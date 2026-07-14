Das Federal Reserve-Kartell: Die acht Familien

Teil I einer fünfteiligen Serie

Von Dean Henderson (globalresearch)

Von Relevanz für die aktuelle Krise wurde dieser sorgfältig recherchierte Artikel erstmals vor 15 Jahren am 1. Juni 2011 von Global Research veröffentlicht.

Die Vier Reiter des Bankwesens (Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup und Wells Fargo) besitzen die Vier Reiter des Öls (Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, BP und Chevron Texaco); zusammen mit der Deutschen Bank, BNP, Barclays und anderen europäischen alten Geldgiganten. Aber ihr Monopol über die Weltwirtschaft endet nicht am Rande des Ölfeldes.

Laut den Einreichungen von 10K bei der SEC gehören die Four Horsemen of Banking zu den Top-Ten-Aktieninhabern praktisch jedes Fortune-500-Unternehmens. 1]

Wer sind dann die Aktionäre in diesen Geldcenter-Banken?

Diese Informationen werden viel genauer bewacht. Meine Anfragen an die Bankenaufsichtsbehörden in Bezug auf den Aktienbesitz in den Top-25-US-Bankenholdings erhielten den Status des Freedom of Information Act, bevor sie aus Gründen der „nationalen Sicherheit“ abgelehnt wurden. Das ist ziemlich ironisch, da viele der Aktionäre der Bank in Europa wohnen.

Ein wichtiges Repository für den Reichtum der globalen Oligarchie, die diese Bankholdinggesellschaften besitzt, ist die US Trust Corporation – gegründet 1853 und heute im Besitz der Bank of America. Ein kürzlicher US Trust Corporate Director und Honorar-Treuhänder war Walter Rothschild. Weitere Regisseure waren Daniel Davison von JP Morgan Chase, Richard Tucker von Exxon Mobil, Daniel Roberts von der Citigroup und Marshall Schwartz von Morgan Stanley. [2]

J. W. McCallister, ein Insider der Ölindustrie mit House of Saud-Verbindungen, schrieb in The Grim Reaper, dass Informationen, die er von saudischen Bankern erwarb, 80% des Eigentums an der New Yorker Federal Reserve Bank zitierten – die mit Abstand mächtigste Fed-Filiale – von nur acht Familien, von denen vier in den USA leben. Sie sind die Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans und Kuhn Loebs von New York; die Rothschilds von Paris und London; die Warburgs von Hamburg; die Lazards von Paris; und die Israel Moses Seifs von Rom.

In: CPA Thomas D. Schauf bestätigt McCallisters Forderungen und fügt hinzu, dass zehn Banken alle zwölf Filialen der Federal Reserve Bank kontrollieren.

Er nennt N.M. Rothschild of London, Rothschild Bank of Berlin, Warburg Bank of Hamburg, Warburg Bank of Amsterdam, Lehman Brothers of New York, Lazard Brothers of Paris, Kuhn Loeb Bank of New York, Israel Moses Seif Bank of Italy, Goldman Sachs von New York und JP Morgan Chase Bank of New York.

S chauf listet william rockefeller, paul warburg, jacob schiff und james stillman als individualitäten, die große anteile an der fed besitzen. [3]

Die Schiffe sind Insider bei Kuhn Loeb. Die Stillmans sind Insider der Citigroup, die um die Jahrhundertwende in den Rockefeller-Clan eingeheiratet haben.

Eustace Mullins kam in seinem Buch The Secrets of the Federal Reserve zu den gleichen Schlussfolgerungen, in dem er Diagramme zeigt, die die Fed und ihre Mitgliedsbanken mit den Familien von Rothschild, Warburg, Rockefeller und den anderen verbinden. [4]

Die Kontrolle, die diese Bankenfamilien über die Weltwirtschaft ausüben, kann nicht überbewertet werden und ist ganz bewusst geheim. Ihr Corporate-Media-Arm diskreditiert schnell alle Informationen, die dieses private Zentralbankkartell als „Verschwörungstheorie“ entlarven. Doch die Fakten bleiben.

Das Haus von Morgan

Die Federal Reserve Bank wurde 1913 geboren, im selben Jahr US-Bankenspross J. Pierpont Morgan starb und die Rockefeller Foundation wurde gegründet. Das House of Morgan leitete die amerikanischen Finanzen aus der Ecke Wall Street und Broad und fungierte seit 1838 als quasi-US-Zentralbank, als George Peabody sie in London gründete.

