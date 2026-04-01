Das Problem der Invasion des Iran

von Raphael Machado (strategic culture)

Das wahrscheinlichste Ergebnis bleibt das Scheitern der Amphibienoperation und die Verschwendung von amerikanischen Leben

Angesichts des aktuellen Verlaufs der Ereignisse im Nahen Osten haben wir keine Ahnung, ob die USA den Konflikt mit dem Iran einfach aufgeben werden, um sich angesichts des Scheiterns seiner Pläne gegen Teheran auf andere Ziele zu konzentrieren, oder ob sie einfach verdoppeln und versuchen werden, Truppen dort zu landen.

Dieser Krieg kann nicht aus der Perspektive des wirtschaftlichen Interesses oder der notwendigen und realistischen geopolitischen Ziele der USA analysiert werden, da ihre Entscheidungen oft irrational und daher schwer vorhersehbar sind.

Nehmen wir daher an, dass die USA tatsächlich planen, eine Bodeninvasion des Iran zu verdoppeln und zu starten.

Erstens, warum sollten sie das tun? Denn der einzige Weg, eine regionale oder Weltmacht militärisch zu besiegen, ist der Einsatz von Bodentruppen. Es ist möglich, eine Mikronation in Unterwerfung zu bombardieren, aber keine Macht, wenn auch nur regional.

Enthauptungsstreiks funktionieren auch nicht. Embargos und Marineblockaden noch weniger. Nur das Wirken der Bodentruppen, d.h. Armeen im klassischen Sinne des Begriffs, kann territoriale Besatzungen unternehmen, eine Regierung absetzen und einem Feind, der keine Mikronation ist, eine strategische und endgültige Niederlage zufügen.

Die Motivation wäre daher, dem Iran eine klare und unvermeidliche Niederlage aufzuerlegen, die in Schachmatt oder zumindest in Schach zu halten. Mit anderen Worten, wir könnten entweder über eine Operation sprechen, die auf einen Regimewechsel über Bodentruppen (Checkmate) oder die Besetzung eines oder mehrerer strategischer Punkte abzielt, um Verhandlungen über für die USA günstige Bedingungen zu erzwingen, ohne die endgültige Zerstörung des Feindes zu suchen (Check).

Praktisch gesprochen, die einzige Möglichkeit, die diskutiert wird, ist eine Landung auf Kharg Island, aber es gibt mehrere andere Zielhypothesen. Zum Beispiel die Einnahme von Qeshm und den anderen Inseln in der Straße von Hormus. Oder die Gefangennahme von Bandar Abbas selbst, der der Meerenge gegenübersteht. Andere spekulieren über eine ehrgeizigere Operation im Hafen von Chabahar im iranischen Belutschistan.

Nun, nun, alles ist möglich, einschließlich einer erfolgreichen Amphibienoperation (d.h. der Landung von Truppen in feindlichem Gebiet), die ihre Ziele erreicht. Aber historische Präzedenzfälle sind nicht sehr günstig für die potenziellen Bestrebungen der USA.

Außer unter einigen ganz besonderen Bedingungen gibt es keine Geschichte von Amphibienoperationen, die Siege gemacht haben.

Diejenigen, die an die berühmten Landungen in der Normandie appellieren würden, Operation Overlord, in der eine Vorhut von 160.000 Mann den Ärmelkanal überquerte, um eine Invasion des „Germanisierten“ Europas zu beginnen, würden schnell erscheinen. Dies ist jedoch ein ganz konkreter Fall.

Die Deutschen im nordfranzösischen Theater waren von den alliierten Truppen weit übertroffen – eineinhalb Monate nach der Landung gab es 300.000 Deutsche gegen 1,5 Millionen Alliierte. Darüber hinaus wurden 80% der deutschen Männer und militärischen Ressourcen an der Ostfront gegen die UdSSR eingesetzt. Mit anderen Worten, Deutschland führte einen Zwei-Fronten-Krieg. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Alliierten darüber hinaus bereits eine vollständige Luftüberlegenheit gegenüber den Deutschen erreicht. Die Luftwaffe existierte nicht mehr, so dass sich alliierte Soldaten keine Sorgen um die deutsche „Luftartillerie“ machen mussten.

Keine dieser Bedingungen gibt es im Iran.

Die Iraner würden jede westliche Amphibienoperation übertreffen. Es gibt 350.000 aktive Mitglieder des Artesh, 200.000 Männer in der Revolutionsgarde, und in der Basidsch gibt es 90.000 aktive Männer, 400.000 in Reserve und bis zu eine Million oder mehr mobilisierbar.

