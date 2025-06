Das Ende der Bundesrepublik

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Hier ist die Geschichte der Deutschen, die Entwicklung vom Volke der Dichter und Denker, von einer sozial hoch stehenden Gesellschaft von idealistischen, tapferen Kriegern, hin zu raffenden Materialisten und kriechenden Sklaven. Wie konnte es nur dazu kommen? Wir müssen ein wenig ausholen. Bitte lesen Sie:

Erstens: Am 5. Juli 1865 wurde in Washington der amerikanische Geheimdienst (U.S. Secret Service) gegründet. Seine Aufgabe damals war aber nicht der Schutz von Politikern, sondern „die Wiederherstellung des Vertrauens der Öffentlichkeit in das Geld des Landes.“ Sie mögen es nicht glauben, aber es wird geschätzt, dass damals ein Drittel bis zur Hälfte der sich im Umlauf befindlichen Dollarmenge Falschgeld war. Falschgeld. In den U.S.A. Im Jahre 1865 und noch Jahre später.

Zweitens: Im Dezember 1913 wurde die Federal Reserve Bank, also die Zentralbank der U.S.A., gegründet. Sie gehörte und gehört noch heute privaten Banken, die, in Praxis, nach Belieben, Geld schöpfen können. Aus dem Nichts.

Drittens: Im Jahre 1944 wurde in Bretton Woods, New Hampshire, der U.S. Dollar zur Weltleitwährung erkoren. Alle Welt brauchte nach dem Kriege U.S. Dollar, deren Wert angeblich durch den Wert von Gold abgesichert war.

Viertens: Als allerdings einige Länder die Probe aufs Exempel machten und Dollar tatsächlich in Gold umtauschen wollten, da erklärte Präsident Nixon 1971, dass man von der Golddeckung abgehen werde. Aber, so das heilige Versprechen, oder so die Drohung, der Dollar sei auch weiterhin die Weltleitwährung. Jedoch jetzt, wie auch schon in der Vergangenheit, abgesichert durch nicht mehr als ein hoffnungsvolles Versprechen. Und natürlich die Macht der U.S. Streitkräfte.

Fünftens: In den 1980er Jahren begann die Finanzialisierung der amerikanischen Wirtschaft, will sagen die Dominanz des Finanzsektors. Es ging nicht mehr vor allem um die Produktion von Dingen, sondern vor allem um die Produktion von Geld aus Geld. Präsident Clinton hob in den 1990er Jahre alle noch bestehenden Beschränkungen der Banken auf. Das Motto seitdem: „Bereichert euch“. Mit einem Vorbehalt: Das Motto gilt nur für eine kleine Elite. Vor allem Amerikaner.

Wir fassen zusammen: Die U.S. Wirtschaft ist auf Betrug aufgebaut. Dieser weltweit größte Betrüger, die Vereinigten Staaten von Amerika, der größte Betrüger in der Geschichte der Menschheit, ist auch der Besitzer von und der Herrscher über diese Bundesrepublik.

Geheimverträge nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 und nach der Wiedervereinigung 1990 übertrugen rechtlich den U.S.A. die Herrschaft über die BRD. Ungefähr 40.000 U.S. Besatzungssoldaten sichern momentan diese Herrschaft ab.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges waren alle Konkurrenten der U.S.A. am Boden zerstört, brauchten Hilfe: Japan, Großbritannien, die Sowjetunion, Deutschland. In den U.S.A. war nicht ein einziges Haus zerstört. Alle Maschinen liefen auf Hochtouren. Das goldene Zeitalter konnte für die Amerikaner beginnen. Zufall?

Beachte: Die BRD hat seit vielen Jahren einen Handelsüberschuss mit den U.S.A., d.h. die Firmen in der BRD verkaufen viel mehr an Amerika als sie im Gegenzug von den U.S.A. kaufen. Zufall? Nein, das ist das typische Verhalten gegenüber Kolonien. Kolonien werden ausgebeutet. Wozu sonst taugen Kolonien? Die Kolonie Japan ist z.B. der größte Gläubiger der U.S.A. Zufall? Was meinen Sie?

Übrigens halten die U.S.A. angeblich die größten Goldreserven auf Erden. Und besitzen den größten Schuldenberg. Haben Sie gewusst, dass die BRD die zweitgrößten Goldreserven auf Erden hat? Die Hälfte davon lagert wo? Genau. In den U.S.A. Würden Sie Ihr Gold in den U.S.A. lagern? Selbst wenn Sie wüssten, dass die Amerikaner noch immer darauf warten, dass mal jemand überprüft, wie viel Gold tatsächlich vorhanden ist? Trump hat das versprochen. Und? Pustekuchen.