Peabody war ein Geschäftspartner der Rothschilds. 1952 stellte der Fed-Forscher Eustace Mullins die Annahme auf, dass die Morgans nichts anderes als Rothschild-Agenten seien. Mullins schrieb, dass die Rothschilds „… lieber anonym in den USA hinter der Fassade von J.P. Morgan & Company“. [5]

Der Autor Gabriel Kolko erklärte: „Morgans Aktivitäten in den Jahren 1895-1896 beim Verkauf von US-Goldanleihen in Europa beruhten auf einer Allianz mit dem Haus Rothschild.“ [6]

Der Morgan-Finanzoktopus wickelte seine Tentakel schnell um den Globus. Morgan Grenfell war in London tätig. Morgan et Ce regierte Paris. Die Rothschilds Lambert-Cousins gründeten Drexel & Company in Philadelphia.

Das Haus Morgan richtete sich an die Astors, DuPonts, Guggenheims, Vanderbilts und Rockefellers. Es finanzierte die Einführung von AT & T, General Motors, General Electric und DuPont. Wie die in London ansässigen Rothschild- und Barings-Banken wurde Morgan Teil der Machtstruktur in vielen Ländern.

Bis 1890 leihte das Haus Morgan der ägyptischen Zentralbank Kredite, finanzierte russische Eisenbahnen, schwimmte brasilianische Staatsanleihen der Provinz und finanzierte argentinische öffentliche Bauprojekte. Eine Rezession im Jahr 1893 verstärkte Morgans Macht. In diesem Jahr rettete Morgan die US-Regierung vor einer Bankpanik und bildete ein Syndikat, um die staatlichen Reserven mit einer Lieferung von Rothschild-Gold im Wert von $ 62 Millionen zu stützen. [7]

Morgan war die treibende Kraft hinter der westlichen Expansion in den USA, finanzierte und kontrollierte West-gebundene Eisenbahnen durch stimmberechtigte Trusts. Im Jahr 1879 gab Cornelius Vanderbilts Morgan-finanzierte New York Central Railroad John D. Rockefellers angehendes Standard-Öl-Monopol, das die Rockefeller/Morgan-Beziehung zementiert.

Das Haus Morgan fiel nun unter die Kontrolle der Familie Rothschild und Rockefeller. Eine Schlagzeile des New York Herald lautete: „Railroad Kings Form Gigantic Trust“. J. Pierpont Morgan, der einmal sagte: „Wettbewerb ist eine Sünde“, meinte nun fröhlich: „Denk daran. Alle konkurrierenden Eisenbahnverkehr westlich von St. Louis hat die Kontrolle von etwa dreißig Männern.“ 8]

Morgan und Edward Harrimans Banker Kuhn Loeb hielten ein Monopol über die Eisenbahnen, während die Banken-Dynastien Lehman, Goldman Sachs und Lazard sich den Rockefellers anschlossen, um die US-Industriebasis zu kontrollieren. [9]

1903 wurde der Banker’s Trust von den Acht Familien gegründet. Benjamin Strong vom Banker’s Trust war der erste Gouverneur der New Yorker Federal Reserve Bank. Die Gründung der Fed im Jahr 1913 verschmolz die Macht der Acht Familien an die militärische und diplomatische Macht der US-Regierung. Wenn ihre Auslandskredite nicht bezahlt würden, könnten die Oligarchen nun US-Marines einsetzen, um die Schulden einzutreiben. Morgan, Chase und die Citibank bildeten ein internationales Kreditkonsortium.

Das Haus Morgan war gemütlich mit dem britischen Haus von Windsor und dem italienischen Haus von Savoyen. Die Kuhn Loebs, Warburgs, Lehmans, Lazards, Israel Moses Seifs und Goldman Sachs hatten ebenfalls enge Verbindungen zum europäischen Königtum. Bis 1895 kontrollierte Morgan den Goldfluss in und aus den USA. Die erste amerikanische Fusionswelle steckte noch in den Kinderschuhen und wurde von den Bankern gefördert. 1897 gab es neunundsechzig Industriefusionen. 1899 waren es zwölfhundert. 1904 sagte John Moody, Gründer von Moody’s Investor Services, dass es unmöglich sei, von Rockefeller- und Morgan-Interessen als getrennt zu sprechen. [10]

Öffentliches Misstrauen gegenüber dem Mähdrescher. Viele betrachteten sie als Verräter, die für europäisches altes Geld arbeiten. Rockefellers Standard Oil, Andrew Carnegies US Steel und Edward Harrimans Eisenbahnen wurden alle vom Bankier Jacob Schiff in Kuhn Loeb finanziert, der eng mit den europäischen Rothschilds zusammenarbeitete.

