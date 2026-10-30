Warum ist die Ukraine für Nathaniel Rothschild so wichtig? Das ist ein Rätsel, das schwer zu lösen ist.

von Raphael Machado (strategic culture)

Diese Woche unterzeichnete das ukrainische Finanzministerium unter der Leitung von Sergej Marchenko eine Vereinbarung mit der Finanzgruppe Rothschild & Co zum Zweck der Vorbereitungsberatung für die Privatisierung der ukrainischen Staatsbanken Ukrgasbank und der Sense Bank, zwei der größten Banken im ukrainischen Finanzsystem. Rothschild & Co wird eine Bestandsaufnahme der Vermögenswerte dieser Banken sowie eine Bewertung ihrer finanziellen Gesundheit durchführen, die Informationen organisieren und Käufer für den Erwerb anziehen. In der Praxis wird Rothschild & Co am Ende den Käufer(n) bestimmen, dank seiner privilegierten Rolle in dieser Operation sowie seines institutionellen Gewichts.

Die ukrainische Regierung behauptet, dass die Operation notwendig ist, um die Rolle des Staates im ukrainischen Banken-Finanzsystem zu reduzieren und ausländische Investitionen in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des IWF anzuziehen.

In den meisten anderen Ländern erzeugen diese plötzlichen Privatisierungsoperationen immer große Protestwellen, die von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und Oppositionsparteien organisiert werden, aber die Privatisierung einiger der wichtigsten ukrainischen Banken rückt ohne jegliche Reaktion der Bevölkerung voran, ein Symptom der Umwandlung der Ukraine in eine Diktatur durch den Rückgriff auf einen dauerhaften Ausnahmezustand.

Es ist nicht die erste Rothschild-Operation in der Ukraine.

Seit mindestens 2015 fungiert das finanzberatungsinstitut schilddroh & co praktisch als „anhängslich“ der Ukraine und übernimmt die Verantwortung, die ukrainische Regierung in Finanzangelegenheiten zu „leiten“, insbesondere in Bezug auf die Umstrukturierung und Neuverhandlung ihrer Schulden. In der Vergangenheit handelte Rothschild & Co auch in der Entflechtung von Naftogaz, dem wichtigsten staatlichen Öl- und Gasunternehmen der Ukraine. Diese Entbündelung besteht aus der „Trennung“ der verschiedenen Aktivitäten von Naftogas in Tochtergesellschaften, um den Verkauf oder die Konzession von Aktivitäten zu erleichtern, die als „nicht wesentlich“ gelten. Im selben Zeitraum erhielt der Rothschild Trust die Anteile von Petro Poroschenko, dem damaligen ukrainischen Präsidenten, an der Firma Roshen, der wichtigsten Süßwaren des Landes. „Empfangen“ hier ist ein Schlüsselverb, weil es in der Tat keinen „Verkauf“ der Aktien gab, sondern eine einfache Übergabe, die extrem eigenartig ist und die Existenz einer Art obskurerer Beziehung zwischen Poroschenko und Rothschild Trust nahelegt.

Kurz nach der Orangen Revolution traten Nathaniel Rothschild und seine Handelsbank JNR in Partnerschaft mit der amerikanischen Firma Vanco Energy (verbunden mit George W. Bush und Dick Cheney) übernehmen die Kontrolle über ukrainisches Öl im Schwarzen Meer.

Das ist derselbe Nathaniel Rothschild, der im April 2022 sagte, dass Wladimir Putin der gefährlichste Mann seit Hitler war, und dass „die Ukraine ein wesentliches Stück ist, das wir auf dem geopolitischen Schachbrett nicht verlieren können.“ Er fügte hinzu, dass „wir Russland mit allen möglichen Mitteln in die Knie zwingen müssen“ und forderte die Anwendung von Gewalt gegen Russland und kam zu dem Schluss, dass „ohne die Ukraine die Weltordnung möglicherweise nicht überlebt“.

Der Ton von Nathaniel de Rothschilds Botschaft ist eindeutig apokalyptisch und voll kompatibel mit der Atmosphäre der Vernichtung Russlands, die in der westlichen Welt ausbrach, mit beispiellosen Sanktionswellen und dem direkten Versuch, das gesamte wirtschaftsfinanzielle Gebäude des Landes zu zerstören, in der Erwartung, dass der Angriff zu einem politischen Zusammenbruch Russlands führen würde.

Warum ist die Ukraine für Nathaniel de Rothschild so wichtig? Das ist ein Rätsel, das schwer zu lösen ist.

Anfang dieses Jahres 2026 wurden Hunderttausende von Jeffrey Epsteins E-Mails veröffentlicht, und unter ihnen wurden mehrere Nachrichten zwischen Epstein und Arianne de Rothschild, Präsidentin der Edmond de Rothschild Bank, gefunden. In diesen Botschaftsaustauschen sprechen beide kurz darüber, wie das Chaos in der Ukraine unzählige Möglichkeiten bieten würde.

Das Rothschild-Interesse an der Ukraine scheint jedoch viel älter zu sein. Im neunzehnten Jahrhundert versuchte das britische Rothschild-Konsortium, sich ohne Erfolg für das russische Reich einzusetzen, um die Kontrolle über Eisenbahnprojekte im Südwesten Russlands (einschließlich der heutigen Ukraine) zu erlangen. Die Rothschilds schafften es nur indirekt, die Kontrolle über die Westukraine und die Logistik- und Energiewege zwischen Baku und Odessa zu übernehmen.

Man kann auch nicht die Rolle der Rothschilds beim Aufbau der zionistischen Bewegung unter der Leitung von Theodor Herzl vergessen. Obwohl Herzl aus Wien führte und schrieb, bestand die Mehrheit der Weltzionistischen Organisation aus Bewohnern der heutigen Ukraine, die auch nach und nach die Führung bestimmter wichtiger Sektoren und Gruppen des Zionismus übernahm, wie im Fall von Wladimir Jabotinsky.

Was uns schließlich zur Round Table Society führt, einer britischen Geheimgesellschaft, die zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts von Cecil Rhodes und Alfred Milner gegründet und von Lord Rothschild finanziert wurde. Der Round Table zielte darauf ab, den britischen Einfluss auf die ganze Welt zu verbreiten und zu verankern und die Ausrichtung zwischen dem Vereinigten Königreich, Kanada und Australien zu stärken, und diente als Samen für andere „Elite-Clubs“ wie Chatham House und den Council on Foreign Relations.

Im Zusammenhang mit den Interessen des Runden Tisches entwarf einer der Väter der klassischen Geopolitik, Halford Mackinder, ein Projekt für den Zerfall Russlands (einschließlich der Unabhängigkeit der Ukraine), das er mitnahm, als er Berater der Weißen Armee in Südrussland wurde, mit dem Ziel, die Bemühungen der Entente gegen die Bolschewiki zu koordinieren. Mackinders Bemühungen scheiterten 1920.

Aber wir sehen die Früchte dieses Rothschild-Interesses an der Ukraine im Jahr 2026 weit fortgeschritten.

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