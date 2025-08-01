Das Endspiel des Ukraine-Krieges: Zwei mögliche Szenarien. Ruel F. Pepa

Von Prof. Ruel F. Pepa (globalresearch)

Der anhaltende Konflikt in der Ukraine hat weltweite Aufmerksamkeit erregt und bei Politikern, Analysten und Bürgern gleichermaßen Besorgnis, Debatten und Dringlichkeit ausgelöst. Trotz weit verbreitetem Bewusstsein und anhaltender Bemühungen um eine friedliche Lösung bleibt der Ausgang dieses Krieges ungewiss. Da die Kämpfe andauern und der Einsatz stetig steigt, ist es unerlässlich, die möglichen Verläufe, die zum Kriegsende führen könnten, sorgfältig zu untersuchen. Dabei kristallisieren sich zwei stark gegensätzliche Szenarien heraus, die jeweils einen radikal unterschiedlichen Weg in die Zukunft darstellen. Diese Szenarien sind nicht bloß hypothetisch; sie haben tiefgreifende Auswirkungen nicht nur auf die Ukraine und ihre unmittelbaren Nachbarn, sondern auch auf die allgemeine Stabilität Europas, die Sicherheit der NATO-Staaten und die globale geopolitische Ordnung. Das Verständnis dieser unterschiedlichen Möglichkeiten ist unerlässlich, um zukünftige Entwicklungen vorherzusehen und diplomatische und strategische Reaktionen zu gestalten, die eine weitere Eskalation oder Katastrophe verhindern sollen.

Szenario Eins: Anerkennung der Niederlage und Kapitulation durch den Westen

Die erste Möglichkeit beruht auf einer ernüchternden und möglicherweise beunruhigenden Realität: Das westliche Bündnis aus Großbritannien, der Europäischen Union, der NATO und den Vereinigten Staaten sollte endlich die Tatsache anerkennen, dass es den Kampf gegen Russland in der Ukraine auf tragische Weise verloren hat. Dieses Eingeständnis würde nicht leichtfertig erfolgen; es wäre vielmehr das Ergebnis einer Kombination von Faktoren wie langwierigem Konflikt, steigenden Opferzahlen, erheblicher Ressourcenknappheit und diplomatischer Ermüdung, die die Entschlossenheit und Fähigkeit des Westens, sein derzeitiges Unterstützungsniveau aufrechtzuerhalten, untergraben haben . Letztlich würde dieses Szenario ein formelles Eingeständnis der Niederlage erforderlich machen, was zu einer strategischen und möglicherweise demütigenden Kapitulation führen würde und das Ende ihrer nutzlosen militärischen und politischen Bemühungen bedeuten würde, sich dem russischen Vormarsch entgegenzustellen.

Ein solches Ergebnis impliziert, dass die militärischen Interventionen, Wirtschaftssanktionen und diplomatischen Bemühungen des Westens die grundlegende Dynamik vor Ort nicht ändern konnten. Der langwierige Konflikt mit seinen hohen Opferzahlen und dem Verlust nationaler Ressourcen hätte zu einem Konsens geführt, dass weitere Konfrontationen sinnlos oder kontraproduktiv sind. Die Anerkennung der Niederlage würde höchstwahrscheinlich zu Verhandlungen, Kompromissen und Zugeständnissen führen, die die territoriale und politische Landschaft der Region neu gestalten könnten. Dazu könnte die Anerkennung der von Russland kontrollierten Gebiete als Teil Russlands gehören oder eine Verhandlungslösung, die Moskau erheblichen Einfluss einräumt.

Dieses Szenario würde auch eine grundlegende Verschiebung regionaler Bündnisse und Grenzen mit sich bringen und das Ende der ukrainischen Bestrebungen nach einer vollständigen Integration in westliche Institutionen bedeuten. Es würde eine Neuausrichtung der Sicherheitsvereinbarungen und eine Neuausrichtung der westlichen Russlandpolitik zur Folge haben, die Russlands wiedergewonnene regionale Bedeutung und seinen Einfluss endlich anerkennen würde. Letztlich würde dies die aktiven Feindseligkeiten beenden und das Kräfteverhältnis in Europa und darüber hinaus neu definieren. Die Weltordnung würde sich hin zu einer stärker multipolaren Welt entwickeln, in der Russlands gestärkte Position die internationale Diplomatie und Sicherheitspolitik auf Jahre hinaus beeinflussen würde.

