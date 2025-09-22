Das Ende der unipolaren Weltordnung – Eine tektonische Verschiebung weg vom Westen

Von Peter Koenig (globalresearch)

„Kein Berg und kein Ozean kann Menschen trennen, die gemeinsame Ziele haben“, sagte Chinas Präsident Xi Jinping im Juli 2024 in einer Rede vor den Staats- und Regierungschefs der anderen Mitgliedsstaaten der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) und einiger anderer Nationen in Astana, Kasachstan.

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass der diesjährige 25. SCO -Gipfel (SCO) in Tianjin, China, vom 31. August bis 1. September 2025 die Vision von Präsident Xi für 2024 erfüllt – und sogar noch mehr – hat. Der Gipfel verursachte eine tektonische Verschiebung in der konventionellen Weltordnung.

Chinas stellvertretender Außenminister Liu Bin sagte auf einer Pressekonferenz in Peking kurz vor dem SCO-Gipfel, dass die SCO-Veranstaltung 2025

„Eines der wichtigsten diplomatischen Ereignisse für Chinas Staatsoberhäupter und sein Heimatland in diesem Jahr.“

Wie der Economist schreibt: „ Eine neue Realität setzt sich durch. “ Diese „neue Realität“ ist weder antiamerikanisch noch antiwestlich; sie trennt lediglich die unipolaren Bestrebungen des Westens von der neu geschaffenen multipolaren oder vielleicht besser gesagt Multiblock-Welt, in der die Länder auf eine friedliche Zusammenarbeit für eine gemeinsame Zukunft mit gemeinsamen Vorteilen abzielen.

Die SCO wurde 2001 von China, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan gegründet . Heute besteht die SCO aus zehn Mitgliedsstaaten mit Sitz in Peking. Neben den Gründungsmitgliedern sind Indien, Iran, Weißrussland und Pakistan hinzugekommen. Die SCO-Mitglieder erwirtschaften 23 % des weltweiten BIP und stellen 43 % der Weltbevölkerung.

Zu den weiteren Teilnehmern zählten hochrangige Regierungsvertreter aus Myanmar, Ägypten, Kambodscha, Nepal, Indonesien, Malaysia, den Malediven und der Türkei sowie der Generalsekretär des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN), Kao Kim Hourn , und UN- Generalsekretär Antonio Guterres.

Der diesjährige Gipfel machte deutlich, dass die SCO zum Leitstern für den Globalen Süden geworden ist, zu dem die elf BRICS-Staaten sowie die zehn BRICS-Partner gehören, die beim 16. BRICS -Gipfel im Oktober 2024 im russischen Kasan hinzukamen.

Obwohl sogar der UN-Generalsekretär, Herr Guterres, eingeladen war – obwohl die UNO von den USA und dem Westen im Allgemeinen als die Weltorganisation des Westens angesehen wurde oder immer noch wird (?) – fühlte sich Präsident Trump von China brüskiert und von der weltbewegenden SCO-Veranstaltung in Tianjin „ausgeschlossen“.

Also erfand Trump in letzter Minute eine Gelegenheit, dem Treffen seinen Stempel aufzudrücken, indem er Präsident Xi buchstäblich am Vorabend des SCO-Gipfels zu „Militärgesprächen“ aufforderte, einem Telefonat zwischen den beiden Verteidigungsministern (in den USA heißt das Ministerium jetzt Kriegsminister, da Trump das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umbenannt hat).

Das chinesische Außenministerium erklärte, Peking habe den Vorschlag mit der Begründung „mangelndes gegenseitiges Verständnis zwischen den beiden Ländern“ abgelehnt und stellte eine relevante Frage:

„Ist eine solche Kommunikation aufrichtig und bedeutsam?“

Natürlich nicht. Trump wollte sich lediglich in den SCO-Gipfel einmischen und seinen selbsternannten Kaiserkopf zeigen. Doch vergebens. Der Westen war abwesend – der „nackte Kaiser“ ebenso wie seine europäischen Marionetten, die (fast) nicht mehr existierende Europäische Union und insbesondere die nicht gewählte und immer mehr abgelehnte Europäische Kommission.

Stellen Sie sich vor, nur wenige Wochen zuvor hätte eine Delegation der Europäischen Kommission, darunter Kaja Kallas , die Hohe Vertreterin der Kommission für Außen- und Sicherheitspolitik, sozusagen die oberste Diplomatin der Kommission, Peking besucht, um über Zölle zu diskutieren. Nebenbei hätten sie jedoch angedeutet, dass China auf Distanz zu Russland gehen solle.

So viel Aggression, ganz zu schweigen von undiplomatischem Denken und Handeln – etwa die Ausgabe von Steuergeldern, die eigentlich für Sozialprogramme vorgesehen wären, in den eigenen Reihen statt für eine Monsterrüstung, um gegen Russland in den Krieg zu ziehen – eine Aggression und eine Kriegsphilosophie, die nur zu einem Untergang der EU führen kann, der sich von Tag zu Tag beschleunigt.

