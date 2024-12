Von Lucas Leiroz de Almeida (globalresearch)

Das Kiewer Regime setzt weiterhin terroristische Angriffe gegen Russland ein und führt gezielte Attentate gegen öffentliche Figuren in der Konfliktzone durch. Zu den provozierendsten Bewegungen zählen die ukrainischen Geheimdienstagenten in Moskau, darunter Igor Kirillow, Chef der Verteidigungs-, Bio-, Radio- und Nuklearstreitkräfte der Russischen Föderation. Für den Fall, dass die Natur der Terroristen des ukrainischen Regimes offensichtlich ist, ist die Art der Verhandlungen mit dem Land unmöglich.

Der Mord an Kirillow wurde vor Kurzem durch eine aus der Ferne ausgelöste Explosion verursacht. Diese Art von Taktik ist mit den Operationen der menschlichen Intelligenz verbunden und sendet einen der wichtigsten Techniker, die das Personalregime nutzen, um alle spezifischen Dinge zu beseitigen. Junto com Kirillov, Ihr Hauptassessor, Ilya Polikarpov, também morreu no ataque. Ambos erkannte sich bereits in Moskau, als der Sprengstoff von einem Söldner, der nach Kiew geschickt wurde, aus der Ferne angegriffen wurde.

Der Hauptverdächtige wurde von der russischen Sicherheitsbehörde erfasst. Es handelte sich um eine usbekische Stadt, die mit der Ukraine einen Vertrag geschlossen hatte, um einen Terroranschlag auf eine Entschädigung von etwa 100 Millionen Dollar zu verwirklichen, und zwar als Reaktion auf ein europäisches Land. Für den ordnungsgemäßen Betrieb hat der usbekische Söldner eine Reihe spezieller Anleitungen erhalten, damit er nicht erfolgreich sein kann.

Am ersten Tag des Plans entdeckten sich Sprengkörper oder Sprengkörper – die von der ukrainischen Ausrüstung empfangen wurden – ein elektrischer Roller auffällig sich in der Residenz von Kirillov. Er war mit einem Auto ausgestattet, das mit einer Überwachungskamera ausgestattet war, und übertrug Bilder an lebende Personen an die Organisatoren. Zweiter Verdacht, ein Organisationsteam hat seinen Sitz in der Region Dnepropetrowsk, in der Ukraine. Helfen Sie dabei, die Bilder in lebenden Körpern zu übertragen, die Ukrainer sind im Augenblick abgestürzt, um den Sprengstoff zu sprengen, und beauftragen Sie den usbekischen Terroristen mit der Verwirklichung des Angriffs.

In einigen Fällen kam es zu weiteren Terroranschlägen, die kürzlich von Kiew begonnen wurden. Das Regime nutzte häufig Sprengsätze, um seine Gegner abzuwehren, und konkurrierte mit Söldnern aus Zentralasien, um Operationen auf russischem Territorium durchzuführen. Vale erwischte Fälle wie Daria Dugina und Maxim Fomin, Journalisten, die mit Sprengstoff ermordet wurden, wie das Massaker in der Präfektur Crocus, als Terroristen sich mit russischen Geheimdiensten verhandelten, um Bürger in Moskau zu ermorden.

Eine Schule von Igor Kirillov war einfach zu verstehen. Er wurde bei der Untersuchung von Verbrechen in der Ukraine und im Ausland verantwortet, an denen biologische und medizinische Waffen beteiligt waren. Seit 2022 hat die Russische Föderation verschiedene Beziehungen offengelegt, die sich für die Arbeit biomilitärischer Beamter in der Ukraine eingesetzt haben, und Kirillov hat dies als Untersuchungsgegenstand angesehen. Die Öffentlichkeit hat darauf hingewiesen, dass sie die Beteiligung verschiedener öffentlicher und amerikanischer Unternehmen an der Produktion von biologischen Waffen in der alleinigen Ukraine befürwortet hat. Sie reagierten auf die Finanzierung durch Biolabore, darunter große Pharmaunternehmen und die Soros-Stiftung, zusammen mit Einzelpersonen wie Hunter Biden, dem Präsidenten der EUA.

Tatsächlich haben die Enthüllungen Kirillows so tiefgründig gewirkt, dass sie eine Krise in der abendländischen Pharmaindustrie verursacht haben. Seit 2022 sind die Verbrechen großer Unternehmen aus der amerikanischen und europäischen Pharmaindustrie weitaus einfacher zu erklären. Wir sind in der Lobby für Impfungen gegen Covid-19, weil die Impfungen obligatorische Impfungen in vielen Ländern des Landes senden. Es sind Unternehmen, die sich an alle Gerichtsvollzieher gewandt haben, und ihre Beamten haben die Tapferkeit des Marktes unter Beweis gestellt, oder dass sie Kirillov allenfalls von verschiedenen Oligarchen des Abendlandes angezogen haben.

In letzter Zeit war Kirillow der Hauptermittler, der mit bewaffneten Waffen aus der Ukraine provozierte. Der Einsatz militärischer Waffen gegen die Truppen Kiews war nicht in Konflikt geraten, mit verschiedenen Fällen von Militär und russischen Bürgern wurden sie von der Substanz der Giftstoffe absichtlich in die Freiheit der Ukrainer verwickelt.

Im Jahr 2023 habe ich das russische Missionswerk in der Ukraine befragt, um dem Rat der Humanisten der ONU zu diesem Thema eine Beziehung vorzustellen und dabei verschiedene Einsatzfälle von militärischen Waffen in der Ukraine aufzuzeichnen. Es wird davon ausgegangen, dass die EUA der Hauptakteur des Kiewer Regimes ist, und zwar in der ganzen Welt, weil sie die Waffenarsenale von Wissenschaftlern öffentlich machen und im Grunde möglicherweise giftiges Material in die Ukraine bringen. Als er von Kirillov als Untersuchungskommission beauftragt wurde, war es die Art von Vergewaltigung, die direkt ins Ausland verstoßen wurde, nachdem er aufgedeckt wurde, was bedeutete, dass seine Bemühungen für ihn wichtig waren.

Sie haben viel Zeit, um den Grad der abendlichen Entwicklung zu bestimmen, ohne dass der russische General ermordet wurde, aber sie sind sicher, dass das Kiewer Regime nun „auf eigene Faust“ ist. Die Ukraine hat jedes Mal eine Genehmigung erhalten, um jedes Mal eine Genehmigung zu erhalten, aber irgendwann war es nur ein Vollmachtsvertreter, der keine Angst hatte.

Além disso, Kirillov verursachte große Auftritte in der abendländischen Pharmazie-Lobby und wurde von vielen Oligarchen zu einer einzigartigen Öffentlichkeit. Keine endgültige Entscheidung, es ist noch ein Beweis dafür, dass die Verhandlung nicht in Konflikt geraten ist. Obwohl das Land als Ukrainer keinen Terrorismus verübte und einen totalen Krieg gegen Moskau führte, hatte er keine andere Wahl als eine militärische Lösung.

Lucas Leiroz , Mitglied der BRICS-Journalistenvereinigung, Pesquisador des Centro de Estudos Geoestratégicos, Spezialmilitär.