Mehrere westliche Staaten verboten die Banker. Der populistische Prediger William Jennings Bryan war von 1896 bis 1908 dreimal der demokratische Präsidentschaftskandidat. Das zentrale Thema seiner antiimperialistischen Kampagne war, dass Amerika in eine Falle der „finanziellen Knechtschaft der britischen Hauptstadt“ gerät. Teddy Roosevelt besiegte Bryan 1908, wurde aber durch dieses sich ausbreitende populistische Waldfeuer gezwungen, den Sherman Anti-Trust Act zu erlassen. Dann verfolgte er den Standard Oil Trust.

Im Jahr 1912 fanden die Pujo-Anhörungen statt, die sich mit der Konzentration der Macht an der Wall Street befassten. Im selben Jahr Mrs. Edward Harriman verkaufte ihre beträchtlichen Anteile an der New Yorker Guaranty Trust Bank an J.P. Morgan, der Morgan Guaranty Trust schafft. Richter Louis Brandeis überzeugte Präsident Woodrow Wilson, ein Ende der ineinandergreifenden Vorstandsdirektionen zu fordern. 1914 wurde der Clayton Anti-Trust Act verabschiedet.

Songtext von Jack Morgan – J. Pierponts Sohn und Nachfolger – reagierte darauf, indem er die Morgan-Kunden Remington und Winchester aufforderte, die Rüstungsproduktion zu erhöhen. Er argumentierte, dass die USA in den Ersten Weltkrieg einreisen müssten. Angestürzt von der Carnegie Foundation und anderen Oligarchienfronten, beherbergte Wilson. Wie Charles Tansill in America Goes to War schrieb: „Schon vor dem Zusammenstoß der Waffen schlug die französische Firma von Rothschild Freres an Morgan & Company in New York vor, die Flotation eines Darlehens von $ 100 Millionen vorzuschlagen, von denen ein wesentlicher Teil in den USA übrig bleiben sollte, um für den französischen Kauf von amerikanischen Waren zu bezahlen.“

Das House of Morgan finanzierte die Hälfte der US-Kriegsbemühungen, während es Aufträge für die Aufstellung von Auftragnehmern wie GE, Du Pont, US Steel, Kennecott und ASARCO erhielt. Alle waren Morgan-Kunden. Morgan finanzierte auch den britischen Burenkrieg in Südafrika und den Deutsch-Französischen Krieg. Die Pariser Friedenskonferenz 1919 wurde von Morgan geleitet, die sowohl die deutschen als auch die alliierten Wiederaufbaubemühungen leitete. [11]

Im Populismus der 1930er Jahre tauchte in Amerika wieder auf, nachdem Goldman Sachs, die Lehman Bank und andere vom Crash von 1929 profitiert hatten. [12] Der Vorsitzende des Bankenausschusses des Repräsentantenhauses, Louis McFadden (D-NY), sagte über die Weltwirtschaftskrise: „Es war kein Zufall. Es war ein sorgfältig erfundenes Ereignis … Die internationalen Banker versuchten, hier einen Zustand der Verzweiflung herbeizuführen, damit sie als Herrscher von uns allen hervorgehen konnten. “

Sen. Gerald Nye (D-ND) leitete 1936 eine Munitionsuntersuchung. Nye kam zu dem Schluss, dass das House of Morgan die USA in den Ersten Weltkrieg gestürzt hatte, um Kredite zu schützen und eine boomende Rüstungsindustrie zu schaffen. Nye produzierte später ein Dokument mit dem Titel The Next War, das sich zynisch auf „die alte Göttin des Demokratietricks“ bezog, durch die Japan verwendet werden konnte, um die USA in den Zweiten Weltkrieg zu locken.

