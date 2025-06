Das Endspiel der neuen Weltordnung

Stellen Sie sich vor, es ist Ende 2025 und Sie sind im Supermarkt, aber Ihr digitales Portemonnaie macht einen Wutanfall.

„Transaktion verweigert: Sie haben das Klimamandat für X in Frage gestellt.“ Ihre Strafe? Kein Bio-Grünkohl für dich, du Wissenschaftsverweigerer und Verschwörungstheoretiker.

von Todd Hayen (dirtyworld1)

Willkommen im Fiebertraum der Neuen Weltordnung, in dem Autonomie so veraltet ist wie eine VHS-Kassette.

Seit 2022 schreien wir alle in die Leere über diesen globalistischen Zirkus.

Seitdem haben wir uns mit diesem geopolitischen Schlamassel befasst, mit den Handelskriegen, der CBDC-Besessenheit, den Kriegen in Europa und im Nahen Osten, der Bedrohung durch weitere Betrugsdelikte, die alle auf eine Machtergreifung im Jahr 2025 hinauslaufen, die dystopische Romanautoren vor Neid erblassen lassen wird.

Aber wir schlürfen nicht das Kool-Aid. Dieser Artikel zerreißt das Spielbuch der NWO, deckt ihre psychologischen schmutzigen Tricks auf und gibt Ihnen einen Werkzeugkasten an die Hand, um frei zu bleiben.

Sind Sie bereit, die Overlords zu überlisten? Los geht’s.

Wäre das Jahr 2024 ein Film, so wäre es ein geopolitischer Thriller mit zu vielen Wendungen. In Afrika, Amerika und darüber hinaus fanden Wahlen statt, bei denen Bündnisse wie Pfannkuchen gewendet wurden.

In Europa waren die Populisten auf dem Vormarsch, in Asien die Nationalisten, und bei den Wahlen in den USA hielt sich jeder an seinem Popcorn fest.

In der Zwischenzeit schwelten die Spannungen zwischen den USA und China, Russland spielte den Energiezaren, und das Weltwirtschaftsforum (WEF) gurrte weiter von „globaler Widerstandsfähigkeit“.

Der IWF berichtet, dass sich die Handelsbeschränkungen seit 2019 verdreifacht haben und die Welt in wirtschaftliche Lehen zersplittert ist.

Der US-Dollar hält immer noch den Hof – über 80 % der Handelsfinanzierung -, aber Chinas e-CNY (Chinas digitale Währung) stolziert auf die Bühne, und Sanktionen drängen Länder dazu, SWIFT zu meiden, als wäre es ein schlechtes Tinder-Match.

Das ist nicht nur Chaos, das ist psychologische Kriegsführung. Ständige Umwälzungen – werden die Lebensmittelpreise in die Höhe schnellen?

Wird es zu Grenzschließungen kommen? – hält Sie nervös und bereit, nach jeder „stabilen“ Rettungsleine zu greifen, selbst wenn es eine globalistische Leine ist.

Die NWO nährt sich von dieser Angst, indem sie supranationale Lösungen wie den „Pakt für die Zukunft“ der UN oder den „Great Reset“ des WEF als einzige Hoffnung für die Menschheit anpreist.

Es ist ein klassischer Trick: die Menschen in Angst und Schrecken versetzen und dann einen Retter anbieten.

Hey, wir sind doch schlauer als all das, oder? Informieren Sie sich über alternative Quellen wie den Kingston Report oder den Off-Guardian, hinterfragen Sie jede Schlagzeile und ziehen Sie die lokale Regierungsführung den Hirngespinsten von Davos vor.

Die NWO will Sie verunsichern; bleiben Sie stattdessen wachsam und souverän.

Der Handel im Jahr 2024 war weniger ein „globaler Marktplatz“ als vielmehr „Hunger Games“ mit zusätzlichen Zöllen.

Die USA bedrängten China mit Technologieverboten, die EU verstärkte ihren Protektionismus, und die Lieferketten gerieten durch die Energieverschiebungen nach der Ukraine ins Wanken.

