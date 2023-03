Das Endspiel der Ukraine

Die Regierung Biden bereitet die Ukrainer auf einen Zustand ständiger Abhängigkeit vor

James W. Carden (antikrieg)

Der heutige einjährige Jahrestag der russischen Invasion und die überraschende fünfstündige Reise von Präsident Joe Biden nach Kiew am Montag sollten Anlass sein, einige unbequeme, ja unpopuläre Fragen darüber aufzuwerfen, was genau die Ukraine – die unter anderem über 100 Milliarden Dollar an US-Hilfe erhält – in den neun Jahren seit der Maidan-Revolution zu erreichen versucht hat.

Seit der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine am 24. August 1991 bis zum Putsch auf dem Maidan im Februar 2014 war die Ukraine im Wesentlichen eine binationale Kleptokratie, die ihre Position als Pufferstaat, insbesondere in ihrer Rolle als Transitknotenpunkt für russisches Erdgas nach Europa, zum Vorteil ihrer kleptokratischen Elite – einer Gruppe zutiefst kompromittierter Politiker und ehemaliger Funktionäre aus der Sowjetzeit, die zu Oligarchen wurden – nutzte.

Die Spannungen zwischen dem russischen Osten und dem galizischen Westen spitzten sich während der Maidan-Proteste zu, als der damalige Präsident Viktor Janukowitsch, ein Politiker aus der Ostukraine, versuchte, die einzigartige geografische Lage der Ukraine während des EU-Beitrittsantrags des Landes auszunutzen – ein Antrag, gegen den sich Russland, das seit langem enge wirtschaftliche Beziehungen zur Ukraine unterhält, wütend wehrte.

Janukowitsch setzte beide Seiten unter Druck, und am Ende verblasste das wirtschaftliche Angebot der EU im Vergleich zu dem des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und so entschied sich Janukowitsch, der zwar habgierig war, aber auch seinen unruhigen Nachbarn im Osten nicht verärgern wollte, für das russische Angebot im Wert von etwa 15 Milliarden Dollar.

Damit hat Janukowitsch ein altes Spiel gespielt. Das Spiel wurde nie zum Wohle des ukrainischen Volkes gespielt, sondern für seine verkommene Elite. In den Jahren zwischen 1991 und heute war die Ukraine nicht ein einziges Mal in der Lage, eine Regierungselite hervorzubringen, die in der Lage war, zu erkennen, dass ihre geografische Lage zwar ihre Achillesferse, aber auch ihre größte Stärke ist und dass sie ihre geografische Lage in einer Weise nutzen könnte, die dem Gemeinwohl zugute käme. Da sie sich jedoch weigerten, dies zu tun, versank die Bevölkerung, die bis auf die letzte Griwna ausgeplündert war, immer tiefer in die Armut: Im Jahr 2015 hatten der Irak, die Mongolei und Albanien höhere Einkommensquoten als die Ukraine.

30 Jahre lang verspielte die ukrainische Führung auch die Chance, einen lebensfähigen multiethnischen Nationalstaat zu konsolidieren. Stattdessen entschieden sie sich ab 2014 für die banderitische Vision eines monoethnischen Staates, einer „Ukraine für Ukrainer“.

Die Ergebnisse waren katastrophal.

Der im April 2014 ausgebrochene Bürgerkrieg hat uns nun dank der russischen Invasion vor einem Jahr an den Rand eines größeren europäischen Krieges gebracht. Die ukrainischen Regierungseliten, die immer wieder Friedensgespräche abgelehnt haben, müssen begreifen, dass die Ukraine jetzt ein gescheiterter Staat ist: mehr als 12 Millionen Bürger sind geflohen, und die Wirtschaft des Landes ist seit der Invasion um mindestens ein Drittel zusammengebrochen. Doch nach Ansicht von Präsident Biden, seinen Beratern und fast des gesamten medialen und politischen Establishments in Washington handelt es sich um einen Krieg, in dem es, wie der Präsident im Januar sagte, „um Freiheit geht. Freiheit für die Ukraine, Freiheit überall. Es geht um die Welt, in der wir leben wollen, und um die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen wollen.“

Freiheit? Nur wenn die Definition von Freiheit permanente Abhängigkeit ist.

Um überhaupt eine Überlebenschance zu haben, glauben die ukrainischen Regierungseliten eindeutig, dass sie ihre Zukunft an die EU und die NATO binden müssen. Sollte die Ukraine jedoch der NATO beitreten, wird sie zu einer weiteren militärischen Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten von Amerika. Sollte sie Mitglied der EU werden, wird sie zu einem weiteren Vasallen Berlins und muss ihre Zukunft der Europäischen Zentralbank in Frankfurt und einer unberechenbaren Bürokratie in Brüssel überlassen.

Anlässlich des ersten Jahrestages der russischen Invasion und des neunten Jahrestages des Putsches auf dem Maidan sollten sich diejenigen, die in der Nacht des 21. Februar 2014 so eifrig auf die Straße gingen, um den demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten zu stürzen (und die Amerikaner, die sie so lautstark bejubelten), einen Moment Zeit nehmen, um sich zu fragen: was genau haben wir gewonnen?

erschienen am 24. Februar 2023 auf > The American Conservative > Artikel

James W. Carden diente während der Regierung Obama im Außenministerium als Berater für russische Angelegenheiten.