1937 warnte Innenminister Harold Ickes vor dem Einfluss der „60 Familien Amerikas“. Der Historiker Ferdinand Lundberg schrieb später ein gleichnamiges Buch. Richter am Obersten Gerichtshof William O. Douglas verurteilte: „Morgan-Einfluss … der schädlichste in Industrie und Finanzen heute.“

Jack Morgan reagierte, indem er die USA in Richtung Zweiten Weltkriegs drängte. Morgan hatte enge Beziehungen zu den Familien Iwasaki und Dan – Japans zwei reichsten Clans – die Mitsubishi und Mitsui gehörten, seit die Unternehmen aus den Shogunaten des 17. Jahrhunderts hervorgingen. Als Japan in die Mandschurei einmarschierte und chinesische Bauern in Nanking abschlachtete, spielte Morgan den Vorfall herunter. Morgan hatte auch enge Beziehungen zum italienischen Faschisten Benito Mussolini, während der deutsche Nazi Dr. Hjalmer Schacht war während des Zweiten Weltkriegs eine Morgan Bank-Verbindung. Nach dem Krieg trafen sich Morgan-Vertreter mit Schacht bei der Bank of International Settlements (BIS) in Basel, Schweiz. [13]

Das Haus von Rockefeller

Die BIZ ist die mächtigste Bank der Welt, eine globale Zentralbank für die Acht Familien, die die privaten Zentralbanken fast aller westlichen und Entwicklungsländer kontrollieren. Der erste Präsident der BIZ war der Rockefeller-Banker Gates McGarrah – ein Beamter bei Chase Manhattan und der Federal Reserve. McGarrah war der Großvater des ehemaligen CIA-Direktors Richard Helms. Die Rockefellers hatten – wie die Morgans – enge Verbindungen zu London. David Icke schreibt in Children of the Matrix, dass die Rockefellers und Morgans nur „Gofer“ für die europäischen Rothschilds waren. [14]

BIZ ist im Besitz der Federal Reserve, der Bank of England, der Bank of Italy, der Bank of Canada, der Schweizerischen Nationalbank, der Nederlandsche Bank, der Bundesbank und der Bank of France.

Der Historiker Carroll Quigley schrieb in seinem epischen Buch Tragödie und Hoffnung, dass BIS Teil eines Plans war,

„ein Weltsystem der Finanzkontrolle in privaten Händen zu schaffen, das in der Lage ist, das politische System jedes Landes und die Wirtschaft der Welt als Ganzes zu dominieren … um von den Zentralbanken der Welt, die durch geheime Vereinbarungen gemeinsam handeln, feudalistisch kontrolliert zu werden.“

Die US-Regierung hatte ein historisches Misstrauen gegenüber der BIZ und setzte sich erfolglos für ihren Tod auf der Bretton-Woods-Konferenz nach dem Zweiten Weltkrieg 1944 ein. Stattdessen wurden die Macht der Acht Familien verschärft, mit der Schaffung des IWF und der Weltbank durch Bretton Woods. Die US-Notenbank Federal Reserve nahm erst im September 1994 Anteile an der BIZ auf. [15]

Die BIZ hält mindestens 10% der monetären Reserven für mindestens 80 der Zentralbanken der Welt, den IWF und andere multilaterale Institutionen. Es dient als Finanzagent für internationale Abkommen, sammelt Informationen über die Weltwirtschaft und dient als Kreditgeber letzter Instanz, um den globalen Finanzkollaps zu verhindern.

Die BIZ fördert eine Agenda des monopolkapitalistischen Faschismus. Es gab Ungarn in den 1990-er Jahren ein Brückendarlehen, um die Privatisierung der Wirtschaft dieses Landes zu gewährleisten. Es diente als Kanal für die Finanzierung von Adolf Hitler durch die Finanzierung von Adolf Hitler, angeführt von der Warburg J. Henry Schroeder und die Mendelsohn Bank von Amsterdam. Viele Forscher behaupten, dass die BIZ am Tiefpunkt der globalen Drogengeldwäsche steht. [16]

Es ist kein Zufall, dass die BIZ ihren Hauptsitz in der Schweiz hat, Lieblingsversteck für den Reichtum der globalen Aristokratie und des Hauptsitzes der italienischen Freimaurer-Loge und der Nazi-Internationale. Andere Institutionen, die die Acht Familien kontrollieren, sind das Weltwirtschaftsforum, die Internationale Währungskonferenz und die Welthandelsorganisation.