Szenario zwei: Ein verheerender russischer nichtnuklearer Angriff

Die zweite, provokantere und besorgniserregendere Möglichkeit besteht darin, dass Russland seine modernen nichtnuklearen Waffensysteme einsetzt, insbesondere die nichtnukleare Version des Oreschnik-Raketensystems, und zwar gegen die Ukraine und ein aggressives NATO-Mitgliedsland wie Deutschland, Frankreich, Polen oder Großbritannien. Damit würde Russland einen entscheidenden und verheerenden Sieg über die westliche Aggression erringen. Dieser aggressive Angriff wäre auf maximale Zerstörung und psychologischen Schock ausgerichtet.

Dieses Szenario geht davon aus, dass Russland, sofern der Westen nicht kapituliert, nur noch die Möglichkeit einer Eskalation des Konflikts bleibt, indem es eine solch gewaltige Waffe einsetzt, um wahllos ukrainische Infrastruktur und militärische Ziele zu zerstören. Der Einsatz einer Waffe wie der Oreschnik, die zweifellos als hochzerstörerische Rakete gilt und eine erhebliche Sprengkraft über weite Distanzen transportieren kann, würde eine neue und gefährliche Phase des Konflikts einleiten und darauf abzielen, der ukrainischen Militärkapazität und zivilen Infrastruktur einen vernichtenden Schlag zu versetzen.

Die Auswirkungen eines solchen Akts sind zutiefst erschreckend. Er würde die Bereitschaft Russlands signalisieren, die Schwelle zu großflächiger Zerstörung zu überschreiten, möglicherweise um Stärke zu demonstrieren oder um westliche Mächte zu Zugeständnissen zu zwingen.

Wichtig ist, dass Russlands Einsatz solch verheerender Waffen nicht nur den Widerstand der Ukraine brechen, sondern auch die Entschlossenheit und Grenzen westlicher Bündnisse auf die Probe stellen soll. Er soll als strategische Warnung dienen und zeigen, dass Russland bereit ist, Zerstörung in einem Ausmaß anzurichten, das auch Mitgliedsstaaten oder deren Interessen bedrohen und damit die europäische Sicherheitsarchitektur nach dem Kalten Krieg in Frage stellen könnte.

Entscheidend ist, dass ein solcher Angriff auf ein NATO-Land durchaus eine Welle des Terrors und der Lähmung in ganz Europa auslösen könnte. Die Heftigkeit und Unmittelbarkeit des Angriffs zielt darauf ab, extreme Angst unter den europäischen Nationen zu schüren und möglicherweise zu einer strategischen Pattsituation zu führen, in der Vergeltungsmaßnahmen aufgrund der verheerenden Folgen oder des daraus resultierenden Chaos undenkbar werden.

Dieses Szenario basiert auf der Annahme, dass Russlands Bereitschaft zu einer derartigen Eskalation die Reaktionen der NATO und Europas effektiv lähmen und den Krieg durch überwältigende Gewalt und Angst beenden würde. Kurz gesagt: Ein solcher ultimativer und entscheidender Angriff würde alle Risiken einer Eskalation der Feindseligkeiten und eines größeren Konflikts ausräumen und damit ein für alle Mal Frieden und Sicherheit in der Welt schaffen und garantieren.

Mögliche Folgen des Ukraine -Konflikts: Wege zum Frieden oder zur Katastrophe

Beide Szenarien unterstreichen die Komplexität und Gefährlichkeit des Ukraine-Konflikts und verdeutlichen die Bandbreite möglicher Folgen und die damit verbundenen Risiken. Das erste Szenario geht von einer geopolitischen Anerkennung der Niederlage durch den Westen – EU, Großbritannien, USA und NATO – aus, die zu Verhandlungen, Kompromissen und einer Neuordnung der regionalen und globalen Machtdynamiken führt. Ein solcher Ausgang würde den Weg für eine neue geopolitische Ordnung ebnen, die auf Diplomatie basiert.

Stabilität und Respekt für die nationale Souveränität, wodurch die Feindseligkeiten durch eine Verhandlungslösung beendet werden, die ein gewisses Maß an Stabilität bewahrt und weiteres Blutvergießen verhindert. Dieses Szenario unterstreicht die Bedeutung diplomatischen Engagements, Geduld und internationaler Zusammenarbeit, um den Konflikt auch bei anhaltenden Feindseligkeiten in Richtung einer friedlichen Lösung zu lenken.