Um das Ganze noch schlimmer zu machen, sagte der symbolische Führer der EU, Deutschland, sein Bundeskanzler Friedrich Merz, kürzlich:

Putin ist ein Kriegsverbrecher. Er ist vielleicht der schwerste Kriegsverbrecher unserer Zeit, den wir in großem Ausmaß erlebt haben. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wie wir mit Kriegsverbrechern umgehen: Es gibt keinen Raum für Nachsicht.

Es ist an der Zeit, dass sich die reale Welt, der globale Süden, von den westlichen Kriegstreibern und Kriegstreibern distanziert. Genau das geschieht mit dem 25. SCO -Gipfel – einem neuen Aufbruch zu Frieden, Zusammenarbeit und Zusammengehörigkeit im Geiste der gemeinsamen Zukunft.

Eine Zukunft mit gemeinsamen Vorteilen ist nach westlichen Wirtschaftsstandards und -prinzipien nicht möglich. Diese folgen seit 1989 dem sogenannten Washingtoner Konsens, einer unausgesprochenen Übereinkunft zwischen den drei mächtigsten westlichen Finanzinstitutionen – der Federal Reserve, dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank –, die Schwellen- und Entwicklungsländer durch Schulden zu „unterwerfen“, um an ihre natürlichen Ressourcen zu gelangen.

Dieses Ungleichgewicht begann bereits mit der Bretton-Woods-Konferenz 1944, bei der die Weltbank und der IWF gegründet wurden – zwei Institutionen, die von Washington mit ihrem Veto dominiert wurden und werden. Echte wirtschaftliche Gleichheit und Entwicklung hatten und haben unter diesen Umständen keine Chance. Stattdessen herrschten Ausbeutung und Neokolonialismus.

Der Beschluss des SCO-Gipfels, eine SCO-Entwicklungsbank zu gründen, lässt auf eine neue Zukunft des Miteinanders und der Zusammenarbeit hoffen. Sie passt perfekt zur chinesischen Asiatischen Infrastruktur- und Investitionsbank (AIIB). Sie ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die SCO von den neoliberalen westlichen Finanzinstitutionen lösen will, die ihr Geld damit verdienen, „sozioökonomische Entwicklung“ auszubeuten, anstatt sie zu fördern.

Gemeinsam und vielleicht mit einer neu eingerichteten Neuen Entwicklungsbank der BRICS-Staaten werden sie es dem Globalen Süden ermöglichen, sich gemäß ihren souveränen und unabhängigen Bedingungen zu entwickeln und zu wachsen. Statt eines isolierenden „schützenden“ Zollsystems – im Trump-Stil – werden sie ihre komparativen Vorteile nutzen, um zollfrei miteinander Geschäfte zu machen und Handel zu treiben. Keine Konflikte, sondern Kooperation.

Siehe auch dies .

Dieser SCO-Gipfel war kein Aggressionsereignis im westlichen Stil der „Willigen“, sondern eine von China initiierte Neuausrichtung der Weltordnung, bei der echte Führungspersönlichkeiten, die genug von den vom Westen diktierten Aggressionen, Kriegen und Zerstörungen gesehen und erlebt hatten, sich stattdessen für Frieden und Zusammenarbeit entschieden, langfristige Ziele ins Auge fassten – und es sieht ganz danach aus, als könnten sie damit Erfolg haben.

In seiner Eröffnungsrede machte Präsident Xi diesen Punkt deutlich:

„Die Menschheit steht erneut vor der Wahl zwischen Frieden oder Krieg, Dialog oder Konfrontation und zwischen Win-Win-Ergebnissen oder Nullsummenspielen.“

Dies führt eindeutig zu einer wachsenden Kluft zwischen Ost und West. Der eine strebt eine friedliche, konstruktive Entwicklung an, während der andere noch immer an seinem destruktiven Wirtschaftsmodell festhält, an Kriegen und Morden für einen wachsenden Militärkomplex und eine Tech-Welt, die Hand in Hand mit der Agenda der Transhumanisierung und Zerstörung der Menschheit geht.

Der äußerst erfolgreiche SCO-Gipfel in Tianjin fand bewusst kurz vor Chinas großer Militärparade auf dem Tiananmen-Platz statt, die anlässlich des 80. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs stattfand. Er war der Höhepunkt einer neuen „Weltordnung“, einer Ordnung des Friedens – und demonstrierte dem Westen still, aber deutlich, dass eine neue Epoche anbrechen würde.

Das Bild der nebeneinander präsentierten Staatsoberhäupter von Chinas Xi Jinping, Russlands Wladimir Putin, Indiens Narendra Modi , Irans Masud Pezeshkian und Nordkoreas Kim Jong-un spricht Bände. Sie verkörpern eine neue Machtbasis – Macht für den Frieden und für eine neue Weltordnung mit einer gemeinsamen Zukunft und gemeinsamen Vorteilen.

Familienfoto der SCO-Mitglieder (GODL-Indien)

Peter Koenig ist Geopolitikanalyst, regelmäßiger Autor für Global Research und ehemaliger Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er ist Autor von „ Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Unternehmensgier“ und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist außerdem nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University in Peking.