Trump hat viel versprochen. Der Mann ist Amerikaner. Würden Sie einem amerikanischen Politiker glauben oder vertrauen? Nun, wenn Sie noch einigermaßen ihre geistigen Fähigkeiten unter Kontrolle haben, werden Sie davon Abstand nehmen. Lügen und Betrügen und Drohen ist deren Standardverhalten. Siehe z.B. Nordstream! Siehe die Angriffe auf Russland mit Hilfe der CIA. Während der Friedensverhandlungen! Wie oft noch wollen Sie von den Amis betrogen werden bis der Groschen fällt? Die Russen wurden so oft von den Amerikanern betrogen, dass sie zwangsläufig ihre Lektion inzwischen gelernt haben.

Die U.S. Politik ist auf Betrug aufgebaut

Aus irgendwelchen absurden Gründen, auf die wir hier nicht eingehen wollen, haben die Amerikaner seit Ende des 19. Jahrhunderts die Weltherrschaft angestrebt. Und bis vor kurzem konnte man Amerika tatsächlich als die dominierende Macht auf Erden bezeichnen. Etwa seit dem 1. Weltkrieg. Seit über 100 Jahren.

Wenn Sie in die Geschichtsbücher schauen, dann ist bis heute nicht klar, warum die Amerikaner sich überhaupt in den Ersten Weltkrieg einmischten. Mussten sie? Nein? Ja? Ja! Denn wie sonst konnten sie die Weltherrschaft erringen?

Und dann der Zweite Weltkrieg. Wir wissen heute, dass die Amerikaner eben nicht durch die Ereignisse von Pearl Harbour überrascht wurden. Die Amerikaner wussten, dass der Krieg kommt und dass sie in den Krieg eingreifen würden. Sie waren entsprechend vorbereitet und hatten daher bereits 1,5 Millionen Soldaten unter Waffen. Diese Zahl wurde dann schnell auf 6 Millionen erhöht. Von wegen völlig überrascht und wehrlos.

Man musste jetzt nur noch erneut die Russen und die Deutschen aufeinander hetzen. Wie bereits im Ersten Weltkrieg. Das war wieder die Aufgabe der Briten. Bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach hatten die Briten und die Franzosen Kontakt zu Stalin aufgenommen und ihm in Verhandlungen den Himmel auf Erden versprochen, falls er mit ihnen gemeinsame Sache gegen Deutschland mache.

Die offizielle Aussage ist, dass diese Gespräche scheiterten, und dass dann Ribbentrop die Russen für ein Bündnis mit dem Deutschen Reich gewann.

Das kann nicht die wahre Geschichte sein. Denn es ist doch erstaunlich, dass vor allem die Amerikaner riesige Mengen an Kriegsmaterial nach Russland schickten, obwohl die Russen mit den Deutschen sozusagen verbündet waren und auch gemeinsam in Polen einfielen. Ohne dass Großbritannien und Frankreich der Sowjetunion den Krieg erklärten. Sondern nur Deutschland.

Warum nur Deutschland? Weil es ein abgekartetes Spiel war. Nachdem Hitler installiert war ließen die den lange Zeit machen. Hitler, der sich, ob seines Glückes und seiner außerordentlichen Erfolge, erst wunderte und dann dieses Glück, diese Erfolge stets erwartete. Aber eines Tages lief sein Glück aus. Und seine Erfolge. Er machte zu viele Fehler. Außerdem hatten die Alliierten längst den deutschen Code geknackt. Die wussten alles. Alles. Und das war es dann.

Und schließlich erschienen wieder, wie am Ende des Ersten Weltkrieges, die Amerikaner in Europa und übernahmen das Kommando. Aber es gab ein Problem, ein riesengroßes Problem: Die Amerikaner wollten und wollen nämlich noch immer Russland, das rohstoffreichste Land auf Erden. In ihrer ganzen Geschichte sind die Amerikaner immer von einer Grenze zur nächsten Grenze gehetzt, haben die eingenommen und dann weitergemacht. Immer weiter. Weltmacht spielen hat ihren Preis: Ewige Gier ist nicht zu befriedigen.

Der Ukraine Konflikt

Putin weiß das alles. Aber er kann es natürlich nicht öffentlich präsentieren. Die Russen würden den Schock ihres Lebens durchleiden. Der große Vaterländische Krieg darf nie in Frage gestellt werden. 27 Millionen Tote wofür? Aber der Krieg ist noch nicht zu Ende. Wir erleben gerade die Fortsetzung. Mit neuen Rollen.

