Das Ende der Mittelschicht: Warum 78 Prozent bis 2028 alles verlieren werden

Versicherungsmathematische Berichte amerikanischer Pensionsfonds prognostizieren: 78 Prozent der Mittelschichthaushalte werden bis 2028 katastrophale Vermögensvernichtung erleben. In diesem Video zeige ich Ihnen die mathematischen Grundlagen dieser Prognose und wie die Schuldenfalle bereits zugeschnappt ist.
Und langsam schnappt auch die Schuldenfalle zu.
Es läuft alles nach Plan.
Pech gehabt für den, der die Zusammenbänge nicht durchschaut. Ich war schon immer der Meinung, daß die Banken und Zinsen irgendwie mit den Juden zusammenhängen, wie ihnen in 5. Mose 15, 6 die Herrschaft über die anderen Völker prophezeit wird. Ich habe in meinem langen Leben nie negative Erfahrungen mit Juden gemacht und verstand mich sogar mit ihnen meistensteils ganz gut. Ich wollte jedoch nicht zu ihrer Herrschaft beitragen und habe deswegen, nachdem ich mein Haus gebaut hatte alle Schulden mit großer Konsequenz in kürzester Zeit zurückgezahlt. Wer also sein Leben fröhlich mit Schulden genoß, hat jetzt eben die Retourkutsche. Vielleicht kommen wir wieder soweit wie häufig früher im Orient, wo man seine Töchter zwecks Verheiratung verkaufen konnte. Ein Nachbar von mir hat vermutlich Schulden, aber drei nette Töchter! Die Mathematik ist zwar zwingend, aber die Prämissen müssen nicht certeris paribus gleich sein. Vielleicht kommt der Kommunismus und alle bekommen die gleiche Zuteilung, bis auf die Mitglieder des Politbüros natürlich; denn alle können eben nicht gleich sein.
Ich glaube der momentane Edelmetall-Hype wird nur zu einem geringen Teil von der Mittelklasse getragen, da diese vermutlich andere Sorgen hat. Wer als Kleiner Edelmetalle hat, muß damit rechnen, daß sie irgendwann konfisziert werden, zum Nutzen der Allgemeinheit, also der Politiker und ihrer Beamten.
KIyosaki warnt davor.
„Kiyosaki Warns of Wealth Confiscation, Careful With Your Silver and Gold“
(„Kiyosaki warnt vor Bescchlagnahme des Reichtums, sei vorsichtig mit Silber und Gold“)
Deuteronomium 15, 6
https://www.bibleserver.com/LUT/5.Mose15
„6 Denn der HERR, dein Gott, wird dich segnen, wie er dir zugesagt hat. Dann wirst du vielen Völkern leihen, doch du wirst von niemand borgen; du wirst über viele Völker herrschen, doch über dich wird niemand herrschen.“