sperrung der Meerenge im Süden das Öl über den Suezkanal im Norden oder mit chinesischen Tankern transportieren werden, deren freie Durchfahrt Peking mit den Houthis ausgehandelt hat.

Der Grund, warum Riad sich überhaupt auf den Konflikt mit dem Jemen eingelassen hat, könnte mit der Ankündigung einer amerikanisch-saudischen Zusammenarbeit im Nuklearbereich zusammenhängen. Diese soll es den Saudis ermöglichen, Kapazitäten zur Urananreicherung aufzubauen, was ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu eigenen Atomwaffen ist. Es besteht kein Zweifel, dass sie in Washington für so etwas tief in die Tasche greifen müssen. Trump fügte unmittelbar nach der Bekanntgabe des Abkommens hinzu, dass aus der Zusammenarbeit nichts werden würde, wenn Saudi-Arabien nicht das Abraham-Abkommen mit Israel abschließe; doch eine saudische Anerkennung Israels wurde offenbar bislang noch nicht vereinbart. In den letzten Tagen kursieren zudem Berichte, dass Riad eine Bodenoffensive im Jemen vorbereitet. Möglicherweise ist neben dem Abraham-Abkommen auch der Feldzug gegen die Houthis Teil der Rechnung, die Washington für die Urananreicherung gestellt hat.

Ein völlig neues Schlachtfeld in diesem Krieg ist der Irak. Ende Juli trafen amerikanisch-saudische Luftangriffe sieben irakische Provinzen und töteten etwa zwanzig Angehörige der pro-iranischen Milizen (PMF, Popular Mobilization Forces), die Teil der irakischen Streitkräfte sind. Nach Angaben aus Washington und Riad sollen sie Drohnenangriffe auf saudische Raffinerien geleitet haben. Der Irak ist zwar ein Vasall der USA, seine Öleinnahmen werden in Washington verteilt, doch wie die Beerdigung von Khamenei gezeigt hat, sympathisiert seine überwiegend schiitische Bevölkerung mit dem Iran. Die irakische Regierung verurteilte die amerikanisch-saudischen Angriffe als „inakzeptable Aggression“.

Der Irak wird sich zwar nicht in den Krieg einmischen, doch droht ihm eher ein libanesisches Szenario. Sollte die schiitische Regierung zu stark in Richtung Iran tendieren, könnten die Amerikaner sie einerseits von Geld abschneiden und andererseits durch irakische Kurden oder radikale Sunniten bedrohen.

Während die Kurden im Norden des Landes unter dem Schutz der Amerikaner eine de facto autonome Regierung gebildet haben, verfügten radikale Sunniten zu ihrer Zeit in Basra bereits über eine Hochburg des Islamischen Staates (ISIS). Das Land könnte dann in einen sunnitisch-schiitisch-kurdischen Bürgerkrieg abgleiten.

Der Libanon selbst zahlt einen hohen Preis für seine Spaltung. Seit Beginn des Krieges, zu dessen Nebenkriegsschauplatz er geworden ist, hat die Zahl der durch israelische Angriffe Getöteten viertausend überschritten und die Bombardements in den letzten Julitagen waren so heftig, dass sie ein leichtes Erdbeben auslösten. All dies geschieht unter Umständen, in denen sich der Libanon und Israel in Washington auf einen Waffenstillstand geeinigt haben und nun gemeinsam über die Umsetzung des vereinbarten „Friedens“ verhandeln.

Die kommenden Wochen werden zeigen, wie schwerwiegend die beiden weiteren Angriffe außerhalb des üblichen Kampfgebiets waren. Bislang nicht identifizierte Drohnen trafen eine US-Gasstation vor der ägyptischen Küste, und die Ukraine griff ein iranisches Schiff im Kaspischen Meer an. Bislang scheint es sich um Einzelfälle zu handeln. Weder die Ukraine noch der Iran haben ein Interesse daran, ihre Kriege miteinander zu verknüpfen; auch wenn Kiew damit um die Gunst der amerikanischen Zionisten buhlen mag und es ohnehin zu seiner Gewohnheit gehört, eine Reihe von Dingen zu tun, die nicht im Interesse der Ukraine liegen. Ebenso ist unklar, warum die Houthis oder vielleicht sogar direkt der Iran ihren Kreis der Feinde um Ägypten erweitern sollten; daher könnten die Warnungen aus Teheran vor einem Angriff unter falscher Flagge im Zusammenhang mit Ägypten berechtigt sein.

Der Nahe Osten steht in Flammen, und Feuerwehrleute sind weit und breit nicht zu sehen.

PS der Redaktion: Auch die Schweiz hat die offizielle Einladung zur Teilnahme am Begräbnis von Khamenei nicht angenommen und hat keinen Vertreter in den Iran entsandt. Sie hat lediglich wie formal vorgeschrieben die Schweizer Fahne auf dem Bundeshaus in Bern auf Halbmast gesetzt. Dagegen ist Bundesrat Ignazio Cassis, der Schweizer Außenminister, zur Beisetzung des ehemaligen Emirs von Katar Scheich Hamad bin Khalifa Al Thani am 13. Juli nach Katar gereist. Katar ist ein militärischer Verbündeter der USA.

(Red.) Zum Originalartikel in tschechischer Sprache.

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