Merke: Der Ukraine Krieg ist ein Stellvertreterkrieg. Die wahren Gegner heißen jetzt: Amerika auf der einen Seite und Russland/Deutschland auf der anderen Seite. Sie staunen? Staunen Sie! Amerika/NATO rüsteten die Ukraine bis an die Zähne auf. Ihre Einschätzung: Die Kombination von NATO Standards, NATO Waffen, NATO Kriegsführung plus all die Sanktionen werden die Russen in die Knie zwingen. Dann würden die Amerikaner Russland übernehmen, es in Regionen aufteilen und diese Regionen, wie in Europa, kontrollieren und beherrschen.

Dieser Plan scheiterte. Die NATO unterschätzte die Russen. Jetzt, heute, hat Russland sogar die stärkste Armee der Welt. Wie einst Hitler. Und hat genug Öl. Was Hitler nicht hatte. Daher: nicht einmal die gesamte NATO, einschließlich der amerikanischen Armee, kann gegen Russland gewinnen. Warum nicht? Weil Putin, im Unterschied zu Hitler, sofort erkannte, worum es in diesem Konflikt wirklich ging, und er hat daher sofort eine gigantische Aufrüstung vorangetrieben, die allem, was die Europäer aufbieten können, weit überlegen ist.

Donald Trump weiß das ebenfalls alles. Trotzdem scheint er nicht in der Lage zu sein, die entsprechenden Entscheidungen durchzusetzen, deren Sinn er längst erkannt hat. Es zeigt sich mal wieder, dass der amerikanische Präsident nicht der Präsident Amerikas ist. Er darf auf keinen Fall mit Russland Frieden schließen. Denn Russland ist der Feind. Das Ziel ist nach wie vor, Russland zu übernehmen.

In der militärischen Logik des Westens geht es darum, diesen Konflikt stets zu eskalieren, zu eskalieren, ihn vor allem aber am Laufen zu halten, denn, auch wenn man ihn kurzfristig nicht gewinnen kann, wird dieser Konflikt Russland weiterhin schwächen. Also wird alles getan, um einen Frieden zu verhindern.

Die Rolle der Bundesrepublik

Es ist wohl mittlerweile nur noch schwer vorstellbar, dass es vor nicht allzu langer Zeit ein Bestreben gab, zwischen den Russen und den Deutschen wieder Freundschaft herzustellen. Brandt bemühte sich. Gorbatschow bemühte sich. Schröder bemühte sich. Putin bemühte sich. Kohl bemühte sich. Und heute?

Die Freude war groß im Lande, als die Amerikaner beschlossen, dass es zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten kommen musste. Warum? Die Amerikaner wollten beide Staaten kontrollieren. Die Menschen in der DDR hatten keine Ahnung, was sie erwartete, nämlich die Herrschaft der Amerikaner über sie. Mittlerweile ist ihnen wohl aufgegangen, dass sie vom Regen in die Traufe kamen. Herzlich Willkommen im Herrschaftsbereich der Amerikaner.

Das ganze Personal, das sich da in Berlin heute als Politikdarsteller präsentiert, weiß nicht, was in der Ukraine wirklich abläuft. Traumtänzer allesamt. Der Rest der Welt fasst sich an den Kopf wie ein Bundeskanzler den Russen drohen kann, ja, wie er von Russenhass geradezu besessen zu sein scheint. Er dient einem Herren, der nicht das Wohl der Deutschen im Sinn hat, sondern ihre Vernichtung.

Die Amerikaner haben also erkannt, dass sie Russland kurz- und mittelfristig nicht werden besiegen können. Sie können nur daran arbeiten, Russland systematisch zu schwächen. Dazu gehört unbedingt, dass irgendeine Art von Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik und Russland verhindert werden muss.

Um das sicherzustellen wird momentan die Bundesrepublik vernichtet. Der Plan ist, dass der Todesstoss von den Russen kommen soll. Es ist daher die Aufgabe von Friedrich Merz, genau dafür zu sorgen. Der Scholz weigerte sich noch, das zu leisten. Friedrich Merz ist jedoch bereit, den Amerikanern zu gehorchen.

Eskalation bis in den Untergang

Haben Sie bemerkt, wie Starmer und Macron jetzt in den Hintergrund treten und dem Merz die Bühne überlassen? Und der Merz hat ja auch die Taurus Rakete, diese angebliche Superwaffe. Damit drohte er, nahm dann aber erst einmal seine Drohungen zurück, sucht jetzt nach Alternativen, die als Kompromiss den Deutschen und den Russen schmackhaft gemacht werden sollen. Merz denkt vielleicht tatsächlich, dass die Russen eben bisher noch nie ernsthaft auf Eskalation reagiert haben. Seine Hoffnung: Das werden die schon auch dieses Mal nicht tun.

