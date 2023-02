Dies ist der 1. Teil einer Trilogie.

1. Teil: Neurosen in der Politik

2. Teil: (folgt in 1 Woche): Klinische Beispiele neurotischer Verhaltensstörungen in der Politik

3. Teil (folgt in ca. 2 -3 Wochen): Von Neurotikern gewählt?