Russland, jetzt die Tankstelle der Welt, verschärfte seinen Griff auf wichtige Mineralien, während die Inflation die Menschen dazu brachte, ihren Kaffee zu rationieren.

Kanadas Handelsstreitigkeiten mit den USA über Holz waren nicht gerade hilfreich, und die Entwicklungsländer kämpften um Reste, während die reichen Länder Ressourcen horteten.

Bei diesen Streitigkeiten geht es nicht nur um Geld, sondern auch um Kontrolle.

Psychologisch gesehen ist wirtschaftlicher Schmerz eine Befolgungsmaschine.

Wenn Ihr Bankkonto weint und die Regale leer sind, nicken Sie eher zu den Versprechungen eines universellen Grundeinkommens oder digitaler Rationskarten – komplett mit Kleingedrucktem, das besagt „Gehorche oder verhungere“.

Sie und ich haben das Spiel durchschaut: Handelskriege sind ein Merkmal, kein Fehler, das dazu dient, den globalen Eliten Macht zu verschaffen und uns gleichzeitig abhängig zu machen.

Erinnern Sie sich noch an das Lieferketten-Chaos von 2022? Es ist wieder da, und es trägt ein neues Outfit. Wir müssen uns wehren, indem wir lokal handeln.

Gehen Sie auf Bauernmärkte, tauschen Sie mit Ihrem Nachbarn Eier und sagen Sie den globalen Handelszaren, dass sie sich ins Knie ficken können. Eure Autonomie ist mehr wert als ihre importierten Widgets.

Lassen Sie uns nun über digitale Zentralbankwährungen sprechen – CBDCs oder die glänzenden neuen Fesseln der NWO.

Mitte 2024 waren 134 Länder, die 98 % des globalen BIP abdecken, im CBDC-Fieber. Chinas e-CNY verzeichnete 986 Milliarden Dollar an Transaktionen, mit denen alles von Schulgebühren bis zu Krankenhausrechnungen bezahlt wurde.

Der digitale Euro der EU ist für 2025 geplant, Brasilien und Indien haben Pilotprojekte durchgeführt, und sogar die Bahamas haben einen digitalen Sand-Dollar.

Das klingt nach Fortschritt, oder?

Nö. Das sind digitale Würgegriffe.

Mit programmierbarem Geld können Regierungen mit Ihrer Brieftasche Diktator spielen: Kaufen Sie genehmigte Waren, gut; finanzieren Sie einen Protest, keine Chance.

X-Posts nennen das einen „totalitären Albtraum“, und sie haben recht.

China verknüpft bereits Zahlungen mit Sozialkrediten, und der Atlantic Council schmunzelt über den „Umgang mit der Privatsphäre“ (was so viel heißt wie: sie abfackeln).

Der psychologische Köder ist heimtückisch. CBDCs normalisieren die Überwachung und gurren: „Nichts zu verbergen, nichts zu befürchten“, bis Sie damit einverstanden sind, dass Big Brother Ihr Smoothie-Budget prüft.

Schlimmer noch: Sie machen Geld zu einem Privileg, nicht zu einem Recht, und binden Ihre Einkäufe an die Einhaltung von Vorschriften.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Ihr Impfstatus Ihr Lebensmittelbudget bestimmt – die kanadischen Bankensperren von 2022 waren ein Vorgeschmack darauf.

Erzählen Sie mir davon, ich habe das selbst erlebt. Fallen Sie nicht auf den digitalen Köder herein.

Halten Sie sich an Bargeld, tauchen Sie in dezentrale Kryptowährungen wie Bitcoin oder Monero ein und halten Sie Ihre Transaktionen vom Netz fern.

Die NWO will Ihre Brieftasche verkabelt haben; kappen Sie die Kabel und bleiben Sie frei. Natürlich wissen wir das alles schon.

Lassen Sie uns für eine Minute Carl Jung zu Rate ziehen, denn das Endspiel der NWO ist ein umfassender Angriff auf Ihre Psyche.

Geopolitisches Chaos, Handelskriege und CBDCs sind ein dreifacher Schlag gegen Ihr inneres „Selbst“. Die Angst vor globaler Instabilität tötet das kritische Denken – denken Sie an die Pandemie von 2020, aber auf Steroiden.

Wirtschaftliche Verzweiflung führt zu Konformität; wenn man pleite ist, ist es unwahrscheinlicher, dass man aus der Reihe tanzt. Digitales Geld erzwingt Konformität und macht abweichendes Verhalten zu einem finanziellen Todesurteil.

Zusammen sind sie ein psychologischer Käfig, der Sie zu einem fügsamen Rädchen in der globalistischen Maschine machen soll.

Schauen Sie sich Chinas Sozialkreditsystem an, bei dem eine schlechte Punktzahl bedeutet, dass man kein Zugticket bekommt. Oder Kanadas Razzia gegen Trucker im Jahr 2022, bei der Bankkonten eingefroren wurden, weil sie die falsche Flagge schwenkten.

Das sind keine Pannen; das sind Pläne. Die NWO will, dass Sie verängstigt, abhängig und stumm sind, dass Ihre Autonomie gegen einen Klaps auf den Kopf eingetauscht wird.

Ich denke, die meisten von euch, die dies lesen, sind ein bisschen anders gebaut. Lasst uns unsere Psyche mit Achtsamkeit zurückgewinnen, um geerdet zu bleiben, mit kritischem Denken, um Lügen zu erkennen, und mit Gemeinschaft, um die Einsamkeitsfalle zu bekämpfen.

Bilden Sie einen Buchclub, gründen Sie eine Gartengenossenschaft oder plaudern Sie einfach mit einem Nachbarn, der es versteht. Die NWO gedeiht in der Isolation; Sie gedeihen in der Verbindung.

Was wird also 2025 und 2026 passieren? Wenn die Trends des Jahres 2024 ein Hinweis sind, müssen Sie sich auf digitale IDs, CBDC-kontrollierte Volkswirtschaften und Handelsbarrieren einstellen, die Eigenständigkeit zu einem Märchen machen.

Das Endspiel der NWO ist eine Welt, in der jede deiner Bewegungen verfolgt wird, dein Geld an der Leine liegt und abweichende Meinungen ein Museumsstück sind. Aber Spitzmäuse (wir Andersdenkenden) stellen sich nicht tot. Hier ist Ihr Schlachtplan für 2025:

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Lassen Sie den Mainstream-Lärm hinter sich und entscheiden Sie sich für den Kingston-Report, Off-Guardian, den Corbett-Report oder die Rohfassung von X. Die Wahrheit ist deine Superkraft.

Schützen Sie Ihre Privatsphäre: Horten Sie Bargeld, verwenden Sie verschlüsselte Apps wie Signal und nutzen Sie Kryptowährungen, die sich nicht den Banken beugen. Deine Daten sind nicht ihr Spielzeug.

Gemeinschaft aufbauen: Bilden Sie lokale Netzwerke für Tauschgeschäfte, Unterstützung oder um sich über das WEF zu ärgern. Spitzmäuse sind ein Stamm, keine Herde oder ein Rudel.

Sprechen Sie sich aus: Teilen Sie Ihre Erkenntnisse mit, sei es in Form eines Blogbeitrags oder eines bissigen Memes. Jede Stimme hat einen Einfluss auf die Erzählung.

Die Machtergreifung der NWO im Jahr 2025 ist keine Verschwörung, sondern eine Leuchtreklame, die „Kontrolle“ anzeigt. Geopolitische Verschiebungen, Handelsstreitigkeiten und CBDCs sind das Gerüst, das auf Ihrer Angst und Kapitulation aufgebaut ist.

Aber Sie sind eine Spitzmaus, kein Schaf. Du durchschaust den psychologischen Rauch und bist nicht hier, um für deine Ketten zu klatschen.

Die NWO setzt auf Nachgiebigkeit, also setzen Sie auf Widerstand. Bleiben Sie standhaft, denken Sie kritisch und holen Sie sich im Jahr 2025 Ihre Freiheit zurück.

Das Endspiel wird kommen, aber die Spitzmäuse schreiben die Regeln.

Quelle: https://off-guardian.org/2025/06/08/the-new-world-orders-endgame/