Putin und seine Leute wussten von Anfang an, dass es zu dieser Situation wird kommen müssen. Das ist die Logik dieses Krieges. Die Amerikaner hätten gerne Russland als Trophäe. Das ist vorerst nicht möglich. Aber man kann jetzt zumindest schon mal in Deutschland Tabula Rasa machen, dem möglichen Verbündeten Russlands, nachdem man es über viele Jahre ausgebeutet hat. Als Bonus: Anschliessend werden viele hoch qualifizierte Deutsche, wie nach dem 2. Weltkrieg, in die U.S.A kommen, wo man sie willkommen heißen wird. Als Flüchtlinge.

Die Feindstaatenklausel

Wikipedia klärt auf: „Die Feindstaatenklausel begründet die Möglichkeit der Unterzeichnerstaaten der UN-Charta, gegen die ehemaligen Feindstaaten des Zweiten Weltkrieges Zwangsmittel anzuwenden, ohne die Zustimmung des Sicherheitsrates.

Diese Ausnahme vom Gewaltverbot gilt insbesondere im Falle einer erneuten Aggression der ehemaligen Feindstaaten.“

Sollte die BRD direkt oder indirekt Russland angreifen, hätte Russland also das Recht, sofort zurückzuschlagen. Die Feindstaatenklausel gilt nach wie vor.

Was wird geschehen? Mögliches Szenarium

Es kommt wie es kommen muss. Friedrich Merz, der Bundeskanzler, der Retter der Demokratie und Freiheit, wird die Eskalationsschraube zu hoch drehen, wird einen Vorfall in Russland provozieren, auf den die Russen unbedingt werden reagieren müssen. Wie? Mit einem Raketenangriff auf die Bundesrepublik.

Die Bundesbürger, in Panik, werden nach Berlin schauen. Aber von Berlin wird nichts kommen. Die werden nach Brüssel schauen und nach Washington. Aber auch von dort wird keine Hilfe kommen. Man kann die Russen momentan nicht besiegen. Der ganze Schwindel der NATO, der Amerikaner, wird auffliegen.

Daraufhin wird sich die Panik im ganzen Volk ausbreiten. Millionen werden das Land verlassen. Die Wirtschaft wird zusammenbrechen. Die Ordnung im Lande wird nicht mehr aufrechterhalten werden können.

Um diese Entwicklung zu beschleunigen, werden die Russen vielleicht mehr Raketen schicken als eigentlich notwendig. Denn das Chaos in der Bundesrepublik nutzt ihrem Zweck, aufzuzeigen, dass die Europäer, vor allem die Deutschen, sich völlig überschätzt haben und bereit sein müssen, eine neue Ordnung in Europa auszuhandeln, die die Sicherheit Russlands garantieren wird, die für eine massive Abrüstung in Europa sorgen wird und der Ukraine die Neutralität aufzwingt.

Die Bundesrepublik wird auseinanderbrechen. Die einzelnen Bundesländer werden versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, eine neue Ordnung einzurichten. Die Asylanten, die keiner haben will, werden dahinvegetieren und im Lande für Angst und Schrecken sorgen.

Bundeskanzler Merz wird sich in die U.S.A. absetzen und wahrscheinlich bei der Firma Blackrock einen hoch lukrativen Vertrag bekommen, der ihm weitere Millionen bescheren wird. Und damit schließt sich dann der Kreislauf. Vom Geld zum Geld. Bis ins letzte Extreme. Amerika, Amerika, Amerika. Dem Moloch Geld wird alles geopfert. Alles. Alles und Jeder. Auch Deutschland. Auch die Deutschen.

Die gute Nachricht: Der Merz, der Banker, ist der perfekte Mann der Amis für diesen Job. Aber der völlig falsche Mann als Bundeskanzler. Wie kann man das nicht sehen?

Wir fassen zusammen: Es hat drei Kriege gebraucht, um die Deutschen zu erledigen. Es kam und es wird kommen wie es kommen muss, denn die Deutschen haben nichts aus ihrer Geschichte gelernt. Sie wurden und werden total verarscht! Und lieben trotzdem noch immer die Amerikaner, ihren Feind.

Historiker werden sich dieser Ereignisse erinnern und fragen: „Welches war einst das dämlichste Volk in Europa, die Polen oder die Deutschen?“ Nach ein wenig Diskussion wird es zum einstimmigen Ergebnis kommen: „Die Deutschen!“

(Visited 60 times, 23 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …