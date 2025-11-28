Das Monster Hinter Der Wettertechnik?

Von Peter Koenig (globalresearch)

„Klimainstabilität“ ist ein weicher Begriff, für Klima-Geoengineering, Wettermodifikation, erweitert in Wetterwaffen. Mit anderen Worten, ein Verbrechen auf die Menschlichkeit.

Professor Michel Chossudovsky liefert die historischen und technischen Details zur Wetterkriegsführung, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg und wahrscheinlich zuvor langsam abzeichnen.

Sicherlich, wann immer Sie „Fake News“ zu Kommentaren und Berichten über Geoengineering und Wetterwaffen hören, können Sie sicher sein, dass die sogenannten Fake News tatsächlich die Wahrheit sind. Und das gilt für fast alles, was man als „Fake News“ bezeichnet.

Was jedoch alles übertrifft, ist die jüngste Entdeckung durch einen ehemaligen Mitarbeiter an der Südpolstation in der Antarktis. Er sagt, was er an der Südpolstation gesehen hat, ist „HAARP auf Steroiden“. Er wurde ein Whistleblower, der vor dem Senat der Vereinigten Staaten aussagte.

HAARP steht für r Hochfrequenz-Forschungsprogramm für aktive Aurora. Seit 2015 ist es offiziell ein Fairbanks-Projekt der University of Alaska, das die Ionosphäre erforscht – den höchsten, ionisierten Teil der Erdatmosphäre. In Wirklichkeit hat es eine lange Geschichte der Wettermodifikation und des Klima-Geoengineerings.

Der Forscher und Whistleblower, Eric Hecker, arbeitete früher für die Raytheon Technologies Corporation, ein amerikanisches multinationales Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungskonglomerat, an der South Pole Station. In einem 15-minütigen Interview von Redacted enthüllt er die Existenz einer MASSIVEN Wettermaschine an der Südpolstation. Das Interview, das beschreibt, was Herr. Hecker erlebte am Südpolbahnhof, ist überwältigend. Es „lässt das HAARP-Projekt wie ein Babyprojekt aussehen.“

Die Wettermaschinen an der South Poles Station können Erdbeben und das Wetter, auch das Klima, kontrollieren. Sie können Erdbeben, Hurrikane, Taifune, Wirbelstürme fast überall auf der Welt fabrizieren und lenken. Darüber hinaus gibt es einen riesigen UFO-Kontrollturm, auch Neutrino-Kontrollturm genannt.

Neutrinos sind winzige subatomare Partikel, die oft als „Geisterpartikel“ bezeichnet werden, weil sie kaum mit etwas anderem interagieren. Neutrinos können als Hochfrequenz-Energiesender eingesetzt werden. Erdbeben oder Sturm, der Energie bildet, kann buchstäblich überall auf der Welt bestrahlt werden.

Herr, Herr. Hecker spricht über gezielte Erdbeben und Stürme.

Sehen und hören Sie sich dieses erschütternde Interview von Redacted vom 11. Oktober 2024 an.

Mit diesem Auftakt lassen sich die jüngsten verheerenden Hurrikane der Kategorie 3 bis 5, die North Carolina und Florida treffen, sowie die Taifune Bebinca und Yagi, die China und andere asiatische Länder treffen, leicht erklärt.

Ende September traf Hurrikan Helene, ein Hurrikan der Kategorie 5, fünf US-Bundesstaaten, Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee und Virginia und tötete weit über 300 Menschen.

Hurrikan Helene war ein fast rekordverdächtiger Sturm. Winde und Niederschläge verwandelten den Tornado in eine fast unvorstellbare Katastrophe, die sich mehr als 800 Kilometer landeinwärts von der Küste Floridas erstreckte.

„Helene“ verwüstete und überschwemmte Asheville, North Caroline. Seltsamerweise sitzt Asheville auf Lithium im Wert von Milliarden.

Asheville zählt etwa 100.000 Einwohner und liegt auf etwa 700m Höhe – es ist ungewöhnlich, dass solche Erhebungen so überflutet sind, dass Asheville überschwemmt wurde (siehe Bild von Asheville Free Press).

Zwei Unternehmen, Piemont Lithium und Albemarle Corp., planen, in den kommenden Jahren Lithiumminen im Bundesstaat North Carolina zu eröffnen. Lithium ist ein Metall, das verwendet wird, um Batterien für Elektrofahrzeuge, Smartphones und Laptops mit Strom zu versorgen – und natürlich auch für „Kriegselektronik“.