Die Iraner kämpfen darüber hinaus keinen Zwei-Fronten-Bodenkrieg. Es scheint jedoch, dass die USA versuchen, dies zu lösen, indem sie die Kurden als Ablenkungskraft einsetzen, um iranische Truppen in den Nordwesten zu ziehen, während mögliche Landungen im Süden durchgeführt werden. Das Problem dort ist offensichtlich, dass die Kurden aus irgendeinem Blickwinkel keine starke Bedrohung darstellen, um die Iraner zu zwingen, die meisten ihrer Streitkräfte in den Nordwesten zu verlegen. Im Gegenteil, die Iraner halten die Kurden bereits mit nur Raketen- und Drohnenangriffen sowie ein paar schnellen, gezielten Bodenaktionen in Schach. Ein kurdischer Angriff müsste sich auch Sorgen um seine eigenen hinteren Gebiete machen, die den irakischen schiitischen Milizen zugewandt sind, und die Möglichkeit einer türkischen Intervention.

Auch Luftüberlegenheit ist zweifelhaft. Bombenangriffe gegen den Iran vermeiden den iranischen Luftraum. Flugzeuge feuern aus der Ferne, ob aus dem Irak, Saudi-Arabien oder anderen Ländern. Wenn sie in den iranischen Luftraum eindringen, werden sie oft getroffen und stürzen ab oder müssen Notlandungen machen. Der Iran mag die Verwendung seiner eigenen Luftwaffe verloren haben oder einfach aufgegeben haben, aber seine Verwendung als taktische Unterstützung für Infanterie und Marines, Raketen und Drohnen können die gleiche Funktion erfüllen.

Wie machbar wäre der Erfolg einer Bodenoperation mit einer großen numerischen Unterlegenheit, die einem großen Teil der iranischen Militärmacht und ohne Luftüberlegenheit gegenüberstehen müsste?

Man könnte andere historische Beispiele ansprechen. Zum Beispiel die US-Kampagne im Pazifik gegen Japan? Das erste Problem mit dem Vergleich ist, dass der größte Teil der japanischen Truppe in Japan festgefahren war. Was Japan auf seinen Pazifikinseln hatte, waren kleine, verstreute Kräfte, mit fast keiner Luftunterstützung und sehr wenig Marineunterstützung. Der letzte Schlag, der Japan zur Kapitulation überzeugte, war jedoch die sowjetische Invasion der Mandschurei mit einer großen Militärmacht, nicht der amphibischen Operationen der USA.

Der Krimkrieg? Die Realität dort ist, dass das französisch-britische Ziel extrem begrenzt war und tatsächlich auch Russland die meisten seiner Truppen in der Nähe der Ostsee hielt, um eine Invasion aus dieser Richtung sowie in der Nähe von Polen zu verhindern.

Die Invasion Siziliens? Wir sehen eine Wiederholung der bereits erklärten Szenarien und Bedingungen: Italien hatte bereits einen großen Teil seiner Truppen in Nordafrika verloren, hatte keine Luft- oder Marineunterstützung mehr, war zahlenmäßig unterlegen, und die italienische Regierung wollte nicht mehr kämpfen und würde bald einen Putsch gegen Mussolini inszenieren.

Wie bei fast allen anderen Amphibienoperationen in den letzten 200 Jahren? Sie haben versagt. Der klassische Fall ist der Gallipoli-Feldzug, in dem es der rückständigen und fragilen osmanischen Armee gelang, die beiden Strandköpfe der Entente festzuhalten und zu halten, bis sie die Briten zwangen, ihre Truppen zu evakuieren oder an andere Fronten zu verlegen.

Es ist notwendig zu verstehen, dass Wasser eine der größten Schwierigkeiten des Krieges ist, und nur wenige Dinge schützen ein Land besser als die Meere. Wie oft ist zum Beispiel das Vereinigte Königreich überfallen worden? Oder sogar die USA, die im Verhältnis zu ihren Hauptkonkurrenten eine Insel wären?

Wie auch immer, die USA könnten diese Entscheidung tatsächlich treffen, und wenn es sich um eine begrenzte Operation handelt, nur um Verhandlungen zu erzwingen, wenn sie von einer verheerenden Luftkampagne und einer groß angelegten kurdischen Invasion begleitet werden, besteht eine geringe Chance, dass die Operation erfolgreich sein könnte. Aber es gibt viele „Wenns“.

Das wahrscheinlichste Ergebnis bleibt das Scheitern der Amphibienoperation und die Verschwendung von amerikanischen Leben.

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