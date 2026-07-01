Das Millionengeschäft der Volksvertreter | Dieter Reinisch | NDS-Podcast

Und solche Schmarotzer wählen Sie noch? Pfui Teufel!

Die Deutschen müssen sparen: Im Haushalt klafft ein riesiges Budget und das Leben wird teurer. Doch eine Gruppe muss bei sich selbst nicht sparen – die Abgeordneten des Bundestags. Bei einem offiziellen Einkommen von rund 12.000 Euro verdienen viele von ihnen Millionen durch Zusatzeinkommen. Von Dieter Reinisch.

Dieter Reinisch ist promovierter Historiker und Journalist. Er berichtet regelmäßig von der IAEA, der OPEC, den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen in Wien und arbeitet als Mittel- und Osteuropa-Korrespondent für internationale Medien. Er nahm an den beiden Verhandlungsrunden zwischen den USA und dem Iran in Genf im Februar 2026 teil.

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