Ich ratet mal, wer diese beiden Unternehmen kontrolliert? Rechts – BlackRock und Vanguard.

Sehen Sie die prägnante Analyse und das Video von Greg Reese

Klicken Sie hier, um das Video von Greg Reese anzusehen

Klicken Sie hier, um das Video von Greese anzusehen

Am vergangenen Mittwochabend, dem 9. Oktober, traf ein weiterer seltsamer, Rekord-Hurrikan „Milton“ die Küste Floridas in der Nähe von Siesta Key in der Nähe von Tampa und bewegte sich nach innen in Richtung Mexiko, zerstörte Tampa, Florida, und tötete mindestens 23 Menschen. Der Hurrikan wurde von einer ursprünglichen Maximalstärkekategorie 5 auf eine Stufe 3 herabgestuft, als er auf Land fiel, und später weiter bis zu einem Sturm der Kategorie 1.

Laut dem Versorgungs-Tracker „Find Energy“ waren am Samstag in ganz Florida noch rund 1,3 Millionen Kunden ohne Strom. Siehe den Bericht von CBS

Kein Wunder, Bill Gates besitzt einen Großteil von Tampas Renaissance-Wahrzeichen $ 3,5 Milliarden Water Street Tampa Projekt. Co-Investor ist Jeffrey Vinik (Inhaber des professionellen Hockeyteams der Stadt, der Tampa Bay Lightning). Das 55 Hektar große gemischt genutzte Entwicklungsprojekt im Herzen des Innenstadtkorridors der Stadt erhielt kürzlich den Titel als Nordamerikas erster Brunnen:

Zertifizierte Gemeinschaft, dank ihrer Nachhaltigkeits- und Lebensqualitätsstandards. Das scheint perfekt in die UN-Agenda 2030 zu passen.

Das Water Street Tampa-Projekt definiert eine boomende Innenstadt neu und nutzt die erstklassige Uferlage der Stadt. Sehen Sie das.

Es wird gesagt, dass Bill Gates beabsichtigt, Tampa zu einer 15-minütigen Stadt zu machen.

Während der Narr beweist, dass die Beweise spärlich sind, was wie gezielte Stürme aussieht, wirft viele Fragen auf. Geoengineering und Wettermanipulation ist immer mehr Menschen beschäftigt. Das Narrativ der „Verschwörungstheorie“ am Leben zu erhalten, ist immer schwieriger. Die Leute wachen auf.

Sie verbinden die Punkte zwischen dem durchzogenen Chemtrails-Himmel, extremen Hurrikanen und unvorhersehbaren Unwetterschwankungen, von kalt bis heiß, zu Regen, zu sonnig, neblig, hagelig – eine ungewöhnliche und ungesunde Mischung. Und jetzt, mit dem Interview von Redacted mit Eric Hecker, sind selbst zerstörerische Killer-Erdbeben keine Geheimnisse mehr.

Hier ist, was über Hurrikan Helene gesagt wird – mit dem potenziellen Multi-Milliarden-Dollar-Lithium-Bergbau in der Region Asheville, NC: siehe Video unten.

Siehe auch thisdies und das und dasthis.

*

In Bezug auf Hurrikan „Milton“ bemerkt Paul Craig Roberts, dass es sich auf eine so ungewöhnliche Weise entwickelt hat, dass es nicht real schien. Sehen Sie das.

Das folgende 14-minütige Video bietet eine Geschichte der erstaunlichen Fähigkeit, den Weg der Hurrikane zu intensivieren und radikal zu verändern.

ConcludingAbschließendes, bewaffnendes Wetter und Klima macht den Atomkrieg überflüssig. „Wetter“ und Erdbeben können wie im Krieg

Auch die Vermeidung von Atomkriegen vermeidet nukleare Strahlung und nukleare Fallouts, die von einigen Jahrzehnten bis zu Tausenden von Jahren dauern können und die kommandierende Elite ebenso beeinflussen können wie die gewöhnlichen Plebs.

Was Wir, das Volk, vermeiden wollen, ist Atomkrieg und bewaffnetes Wetter und / oder Klima.

Wir wollen keinerlei Kriege.

Wir suchen den Frieden und das Licht, das Frieden bringen wird.

*

Vögel nicht Bomben: Kämpfen wir für eine Welt des Friedens, nicht des Krieges

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre auf der ganzen Welt arbeitete. Er ist der Autor von Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University, Peking.

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist Global Research

Copyright © Peter Koenig, Globale Forschung, 2025

