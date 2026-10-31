Der Krieg in der Ukraine ist einer von mehreren gewalttätigen Versuchen der Vereinigten Staaten und ihrer NATO-Verbündeten, die zerfallene westliche Hegemonie zu stützen.

von Finian Cunningham (strategic culture)

Der Krieg in der Ukraine ist kein Einzelfall. Es ist einer von mehreren gewalttätigen Versuchen der Vereinigten Staaten und ihrer NATO-Verbündeten, die zerfallende westliche Hegemonie zu stützen.

Ehemalige USA Armee Lt. Col. Earl Rasmussen sagt, dass der Krieg in der Ukraine eine Front in einem breiteren internationalen Konflikt ist, der darauf abzielt, eine Weltordnung zu erhalten, die einst von einer globalen Minderheit westlicher Mächte, vor allem den Vereinigten Staaten, dominiert wurde.

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Rasmussen, ein Absolvent und Lehrer von West Point, arbeitet seit vielen Jahren als unabhängiger Berater für internationale Geschäftspartnerschaften. Ursprünglich aus Minneapolis, hat er über 30 Jahre Erfahrung in Forschung und Entwicklung, Technologieintegration und Unternehmensführung. Er hat in über 30 Ländern gelebt und gereist und hat starke internationale Beziehungen.

Zu seinen besonderen Interessen gehören die eurasische wirtschaftliche Entwicklung und die Aussichten für die BRICS-Gruppe von Nationen unter der Führung von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, zu der jetzt der Iran als Mitglied sowie mehrere andere gehören. Das BRICS+ umfasst etwa die Hälfte der Bevölkerung und Wirtschaft der Welt.

Die Beratungsarbeit von Rasmussen konzentriert sich auf die Auswirkungen von Konflikten auf der ganzen Welt.

Er behauptet, dass die USA und ihre westlichen Verbündeten stillschweigend eine weltweite Agenda vorantreiben, um zu verhindern, dass die multipolare Ordnung ihre hegemoniale unipolare Ordnung antritt.

Rasmussen sagt, es sei kein Zufall, dass die USA und ihre westlichen Partner an mehreren gleichzeitigen Aggressionen beteiligt sind.

Die Ukraine, der Iran, der Gazastreifen, der Libanon, der Jemen, Kuba und Venezuela, zusammen mit den Spannungen in Lateinamerika, zum Beispiel durch die Einmischung der Trump-Regierung in die brasilianischen Präsidentschaftswahlen und in Ostasien mit China, stammen alle aus einem verzweifelten Versuch, die westliche Ordnung zu stützen. Dieser Orden hat sich seit mehreren Jahrhunderten durchgesetzt, wobei zuerst die europäischen Mächte und dann die USA als führendes Hegemon seit dem Zweiten Weltkrieg übernommen haben.

Aber diese alte Ordnung versagt und fällt, wenn eine neue multipolare Ordnung entsteht, wie die wachsende Bedeutung der BRICS, Eurasia, Afrika und im Allgemeinen des Globalen Südens zeigt. Eine Weltmehrheit behauptet sich sicherer und fordert eine gerechte Entwicklung, die auf Win-Win-Partnerschaften und gegenseitiger Co-Entwicklung basiert, im Gegensatz zur ausbeuterischen westlichen Ordnung.

Earl Rasmussen glaubt, dass die multipolare Entwicklung nicht gestoppt werden kann. Es wird sich durchsetzen, weil die Menschen es als moralischen und ökonomischen Imperativ verlangen. Aber er warnt, dass die Welt von den von den USA geführten westlichen Mächten gewaltsam Widerstand leistet.

Er behauptet auch, dass die westlichen Nationen, wie sie derzeit in Frankreich, Italien, Belgien, Deutschland und anderen europäischen Staaten zu sehen sind, selbst Volksrevolten gegen ihre elitären herrschenden Klassen durchmachen, die in die alte Ordnung investiert sind. Die politischen Krisen in den westlichen Nationen sind auf den Verlust der moralischen Autorität der etablierten Parteien zurückzuführen. Die Menschen können ihre Korruption und Doppelzüngigkeit sehen und wie diese Parteien Diener der Macht der Konzerne, der zionistischen Lobby, des militärisch-industriellen Komplexes usw. sind.

Das Ende des Ukraine-Krieges wird das Ende der westlichen Hegemonie markieren. Der von den USA geführte Stellvertreterkrieg der NATO steht vor einer historischen Niederlage Russlands. Möglicherweise wird dieses Ergebnis schneller zu einer gerechteren Weltordnung führen, in der die Souveränität und das Völkerrecht der Nationen tatsächlich zum gegenseitigen Nutzen aller respektiert werden.

Es liegt an den westlichen Staaten, ihre hegemoniale Politik und ihre Ambitionen aufzugeben, endlich in Frieden mit der Weltmehrheit zu leben. Je länger sie in ihren arroganten Annahmen von Privilegien und Herrschaft bestehen, desto länger ist der gewaltsame Übergang. Wenn sich das politische System nicht anpassen kann, dann muss die Macht der Menschen ein neues System liefern.

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