„Das kommt zum Knall“: Diesen Wahnsinn hat keiner auf dem Schirm – Vahrenholt

Die Energiekrise wird für Deutschland immer teurer. Die Gründe dafür sind vielfältig, einer sitzt besonders tief: Die horrenden Netzentgelte, die von den Stromverbrauchern bezahlt werden müssen. Prof. Fritz Vahrenholt warnt vor den neuen Plänen der Bundesregierung, die Netzentgelte zu erhöhen, vor Lars Klingbeils gefährlicher Einmischung und vor den Kosten für die Energiewende.

„Steuern für die Vernichtung der deutschen Wirtschaft“.

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