Bretton Woods war ein Segen für die acht Familien. Der IWF und die Weltbank waren von zentraler Bedeutung für diese „neue Weltordnung“. 1944 wurden die ersten Anleihen der Weltbank von Morgan Stanley und First Boston übertragen. Die französische Lazard-Familie engagierte sich mehr für die Interessen des House of Morgan. Lazard Freres – Frankreichs größte Investmentbank – ist im Besitz der Familien Lazard und David-Weill-alte genuesische Banksprosse, vertreten durch Michelle Davive. Ein kürzlicher Vorsitzender und CEO der Citigroup war Sanford Weill.

1968 brachte Morgan Guaranty Euro-Clear auf den Markt, ein in Brüssel ansässiges Bank Clearingsystem für Eurodollar-Wertpapiere. Es war das erste automatisierte Unterfangen. Einige nannten Euro-Clear „The Beast“. Brüssel ist Sitz der neuen Europäischen Zentralbank und der NATO. 1973 trafen sich Morgan-Beamte heimlich in Bermuda, um das alte Haus Morgan illegal wiederzubeleben, zwanzig Jahre bevor der Glass Steagal Act aufgehoben wurde. Morgan und die Rockefellers lieferten die finanzielle Unterstützung für Merrill Lynch und stärkten es in die Big 5 des US-Investmentbankings. Merrill ist jetzt Teil der Bank of America.

In: John D. Rockefeller nutzte seinen Ölreichtum, um Equitable Trust zu erwerben, der in den 1920-er Jahren mehrere große Banken und Unternehmen verschlungen hatte. Die Weltwirtschaftskrise half, Rockefellers Macht zu festigen. Seine Chase Bank fusionierte mit Kuhn Loebs Manhattan Bank, um Chase Manhattan zu gründen, was eine langjährige Familienbeziehung festigte. Die Kuhn-Loebs hatten – zusammen mit Rothschilds – Rockefellers Suche nach dem König des Ölfeldes finanziert. Die National City Bank of Cleveland stellte John D. das Geld zur Verfügung, das benötigt wurde, um seine Monopolisierung der US-Ölindustrie einzuleiten. Die Bank wurde in den 1870-er Jahren, als Rockefeller zum ersten Mal als Standard Oil of Ohio als eine von drei Rothschild-eigenen Banken in den USA identifiziert. [17]

Ein Rockefeller Standard Oil-Partner war Edward Harkness, dessen Familie zur Kontrolle der Chemical Bank kam. Ein anderer war James Stillman, dessen Familie den Manufacturers Hanover Trust kontrollierte. Beide Banken haben sich unter dem Dach von JP Morgan Chase zusammengeschlossen. Zwei von James Stillmans Töchtern heirateten zwei Söhne von William Rockefeller. Die beiden Familien kontrollieren auch einen großen Teil der Citigroup. [18]

Im Versicherungsgeschäft kontrollieren die Rockefellers Metropolitan Life, Equitable Life, Prudential und New York Life. Die Rockefeller-Banken kontrollieren 25% aller Vermögenswerte der 50 größten US-Geschäftsbanken und 30% aller Vermögenswerte der 50 größten Versicherungsunternehmen. [19] Versicherungsunternehmen – die ersten in den USA wurden von Freimaurern durch ihre Woodman’s of America ins Leben gerufen – spielen eine Schlüsselrolle bei der Drogengeld-Shuffle in den Bermudas.

Zu den Unternehmen unter der Kontrolle von Rockefeller gehören Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP Amoco, Marathon Oil, Freeport McMoran, Quaker Oats, ASARCO, United, Delta, Northwest, ITT, International Harvester, Xerox, Boeing, Westinghouse, Hewlett-Packard, Honeywell, International Paper, Pfizer, Motorola, Monsanto, Union Carbide und General Foods.

Die Rockefeller Foundation hat enge finanzielle Verbindungen zu Ford und Carnegie Foundations. Andere philanthropische Familienbemühungen sind der Rockefeller Brothers Fund, das Rockefeller Institute for Medical Research, das General Education Board, die Rockefeller University und die University of Chicago, die einen stetigen Strom von rechtsextremen Ökonomen als Apologeten für internationales Kapital, einschließlich Milton Friedman, ausarbeitet.