Im krassen Gegensatz dazu stellt das zweite Szenario eine erschreckende und katastrophale Möglichkeit dar: Der Konflikt eskaliert durch verstärkte militärische Maßnahmen, einschließlich des Einsatzes verheerender konventioneller oder nichtnuklearer Waffen, zu extremer Zerstörung. Dieser Weg würde wahrscheinlich zu weitreichenden Zerstörungen und massiven zivilen Opfern führen. Die Aussicht auf eine solche Eskalation unterstreicht die gefährliche Politik des Risikos und das extrem schädliche Potenzial moderner Kriegsführung, in der die Grenze zwischen konventionellen und katastrophalen Maßnahmen gefährlich verschwimmen kann. Sie unterstreicht die dringende Notwendigkeit von Zurückhaltung, diplomatischem Dialog und internationalen Mechanismen, um zu verhindern, dass der Konflikt zu einer verheerenden, unkontrollierten Eskalation mit globalen Auswirkungen eskaliert.

Abschluss

Während der Krieg weitergeht, muss sich die internationale Gemeinschaft mit diesen krassen und gegensätzlichen Möglichkeiten auseinandersetzen, die jeweils ein anderes Endspiel mit tiefgreifenden und weitreichenden Konsequenzen darstellen. Die erste bietet eine hoffnungsvolle Vision, die auf Diplomatie und der Möglichkeit einer friedlichen Lösung beruht, während die zweite eine düstere Erinnerung daran ist, wie eine Eskalation zu katastrophaler Zerstörung führen kann. Die Herausforderung besteht darin, den Konflikt in die wünschenswerteste Richtung zu lenken: eines, das menschliches Leid minimiert und die regionale und globale Stabilität bewahrt.

Letztlich bleibt die Hoffnung auf eine friedliche Lösung, idealerweise durch die formelle Kapitulation der offensichtlichen Verlierer – der EU, Großbritanniens, der USA und der NATO –, um den schrecklichen Ausgang des zweiten Szenarios zu verhindern. Eine solche Lösung würde unermüdliche diplomatische Bemühungen, internationale Zusammenarbeit und ein gemeinsames Engagement für den Frieden erfordern. Es ist unerlässlich, dass alle Parteien Verhandlungen und konstruktivem Engagement Priorität einräumen, um die verheerenden Folgen einer Eskalation zu vermeiden und sicherzustellen, dass der Konflikt nicht in Zerstörung und Chaos endet, sondern auf eine Weise, die

schützt Menschenleben, regionale Stabilität und globale Sicherheit. Nur durch solche konzertierten Anstrengungen kann die internationale Gemeinschaft hoffen, den Verlauf dieses Konflikts von einer Katastrophe weg und hin zu einem dauerhaften Frieden zu lenken.

Klicken Sie unten auf die Schaltfläche „Teilen“, um diesen Artikel per E-Mail zu versenden/weiterzuleiten. Folgen Sie uns auf Instagram und X und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal . Sie können Global Research-Artikel gerne unter Angabe der Quelle erneut veröffentlichen.

Prof. Ruel F. Pepa ist ein philippinischer Philosoph mit Sitz in Madrid, Spanien. Als pensionierter Akademiker (Associate Professor IV) lehrte er über fünfzehn Jahre Philosophie und Sozialwissenschaften an der Trinity University of Asia, einer anglikanischen Universität auf den Philippinen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Quellen

Baud, J. (2024). Die russische Kriegskunst : Wie der Westen die Ukraine in die Niederlage führte .

Max Milo Editionen.

Chitadze, N. (2023). Der Russland-Ukraine- Krieg und seine Folgen für die Geopolitik der Welt . IGI Global.

Cox, M. (Hrsg.). (2023). Ukraine : Russlands Krieg und die Zukunft der Weltordnung . LSE Press.

Haslam, J. (2024). Hybris: Die amerikanischen Ursprünge des russischen Krieges gegen die Ukraine . Apollo.

Karaganow, SA (1994, 2018). Wohin steuert Russland ? Außen- und Verteidigungspolitik in einer neuen Ära . Frankfurt: Friedens- und Konfliktforschungsinstitut.

Karaganov, SA, et al. (2024). Von der Eindämmung zur Abschreckung: Atomwaffen , Geopolitik, Koalitionsstrategie . Moskau: Institut für Militärökonomie und -strategie, Nationale Forschungsuniversität – Hochschule für Wirtschaftswissenschaften.

Mearsheimer, JJ (2001). Die Tragödie der Großmachtpolitik . New York: WW Norton.

(Visited 69 times, 69 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …