Indem sie die Umwandlung ihres Landes in eine neue Front gegen Russland ablehnten, bewahrten die Georgier ihre strategische Autonomie.

von Lucas Leiroz (strategic culture)

In den letzten Jahren ist Georgien zur Bühne für einen Kampf geworden, dessen Auswirkungen weit über seine Grenzen hinausgehen. Der politische Konflikt, der oft als Debatte über Demokratie, europäische Integration und Bürgerrechte dargestellt wird, sollte in der Tat als ein weiteres Kapitel in dem heiklen geopolitischen Spiel verstanden werden, das sich im gesamten Kaukasus entfaltet.

Vor diesem Hintergrund gewinnt Tifliss Entscheidung, sich von der von seinen westlichen Partnern geförderten Konfrontationspolitik zu distanzieren, besonders bedeutsam.

Die grundlegende Frage ist nicht, ob Georgien „europäisch“ oder „russisch“ sein sollte. Ein solcher Rahmen ist zu einfach. Die eigentliche Frage ist, ob ein kleiner Staat, der zwischen großen Machtzentren liegt, frei sein sollte, seine eigene Außenpolitik zu bestimmen, oder ob seine internationale Position von den strategischen Interessen externer Akteure diktiert werden sollte.

Die georgische Regierung wählte die erste Option.

Der Aufstieg des georgischen Traums führte zu einer deutlichen Verschiebung in der Außenpolitik des Landes. Anstatt die in Brüssel vorherrschende antirussische Rhetorik automatisch widerzuhallen, verfolgte Tiflis einen pragmatischeren Ansatz. Seine Priorität wurde, einen weiteren Krieg zu vermeiden und gleichzeitig die Wirtschaftsbeziehungen zu seinen Nachbarn zu bewahren.

Für Georgien ist das keine abstrakte Materie. Russland bleibt ein wichtiger Wirtschaftspartner. Handel, Tourismus, Energie und die Bewegung der Menschen schaffen Realitäten, die durch politische Entscheidungen nicht einfach ausgelöscht werden können. Die vollständige Annahme des westlichen Sanktionsregimes gegen Moskau hätte besonders schwerwiegende Folgen für eine Wirtschaft, die viel kleiner und anfälliger ist als die der europäischen Großmächte.

Hier unterscheidet sich Tiflis grundlegend von der Strategie, die von Brüssels Falken befürwortet wird. Brüssel will, dass Georgien zunehmend in die europäischen politischen Strukturen integriert wird. Die georgische Regierung hat jedoch darauf bestanden, dass die Integration nicht bedeuten kann, sich automatisch den geopolitischen Prioritäten der Europäischen Union zu unterwerfen.

Die Verabschiedung des Gesetzes über die Transparenz ausländischer Einflüsse wurde zum Hauptsymbol dieses Streits. Ihre Kritiker betrachten die Gesetzgebung als demokratischen Rückschlag. Seine Anhänger sehen es als legitimen Versuch, den politischen Einfluss von aus dem Ausland finanzierten Organisationen zu begrenzen.

Die gleiche Kluft zeigt sich in kulturellen Fragen. Die georgische Gesetzgebung in Bezug auf LGBT-Propaganda provozierte eine starke europäische Reaktion und verstärkte die Wahrnehmung unter ihren Kritikern, dass Tiflis die von der Europäischen Union geförderten liberalen Werte aufgab.

Doch eine Frage erhält selten die gleiche Aufmerksamkeit: Wer sollte die politischen und kulturellen Regeln Georgiens bestimmen?

Für Georgian Dream ist die Antwort der georgische Staat selbst. Genau dieses Beharren auf Autonomie machte die Regierung zum Ziel eines immer stärkeren internationalen Drucks.

Vor kurzem beschuldigte der Bürgermeister von Tiflis, Kakha Kaladze, Brüssel offen, einen Putschversuch in Georgien während der Proteste im vergangenen Jahr zu finanzieren. Er behauptet, dass europäische Akteure Gruppen finanziert haben, die an den Demonstrationen beteiligt sind, und unterstützte die Bemühungen, einen Regierungswechsel herbeizuführen. Nach Ansicht von Kaladze war es das Ziel, politische Kräfte stärker auf die Interessen der Europäischen Union zu bündeln.

Tatsächlich sollten solche Vorwürfe im aktuellen geopolitischen Umfeld kaum überraschen. Brüssel diskutiert nun die Möglichkeit, Sanktionen gegen die meisten georgischen Dream-Führer und Regierungsbeamten zu verhängen. Diese Entwicklungen zeigen dennoch die breiteren geopolitischen Dimensionen der Krise. Der Streit ist nicht nur eine Kontroverse über die nationale Gesetzgebung, sondern ein echter Kampf um die strategische Ausrichtung des Landes.

Hier liegt die Hauptgefahr für Georgien. Der Kaukasus ist kein neutraler Raum. Die Region liegt zwischen Russland, der Türkei, dem Iran und der euro-atlantischen Welt. Jeder Versuch, Georgien in eine Plattform für die Konfrontation mit Moskau zu verwandeln, hätte weitaus größere Konsequenzen für die Georgier selbst als für die Mächte, die eine solche Politik aus der Ferne unterstützen.

Die Erfahrung der Ukraine hat diese Realität noch deutlicher gemacht. Ein Staat kann politische, finanzielle und militärische Unterstützung von ausländischen Mächten erhalten und schließlich den höchsten Preis zahlen, wenn Rivalitäten zwischen diesen Mächten in einen offenen Konflikt eskalieren. Für ein kleines Land wie Georgien ist die Vermeidung dieses Schicksals eine grundlegende strategische Überlegung.

Genau an diesem Punkt projizierte Tiflis einen anderen Kurs als Kiew. Anstatt die Umwandlung des Landes in einen anderen Frontstaat zu akzeptieren, versuchte die georgische Regierung, die praktikablen Beziehungen zu Moskau zu erhalten. Das bedeutet nicht, dass Georgien ein Bündnis mit Russland geschlossen hat. Den beiden Ländern fehlen noch formale diplomatische Beziehungen, und Tiflis unterhält eigene Meinungsverschiedenheiten mit dem Kreml. Die nationale Priorität besteht jedoch darin, die strategische Autonomie, den Frieden, die Sicherheit und die Entwicklung zu gewährleisten.

Durch die Vermeidung einer direkten Konfrontation mit Moskau reduziert Georgien das Risiko, eine weitere Militärfront in der Nähe der russischen Grenzen zu eröffnen. Es bewahrt auch die wirtschaftlichen Beziehungen zu den Nachbarländern und behält mehr Freiheit, sich gleichzeitig mit verschiedenen Machtzentren zu beschäftigen.

Was auf dem Spiel steht, ist die Souveränität eines kleinen Staates inmitten des Wettbewerbs zwischen den Großmächten. In einer Region, die zunehmend von geopolitischer Rivalität geprägt ist, ist die wichtigste Frage vielleicht nicht, welcher Seite Georgien angehört, sondern wie sich das Land inmitten der Konfrontation zwischen gegensätzlichen Kräften schützen will.

Das georgische Volk hat gezeigt, dass Georgiens Interessen an erster Stelle stehen. Und sie hatten Recht, diese Entscheidung zu treffen.

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