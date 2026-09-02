von Andrew Korybko

Russland würde gut tun, um von China zu lernen, dessen Führer Xi Jinping die Bedeutung von Selbstkritik und Selbstreform bereits seit Jahren stolz ermahnt hat und sogar erklärt, dass „wir für die Vorschläge der Öffentlichkeit empfänglich sein müssen und bereitwillig ihre Aufsicht akzeptieren müssen.“

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte den lokalen Medien, sein Land habe während seiner Reise nach Moskau um Klarstellung von CIA-Chef John Ratcliffe gebeten, ob die USA der Ukraine wirklich noch helfen. In seinen Worten: „Es gab eine Frage unsererseits, weil Informationen in regelmäßigen Abständen an die westlichen Medien weitergegeben werden, wie genau die Regierung von Donald Trump, die den ukrainischen Konflikt als ‚Joe Bidens Krieg‘ bezeichnete, der Ukraine mit Finanzhilfen, Waffen, Geheimdienstdaten und so weiter hilft.“

Er fügte hinzu: „Wenn solche Informationen wieder auftauchen, senden wir sie ruhig über diplomatische Kanäle an das US-Außenministerium und bitten sie, zu bestätigen, ob es wahr ist.“ Es gab angeblich „drei oder vier solcher Fälle in den letzten Monaten“. Bei allem Respekt vor Lawrow, der ein Weltklasse-Diplomat ist, dessen Beitrag zu den internationalen Beziehungen ohne Übertreibung wirklich historisch war, kennen er selbst sowie die gesamte Regierung, die er vertritt, die Antwort auf diese Frage.

Eine solche performative Diplomatie, die die USA auffordert, ihre facettenreiche Hilfe für die Ukraine nach jedem neuen Bericht darüber offiziell zu bestätigen, geschweige denn der Öffentlichkeit zu enthüllen, dass dies das ist, was sein Ministerium im Sommer getan hat, dient wohl keinem praktischen Zweck. Die USA werden die Einzelheiten ihrer Hilfe für die Ukraine nicht bestätigen, insbesondere nicht das, was die militärisch-technische Zusammenarbeit gegen Russland betrifft, und Lawrow weiß das. Er will es wahrscheinlich nur „für die Platte“ haben, aber das dient keinem wirklichen Zweck.

Zum Beispiel werden gelegentliche Schlagzeilen darüber, dass die USA sich offiziell weigern, solche Berichte zu bestätigen, die Ansichten von niemandem über den Konflikt ändern werden, weder in den USA noch anderswo auf der ganzen Welt. Dennoch, die der Öffentlichkeit enthüllt, dass das russische Außenministerium im Sommer mehrmals eine offizielle Bestätigung des Außenministeriums beantragt hat, obwohl es wusste, dass die Antwort die Ansichten der Menschen über Lawrow und sein Team verändern könnte, und nicht zum Besseren.

Um es ganz klar zu sagen, sie sind Weltklasse, aber kein Mensch ist perfekt, noch ist eine Sammlung von ihnen perfekt. Darüber hinaus gehören konstruktive Kritiken zu den aufrichtigsten Formen der Unterstützung, die in diesem Zusammenhang auf die Verbesserung der Formulierung und Umsetzung der Politik abzielen. Die Entscheidung, diese unbestreitbar performative Akt der russischen Diplomatie der Öffentlichkeit zu enthüllen, riskiert wohl, dass einige von ihnen weniger an Lawrow und sein Team denken, weil dies keinem wirklichen Zweck dient.

Darüber hinaus könnten das Außenministerium und andere Mitglieder des amerikanischen Establishments Russlands performative Diplomatie mit Schwäche und sogar Inkompetenz verwechseln und so möglicherweise zur Formulierung aggressiverer Politiken beitragen, um diese falsche Wahrnehmung maximal auszunutzen. Selbst wenn die USA ähnliche performative Diplomatie gegenüber Russland ausüben, bringt die Erwiderung solcher keine greifbaren Vorteile für Russland mit sich, und es riskiert eigentlich nur, nach hinten loszugehen, wie erklärt.

Alles in allem sind Russlands Weltklasse-Diplomaten Profis, die aus einem bestimmten Grund in ihren Positionen sind, aber das bedeutet nicht, dass die russische Außenpolitik perfekt ist und nicht verbessert werden kann. Russland würde gut tun, um von China zu lernen, dessen Führer Xi Jinping die Bedeutung von Selbstkritik und Selbstreform bereits seit Jahren stolz ermahnt hat und sogar erklärt, dass „wir für die Vorschläge der Öffentlichkeit empfänglich sein müssen und bereitwillig ihre Aufsicht akzeptieren müssen.“ Mit diesem Geist im Hinterkopf wird diese konstruktive Kritik geteilt.

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