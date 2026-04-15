Das Ende von Bretton Woods? Wie Silber den Dollar ins Wanken bringt

Vergessen Sie Lithium und Gold – Silber ist der heimliche Star im geopolitischen Machtkampf. China kauft massiv Silber, um seine Solar-Dominanz zu zementieren und das „Malakka-Dilemma“ zu lösen. Gleichzeitig treibt Peking die De-Dollarisierung voran. Erfahren Sie, wie China Energiepolitik als Sicherheitspolitik nutzt, warum Silber für Solaranlagen unersetzlich ist und was passiert, wenn Peking den technologischen Hebel ansetzt. Die Analyse zum strategischen Umbau der Weltordnung.
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