Die Familie besitzt 30 Rockefeller Plaza, wo der nationale Weihnachtsbaum jedes Jahr beleuchtet wird, und Rockefeller Center. David Rockefeller war maßgeblich am Bau der Türme des World Trade Centers beteiligt. Das Haupthaus der Rockefeller-Familie ist ein riesiger Komplex im Bundesstaat New York, bekannt als Pocantico Hills. Sie besitzen auch ein 32-Zimmer-Duplex der 5th Avenue in Manhattan, ein Herrenhaus in Washington, DC, Monte Sacro Ranch in Venezuela, Kaffeeplantagen in Ecuador, mehrere Farmen in Brasilien, ein Anwesen in Seal Harbor, Maine und Resorts in der Karibik, Hawaii und Puerto Rico. [20]

Die Familien Dulles und Rockefeller sind Cousins. Allen Dulles gründete die CIA, unterstützte die Nazis, vertuschte den Kennedy-Hit von seinem Sitzplatz der Warren-Kommission und schloss einen Deal mit der Muslimbruderschaft, um bewusstseinskontrollierte Attentäter zu schaffen. [21]

Bruder John Foster Dulles leitete die gefälschten Goldman Sachs-Trusts vor dem Börsencrash von 1929 und half seinem Bruder, die Regierungen im Iran und in Guatemala zu stürzen. Beide waren Skull & Bones, Council on Foreign Relations (CFR) Insider und 33rd Degree Masons. [22]

Die Rockefellers waren maßgeblich an der Gründung des entvölkerungsorientierten Club of Rome auf ihrem Familienanwesen in Bellagio, Italien, beteiligt. Ihr Nachlass von Pocantico Hills brachte die Trilaterale Kommission hervor. Die Familie ist ein wichtiger Förderer der Eugenik-Bewegung, die Hitler, das Klonen und die aktuelle DNA-Obsession in US-wissenschaftlichen Kreisen hervorgebracht hat.

John Rockefeller Jr. leitete den Bevölkerungsrat bis zu seinem Tod. [23] Sein gleichnamiger Sohn ist ein Senator aus West Virginia. Bruder Winthrop Rockefeller war Vizegouverneur von Arkansas und bleibt der mächtigste Mann in diesem Staat. In einem Interview mit dem Playboy-Magazin vom Oktober 1975 formulierte Vizepräsident Nelson Rockefeller, der auch Gouverneur von New York war, die bevormundende Weltanschauung seiner Familie: „Ich glaube sehr an die Planung – wirtschaftliche, soziale, politische, militärische, totale Weltplanung.“

Aber von allen Rockefeller-Brüdern ist es der Gründer der Trilateral Commission (TC) und Chase Manhattan Chairman David, der die faschistische Agenda der Familie auf globaler Ebene geleitet hat. Er verteidigte den Schah des Iran, das südafrikanische Apartheid-Regime und die chilenische Pinochet-Junta. Er war der größte Finanzier des CFR, des TC und (während des Vietnamkriegs) des Komitees für einen effektiven und dauerhaften Frieden in Asien – eine Vertragsbonanza für diejenigen, die ihren Lebensunterhalt aus dem Konflikt verdienten.

Nixon bat ihn, Finanzminister zu werden, aber Rockefeller lehnte den Job ab, da er wusste, dass seine Macht an der Spitze der Chase viel größer war. Der Autor Gary Allen schreibt in The Rockefeller File, dass sich 1973 „David Rockefeller mit siebenundzwanzig Staatsoberhäuptern traf, darunter die Herrscher Russlands und des Roten Chinas.“

Nach dem Nugan Hand Bank/CIA-Putsch 1975 gegen den australischen Premierminister Gough Whitlam raste sein von der britischer Krone ernannter Nachfolger Malcolm Fraser in die USA, wo er sich nach seinem Betrat mit David Rockefeller mit Präsident Gerald Ford traf. [24]

Lesen Sie Teil II:

Geschichte: Das Federal Reserve Kartell: Freimaurer und das Haus von Rothschild

Von Dean Henderson, 08. Mai 2023

Dean Henderson ist der Autor von Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families & Their Global Intelligence, Narcotics & Terror Network und The Grateful Unrich: Revolution in 50 Ländern. Sein Linker Hook-Blog ist unter www.deanhenderson.wordpress.com

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