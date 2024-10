Das ENDSPIEL ist da! China ist dabei, die Gold- und Silberpreise für immer zu ändern –Andy Schectman

In diesem Video analysieren wir, wie die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) eine entscheidende Rolle in der globalen Entdollarisierung spielen und was das für die Märkte von Gold und Silber bedeutet. Wir diskutieren die jüngsten Entwicklungen im Edelmetallmarkt und wie physisches Gold und Silber als Schutz gegen Inflation und Schuldenkrisen immer wichtiger werden.

Wir sprechen über das bevorstehende BRICS-Gipfeltreffen und die Auswirkungen einer möglichen Gold-basierten Währung auf den globalen Handel. Außerdem werfen wir einen Blick auf die massive Short-Position in der COMEX und der London Metals Exchange sowie den Einfluss der Shanghai Cooperation Organisation auf die BRICS-Allianz.

BRICS und die Rolle von Gold & Silber in der neuen Weltwirtschaft

Strategische Bedeutung von Rohstoffen für die BRICS-Staaten

Physisches Edelmetall als Schutz vor finanziellen Unsicherheiten

Auswirkungen von Russland und Chinas Silberkäufen

Zukünftige Entwicklung des Edelmetallmarkts

(Visited 1 times, 1 visits today)