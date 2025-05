Das Problem ist die Instrumentalisierung des Dollars, nicht die Staatsverschuldung der USA

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Elon Musk äußerte sich enttäuscht über den von der Trump-Regierung vorgelegten Gesetzentwurf, der vom Repräsentantenhaus verabschiedet wurde und eine automatische Steuererhöhung zum Ende des Jahres 2025 verhindert, indem er die Steuersenkungen von 2017 dauerhaft festschreibt und die Ausgaben für Verteidigung und Grenzsicherheit erhöht. Musk geht fälschlicherweise davon aus, dass dieser Gesetzentwurf seine Bemühungen und die von DOGE zur Reduzierung des Bundesdefizits untergräbt.

Musk sollte seinen Erfolg und den von DOGE nicht im Hinblick auf die Verringerung des Defizits sehen, sondern im Hinblick auf die Beseitigung von Verschwendung, Betrug und Unterschlagung aus dem Bundeshaushalt. Berichten zufolge haben Musk und DOGE den Diebstahl von 175 Milliarden Dollar von amerikanischen Steuerzahlern verhindert, die ihr eigenes Geld dringend benötigen. Stattdessen floss das Geld an Scheinfirmen, die von Demokraten gegründet wurden, um sich selbst und ihre politischen Verbündeten durch Regierungsaufträge auf Kosten des amerikanischen Volkes zu bereichern.

Die Reduzierung der Betrügereien um 175 Milliarden Dollar ist keine geringe Leistung. Sie könnte noch viel größer sein, aber korrupte demokratische Richter und Medien arbeiten daran, DOGE zu blockieren und Elon Musk mundtot zu machen.

Was Musk betonen sollte, ist der Kontrast zwischen Trump als Friedenspräsident und Trumps Erhöhung der Militärausgaben.

Amerika hat gefährliche innere Feinde, aber seine äußeren Feinde werden von der CIA geschaffen, die Feinde für ihr Budget und ihre Macht braucht, von der Israel-Lobby, die hofft, die USA weiterhin gegen die Araber einsetzen zu können und Washington davon zu überzeugen, den Iran anzugreifen, und von den zionistischen Neokonservativen, die eng mit Netanjahu verbündet sind und die US-Hegemonie gemäß der Wolfowitz-Doktrin durchsetzen wollen.

Ich werde nun eine Aussage machen, die Musk, Finanzjournalisten, amerikanische Konservative und Republikaner als Unsinn abtun werden:

Das US-Defizit ist kein Problem, solange der US-Dollar die Weltreservewährung ist.

Die Staatsverschuldung des Landes, das die Weltreservewährung hält, umfasst die Reserven der Zentralbanken der Welt. Solange der US-Dlolar das Mittel zur Begleichung internationaler Salden ist, bedeutet eine Erhöhung der Emission von US-Staatsanleihen eine Erhöhung der Reserven der Zentralbanken weltweit. Die ausländischen Zentralbanken und ihre Regierungen sind zufrieden. Mit mehr Reserven (US-Schulden in Form von US-Staatsanleihen) können die Zentralbanken die Geldmenge ihres Landes erhöhen und das Land kann wachsen.

Die Welt wäre unglücklich, wenn die US-Schulden nicht mehr wachsen würden, da dies bedeuten würde, dass die Zentralbankreserven aller anderen Länder stagnieren würden, was das Wachstum einschränken würde.

Diejenigen, die befürchten, dass die USA ihre Staatsanleihen nicht zurückzahlen können, verstehen nicht, dass die US-Schulden auf US-Dollar lauten und leicht von der Federal Reserve zurückgezahlt werden können, indem sie Dollar schafft, um die Anleihen einzulösen.

Es scheint mir, als würde ich seit Ewigkeiten versuchen, Ökonomen, dem Finanzministerium, der Federal Reserve, Finanzjournalisten, Republikanern und Konservativen beizubringen, dass die Staatsverschuldung der USA, solange der Dollar die Reservewährung ist, in Form von US-Staatsanleihen als Reserven in den Zentralbanken der Welt gehalten wird. Mit dem Anstieg der US-Schulden steigen auch die Reserven der Zentralbanken weltweit, und alle sind glücklich.

Die Gefahr für die US-Staatsverschuldung liegt nicht in ihrer Höhe. Die Gefahr liegt in der Instrumentalisierung des Dollars, die die weitere Akzeptanz des Dollars als Reservewährung gefährdet. Sanktionen gegen Länder und die Beschlagnahmung der Dollarreserven der russischen Zentralbank bergen ein echtes Risiko für das Halten von Reserven in US-Dollar.

Was die Fähigkeit Amerikas zur Finanzierung seiner Schulden gefährdet, sind die US-Sanktionen, die zum Aufstieg der BRICS-Staaten und zur Suche nach alternativen Zahlungsmethoden zum US-Dollar geführt haben.

Warum diese einfache Tatsache für Ökonomen, Finanzjournalisten, Politiker, Konservative und Elon Musk zu kompliziert ist, um sie zu verstehen, ist mir ein Rätsel. Der US-Dollar ist seit etwa 80 Jahren die Reservewährung. Die meiste Zeit davon haben Konservative und David Stockman den bevorstehenden Tod Amerikas durch Schulden vorhergesagt.

Der Verlust der Rolle als Weltwährung ist tödlich. Als Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg diese Rolle an die USA verlor, verwandelten sich die Briten von Reichen zu Bettlern.

erschienen am 29. Mai 2025 auf > Paul Craig Roberts‘ Website > Artikel

Ist das so?

Und was ist mit einer Weltreservewährung, die aufgrund der hohen Verschuldung an Kaufkraft verliert und keiner mehr haben will? Russland z.B. rechnet in Rubel ab, der in 2024 die bestperformte Währung war. Beschreiben Alan Greenspan und Voltaire nicht eher die Realität?

„Staatsverschuldung ist einfach ein Mechanismus für versteckte Enteignung von Vermögen und Gold verhindert diesen heimtückischen Prozess.“ (Alan Greenspan) „Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück – Null.“ (Voltaire)

Warum überhaupt staatliches Zwangsgeld? Freies Marktgeld würde doch auch funktionieren – wenn gewollt. Leider aber werden staatlicherseits viele vorteilhafte Erleichterungen dem Volk verwehrt, wie z.B. kostengünstige Energie aus dem deutschfreundlichen Russland.

